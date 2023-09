Champions League, stasera PSV Eindhoven - Glasgow Rangers in live streaming su Prime Video

A scendere in campo su Prime Video saranno gli olandesi del PSV Eindhoven contro gli scozzesi dei Rangers per il playoff di ritorno di UEFA Champions League. La partita è in programma mercoledì 30 agosto (in diretta e in esclusiva su Prime Video dalle ore 20:30, calcio d’inizio alle 21:00).



A presentare su Prime il Video il match ci saranno Marco Cattaneo, Massimo Oddo e Massimo Ambrosini, che affiancherà inoltre Sandro Piccinini nella telecronaca, mentre Fernando Siani racconterà il match da bordocampo. A seguire ci sarà l’highlights show in diretta dallo studio di Prime Video con i gol e i momenti salienti di tutte le partite dei Playoff di UEFA Champions League.



Da non perdere giovedì 31 agosto, a partire dalle 18:00, il sorteggio per la fase a gironi della UEFA Champions League che sarà trasmesso in diretta streaming su Prime Video e anche sul canale YouTube @primevideosportit.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche, momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

In agosto, Prime Video trasmetterà anche due playoff che decideranno quale squadra si unirà alla fase iniziale della sfida tra i club più prestigiosi d’Europa. Con l’inizio della fase a gironi della UEFA Champions League a settembre, gli spettatori Prime in Italia potranno vedere le migliori partite del mercoledì sera in diretta e in esclusiva come parte del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi. La partita del mercoledì sera includerà sempre una delle squadre italiane in gara nella fase a gironi tra Inter FC, AC Milan, Napoli SSC e SS Lazio e, se qualificate, fino alle semifinali. Il mercoledì sera saranno disponibili su Prime Video anche gli highlight di tutte le altre partite del martedì e del mercoledì sera, rendendo così Prime Video – il mercoledì – la casa della UEFA Champions League in Italia. In totale, Prime Video trasmetterà 16 delle migliori partite della UEFA Champions League a stagione e la Supercoppa UEFA.

Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la UEFA Champions League in Italia per altre tre stagioni a partire dal 2024/25 e rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobile, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.

Inoltre grazie all'accordo triennale tra Sky e Amazon a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky potranno accedere via satellite alle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League oltre che della prestigiosa Supercoppa UEFA trasmesse da Amazon Prime Video, per il triennio 2021/2024. Questi match si aggiungono alle 121 partite di UEFA Champions League già disponibili su Sky.

Questa intesa rafforza la partnership tra Sky e Amazon avviata lo scorso dicembre. I clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici - avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul nuovo canale Prime Video Sportsbar, attivo alla posizione 217 negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico. Questo nuovo accordo amplia l’offerta delle Coppe Europee disponibile per i bar e gli hotel abbonati a Sky che, per il triennio 2021-24, include quindi tutta la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League.



Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business.

