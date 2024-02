EBU lancia Eurovision Sport: accesso gratuito in streaming ai grandi eventi in Europa

L'EBU ha lanciato oggi una piattaforma di streaming digitale all'avanguardia, a sostegno del suo impegno a migliorare l'accesso pubblico e gratuito ai contenuti sportivi in tutta Europa.

Eurovision Sport è il primo servizio direct-to-consumer dell'EBU e segna una svolta nelle trasmissioni sportive dal vivo. Migliaia di ore di contenuti saranno trasmesse in streaming in un'unica destinazione digitale, integrando la copertura esistente fornita dai media del servizio pubblico e mostrando ogni secondo di un'ampia varietà di eventi. Eurovision Sport lavorerà insieme alla rete di membri del servizio pubblico dell'EBU per garantire al pubblico una copertura end-to-end di una serie di sport olimpici, dall'atletica alla ginnastica, dallo sci al nuoto e molti altri. Il servizio offrirà eventi dai campionati mondiali a quelli europei, eventi multisport e campionati nazionali e sarà il primo servizio di streaming sportivo a garantire una vera parità di genere in tutti i suoi contenuti sportivi in diretta.

Tra le prime competizioni che saranno trasmesse sulla piattaforma digitale, Eurovision Sport mostrerà ogni minuto dei Campionati mondiali di acquatica di questo mese a Doha (2-18 febbraio), dei prossimi Campionati mondiali dell'Unione internazionale di biathlon (7-18 febbraio) in Cechia e dei Campionati mondiali di atletica indoor del mese prossimo a Glasgow (1-3 marzo). L'EBU ha stretto una partnership con Nagravision per sviluppare e gestire la piattaforma Eurovision Sport. Con l'obiettivo di fornire un servizio unico per gli spettatori, lo sviluppo è stato immerso in una profonda ricerca di mercato per garantire che soddisfi le esigenze dei fan, dei membri, delle federazioni e degli sponsor.

Nel salutare il lancio, Noel Curran, direttore generale dell'EBU, ha dichiarato:

"Eurovision Sport rappresenta una svolta per gli appassionati di sport in Europa e nel mondo. Crediamo fermamente che lo sport debba essere per tutti. I nostri membri del servizio pubblico di media portano già molti dei principali eventi sportivi del mondo al pubblico in chiaro e questa nuova piattaforma digitale fornirà una copertura avvolgente, in modo che non debbano mai perdersi un momento del loro evento preferito. Attualmente solo un terzo degli appassionati di sport ha accesso ai canali sportivi premium. Attraverso lo streaming gratuito, ci auguriamo che Eurovision Sport democratizzi l'accesso alla copertura sportiva in diretta e contribuisca a far crescere i singoli sport attraverso la visibilità e il coinvolgimento, incoraggiando una maggiore partecipazione e facendo in modo che tutti noi siamo 'uniti dallo sport'".

L'EBU gestisce attualmente i diritti mediatici di 14 sport per conto dei media del servizio pubblico, offrendo oltre 43.000 ore di sport all'anno grazie ad accordi con 28 federazioni sportive internazionali.



Commentando il lancio, Glen Killane, direttore esecutivo per lo sport dell'EBU, ha dichiarato:

"Con il supporto dei media del servizio pubblico, saremo in grado di fornire alle federazioni sportive una vetrina impareggiabile per i loro sport in tutto il mondo. Anche la diversità e l'inclusione sono al centro di questa piattaforma. L'UER e i nostri membri hanno la gamma di diritti sportivi più equilibrata dal punto di vista del genere sul mercato e gli sport femminili saranno una parte fondamentale della nostra strategia continua. Eurovision Sport sarà un luogo affidabile e sicuro per le atlete e i fan".

Eurovision Sport è ora accessibile tramite il sito web desktop e mobile - eurovisionsport.com - come app per dispositivi mobili e tablet Android e iOS e, più avanti nel corso dell'anno, tramite Connected TV e canali televisivi in streaming gratuiti selezionati.

I prossimi eventi su Eurovision Sport includono:



Acquatici

Campionati mondiali di acquatica Doha 2024 (280 ore)

Coppa del Mondo di Tuffi (60 ore)

Coppe del Mondo di Tuffi Alti Acquatici (7,5 ore)

Coppe del Mondo di nuoto artistico (12 ore)

Coppe del Mondo di nuoto in acque libere (43 ore)

Coppe del Mondo di Nuoto Acquatico (45 ore)

Campionati mondiali di nuoto acquatico (25m) (35 ore)

Campionati europei di nuoto acquatico Belgrado 2024 (115 ore)

Atletica leggera

Campionati mondiali di atletica indoor Glasgow 2024 (22 ore)

Campionati mondiali di atletica leggera a squadre Antalya 2024 (14,5 ore)

Campionati mondiali di atletica di fondo Belgrado 2024 (4,5 ore)

Staffette mondiali di atletica leggera Bahamas 2024 (4 ore)

Campionati mondiali di atletica leggera U20 Lima 2024 (45 ore)

Campionati europei di atletica leggera Roma 2024 (72 ore)

Campionati europei di atletica leggera U18 2024 (40 ore)

Campionati europei di atletica leggera per club di corsa campestre 2024 (4 ore)

Campionati europei di atletica di fondo 2024 (6 ore)

Biathlon

Campionati mondiali IBU (30 ore)

Coppe del Mondo IBU + Coppe IBU (150 ore)

Campionati mondiali estivi IBU (15 ore)

Campionati mondiali juniores IBU (30 ore)

Canoa

Campionati mondiali di canoa sprint ICF 2024 (8,75 ore)

Ginnastica

Campionati mondiali di ginnastica aerobica FIG (5 ore)

Campionati europei di ginnastica artistica Rimini 2024 (30 ore)

Campionati europei di ginnastica ritmica Budapest 2024 (25 ore)

Vela

Coppa America

Sci