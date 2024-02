Premier Padel Tour, dirette Sky e streaming NOW (anche in chiaro su SuperTennis TV)

Il Premier Padel sarà trasmesso su Sky per le prossime tre stagioni. Le sfide del Premier Padel Tour andranno in onda su Sky e in streaming su NOW dal 2024 al 2026, a partire dal torneo che inaugura la stagione, che scatta il 26 febbraio a Riyadh, in Arabia Saudita.

Il prestigioso circuito internazionale del padel professionistico diventa realmente globale: nel 2024 i 25 tornei si disputeranno in 18 Paesi di 5 continenti, per una stagione che si svilupperà per 11 mesi, da febbraio a dicembre e che si concluderà con le Premier Padel Tour Finals in programma a Barcellona. Nel 2024 l’Italia ospiterà tre tornei: il Major di Roma, il P1 di Milano e il P2 di Genova.

All’interno della Casa dello Sport di Sky, il padel trova spazio da anni. Sky è stato il primo broadcaster italiano a trasmettere le sfide dei tornei internazionali di padel, a partire dai Campionati europei del 2019, e grazie a questo accordo si conferma la “tv del padel” con dirette, interviste, notizie e approfondimenti, oltre alla rubrica This is padel.

Un processo iniziato nel 2019 con gli Europei tenutisi a Roma e vinti proprio dall'Italia. Quella fu la prima volta del Padel in diretta televisiva in Italia e del Padel in diretta televisiva su Sky Sport. Sono passati oltre quattro anni, e in questo lasso di tempo, la parola Padel è entrata prepotentemente nel nostro vocabolario; semplicemente il Padel è entrato prepotentemente nel nostro tessuto sociale. Oggi si contano quasi 10.000 campi, ben oltre un milione di praticanti e tutti sanno cos'è il Padel. Sono stati anni di grande trasformazione anche dal punto di vista professionistico Oggi questo sport si può definire tale, qualche anno fa sarebbe stato un azzardo e il merito va senza dubbio al World Padel Tour, traghettatore fondamentale negli ultimi dieci anni ma l'era che parte con questa stagione 2024 è quella che sarà probabilmente fondamentale per portare il Padel nell'olimpo degli sport olimpici.

Il compito spetta a Premier Padel, il circuito nato due anni fa sotto l'egida della federazione internazionale, di Qatar Sports investment e dell’associazione giocatori e giocatrici. Adesso però con l'acquisizione del World Padel Tour datata agosto 2023, ci sarà finalmente un solo circuito governato dalla federazione internazionale e un solo ranking. Saranno 25 tappe divise tra tornei Major, tornei P1 (l'equivalente dei Masters 1000 nel tennis) e tornei P2 (l'equivalente dei 500 nel tennis).

Soprattutto, a renderci particolarmente orgogliosi è il fatto che l'Italia sarà il secondo paese per numero di tornei dopo la Spagna: oltre ai confermatissimi Major di Roma e P1 di Milano, arriva anche il P2 di Genova, nell'anno in cui il capoluogo ligure è capitale europea dello Sport.



Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

SuperTennis, palcoscenico del grande padel. In virtù dell’accordo con Premier Padel, da lunedì 26 febbraio, sarà possibile seguire sul canale della FITP – in chiaro, gratuitamente – tutte le 25 tappe del Circuito Internazionale Premier Padel, governato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e promosso dalla Professional Padel Association (PPA) e da Qatar Sports Investments (QSI). I 25 tornei sono così suddivisi: 4 Majors (compreso l’evento in programma a Roma a giugno), 11 P1 (con l’evento di dicembre a Milano), 9 P2 (inclusa la tappa di luglio a Genova) e le Tour Finals.

L'accordo prevede la trasmissione esclusivamente sul digitale terrestre al Canale 64. In occasione degli eventi del circuito Premier Padel, dunque, chi guarda SuperTennis in streaming attraverso il sito o la piattaforma SuperTenniX, oppure via satellite, vedrà una programmazione diversa con eventi esclusivamente tennistici. Sul digitale terrestre, come già sperimentato l'anno scorso in occasione dei Challenger di Torino e Cagliari, del WTA 125 di Firenze e in particolar modo durante lo US Open, sarà disponibile anche l'HbbTV (acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV), una funzione presente su tutte le Smart TV di recente fabbricazione connesse ad internet, che consente allo spettatore l’accesso a contenuti aggiuntivi gratuiti.

Premendo il tasto verde del telecomando, infatti, gli appassionati potranno passare su SuperTennis 2 e seguire la programmazione dedicata al tennis quando sul Canale 64 sta andando in onda un torneo di padel o, viceversa, continuare a seguire gli incontri dell'evento Premier Padel se sul 64 è in onda la diretta un incontro di tennis (al tennis, infatti, sarà dato spazio anche durante le settimane in cui sarà protagonista il circuito Premier Padel, soprattutto in presenza di italiani in campo).

Il dispiegamento di forze che SuperTennis dedicherà alla trasmissione del Premier Padel sarà notevole. Non verranno infatti proposti soltanto i match di scena sul campo centrale ma, grazie all’HbbTv, ci sarà la possibilità di seguire anche i campi secondari, soprattutto dei tornei più importanti. I giornalisti della redazione di SuperTennis, affiancati da talent affermati e dai Tecnici dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi, analizzeranno i match e, attraverso degli studi dedicati, guideranno gli appassionati in un viaggio al centro di questa splendida disciplina.

Parallelamente ai tornei, alle interviste, agli approfondimenti e ai dietro le quinte del circuito, che troveranno spazio negli studi quotidiani, con l’acquisizione dei diritti del Premier Padel, nascono su SuperTennis anche due nuove rubriche: Padel Parade, in onda ogni martedì alle 22.30 e Colpo da Campione Padel, in onda ogni mercoledì, sempre alle 22.30. 2024: E695DE02-

L’ANNO DELLA SVOLTA PER IL PADEL MONDIALE - Dopo qualche stagione di assestamento, il 2024 si prospetta come l'anno di volta per il padel a livello mondiale: con la fusione tra Premier Padel e World Padel Tour, non ci saranno più due ma un unico circuito internazionale. Un sistema strutturato in modo analogo al circuito tennistico che renderà tutto più semplice e coerente, tanto per i giocatori impiegati nelle competizioni, quanto per gli spettatori che le seguiranno con passione. L'obiettivo del Premier Padel è dunque quello di portare il padel ad un livello superiore e per realizzarlo, il calendario del nuovo circuito unificato è stato curato nei minimi dettagli. Saranno organizzati numerosi tornei in tutto il mondo, distribuiti uniformemente nel corso dell'anno. L'Italia avrà un ruolo di assoluto rilievo, con la presenza di ben tre eventi di grande importanza: il BNL Italy Major Premier Padel a Roma (che si terrà al Foro Italico dal 17 al 23 giugno), il P2 di Genova (una novità assoluta, in programma dal 15 al 21 luglio) e il Milano P1, di scena nuovamente all'Allianz Cloud, dal 2 all'8 dicembre.

PREMIER PADEL: IL CALENDARIO 2024