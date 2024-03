Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Ottavi Ritorno #1 (Bayern Monaco - Lazio Canale 5)

Martedì 5 marzo, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League “Bayern Monaco-Lazio”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Dall’Allianz Arena di Monaco va in scena la super sfida tra i tedeschi allenati da Thomas Tuchel e i biancocelesti di Maurizio Sarri. L’andata è terminata 1-0 per la Lazio. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini.

A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights e gol dell’altro ottavo di finale in programma “Real Sociedad-PSG”.

Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions, altri due ottavi in programma (“Real Sociedad-PSG” il 5 marzo e “Manchester City-Copenaghen” il 6 marzo) saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. E grazie all’opzione Diretta Champions è possibile gustarsi tutti i gol in tempo reale.

Mercoledì 6 marzo, su Mediaset Infinity ampia sintesi di “Real Madrid-Lipsia” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Filippo Galli, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Andrea De Marco.

Oltre alla Champions League, tutta la Coppa Italia Frecciarossa è in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset che continuerà a trasmettere tutti i match fino alla finale di Roma del 15 maggio 2024. . E' stato assegnato a Mediaset anche il nuovo triennio di Coppa Italia e SuperCoppa Italia che andranno dunque in onda in esclusiva fino al 2027.

La Serie A sarà protagonista tutte le domeniche di campionato su Italia 1, con il ritorno del tradizionale appuntamento di SportMediaset XXL alle 13, condotto da Mino Taveri e Ciccio Graziani, oltre al consolidato appuntamento serale di Pressing con Massimo Callegari, Monica Bertini, e ospiti vari: highlights, interviste, commenti, pagelle e analisi di tutte le partite della giornata. Il lunedì sera, il racconto dei posticipi e della giornata sportiva sarà sviluppato in SportMediaset Monday Night, condotto da Benedetta Radaelli.

CHAMPIONS LEAGUE 2023/24 DIRETTA INFINITY - OTTAVI RITORNO #1 - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SPORT MEDIASET è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Champions sui canali Mediaset comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Martedì 5 marzo 2024, gli appassionati di calcio sono pronti per una nuova serata emozionante con la Champions League. Alle ore 20:15, su Mediaset Infinity, sarà trasmesso "Champions League LIVE", con la conduzione di Benedetta Radaelli. Alle 21:00, l'attenzione si sposterà su Canale 5 e su Mediaset Infinity e sportmediaset.it, dove potrete seguire il match tra FC Bayern München e S.S. Lazio. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Contestualmente, su Mediaset Infinity +1, potrete assistere al confronto tra Real Sociedad de Fútbol e Paris Saint-Germain, con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli. Per chi desidera una visione più ampia degli eventi, su Mediaset Infinity +2 sarà trasmessa "Diretta Champions" sempre alle 21:00. Inoltre, dalle 22:50, su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it, potrete continuare a seguire gli sviluppi della serata con un'altra sessione di "Champions League LIVE", questa volta condotta da Alberto Brandi.

Mercoledì 6 marzo 2024, la Champions League torna con altrettanta intensità. Alle 20:15 su Mediaset Infinity, Benedetta Radaelli vi accompagnerà attraverso un altro episodio di "Champions League LIVE".ù Alle 21:00, su Mediaset Infinity +1, si terrà il match tra Manchester City e F.C. Copenhagen, con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Dalle 22:50 su Mediaset Infinity, Benedetta Radaelli condurrà nuovamente "Champions League LIVE", dove verrà presentata la sintesi della partita Real Madrid CF vs RB Leipzig.

MARTEDI 5 MARZO 2024

Champions League LIVE, in diretta alle ore 20.15,

su Mediaset Infinity

Conduce: Benedetta Radaelli





su Mediaset Infinity Conduce: Benedetta Radaelli FC Bayern München - S.S. Lazio (and. 0-1) in diretta alle ore 21.00,

su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero





su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero Real Sociedad de Fútbol vs Paris Saint-Germain (and. 0-2), in diretta alle ore 21.00,

su Mediaset Infinity +1

telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli





su Mediaset Infinity +1 telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00,

su Mediaset Infinity +2





su Mediaset Infinity +2 Champions League LIVE, in diretta dalle 22:50

su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it

Conduce: Alberto Brandi

MERCOLEDI 6 MARZO 2024