Olimpiadi Parigi 2024 Day 9, Diretta Gare Domenica 4 Agosto (Discovery+ Eurosport e Rai2)

Domenica con tante ambizioni di medaglia per l'Italia (diretta (Discovery+ Eurosport e Rai2)). È, soprattutto, il giorno della finale dei 100 metri. Marcell Jacobs e Chituru Ali saranno prima impegnati alle 20 nelle semifinali, poi l'eventuale finale alle 21.50. Nella giornata dell'atletica leggera debutteranno - tra gli altri - anche Simonelli nei 110 ostacoli e Furlani nel salto in lungo. L'appuntamento con la storia, però, è nel tennis dove Jasmine Paolini e Sara Errani andranno a caccia dell'oro nel doppio femminile contro le russe Andreeva/Shnaider. Una vittoria regalerebbe a Errani il Career Golden Slam. Poi le ultime gare del nuoto, con Gregorio Paltrinieri a caccia di una medaglia nei 1500 stile, entrato in finale con il secondo crono. Attesa anche per la prova in linea femminile del ciclismo su strada (Balsamo, Cecchini, Persico e Longo Borghini), l'individuale di tiro con l'arco (Mauro Nespoli negli ottavi) e la prova a squadre di fioretto maschile.

TUTTE LE GARE DEL 4 AGOSTO 2024



Tutti gli orari in ore italiane. Il programma può essere soggetto a variazioni e l'orario delle partite di tennis dipende dall'ordine di gioco. In grassetto le gare per le medaglie.

Ore 08:30 – BADMINTON semifinale Singolo Donne e Uomini

Ore 09:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 09:00 – GOLF turno 4 Uomini

Ore 09:00 – PALLAMANO maschile Svezia-Giappone, gironi

Ore 09:00 – PALLAVOLO femminile ITALIA-TURCHIA , gironi

, gironi Ore 09:00 – TIRO SPORTIVO qual. turno 1 PFR 25m (U) - MAZZETTI, SPINELLA

Ore 09:30 – TIRO CON L’ARCO ottavi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio

Ore 09:30 – TIRO SPORTIVO qualificazione Skeet Donne - Giorno 2 - BACOSI, BARTOLOMEI

Ore 09:56 – TIRO CON L’ARCO ottavi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio - NESPOLI -Peters

-Peters Ore 10:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 10:00 – EQUITAZIONE grand Prix Freestyle Dressage Individuale

Ore 10:00 – HOCKEY quarto di finale Uomini

Ore 10:05 – ATLETICA LEGGERA turno 1 3000m Siepi Donne

Ore 10:20 – ATLETICA LEGGERA lancio del martello D – Gr. A, qualificazioni - FANTINI

Ore 10:50 – BADMINTON semifinale Singolo Uomini

Ore 10:55 – ATLETICA LEGGERA turno 1 200m Donne - BONGIORNI, KADDARI

Ore 11:00 – ATLETICA LEGGERA salto in lungo Uomini, qualificazioni - FURLANI

Ore 11:00 – BASKET femminile Giappone-Belgio, gironi

Ore 11:00 – PALLAMANO maschile Egitto-Argentina, gironi

Ore 11:00 – PUGILATO 57kg Donne - Quarti di finale

Ore 11:32 – PUGILATO 75kg Donne - Quarti di finale

Ore 11:45 – ATLETICA LEGGERA lancio del martello D – Gr. B, qualificazioni

Ore 11:50 – ATLETICA LEGGERA turno 1 110m Ostacoli Uomini - SIMONELLI

Ore 11:50 – SCHERMA quarti di finale Fioretto Squadre Uomini - ITALIA-POLONIA

Ore 12:00 – BADMINTON semifinale Singolo Uomini

Ore 12:00 – TENNIS gara per il bronzo Doppio Donne

Ore 12:00 – TENNIS gara per l'oro Singolari Uomini, a seguire

Ore 12:00 – TENNIS gara per l'oro Doppio Donne, a seguire - ERRANI/PAOLINI

Ore 12:05 – VELA dinghy Uomini, gare 7-8 - CHIAVARINI

Ore 12:04 – PUGILATO semifinale 54kg Donne

Ore 12:05 – VELA multiscafo misto, gare 4-6 - BANTI, TITA

Ore 12:13 – VELA kite Uomini, gare 1-4 - PIANOSI

Ore 12:20 – PUGILATO 51kg Uomini - Semifinale

Ore 12:30 – HOCKEY quarto di finale Uomini

Ore 12:33 – VELA kite Donne, gare 1-4 - PESCETTO

Ore 12:35 – ATLETICA LEGGERA turno 1 400m Ostacoli Donne - FOLORUNSO, MURARO, SARTORI

Ore 12:36 – PUGILATO 63,5kg Uomini – Semifinale

Ore 12:52 – PUGILATO 80kg Uomini – Semifinale

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 13:00 – PALLAVOLO femminile Francia-Stati Uniti, gironi

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO quarti Individuale Uomini

Ore 13:00 – TIRO SPORTIVO qual. turno 2 PFR 25m (U) - MAZZETTI, SPINELLA

Ore 13:08 – PUGILATO 92kg Uomini - Semifinale

Ore 13:30 – BASKET femminile Canada-Nigeria, gironi

Ore 13:30 – TENNISTAVOLO gara per il bronzo Singolari Uomini

Ore 13:40 – SCHERMA fioretto Squadre Uomini - Classifica 5-8

Ore 13:52 – TIRO CON L’ARCO semifinali Individuale Uomini

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 14:00 – CICLISMO SU STRADA gara su strada Donne - BALSAMO, CECCHINI, PERSICO, LONGO BORGHINI

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile Germania-Slovenia, gironi

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile Ungheria-Australia, gironi

Ore 14:30 – TENNISTAVOLO gara per l'oro Singolari Uomini

Ore 14:33 – TIRO CON L’ARCO gara per il bronzo Individuale Uomini

Ore 14:35 – VELA dinghy Donne, gare 7-8 - BENINI FLORIANI

Ore 14:46 – TIRO CON L’ARCO gara per l'oro Individuale Uomini

Ore 14:50 – SCHERMA semifinale 2 Fioretto Squadre Uomini

Ore 14:50 – SCHERMA semifinale 1 Fioretto Squadre Uomini

Ore 15:00 – BADMINTON gara per il bronzo Doppio Uomini

Ore 15:00 – BADMINTON finali Doppio Uomini

Ore 15:00 – GINNASTICA ARTISTICA finale Anelli Uomini

Ore 15:30 – CANOA SLALOM batterie Kayak Cross Uomini - DE GENNARO

Ore 15:30 – PUGILATO 57kg Donne - Quarti di finale

Ore 15:30 – TIRO SPORTIVO finale Skeet Donne

Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile ITALIA-SPAGNA , gironi

, gironi Ore 15:40 – GINNASTICA ARTISTICA finale Parallele Asimmetriche Donne

Ore 16:00 – PALLAMANO maschile Ungheria-Francia, gironi

Ore 16:00 – SCHERMA fioretto Squad. Uomini - Piazzamento 7-8

Ore 16:00 – SCHERMA fioretto Squad. Uomini - Piazzamento 5-6

Ore 16:02 – PUGILATO 75kg Donne - Quarti di finale

Ore 16:10 – BADMINTON gara per l'oro Doppio Uomini

Ore 16:25 – GINNASTICA ARTISTICA finale Volteggio Uomini

Ore 16:34 – PUGILATO semifinale 54kg Donne

Ore 16:45 – CANOA SLALOM batterie Kayak Cross Donne - BERTONCELLI, HORN

Ore 16:50 – PUGILATO 51kg Uomini – Semifinale

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 17:00 – PALLAVOLO femminile Cina-Serbia, gironi

Ore 17:05 – VELA dinghy misto, gare 5-6, - CHIAVARINI

Ore 17:06 – PUGILATO 63,5kg Uomini - Semifinale

Ore 17:15 – BASKET femminile Germania-Stati Uniti, gironi

Ore 17:22 – PUGILATO 80kg Uomini – Semifinale

Ore 17:30 – BASKET 3x3 maschile Francia-Cina, gironi

Ore 17:30 – HOCKEY quarto di finale Uomini

Ore 17:38 – PUGILATO 92kg Uomini – Semifinale

Ore 18:00 – BASKET 3x3 maschile Lettonia-Polonia, gironi

Ore 18:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 18:30 – NUOTO finale 50m Stile Libero Donne

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile Canada-Paesi Bassi, gironi

Ore 18:35 – BASKET 3x3 maschile Serbia-Lituania, gironi

Ore 18:36 – NUOTO finale 1500m Stile Libero Uomini - PALTRINIERI

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile Danimarca-Norvegia, gironi

Ore 19:05 – ATLETICA LEGGERA turno 1 400m Uomini - RE, SITO

Ore 19:05 – BASKET 3x3 maschile Stati Uniti-Paesi Bassi, gironi

Ore 19:06 – NUOTO finale Staffetta 4x100 Misti Uomini

Ore 19:10 – SCHERMA sfida per il bronzo Fioretto Squadre Uomini

Ore 19:26 – NUOTO finale Staffetta 4x100 Misti Donne

Ore 19:55 – ATLETICA LEGGERA finale Salto in alto Donne

Ore 20:00 – HOCKEY quarto di finale Uomini

Ore 20:05 – ATLETICA LEGGERA semifinale 100m Uomini - ALI, JACOBS

Ore 20:05 – PALLANUOTO femminile Francia-Grecia, gironi

Ore 20:30 – ATLETICA LEGGERA finale Lancio del martello Uomini

Ore 20:30 – SCHERMA sfida per l'oro Fioretto Squadre Uomini

Ore 20:35 – ATLETICA LEGGERA semifinale 800m Donne

Ore 21:00 – BASKET femminile Australia-Francia, gironi

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 21:00 – PALLAMANO maschile Spagna-Croazia, gironi

Ore 21:00 – PALLAVOLO femminile Brasile-Polonia, gironi

Ore 21:10 – ATLETICA LEGGERA semifinale 1500m Uomini - ARESE, MESLEK, RIVA

Ore 21:30 – BASKET 3x3 quarti Uomini

Ore 21:50 – ATLETICA LEGGERA finale 100m Uomini

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 22:05 – BASKET 3x3 quarti Uomini

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

09:00 Golf: Stroke play individuale uomini, turno 4 (Guido Migliozzi, Matteo Manassero)

09:00 Pallavolo: Turno preliminare donne (Italia - Türkiye)

09:00 Tiro Sportivo: Pistola a fuoco rapido 25m uomini, turno 1 qualificazione (Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella)

09:30 Tiro Sportivo: Skeet donne, qualificazione (Diana Bacosi, Martina Bartolomei)

09:56 Tiro con l’arco: Individuale uomini, ottavi di finale (Mauro Nespoli)

10:55 Atletica Leggera: 200m donne, batterie (Anna Bongiorni, Dalia Kaddari)

11:00 Atletica Leggera: salto in lungo uomini, qualificazioni (Mattia Furlani)

11:45 Atletica Leggera: lancio del martello, qualificazioni gruppo B (Sara Fantini)

11:50 Atletica Leggera: 110m ostacoli uomini, batterie (Lorenzo Ndele Simonelli)

11:50 Scherma: Fioretto a squadre uomini, quarti di finale (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini)

12:05 Vela: ILCA 7 uomini (Lorenzo Brando Chiavarini)

12:05 Vela: Nacra 17 misto (Caterina Banti, Ruggero Tita)

12:13 Vela: Formula Kite uomini (Riccardo Pianosi)

12:33 Vela: Formula Kite donne (Maggie Ellen Pescetto)

12:35 Atletica Leggera: 400m donne, batterie (Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori)

13:00 Tiro con l’arco: Individuale uomini, quarti di finale (ev. Mauro Nespoli)

13:00 Tiro Sportivo: Pistola a fuoco rapido 25m uomini, turno 2 qualificazione (Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella)

13:52 Tiro con l’arco: Individuale uomini, semifinali (ev. Mauro Nespoli)

14:00 Ciclismo su strada: Gara donne (Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico)

14:33 Tiro con l’arco: Individuale uomini, finali per le medaglie (ev. Mauro Nespoli)

14:35 Vela: ILCA 6 donne (Chiara Benini Floriani)

14:50 Scherma: Fioretto a squadre uomini, semifinali (ev. Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini)

15:30 Canoa slalom: Batterie Kayak cross uomini (Giovanni De Gennaro)

15:30 Tiro Sportivo: Skeet donne, finale (ev. Diana Bacosi, Martina Bartolomei)

15:30 Tennis: Doppio donne, finale per l’oro (Sara Errani e Jasmine Paolini)

15:35 Pallanuoto: Turno preliminare donne (Italia - Spagna)

15:40 Ginnastica artistica: Parallele asimmetriche donne, finale (Alice D’Amato)

16:45 Canoa slalom: Batterie Kayak cross donne (Marta Bertoncelli, Stefanie Horn)

17:05 Vela: 470 misto (Elena Berta, Bruno Festo)

18:37 Nuoto: 1500m stile libero uomini, finale (Gregorio Paltrinieri)

19:05 Atletica Leggera: 400m uomini, batterie (Davide Re, Luca Sito)

19:10 Scherma: Fioretto a squadre uomini, finale (ev. Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini

20:05 Atletica Leggera: 100m uomini, semifinali (Chituru Ali, Lamont Marcell Jacobs)

21:10 Atletica Leggera: 1500m uomini, semifinali (Pietro Arese, Ossama Meslek, Federico Riva)

21:50 Atletica Leggera: 100m uomini, finale (ev. Chituru Ali, Lamont Marcell Jacobs)

22:00 Beach volley: ottavi di finale donne (Valentina Gottardi, Marta Menegatti vs Cheng/Hughes)

LE OLIMPIADI PARIGI 2024 SU WARNER BROS. DISCOVERY

Warner Bros. Discovery è la Casa dei Giochi Olimpici in Europa e con discovery+ è pronta a offrire agli appassionati italiani la più ampia copertura possibile dell’evento: oltre 3800 ore live arricchite da una programmazione di speciali, approfondimenti e magazine, da Parigi e dall’Italia. discovery+ sarà l’unica piattaforma in Italia a garantire la copertura integrale di Parigi 2024 per seguire in tempo reale tutto ciò che accade in ogni singola disciplina e in ogni momento. Per il ritorno in Europa dei Giochi Olimpici, il team di Warner Bros. Discovery ha messo in campo uno straordinario sforzo produttivo, tecnologico ed editoriale, con l’obiettivo di rendere unica l’esperienza degli spettatori e memorabile ogni singolo giorno di competizione.

Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Italy & Iberia:

«I Giochi Olimpici sono la massima celebrazione dello sport e l’offerta di Warner Bros. Discovery e Eurosport per Parigi 2024 è monumentale. Grazie a discovery+ ogni abbonato si immergerà come mai prima d’ora in un’esperienza che spazia tra contenuti live – ogni secondo delle 3800 ore di competizione – approfondimenti, collegamenti live da Casa Italia, interviste, speciali e decine di contenuti extra dedicati ai Giochi. Come broadcaster ufficiale siamo davvero orgogliosi di dare agli oltre 400 atleti della spedizione italiana il palcoscenico che meritano, premiando i sacrifici di anni e mostrando la passione e la dedizione che li ha portati a competere ai Giochi».

LA SQUADRA DI TALENT - discovery+ ed Eurosport avranno a disposizione i migliori campioni ed esperti del mondo sportivo, atleti olimpionici che porteranno la loro esperienza e daranno voce alle competizioni di Parigi 2024. Una grande squadra di quasi 100 talent fra cui Dorothea Wierer, Margherita Granbassi, Roberta Vinci, Valentina Marchei, Rachele Sangiuliano, Andrea Meneghin, Luca Dotto, Pino Maddaloni, Roberto Cammarelle, Riccardo Magrini, Michele Frangilli, Hugo Sconochini, Marta Pagnini, Marco Aurelio Fontana, Rossano Galtarossa, Leonardo Binchi, Aglaia Pezzato e molti altri.

Un team di opinionisti a cui s’aggiungono conduttori e giornalisti, Marco Cattaneo, Giulia Cicchinè, Guido Bagatta, Fabrizio Monari e Zoran Filicic che da Parigi, insieme alle inviate Valentina Marchei, Rachele Sangiuliano e Dorothea Wierer, ci faranno respirare le emozioni da Casa Italia e dai campi di gara.

L’OFFERTA EDITORIALE: SI PARTE AL MATTINO CON SVEGLIA PARIGI - A dare il buongiorno al pubblico italiano saranno Rachele Sangiuliano e Fabrizio Monari, che ogni mattina alle 8:00 lanceranno la copertura olimpica con Sveglia Parigi dalla WBD House allestita sulla terrazza dell’Hotel Raphael, quartier generale di Warner Bros. Discovery nella capitale francese durante i Giochi. Con la presentazione della giornata tra protagonisti annunciati e ambizioni italiane di medaglia, ci sarà spazio per i collegamenti con le venues già operative e gli ospiti speciali da Casa Italia.

Dorothea Wierer da Parigi sarà protagonista di Parigi Doro, un diario quotidiano con il dietro le quinte di ciò che accade durante i Giochi Olimpici, i momenti più emozionanti di preparazione alle gare e le voci dei protagonisti. In Family Cam con Valentina Marchei, l’ex-pattinatrice seguirà le famiglie e gli amici degli atleti italiani per vivere insieme le emozioni in tempo reale e il post della gara più attesa della loro carriera.

La giornata si chiuderà da Casa Italia alle 23.00 con Place d’Italie, dove Marco Cattaneo farà un riassunto della giornata olimpica tra highlights, interviste e contenuti speciali.

Infine, sul sito Eurosport.it e i suoi canali social saranno aggiornate in tempo reale tutte le notizie direttamente da Parigi 2024 con i video dei momenti più belli, gli approfondimenti editoriali, il medagliere e molto altro.

DISCOVERY+: PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA E “MEDAL ALERT” - Dal 24 luglio all'11 agosto, discovery+ sarà l’unica piattaforma dove seguire in tempo reale ogni minuto, medaglia e performance degli atleti italiani e non solo. Grazie ai feed disponibili per tutte le discipline olimpiche “in mosaico”, gli abbonati potranno godere di oltre 3800 ore di contenuti per non perdersi nemmeno un istante delle star dello sport mondiale e degli atleti italiani alla conquista del medagliere. Infatti, la piattaforma di Warner Bros. Discovery offrirà al pubblico la possibilità di impostare una programmazione olimpica personalizzata, oltre alle notifiche di medaglia, tramite la scelta delle gare preferite, degli highlights e dei momenti clou da poter seguire in diretta e on-demand su ogni device. Il tutto con la massima semplicità d’uso.

GIANMARCO TAMBERI OLYMPIC AMBASSADOR DI DISCOVERY+: UN ANNO A 39,90 EURO - Gianmarco Tamberi è Olympic Ambassador di Warner Bros. Discovery e protagonista della campagna pubblicitaria di Parigi 2024. In uno dei promo che lo vedono protagonista, il campione di salto in alto si cimenta in alcune discipline olimpiche, invitando gli appassionati a seguire le gesta dei campioni su discovery+. Tamberi sarà inoltre uno dei protagonisti del key art ufficiale della campagna italiana insieme a Paola Egonu e Marcell Jacobs. A integrare gli spot del campione olimpico in carica di salto in alto, sui canali del gruppo Warner Bros. Discovery la campagna ufficiale Break Free realizzata dal team Eurosport. Per dare a quante più persone possibili questa opportunità, discovery+ è in promozione per i nuovi abbonati al prezzo annuale di 39,90 euro: un’offerta speciale che include i pacchetti Intrattenimento e Sport.

I LOONEY TUNES SUPPORTANO ITALIA TEAM - I personaggi dei Looney Tunes hanno un lungo legame con lo sport da quando nel 1996 furono protagonisti di Space Jam e del sequel 2021 Space Jam: A New Legacy, oltre a una passata collezione di prodotti con il Team USA dei Giochi Olimpici di Atlanta 1996. Per questo Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e Italia Team, ha realizzato una serie di prodotti di consumo sviluppati con i licenziatari ufficiali degli iconici personaggi Looney Tunes: Bugs Bunny (prossimamente con Gianmarco Tamberi) e Lola Bunny, Daffy Duck, Will E. Coyote e Tweety, protagonisti di prodotti a tema olimpico.

Sono inoltre disponibili sul canale WB Kids di YouTube e trasmessi sui canali Eurosport durante la copertura dei Giochi Olimpici gli Sport Made Simple, presentati da Bugs Bunny per spiegare le regole della staffetta di atletica 4x100 metri e delle discipline tennis, breaking, mountain bike, volley e ginnastica nello stile inimitabile di Bugs.

“UN ATTIMO DI TREGUA”: IL PROGETTO ARTISTICO DI ARISTIDE BARRAUD - Aristide Barraud, artista, ex giocatore di rugby internazionale in Francia e in Italia, rimasto ferito durante gli attentanti terroristici a Parigi del novembre 2015, sarà protagonista a Casa Italia con la sua opera “Un attimo di tregua”. Si tratta di un’opera evolutiva e partecipativa che prenderà forma giorno dopo giorno sui muri di Casa Italia. Accompagnato della sua squadra di sette giovani talenti artistici (italiani, franco-italiani e giovani francesi della periferia parigina), Aristide Barraud immortalerà i momenti epici delle competizioni utilizzando i miti classici nel contenuto e nella forma narrativa.

IL SUPPORTO IOC REFUGEE OLYMPIC TEAM - Oltre diecimila atleti di quasi duecento delegazioni provenienti da tutto il mondo si contenderanno una medaglia olimpica a Parigi 2024. Il team di Eurosport, i suoi telecronisti e talent expert accompagneranno il pubblico in diretta integrale sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery, che supporta attivamente l’IOC Refugee Olympic Team - 36 atleti da undici Paesi, presenti anche due residenti in Italia (Iman Mahdavi e Hadi Tiranvalipour) in rappresentanza di oltre cento milioni di sfollati - attraverso la campagna #HomeCrowd.

I PARTNER DISTRIBUTIVI DI DISCOVERY

Oltre a Discovery+ e ai 10 canali lineari Eurosport, il grande evento delle Olimpiadi di Parigi 2024 potrà essere seguito anche su altri broadcaster, quali Amazon Prime, DAZN, Sky, Now TV e Tim Vision. In questa guida dettagliata, potrete trovare tutte le informazioni utili su come seguire (e cosa poter vedere in particolare) i Giochi Olimpici 2024, oltre a un resoconto di come seguire i vari sport. Eccovi il programma completo, broadcaster per broadcaster.

L'unica piattaforma su cui potrete vedere tutte le Olimpiadi di Parigi 2024. E per tutte, intendiamo davvero tutte: il 100% delle gare, ogni singola sfida dei tabelloni individuali e di squadra, ogni partita degli sport di squadra, ogni evento singolare (batterie ed eliminatorie incluse) di qualsiasi disciplina. In ogni feed sarà attiva una timeline interattiva con markers dedicati ai momenti migliori dell'evento, oltre a notifiche ad hoc per i momenti da medaglia. Ci saranno più di 50 feed in contemporanea - 12 dedicati a tutti i campi del torneo di tennis, 7 alla ginnastica artistica, ad esempio - e una multicam disponibile per varie discipline (atletica, ginnastica artistica e tutte le pedane aggiuntive per scherma e sport da combattimento).

Sei un abbonato Sky?

Su Sky saranno visibili ben 10 canali lineari di Eurosport. Oltre ai consueti Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), il primo dedicato al meglio delle Olimpiadi con una selezione di sport, il secondo completamente incentrato sugli Azzurri e gli sport next gen, ci saranno infatti altri otto canali su cui seguire integralmente diverse discipline sportive, suddisivi come segue:

Eurosport 1 (canale 210): il meglio delle Olimpiadi con la selezione degli sport (atletica, nuoto, ginnastica artistica etc)

(canale 210): il meglio delle Olimpiadi con la selezione degli sport (atletica, nuoto, ginnastica artistica etc) Eurosport 2 (canale 211): canale dedicato agli Azzurri e agli sport next gen

(canale 211): canale dedicato agli Azzurri e agli sport next gen Eurosport 3 (canale 251): dedicato a badminton, golf, tennis e tennistavolo

(canale 251): dedicato a badminton, golf, tennis e tennistavolo Eurosport 4 (canale 252): dedicato a ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi

(canale 252): dedicato a ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi Eurosport 5 (canale 253): dedicato al calcio

(canale 253): dedicato al calcio Eurosport 6 (canale 254): dedicato al basket

(canale 254): dedicato al basket Eurosport 7 (canale 255): dedicato agli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo)

(canale 255): dedicato agli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo) Eurosport 8 (canale 256): dedicato alla pallamano

(canale 256): dedicato alla pallamano Eurosport 9 (canale 257): dedicato alla pallavolo

(canale 257): dedicato alla pallavolo Eurosport 4K (canale 250): trasmetterà il meglio delle Olimpiadi in Ultra HD

Sei un abbonato NOW?

Sul servizio streaming on-demand e in diretta di Sky potrai vedere i canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Sei un abbonato TIMVISION?

Sulla piattaforma streaming di TIM, si potranno vedere ben 14 canali di Eurosport, così suddivisi:

Eurosport 1 : il meglio delle Olimpiadi con la selezione degli sport tradizionali (atletica, nuoto, ginnastica artistica etc)

: il meglio delle Olimpiadi con la selezione degli sport tradizionali (atletica, nuoto, ginnastica artistica etc) Eurosport 2 : canale dedicato agli Azzurri e agli sport next gen

: canale dedicato agli Azzurri e agli sport next gen Eurosport 3 : golf e sport da racchetta (tennis, tennistavolo, badminton)

: golf e sport da racchetta (tennis, tennistavolo, badminton) Eurosport 4 : Sport artistici (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, nuoto artistico)

: Sport artistici (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, nuoto artistico) Eurosport 5 : Calcio

: Calcio Eurosport 6 : Basket

: Basket Eurosport 7 : Sport da combattimento

: Sport da combattimento Eurosport 8 : Pallamano

: Pallamano Eurosport 9 : Pallavolo

: Pallavolo Eurosport 4K: il meglio delle Olimpiadi in Ultra HD

Inoltre saranno disponibili altri quattro canali denominati Eurosport 360, dove si potrà trovare una selezione di eventi delle altre discipline disponibili.

Sei un abbonato DAZN?

Sulla piattaforma streaming DAZN si potranno invece vedere otto canali lineari di Eurosport, secondo questa suddivisione:

Eurosport 1 : dedicato al meglio delle Olimpiadi con una selezione di vari sport

: dedicato al meglio delle Olimpiadi con una selezione di vari sport Eurosport 2 : dedicato integralmente agli Azzurri e agli sport next gen

: dedicato integralmente agli Azzurri e agli sport next gen Eurosport 3 : dedicato a badminton, golf, tennis e tennistavolo

: dedicato a badminton, golf, tennis e tennistavolo Eurosport 4 : dedicato a ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi

: dedicato a ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi Eurosport 5 : dedicato al calcio

: dedicato al calcio Eurosport 6 : dedicato al basket

: dedicato al basket Eurosport 7 : dedicato agli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo)

: dedicato agli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo) Eurosport 9: dedicato alla pallavolo.

Sei un abbonato Amazon Prime Video?

Su Prime Video si potrà sottoscrivere l'abbonamento mensile (pacchetto intrattenimento+sport) a Discovery+.

IL TEAM DISCOVERY+ DEI GIOCHI OLIMPICI ESTIVI PARIGI 2024



Nel 3x3 Basket, i telecronisti sono Mario Castelli, Daniele Fantini, Davide Fumagalli, Michele Pedrotti e Sandro Pugliese. Per l’arrampicata sportiva, Federico Zanon è il telecronista, mentre Marco Iacono è il talent. Nell’atletica, Andrea Campagna e Davide Viganò sono i telecronisti, e i talent sono Elisa Bettini, Alessio Conti, Andrea Giannini, Gianni Mauri e Giorgio Rondelli. Per il badminton, Paolo Citrini è l’unico telecronista. Nel basket, Mario Castelli, Davide Fumagalli e Michele Pedrotti sono i telecronisti, con Andrea Meneghin, Laura Macchi e Hugo Sconochini come talent. Nel beach volley, Giovanni Cristiano, Enrico Giancarli e Valentina Resta sono i telecronisti, mentre Fabio Galli, Gabriele Giardini e Giulia Momoli sono i talent. Per il ciclismo BMX, Kevin Kok è il telecronista e Alessandro Barbero è il talent. Il breaking è commentato da Giosué Cristallini.

Nel calcio, Andrea Distaso, Alessandro Lettieri, Riccardo Roversi e Federico Zanon sono i telecronisti, e Martina Angelini e Carlo Pizzigoni sono i talent. La canoa slalom e la canoa sprint sono entrambe commentate da Johnny Lazzarotto. Nel canottaggio, Luca Broggini è il telecronista e Rossano Galtarossa è il talent. Per il ciclismo su strada, Luca Gregorio e Pietro Pisaneschi sono i telecronisti, mentre Ilenia Lazzaro e Riccardo Magrini sono i talent. Il ciclismo su pista è commentato da Luca Gregorio e il talent è Marco Cannone. Gli sport equestri sono commentati da Cristian Micheli. Nella ginnastica artistica, Marcello Brancaccio è il telecronista e i talent sono Ilaria Colombo e Andrea Massaro. Nella ginnastica ritmica, Ilaria Brugnotti è la telecronista mentre Marta Pagnini è il talent. Per il golf, Alessandro Bellicini, Isabella Calogero e Maurizio Trezzi sono i telecronisti, Federico Colombo e Nicola Pomponi sono i talent.

L’hockey su prato è commentato da Johnny Lazzarotto. Per il judo, Dario Puppo è il telecronista e Pino Maddaloni talent. Nella lotta, Giacomo Brunelli e Dario Puppo sono i telecronisti, mentre Maurizio Casarola è il talent. La mountain bike è commentata da Ilenia Lazzaro e Marco Aurelio Fontana è il talent. Nel nuoto, Gianmario Bonzi è il telecronista e Luca Dotto è il talent. Anche nel nuoto di fondo, Gianmario Bonzi è il telecronista e Luca Dotto è il talent. Per il nuoto artistico, Andrea Voria è il telecronista e Paola Alesini è il talent. Nella pallamano, Matteo Aldamonte, Andrea Voria e Luca Zadra sono i telecronisti. Per la pallanuoto, Michele Iacobello ed Ettore Miraglia sono i telecronisti, e Leonardo Binchi è il talent. Nella pallavolo, Marco Arcari, Fabrizio Monari e Rodolfo Palermo sono i telecronisti, mentre Paolo Cozzi e Rachele Sangiuliano sono i talent. Il pentathlon moderno è commentato da Riccardo Roversi e il talent è Francesca Tognetti. Per il pugilato, Fabio Panchetti e Niccolò Pavesi sono i telecronisti, Roberto Cammarelle e Renato De Donato sono i talent. Nel rugby a 7, Antonio Raimondi è il telecronista e Vittorio Munari è il talent. La scherma è commentata da Francesco Paone e il talent è Margherita Granbassi. Lo skateboard è commentato da Kevin Kok

PALINSESTO EUROSPORT 1 - IL MEGLIO DELLE OLIMPIADI

ore 06:00 Sport A Day at the Olympics

ore 07:00 Sport La casa delle Olimpiadi The Power Of The Olympics

ore 07:30 Sport La casa delle Olimpiadi The Power Of The Olympics

ore 08:00 Sport La casa delle Olimpiadi The Power Of The Olympics

ore 08:25 Badminton Olimpiadi Parigi 2024 Semifinale Singolare Live

ore 10:00 Atletica Olimpiadi Parigi 2024 4a g. Live

ore 13:10 Tiro con l'Arco Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Live

ore 15:00 Ginnastica Olimpiadi Parigi 2024 10a g. Live

ore 17:10 Ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 Gara in Linea F Live

ore 18:25 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Semifinali e Finali Live

ore 19:45 Atletica Olimpiadi Parigi 2024 4a g, 4a g. Semifinale e Finale 100m M Live

ore 22:00 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Brasile - Polonia Fase a Gironi F Live

ore 23:00 Rubrica A Day at the Olympics

ore 00:00 Atletica Olimpiadi Parigi 2024 4a g. Semifinale e Finale 100m M

ore 01:30 Sport A Day at the Olympics

ore 02:30 Atletica Olimpiadi Parigi 2024 4a g. Semifinale e Finale 100m M

ore 04:00 Sport A Day at the Olympics

ore 05:00 Atletica Olimpiadi Parigi 2024 4a g. Batterie e Qualificazioni

PALINSESTO EUROSPORT 2 - IL MEGLIO DELLE OLIMPIADI

ore 06:00 Altri Olimpiadi Parigi 2024 5a g. Semifinali

ore 07:00 Altri Olimpiadi Parigi 2024 8a g. Individuale F

ore 08:00 Rubrica Sveglia Parigi Live

ore 09:00 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Italia - Turchia Live Fase a gironi F

ore 11:30 Golf Olimpiadi Parigi 2024 4a g. M Live

ore 12:00 Scherma Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Fioretto a squadre M Live

ore 13:00 Equitazione Olimpiadi Parigi 2024 Grand Prix Freestyle Dressage Individuale Live

ore 13:30 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 Muchova/Noskova - Bucsa/Sorribes Tormo Live Finale Bronzo Doppio F

ore 14:00 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 Djokovic - Alcaraz Live Finale Oro Singolo M

ore 16:00 Tiro a Segno Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Skeet F Live

ore 16:45 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 Errani/Paolini - Andreeva/Shnaider Live Finale Oro Doppio F

ore 19:10 Scherma Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Fioretto a squadre M Live Finale

ore 22:00 Beach Volley Olimpiadi Parigi 2024 Ottavi Live

ore 23:00 Rubrica Place d'Italie Live

ore 00:00 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Fase a gironi

ore 01:00 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 Djokovic - Alcaraz Finale Singolo M

ore 02:00 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Fase a gironi

ore 03:00 Sport A Day at the Olympics

ore 04:00 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 Finale Singolo M

ore 05:00 Sport A Day at the Olympics

PALINSESTO EUROSPORT 3 - BADMINTON, GOLF, TENNIS, TENNIS TAVOLO

ore 07:00 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 Sessione diurna

ore 09:00 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 Sessione diurna

ore 11:50 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Sessione diurna Live

ore 19:00 Tennis Tavolo Olimpiadi Parigi 2024 Finale Singolo M

ore 21:00 Golf Olimpiadi Parigi 2024 4a g. M

ore 23:00 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Sessione diurna

ore 01:00 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Sessione diurna

ore 03:00 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Sessione diurna

ore 05:00 Tennis Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Sessione diurna

PALINSESTO EUROSPORT 4 - GINNASTICA ARTISTICA, RITMICA, NUOTO ARTISTICO, TUFFI

ore 06:00 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 Finale Trampolino 3m sincronizzato M

ore 07:00 Altri Olimpiadi Parigi 2024 Prova F

ore 08:30 Altri Olimpiadi Parigi 2024 Prova M

ore 10:00 Altri Olimpiadi Parigi 2024 7a g.

ore 12:00 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 Finale Trampolino 3m sincronizzato M

ore 13:00 Altri Olimpiadi Parigi 2024 7a g.

ore 14:45 Altri Olimpiadi Parigi 2024 8a g. Live

ore 17:40 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 Finale Trampolino 3m sincronizzato M

ore 18:30 Altri Olimpiadi Parigi 2024 8a g.

ore 20:30 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 Finale Trampolino 3m sincronizzato M

ore 21:30 Altri Olimpiadi Parigi 2024 8a g.

ore 23:30 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 Finale Trampolino 3m sincronizzato M

ore 00:30 Altri Olimpiadi Parigi 2024 8a g.

ore 02:30 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 Finale Trampolino 3m sincronizzato M

ore 03:30 Altri Olimpiadi Parigi 2024 8a g.

ore 05:30 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 Finale Trampolino 3m sincronizzato M

PALINSESTO EUROSPORT 5 - CALCIO

ore 07:00 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Spagna - Colombia Quarti F

ore 08:30 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Canada - Germania Quarti F

ore 10:00 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Francia - Brasile Quarti F

ore 11:30 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Stati Uniti - Giappone Quarti F

ore 13:00 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Spagna - Colombia Quarti F

ore 14:30 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Canada - Germania Quarti F

ore 16:00 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Francia - Brasile Quarti F

ore 17:30 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Stati Uniti - Giappone Quarti F

ore 19:00 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Spagna - Colombia Quarti F

ore 20:30 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Canada - Germania Quarti F

ore 22:00 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Francia - Brasile Quarti F

ore 23:30 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Marocco - Stati Uniti Quarti M

ore 01:00 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Egitto - Paraguay Quarti M

ore 02:30 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Giappone - Spagna Quarti M

ore 04:00 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Francia - Argentina Quarti M

ore 05:30 Calcio Olimpiadi Parigi 2024 Marocco - Stati Uniti Quarti M

PALINSESTO EUROSPORT 6 - BASKET

ore 06:30 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Cina - Porto Rico Fase a gironi F

ore 08:00 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Serbia - Spagna Fase a gironi F

ore 09:30 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Porto Rico - Stati Uniti Fase a gironi M

ore 10:50 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Giappone - Belgio Live Fase a gironi F

ore 12:45 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Serbia - Sud Sudan Fase a gironi M

ore 13:20 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Canada - Nigeria Live Fase a gironi F

ore 15:15 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Giappone - Belgio Fase a gironi F

ore 17:05 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Germania - Stati Uniti Live Fase a gironi F

ore 19:00 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Canada - Nigeria Fase a gironi F

ore 20:50 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Australia - Francia Live Fase a gironi F

ore 23:00 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Germania - Stati Uniti Fase a gironi F

ore 00:30 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Australia - Francia Fase a gironi F

ore 02:00 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Giappone - Belgio Fase a gironi F

ore 03:30 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Canada - Nigeria Fase a gironi F

ore 05:00 Basket Olimpiadi Parigi 2024 Germania - Stati Uniti Fase a gironi F

PALINSESTO EUROSPORT 7 - SPORT DA COMBATTIMENTO

ore 07:00 Altri Olimpiadi Parigi 2024 8a g. Team Misto Preliminari

ore 10:00 Boxe Olimpiadi Parigi 2024 8a g. -57kg -70kg M/ -50kg -66kg F

ore 10:55 Boxe Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Live

ore 13:25 Altri Olimpiadi Parigi 2024 8a g. Team Misto Preliminari

ore 15:25 Boxe Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Live

ore 17:55 Altri Olimpiadi Parigi 2024 8a g. Team Misto Preliminari

ore 21:00 Boxe Olimpiadi Parigi 2024 9a g.

ore 23:00 Altri Olimpiadi Parigi 2024 8a g. Team Misto Preliminari

ore 02:00 Boxe Olimpiadi Parigi 2024 9a g.

ore 04:00 Altri Olimpiadi Parigi 2024 8a g. Team Misto Preliminari

PALINSESTO EUROSPORT 8 - PALLAMANO

ore 06:00 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Ungheria - Paesi Bassi Fase a gironi F

ore 07:00 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Spagna - Francia Fase a gironi F

ore 08:00 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Brasile - Angola Fase a gironi F

ore 08:50 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Svezia - Giappone Live Fase a gironi M

ore 10:30 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Danimarca - Corea Fase a gironi F

ore 10:50 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Egitto - Argentina Live Fase a gironi M

ore 12:30 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Svezia - Giappone Fase a gironi M

ore 13:50 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Germania - Slovenia Live Fase a gironi M

ore 15:30 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Danimarca - Corea Fase a gironi F

ore 15:50 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Ungheria - Francia Live Fase a gironi M

ore 17:30 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Germania - Slovenia Fase a gironi M

ore 18:50 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Danimarca - Norvegia Live Fase a gironi M

ore 20:30 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Danimarca - Corea Fase a gironi F

ore 20:50 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Spagna - Croazia Live Fase a gironi M

ore 22:45 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Danimarca - Norvegia Fase a gironi M

ore 00:00 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Svezia - Giappone Fase a gironi M

ore 01:00 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Egitto - Argentina Fase a gironi M

ore 02:00 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Germania - Slovenia Fase a gironi M

ore 03:00 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Ungheria - Francia Fase a gironi M

ore 04:00 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Danimarca - Norvegia Fase a gironi M

ore05:00 Pallamano Olimpiadi Parigi 2024 Spagna - Croazia Fase a gironi M

PALINSESTO EUROSPORT 9 - PALLAVOLO

ore 06:00 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Polonia - Italia Fase a gironi M

ore 07:30 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Canada - Serbia Fase a gironi M

ore 08:50 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Italia - Turchia Live Fase a gironi F

ore 11:30 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Canada - Serbia Fase a gironi M

ore 12:50 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Francia - Stati Uniti Live Fase a gironi F

ore 15:30 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Italia - Turchia Fase a gironi F

ore 16:50 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Cina - Serbia Live Fase a gironi F

ore 19:30 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Francia - Stati Uniti Fase a gironi F

ore 20:50 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Brasile - Polonia Live Fase a gironi F

ore 23:45 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Cina - Serbia Fase a gironi F

ore 01:30 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Brasile - Polonia Fase a gironi F

ore 03:00 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Italia - Turchia Fase a gironi F

ore 04:30 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Francia - Stati Uniti Fase a gironi F

PALINSESTO EUROSPORT 4K - LE OLIMPIADI IN ULTRA HD

ore 06:30 Ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 Gara in Linea M

ore 09:00 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 8a g. Semifinali e Finali

ore 09:45 Atletica Olimpiadi Parigi 2024 4a g. Live

ore 13:10 Ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 Gara in Linea M

ore 13:45 Ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 Gara in Linea F Live

ore 18:25 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Semifinali e Finali Live

ore 20:10 Ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 Gara in Linea F

ore 20:50 Volley Olimpiadi Parigi 2024 Brasile - Polonia Fase a Gironi F Live

ore 23:30 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Semifinali e Finali

ore 00:30 Ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 Gara in Linea F

ore 02:00 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Semifinali e Finali

ore 03:00 Ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 Gara in Linea F

ore 04:30 Nuoto Olimpiadi Parigi 2024 9a g. Semifinali e Finali

ore 05:30 Ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 Gara in Linea F

LE OLIMPIADI IN CHIARO SU RAI 2

Finalmente i Giochi Olimpici di Parigi e la Rai svolgerà, al pari dei nostri atleti, un ruolo di assoluta protagonista. Dal 26 luglio con la Cerimonia d’apertura, vivremo una serie interminabile di emozioni, speriamo il più possibile tinte d’azzurro, fino all’11 di agosto. Rai 2 sarà la rete olimpica più o meno per 16 ore al giorno, gare e partite interrotte solo da brevi edizioni del TG. Ma non ci sarà solamente Rai 2, anche Rai Sport HD trasmetterà almeno altre 8 ore in diretta per poi dedicarsi a sintesi e repliche. Sintesi, repliche e dirette alternative che si potranno vedere anche su RaiPlay, con altri canali dedicati al grande sport. Il tutto per 360 ore complessive.

La giornata parigina inizierà di buon mattino con la trasmissione “Buongiorno Parigi” condotta da Arianna Secondini insieme ai nostri talent e commentatori tecnici collegati dai vari campi di gara. Senza soluzione di continuità arriveremo intorno alle 23 alla trasmissione “Notti Olimpiche”, condotta da Jacopo Volpi con Yuri Chechi, Davide Cassani, Giovanna Carollo e a rotazione tutta la squadra di Rai Sport. Notti olimpiche avrà poi un secondo studio sempre acceso a Casa Italia con Simona Rolandi che andrà a caccia dei nostri atleti, medagliati e non. L’11 agosto, con la telecronaca della Cerimonia di chiusura, come quella d’apertura raccontata da Franco Bragagna e Alberto Romagnoli, si spegnerà momentaneamente il braciere olimpico. Momentaneamente perché dopo 2 settimane arrivano le Paralimpiadi e anche qui Rai 2 sarà protagonista.

Per ATLETICA, il telecronista è Franco Bragagna, insieme a Stefano Tilli e Guido Alessandrini. Il BASKET è commentato da Maurizio Fanelli, in collaborazione con Alessandro De Pol. Per il BASKET 3VS3, Edi Dembinski è il telecronista. Nel BEACH VOLLEY, sia Maurizio Colantoni che Marco Fantasia si occupano delle telecronache. Alessandro Pirozzi, con Bruno Mascarenhas, segue il CANOTTAGGIO. Franco Bragagna si occupa anche del CANOA SLALOM. Per il CICLISMO, i telecronisti sono Francesco Pancani, con Pierangelo Vignati, e Stefano Rizzato, con Davide Cassani. Gianluigi Zamponi è il telecronista per l'EQUITAZIONE e il PENTATHLON MODERNO. Andrea Fusco, con Igor Cassina e Isabella Zunino Reggio, commenta rispettivamente la GINNASTICA ARTISTICA e la GINNASTICA RITMICA. Fabrizio Tumbarello è responsabile per il JUDO e il TAEKWONDO. Tommaso Mecarozzi, insieme a Luca Sacchi, commenta il NUOTO, mentre Enrico Cattaneo, con Paola Celli, si occupa del NUOTO ARTISTICO. Dario Di Gennaro, con Francesco Postiglione, è il telecronista per la PALLANUOTO. Maurizio Colantoni, con Andrea Lucchetta, e Marco Fantasia, con Giulia Pisani, sono i telecronisti per la PALLAVOLO. Davide Novelli, con Francesco Damiani, si occupa del PUGILATO. Federico Calcagno, con Stefano Pantano, è il telecronista per la SCHERMA. Gianluca Gafforio commenta il SURF. Per il TAEKWONDO, Fabrizio Tumbarello è il telecronista. Nicola Sangiorgio è responsabile per il TIRO CON L’ARCO. Silvano Ploner, con Petra Zublasing e Sabatino Durante, commenta rispettivamente il TIRO A SEGNO e il TIRO A VOLO. Luca Di Bella, con Paolo Canè, è il telecronista per il TENNIS. Marco Tripisciano si occupa del TRIATHLON. Infine, Giulio Guazzini, con Alessandra Sensini, è il telecronista per la VELA, mentre Stefano Bizzotto, con Massimiliano Mazzucchi, commenta i TUFFI.

PALINSESTO RAI 2

ore 07:00 Rubrica: Qui Parigi

Il punto della situazione, in attesa dell'inizio delle gare di giornata, con uno sguardo alle gare già disputate.



Il punto della situazione, in attesa dell'inizio delle gare di giornata, con uno sguardo alle gare già disputate. ore 08:50 Olimpiadi Parigi 2024 - Pallavolo: Italia-Turchia Donne



ore 11:00 Olimpiadi Parigi 2024 - Olimpiadi Parigi 2024 - Golf: Individuale Uomini del 04/08/2024



ore 11:50 Olimpiadi Parigi 2024 - Scherma: Fioretto Squadre Uomini - Italia-Polonia (quarti)



ore 13:30 Olimpiadi Parigi 2024 - Vela: Kite del 04/08/2024



ore 13:50 Olimpiadi Parigi 2024 - Tiro con l'Arco: Individuale Uomini (semifinali e finali)



ore 14:30 Olimpiadi Parigi 2024 - Tennis: Djokovic-Alcaraz (Finale Singolare Uomini)



ore 15:00 Olimpiadi Parigi 2024 - Ginnastica Artistica: Finali di Specialità del 04/08/2024



ore 15:30 Olimpiadi Parigi 2024 - Tiro a Volo: Skeet Donne (finale)



ore 17:00 Olimpiadi Parigi 2024 - Tennis: Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider (Finale Doppio Donne)



ore 18:30 Olimpiadi Parigi 2024 - Atletica: Sessione serale del 04/08/2024



ore 21:00 Olimpiadi Parigi 2024 - Atletica: Sessione serale del 04/08/2024



ore 22:00 Olimpiadi Parigi 2024 - Beach Volley: Gottardi/Menegatti-Hughes/Cheng (ottavi)





ore 22:45 Rubrica: Notti Olimpiche - Notti Olimpiche (diretta)

Il punto sulle gare della giornata e su quelle che verranno. In collegamento da Casa Italia, Simona Rolandi intervista gli atleti in gara.

PALINSESTO RAI SPORT

ore 09:55 Olimpiadi Parigi 2024 - Tiro con l'Arco: Individuale Uomini (ottavi)



ore 10:15 Olimpiadi Parigi 2024 - Atletica: Sessione mattutina del 04/08/2024



ore 13:00 Olimpiadi Parigi 2024 - Tiro con l'Arco: Individuale Uomini (quarti)



ore 13:30 Olimpiadi Parigi 2024 - Golf: Individuale Uomini del 04/08/2024



ore 14:00 Olimpiadi Parigi 2024 - Ciclismo su Strada: Prova in linea Donne



ore 14:50 Olimpiadi Parigi 2024 - Scherma: Fioretto Squadre Uomini (semifinale)



ore 15:35 Olimpiadi Parigi 2024 - Pallanuoto: Italia-Spagna Donne



ore 16:30 Olimpiadi Parigi 2024 - Ciclismo su Strada: Prova in linea Donne



ore 18:30 Olimpiadi Parigi 2024 - Nuoto: Finali e Semifinali del 04/08/2024



ore 19:10 Olimpiadi Parigi 2024 - Scherma: Fioretto Squadre Uomini (finali)



ore 23:00 Olimpiadi Parigi 2024 - Il meglio di... (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto Rai

in relazione alla diversa durata degli eventi e alla presenza degli italiani negli stessi ***

APPROFONDIMENTI QUOTIDIANI SU SKY SPORT 24

In arrivo un altro grande e imperdibile appuntamento dell’Estate Italiana di Sky Sport: da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto, al via i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che su Sky godranno di una copertura eccezionale. Oltre ai 10 canali di Eurosport dedicati all’evento, di cui uno in 4K, grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, anche Sky Sport 24 garantirà ampia copertura con news, speciali, interviste e aggiornamenti live grazie agli inviati di Sky Sport, per vivere in tempo reale tutta l’atmosfera e le emozioni di un evento storicamente unico.

Il racconto prenderà vita dal cuore di Casa Italia grazie allo studio di Sky Sport, a pochi passi dagli Champs Elysées, dove Federica Lodi incontrerà ospiti, atleti, giornalisti e personalità del mondo dello sport, delle istituzioni e dello spettacolo. Insieme a lei, nella squadra degli inviati ci saranno Sara Cometti, coordinatrice della spedizione, e le grandi firme Flavio Tranquillo, Fabio Tavelli, Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi. Inoltre, ogni giorno - alle 00.30 per il riepilogo di giornata e poi alle 8.00 e alle 9.00, sempre su Sky Sport 24 e a seguire anche sugli altri canali di Sky Sport - appuntamento con lo speciale Il Diario, una narrazione originale, inedita e trasversale dalla Parigi olimpica con i quattro grandi inviati di Sky Sport.

Sky Sport 24 seguirà la giornata olimpica in ogni edizione con tanti spazi di approfondimento, in particolare nei momenti clou dell’evento, una sorta di bussola che guida gli abbonati alla grande offerta a cinque cerchi sulla piattaforma Sky: alle 12.30 è previsto un primo riassunto delle gare della mattinata, mentre alle 14 in programma la preview degli eventi pomeridiani; nell’edizione delle 18.30 spazio al bilancio del pomeriggio e al lancio delle gare serali, poi in quella delle 24 il riepilogo e il commento di tutto ciò che è accaduto nella giornata con anticipazioni sul programma del giorno successivo. In studio si alterneranno Federica Frola, Alessandro Acton e Alessandro Mamoli mentre Eleonora Cottarelli sarà la padrona di casa degli appuntamenti delle 18.30 e delle 24.00, con il coordinamento di Francesca Zambon, Danilo Freri e il supporto della redazione di Sky Sport 24. Tanti i commentatori coinvolti in studio: insieme a Giovanni Bruno anche Stefano Pescosolido per il tennis, Cristina Chiuso per il nuoto, Stefano Baldini e Silvano Chesani per l’atletica, Andrea Gardini e Giacomo Sintini per la pallavolo ed Erika Kirpu per la scherma. Aggiornamenti continui sui Giochi di Parigi anche su skysport.it con una copertura capillare delle gare, gli aggiornamenti del medagliere in tempo reale e un focus dedicato alle prestazioni degli atleti azzurri. In particolare, ogni giorno un live blog racconterà lo svolgimento degli eventi agonistici. Su skysport.it anche il racconto degli inviati di Sky Sport, con articoli, storie e curiosità dal cuore dei Giochi. News, statistiche e curiosità anche sugli account social ufficiali di Sky Sport Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube e WhatsApp.

