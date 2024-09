Serie B 2024 - 2025, il calendario dalla 5a alla 8a giornata in diretta tv DAZN

La Lega B ha reso noto il programma dalla 5a alla 8a giornata del campionato di Serie Bkt 2024/25. Al momento in cui viene pubblicato l'articolo tutte le gare vengono definite come ESCLUSIVA DAZN perchè unica piattaforma in possesso dei diritti per tutte le partite ma è doveroso ricordare come sia in definizione accordo già preannunciato con Prime Video,

PROGRAMMA GARE 5ª - 8ª giornata

5a GIORNATA

Venerdì 13 settembre 2024 ore 20.30 CESENA – MODENA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 14 settembre 2024 ore 15.00 BARI - MANTOVA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 14 settembre 2024 ore 15.00 BRESCIA - FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

Sabato 14 settembre 2024 ore 15.00 CITTADELLA – CATANZARO ESCLUSIVA DAZN

Sabato 14 settembre 2024 ore 15.00 CREMONESE – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 14 settembre 2024 ore 15.00 JUVE STABIA – PALERMO ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15 settembre 2024 ore 15.00 CARRARESE – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15 settembre 2024 ore 15.00 COSENZA - SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15 settembre 2024 ore 15.00 REGGIANA - SÜDTIROL ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15 settembre 2024 ore 15.00 SALERNITANA - PISA ESCLUSIVA DAZN

6a GIORNATA

Venerdì 20 settembre 2024 ore 20:30 CATANZARO – CREMONESE* ESCLUSIVA DAZN

Sabato 21 settembre 2024 ore 15:00 COSENZA - SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

Sabato 21 settembre 2024 ore 15:00 PALERMO – CESENA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 21 settembre 2024 ore 15:00 PISA – BRESCIA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 21 settembre 2024 ore 15:00 REGGIANA - SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 21 settembre 2024 ore 15:00 SAMPDORIA – SÜDTIROL ESCLUSIVA DAZN

Sabato 21 settembre 2024 ore 18:00 MODENA – JUVE STABIA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 22 settembre 2024 ore 15:00 FROSINONE - BARI ESCLUSIVA DAZN

Domenica 22 settembre 2024ore 15:00 MANTOVA - CITTADELLA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 22 settembre 2024 ore 15:00 SPEZIA – CARRARESE ESCLUSIVA DAZN

* anticipo disposto per evitare la sovrapposizione con altro rilevante evento cittadino segnalato dalle Autorità e dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive:

7a GIORNATA

Venerdì 27 settembre 2024 ore 20:30 CITTADELLA – FROSINONE ESCLUSIVA DAZN

Sabato 28 settembre 2024 ore 15:00 BARI – COSENZA* ESCLUSIVA DAZN

Sabato 28 settembre 2024 ore 15:00 CARRARESE - REGGIANA ESCLUSIVA DAZN

Sabato 28 settembre 2024 ore 15:00 SASSUOLO – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 29 settembre 2024 ore 15:00 CESENA – MANTOVA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 29 settembre 2024 ore 15:00 MODENA – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 29 settembre 2024 ore 15:00 JUVE STABIA – PISA ESCLUSIVA DAZN

Domenica 29 settembre 2024ore 15:00 SALERNITANA – CATANZARO ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 30 settembre 2024 ore 19:30 SÜDTIROL – PALERMO ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 30 settembre 2024 ore 20:30 BRESCIA - CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

* programmazione necessaria al sabato per evitare la sovrapposizione con il successivo inizio di altro rilevante evento cittadino segnalato dalle Autorità e dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive:

8a GIORNATA