Tennis US Open 2024 🎾 Finale Sinner - Fritz (diretta Sky Sport, NOW e in chiaro SuperTennis)

Sinner va a caccia del secondo Slam in carriera. Di fronte c'è Taylor Fritz,

n. 12 al mondo e primo statunitense in finale a New York dal 2006.

Il match alle ore 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Tennis in streaming su NOW,.



Tra Sinner e Fritz si prepara il terzo confronto, il più significativo di questa serie. I due si sono già affrontati due volte sui campi di cemento di Indian Wells: nel 2021 con vittoria dell'americano e nel 2023 con trionfo dell'azzurro. Per Sinner, questa è la ventesima finale in carriera e la seconda in uno Slam, dopo gli Australian Open. Inoltre, è il primo italiano a raggiungere una finale agli US Open in 144 anni di storia del torneo. Sinner ha avuto un percorso quasi impeccabile, con un torneo che è migliorato progressivamente dopo un esordio altalenante contro McDonald. Dal secondo turno in poi, ha perso solo un set, contro Medvedev nei quarti di finale. L'altoatesino è in una serie aperta di 10 vittorie consecutive, con l'ultima sconfitta risalente all'11 agosto contro Rublev nei quarti del Masters 1000 di Montreal. Quest'anno, Sinner è imbattuto su cemento negli Slam, con un record di 13 vittorie su 13 partite.

Complessivamente, ha ottenuto 20 successi nei major, il migliore di sempre. Ha raggiunto venerdì quota 60 vittorie Slam in carriera, e solo tre giocatori dal 2000 a oggi hanno impiegato meno partite di lui (78) per raggiungere questo traguardo. A 23 anni e 21 giorni, Sinner è diventato il più giovane tennista dal 1988 a raggiungere le finali degli US Open e Australian Open nella stessa stagione, un record precedentemente detenuto da Roger Federer (23 anni e 34 giorni). Con questa finale, Sinner segna la 38esima finale Slam per l'Italia, considerando sia il singolare che il doppio, e per lui è la ventesima finale nel circuito maggiore, con un bilancio di 15 vittorie e 4 sconfitte e 5 titoli conquistati nella stagione corrente. Dal punto di vista economico, la finale sarà cruciale, poiché il vincitore riceverà un premio di 3,6 milioni di dollari, mentre il finalista avrà 1,8 milioni di dollari. Sinner ha superato i 10.000 punti nel ranking ATP, attualmente con 10.480 punti, che diventerebbero 11.180 in caso di vittoria. La sua aritmetica per diventare numero 1 a fine anno è ormai vicina.

Per Taylor Fritz, invece, sarà la prima finale Slam in carriera. Il californiano, attualmente n. 12 del ranking ATP, non era mai andato oltre i quarti di finale nei major. Fritz è il primo tennista statunitense in finale agli US Open dal 2006, quando Andy Roddick perse in quattro set contro Roger Federer. Un titolo statunitense a Flushing Meadows manca da 21 anni, con l'ultimo conquistato da Roddick. Fritz è reduce da una vittoria in un derby americano contro Frances Tiafoe, ma ha precedentemente battuto due top 10: Sascha Zverev e Casper Ruud. L'ultimo tennista statunitense a raggiungere una finale Slam era stato Andy Roddick nel 2009, battuto da Federer ai Championships. Fritz ha raggiunto la sua prima finale Slam a 26 anni e 313 giorni e al 33° major giocato in carriera.

Solo Ferrer (42), Wawrinka (36) e Anderson (34) hanno giocato più Slam prima di raggiungere una finale. Fritz è noto per la sua abilità nelle maratone; dal 2020 ha vinto 11 partite al quinto set, superato solo da Carlos Alcaraz con 12 vittorie. Per Fritz, sarà il 28esimo confronto in carriera contro tennisti italiani, con un bilancio di 17 vittorie e 10 sconfitte, l'ultima delle quali contro Musetti alle Olimpiadi di Parigi. Per Sinner, sarà il quarto confronto a Flushing Meadows contro giocatori americani, con un bilancio di 33 vittorie e 6 sconfitte e una serie aperta di 12 successi consecutivi. Dopo New York, Sinner non giocherà la Davis Cup, per recuperare energie in vista del finale di stagione. Il prossimo impegno di Sinner sarà all'ATP 500 di Pechino dal 25 settembre, torneo che ha vinto lo scorso anno battendo Medvedev in finale.

È disponibile la novità Sky Sport Plus, dove i clienti potranno seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

La finalissima degli US Open sarà trasmessa in chiaro anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) con la telecronaca di Lorenzo Fares e Vincenzo Santopadre. Dalle 19.30 lo studio di avvicinamento alla partita da New York con Giorgio Spalluto e Diego Nargiso e il collegamentio con gli inviati a Flushing Meadows Lucrezia Marziale e Roberto Cozzi Lepri.

