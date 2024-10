Tennis Six Kings Slam 2024 🎾con Sinner in diretta su Sky Sport, NOW, DAZN, SuperTennis

Sei tra i migliori tennisti del mondo si preparano a sfidarsi in un evento destinato a lasciare il segno: il “Six Kings Slam”, che si terrà dal 16 al 19 ottobre 2024 a Riyadh, in Arabia Saudita. Il prestigioso torneo vedrà protagonisti Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e l'attuale numero uno del mondo Jannik Sinner. Con un montepremi da record, l’evento attirerà non solo gli appassionati di tennis, ma anche l’attenzione dell’intero mondo sportivo.

La competizione inizierà con due incontri chiave nei quarti di finale: Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev, mentre Holger Rune se la vedrà con Carlos Alcaraz. I risultati di questi match stabiliranno gli avversari per le semifinali, con Novak Djokovic pronto a sfidare il vincitore tra Sinner e Medvedev, e Rafael Nadal che attenderà il vincente della sfida tra Alcaraz e Rune.

Il torneo culminerà il 19 ottobre con la finale per il terzo e quarto posto, seguita dall’attesissima finale che decreterà il campione del “Six Kings Slam”. Il formato a eliminazione diretta, insieme al montepremi stellare, rende questa esibizione un appuntamento imperdibile: ogni partecipante avrà garantiti circa 1,5 milioni di euro solo per la presenza, mentre il vincitore si aggiudicherà il premio più ricco, con un guadagno di quasi 4,5 milioni di euro. Questo evento non solo celebra il talento dei sei campioni, ma rappresenta anche un’occasione per riscrivere la storia del tennis mondiale.

IL TENNIS KINGS SLAM 2024 IN DIRETTA SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Da mercoledì 16 ottobre, va in scena alla Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, il Six Kings Slam 2024, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il torneo vede la partecipazione delle più grandi star del tennis, i “Sei Re” Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafael Nadal, vincitore di 22 titoli Slam, in una delle sue ultime apparizioni prima del ritiro dall’attività agonistica.

Mercoledi 16 la prima giornata di sfide vede protagonisti, nei quarti di finale, Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, in diretta su Sky Sport Uno e NOW dalle 18.30. A seguire, non prima delle 20, il secondo quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Holger Rune, sempre su Sky Sport Uno e NOW. Giovedì 17 ottobre è il giorno delle semifinali. Dalle 18.30 su Sky Sport Uno e NOW Novak Djokovic affronta il vincente del quarto tra Sinner e Medvedev. A seguire, non prima delle 20, la seconda semifinale tra Rafael Nadal e il vincente di Alcaraz-Rune. Sabato 19 ottobre le finali: alle 18.30 la finale per il 3° e 4° posto, in diretta su Sky Sport Tennis e NOW. A seguire, non prima delle 20, la finale per il 1° e 2° posto, sempre su Sky Sport Tennis e NOW.

Al commento la squadra di telecronisti di Sky Sport, guidata da Elena Pero e Luca Boschetto. Ampia copertura anche su Sky Sport 24 e sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, sul sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite di Sinner e della finale.

La programmazione del Six Kings Slam in diretta su Sky e in streaming su NOW

Mercoledì 16 ottobre – Quarti di finale

Sinner-Medvedev, in diretta su Sky Sport Uno e NOW dalle 18.30

Alcaraz-Rune, in diretta su Sky Sport Uno e NOW non prima delle 20

Giovedì 17 ottobre – Semifinali

Djokovic-vincente Sinner-Medvedev, in diretta su Sky Sport Uno e NOW dalle 18.30

Nadal-vincente Alcaraz-Rune, in diretta su Sky Sport Uno e NOE non prima delle 20

Sabato 19 ottobre – Finali

Finale 3°/4° posto, in diretta su Sky Sport Tennis e NOW dalle 18.30

Finale 1°/2° posto, in diretta su Sky Sport Tennis e NOW non prima delle 20

.

Per raccontare tutte le emozioni di questo evento straordinario, il team di commentatori DAZN sarà composto da Luca Farina e Gabriele Giustiniani, che verranno affiancati da Chiara Icardi, ex tennista e oggi giornalista di Radio TV Serie A.

Inoltre, in avvicinamento all'appuntamento, sarà disponibile in esclusiva in app l'intervista a Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafael Nadal, che porterà gli appassionati dietro le quinte di uno dei capitoli più emozionanti della carriera del campione: il suo ritiro, un momento toccante che ha condiviso con la sua famiglia e che ha emozionato il mondo intero. Ma non solo, l’ex coach del mallorquino racconterà anche il suo coinvolgimento nel Six Kings Slam, oltre a portare riflessioni inedite sulla Next Generation del tennis, tra promesse e sfide future.

