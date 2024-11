Calcio, Diritti TV Serie C 2025-2028: Pubblicato Bando per Pacchetto Nazionale Dirette a Pagamento

Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con sede a Firenze, invita gli operatori della comunicazione a livello nazionale a presentare offerte per l’acquisizione esclusiva del pacchetto di diritti audiovisivi denominato “PACCHETTO NAZIONALE DIRETTE A PAGAMENTO”. L’invito è conforme alle normative del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonché alle Linee Guida stabilite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, entrambe pubblicate il 24 settembre 2024. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 6 dicembre 2024. Gli operatori della comunicazione potranno inviare richieste di chiarimenti alla Lega Pro fino alle ore 24:00 del 1 dicembre 2024.

Si precisa che i termini e le definizioni utilizzati nell’invito sono quelli stabiliti dal Decreto e dalle Linee Guida, che fanno parte integrante dell’invito stesso. Qualora un’offerta venga accettata, l’Accordo di Licenza relativo al pacchetto sarà perfezionato automaticamente, diventando pienamente efficace tra le parti, in base alle condizioni stabilite nell’invito e nelle Condizioni Generali di Licenza.

Il corrispettivo per l’assegnazione del “Pacchetto Nazionale Dirette a Pagamento” è fissato dalla Lega Pro per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 al prezzo minimo di 4.800.000 euro (oltre IVA) per stagione, rappresentando il “Prezzo Minimo” per l’acquisizione del pacchetto. Inoltre, l’offerente ha la possibilità di proporre un corrispettivo variabile derivante dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi in modalità Pay-per-View. L’offerta può includere un minimo garantito dovuto alla Lega Pro e un meccanismo di Revenue Share, che definisce la divisione dei ricavi generati dalla suddetta modalità. L’offerente potrà anche proporre un contributo economico per coprire, in tutto o in parte, i costi di produzione previsti dallo standard tecnico descritto nel pacchetto. Tale contributo è separato dal minimo garantito e sarà considerato nella valutazione complessiva dell’offerta. La valutazione delle offerte terrà conto del minimo garantito (nel caso di Pay-per-View) e del contributo economico, che sono importi dovuti e non riducibili in favore della Lega Pro, contribuendo al prezzo complessivo proposto per l’acquisizione del pacchetto. Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto dell’IVA, se applicabile. Oltre al pagamento del prezzo di licenza, il licenziatario dovrà coprire i costi di accesso al segnale, come previsto dal pacchetto. Nel caso in cui non venga indicato un prezzo per lo sfruttamento in modalità Pay-per-View, il licenziatario dovrà negoziare con la Lega Pro, compresa la condivisione dei ricavi.

Il Pacchetto Nazionale Dirette a Pagamento include, per le stagioni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, tutti gli eventi della Regular Season, dei Play Off e dei Play Out del Campionato di Serie C, nonché della Coppa Italia di Serie C e della Supercoppa Italiana di Serie C. In particolare, il pacchetto prevede la trasmissione in diretta di tutti gli eventi della Regular Season del Campionato di Serie C, dei Play Off e Play Out, della Coppa Italia di Serie C e della Supercoppa Italiana di Serie C. I diritti di trasmissione per questi eventi sono concessi al Licenziatario, che potrà sfruttarli su piattaforme digitali terrestri, satellitari, via cavo e internet.

Il Licenziatario sarà tenuto a trasmettere in diretta solo tramite modalità a pagamento, con eccezioni per un massimo di 9 partite per stagione che potranno essere trasmesse in chiaro nell’ambito di iniziative “Try and Buy”, previa coordinazione con la Lega Pro. Tali partite saranno selezionate d’accordo con la Lega Pro, evitando sovrapposizioni con altre trasmissioni con diritti esclusivi. Il Licenziatario avrà l’obbligo di trasmettere tutte le gare, eccetto quelle precedenti agli ottavi di finale della Coppa Italia, comunicando le partite da trasmettere almeno 20 giorni prima dell’inizio di ogni turno. Le gare non trasmesse potranno essere diffuse dalla Lega Pro sui propri canali social o tramite emittenti locali.

Per quanto riguarda la produzione, il pacchetto include la trasmissione in diretta, repliche, sintesi e highlights, che potranno essere utilizzati anche in chiaro sulle piattaforme del Licenziatario, rispettando tempistiche simili a quelle della Lega Pro, ma per un massimo di 7 giorni dopo l’evento. Il Licenziatario avrà inoltre la possibilità di trasmettere un programma contenitore per la Regular Season, i Play Off e i Play Out, con immagini degli eventi da diversi stadi.

La produzione audiovisiva delle gare dovrà seguire determinati standard tecnici, con una produzione minima negli standard A e B per ciascun evento. Il segnale sarà in HD, conforme agli standard internazionali, e privo di pubblicità virtuale. Questo segnale sarà fornito dalla Lega Pro al Licenziatario, che si farà carico dei costi tecnici e di trasporto.

Il Licenziatario si impegna anche a sviluppare una proposta editoriale per valorizzare le competizioni, comprendente rubriche settimanali, promo, speciali per Play Off e Coppa Italia, e altri contenuti. I diritti audiovisivi concessi sono limitati al territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano, e sono esclusivi per la diretta di tutti gli eventi delle competizioni. Tali diritti non si applicano ai pubblici esercizi in alcuni luoghi come aeroporti e treni, dove la Lega Pro può esercitare i diritti direttamente o cederli a terzi.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione 2024/2025 di Serie C!