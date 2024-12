Warner Bros. Discovery diventa dal 2025 la casa ufficiale dell’UFC in Italia

UFC e Warner Bros. Discovery hanno annunciato che, a partire da gennaio 2025, discovery+ diventerà la casa ufficiale dell’UFC in Italia. Tutte le main card e i late prelims degli eventi UFC saranno trasmessi sulle piattaforme Warner Bros. Discovery, che offriranno un’ampia selezione di contenuti promozionali e d’archivio, inclusi programmi originali come UFC Countdown e UFC Connected.

Grazie a questo nuovo accordo pluriennale, Warner Bros. Discovery amplia ulteriormente la sua vasta offerta di sport premium, che include eventi internazionali di primo piano come ogni minuto dei Tre Grandi Giri del ciclismo, i tornei del Grande Slam di tennis Australian Open e Roland-Garros, e i Giochi Olimpici.

A partire da gennaio, discovery+ trasmetterà oltre 40 eventi UFC attraverso la sua app e piattaforma di streaming. Ogni evento sarà accompagnato da telecronache e analisi a cura di un team di esperti MMA guidato da Alex Dandi, Giacomo Brunelli, Mara Romero Borella e Alessio Di Chirico. I canali Eurosport ed Eurosport 2 avranno un ruolo centrale, trasmettendo programmi dedicati, tra cui eventi live, repliche e report settimanali approfonditi con highlights estesi.

Il primo evento UFC su discovery+ in Italia sarà sabato 11 gennaio con UFC FIGHT NIGHT: DERN vs. RIBAS 2. Il weekend successivo sarà caratterizzato da una card eccezionale con due incontri per il titolo: i titoli dei pesi leggeri e dei pesi gallo saranno in palio a UFC 311: MAKHACHEV vs. TSARUKYAN 2, sabato 18 gennaio. Entrambi gli eventi includeranno programmi speciali pre-evento con commenti e analisi degli esperti su discovery+.

Negli ultimi decenni, UFC è emersa come il marchio leader mondiale nelle mixed martial arts (MMA), presentando stili di combattimento che integrano elementi di boxe, karate, judo e jiu-jitsu, tra numerose altre discipline.

David Shaw, Vicepresidente Esecutivo UFC, Responsabile Internazionale e dei Contenuti, ha commentato:

“Warner Bros. Discovery si è dimostrato un ottimo partner per UFC nel Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna. Hanno saputo rappresentare lo sport dell’MMA e il marchio UFC nel migliore dei modi, rivolgendosi sia ai fan attuali sia a un nuovo pubblico. Estendere questa partnership all’Italia offrirà ai nostri appassionati una copertura nuova e su misura del nostro sport, su tutte le piattaforme digitali e lineari di WBD, per non perdere nemmeno un minuto di azione.”

Luca Stacul, Direttore Sport Italia di Warner Bros. Discovery, ha aggiunto:

“Con questa nuova aggiunta, discovery+ rafforza ulteriormente il suo vasto catalogo di eventi sportivi internazionali per offrire agli appassionati italiani gli eventi di arti marziali miste più prestigiosi al mondo. Warner Bros. Discovery trasmette anche contenuti UFC nei Paesi Bassi, in Spagna e nel Regno Unito con grande successo. Oltre a continuare a godere di alcuni dei migliori eventi di boxe del circuito internazionale, i fan degli sport da combattimento potranno seguire la migliore copertura dell’UFC sulle piattaforme digitali di discovery+ e sui canali Eurosport ed Eurosport 2.”

Oltre alla copertura UFC in Italia, Warner Bros. Discovery trasmetterà eventi UFC anche su Eurosport e sulle sue piattaforme di streaming, HBO Max nei Paesi Bassi, Max in Spagna, nonché su TNT Sports e discovery+ nel Regno Unito e in Irlanda, come parte della sua ampia offerta internazionale di sport dal vivo. Gli sport premium, come l’UFC, supportano la strategia di Warner Bros. Discovery per accelerare la crescita globale dello streaming, con una forte acquisizione di clienti e audience per eventi di questo tipo.