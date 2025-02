Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 26a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 26a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Simone Rossi

La 26ª giornata di Serie B

La 26ª giornata di Serie B prende il via venerdì 14 febbraio 2025, alle 20:30, con la sfida tra Catanzaro e Cittadella. I padroni di casa vogliono consolidare la loro posizione in zona playoff, mentre i veneti puntano a scalare la classifica per inserirsi nella lotta per la promozione. I dati "powered by Opta" evidenziano l’ottimo momento del Cittadella, che ha conquistato cinque vittorie nelle ultime otto gare, avvicinandosi a soli tre punti dall'ottavo posto. Da sottolineare anche il rendimento esterno dei granata: ben un terzo dei loro punti totali sono arrivati nelle ultime quattro trasferte. La telecronaca sarà affidata a Matteo Gandini.

Sabato 15 febbraio 2025, alle 15:00, il programma prosegue con quattro partite fondamentali per la classifica. Allo Stadio dei Marmi, la Carrarese ospita la Salernitana in un vero e proprio scontro salvezza. I campani, in caso di vittoria, scavalcherebbero i toscani in classifica. La Carrarese, reduce da due pesanti sconfitte casalinghe, rischia il terzo ko interno consecutivo, un evento che non si verifica dal 1947. La telecronaca sarà di Ivan Fusto. Sempre alle 15:00, il Modena sfida lo Spezia, con la telecronaca di Riccardo Morelli. Gli ospiti, reduci da due successi esterni senza subire gol, cercano di eguagliare il loro record storico di tre vittorie fuori casa con annesso clean sheet, traguardo raggiunto solo nella stagione 2006/07. Alla stessa ora, il Sassuolo affronta il Brescia, con la telecronaca di Pietro Scognamiglio. I neroverdi, saldamente in testa alla classifica, vogliono allungare il vantaggio sul secondo posto e puntano a superare quota 60 punti dopo 26 giornate, un’impresa riuscita solo al Benevento nella stagione 2019/20. Contemporaneamente, al Druso, il Südtirol ospita la Sampdoria, con la telecronaca di Federico Casna. Gli altoatesini vogliono confermare la crescita dopo la vittoria sulla Reggiana, mentre la Samp cerca il terzo successo consecutivo senza subire gol, un traguardo che manca addirittura dal 2000.

Nel tardo pomeriggio, alle 17:15, il Bari ospita la Cremonese, con la telecronaca di Alessandro Rimi. I lombardi proveranno a bissare il successo dello scorso anno al San Nicola, cercando di ottenere due vittorie di fila in casa del Bari per la prima volta nella storia della Serie BKT.

Domenica 16 febbraio 2025, alle 15:00, si disputeranno altre tre partite decisive. Il Frosinone sfida la Reggiana, con la telecronaca di Cristiano Tognoli. I ciociari vogliono ritrovare il successo dopo un periodo difficile in casa, avendo vinto solo una delle ultime tre partite. Alla stessa ora, la Juve Stabia ospita il Cosenza, con la telecronaca di Fernando Siani. I campani, trascinati dai gol di Andrea Adorante, puntano a inserirsi in zona playoff, mentre il Cosenza ha bisogno di punti per restare in corsa per la salvezza. Un altro match atteso è quello tra Palermo e Mantova, con la telecronaca di Francesco Nigro. Dopo il pareggio rocambolesco contro lo Spezia, i siciliani vogliono riscattarsi, facendo affidamento su un Brunori in grande forma, mentre Leonardo Mancuso proverà a segnare per la quarta trasferta consecutiva, un record che in Serie B è stato raggiunto solo da Gennaro Tutino nel 2024.

Alle 17:15, la giornata si chiude con Cesena-Pisa, affidata alla telecronaca di Samuele Ragusa. Il Cesena difende il proprio posto in zona playoff, mentre il Pisa, reduce dalla sconfitta interna contro il Cittadella, cerca un riscatto per rimanere in corsa per la promozione diretta in Serie A.

VENERDI 14 FEBBRAIO 2025

ore 20:30 Serie B 26a Giornata: Catanzaro vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini

Catanzaro e Cittadella apriranno le danze della 26a giornata della Serie BKT. Una sfida importante, che potrebbe rilanciare i veneti nella corsa playoff: analizzando i dati "powered by Opta", la formazione granata ha vinto cinque delle ultime otto gare di campionato (1N, 2P) portandosi a soli tre punti di distanza dall’ottavo posto. In particolare, addirittura un terzo dei punti del Cittadella sono arrivati nelle ultime quattro trasferte: 10 su 30, grazie a tre successi e un pareggio.

SABATO 15 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 26a Giornata: Carrarese vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

Allo Stadio dei Marmi andrà in scena un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, con la Salernitana che con una vittoria scavalcherebbe proprio i toscani. La Carrarese non sta vivendo un buon momento di forma e, dopo aver perso le ultime due gare casalinghe di campionato con un punteggio aggregato di 6-1, potrebbe subire tre ko interni di fila in cadetteria solo per la seconda volta nella propria storia, dopo quella tra ottobre e novembre 1947.



Telecronaca: Riccardo Morelli

Gli Aquilotti, invece, con un successo potrebbero mettere pressione al Pisa per la promozione diretta in massima serie, portandosi momentaneamente a -1 dai toscani in attesa del posticipo di domenica sera. Dopo le ultime due vittorie in trasferta (4-0 contro la Carrerese e 2-0 a Cittadella), lo Spezia potrebbe anche eguagliare il proprio record di tre successi esterni consecutivi con annesso clean sheet nel torneo cadetto, registrato solo tra aprile e maggio 2007 (contro Crotone, Pescara e Lecce in quella occasione).



Telecronaca: Pietro Scogmamiglio

Dopo essere riusciti a portare a +5 il proprio distacco sul secondo posto nell’ultima giornata di campionato, i neroverdi cercheranno di lanciare la fuga decisiva per la conquista del torneo cadetto, diventando solo la seconda squadra nell’era dei tre punti a vittoria capace di superare quota 60 punti dopo le prime 26 gare giocate in Serie BKT (attualmente a quota 58), dopo il Benevento nel 2019/20 (63).



Telecronaca: Federico Casna

Al Druso, gli altoatesini cercheranno di trovare un altro successo casalingo dopo la convincente vittoria sulla Reggiana del 2 febbraio, registrando due vittorie davanti al proprio pubblico per la prima volta da agosto. I blucerchiati, dal canto loro, cercano continuità dopo i match vinti senza subire gol contro Cosenza e Modena (1-0 in entrambi) e potrebbero collezionare tre successi di fila tenendo la porta inviolata in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2000.



Telecronaca: Alessandro Rimi

La Cremonese proverà ad espugnare il San Nicola per la seconda volta consecutiva dopo il successo per 2-1 dello scorso aprile, ottenendo così due successi esterni di seguito contro il Bari per la prima in Serie BKT.

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 26a Giornata: Frosimone vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Cristiano Tognoli

Nel primo pomeriggio di domenica, saranno tre le partite da seguire nel campionato cadetto. Anche in base ai risultati di sabato, il Frosinone potrebbe avere una ghiotta occasione per riconquistare terreno in vista del rush finale per la salvezza. I ciociari affronteranno la Reggiana allo Stirpe, ma dovranno cercare di invertire un trend negativo che li ha visti perdere due delle ultime tre gare (1N) davanti al proprio pubblico, in modo da ritrovare un successo in campionato che manca dal Boxing Day (2-0 contro la Salernitana).



Telecronaca: Fernando Siani

Anche il Cosenza deve cercare di non perdere uno degli ultimi treni che potrebbero permettergli di rientrare in corsa per un posto nel prossimo torneo cadetto. La Juve Stabia, però, ha ben altri progetti e continua ad inseguire il sogno playoff, trascinata dai gol di Andrea Adorante che domenica scorsa è arrivato a quota 10 in campionato e, dopo le tre partecipazioni attive nelle ultime tre gare giocate (due reti e un assist), non ha alcuna intenzione di fermarsi.



Telecronaca: Francesco Nigro

Dopo essere stato ripreso dallo Spezia in pieno recupero (da 2-0 a 2-2 tra il 90+2’ ed il 90+5’), invece, il Palermo cercherà il riscatto contro il Mantova, in una sfida che vedrà come protagonisti due dei bomber più in forma di questo campionato. Da un lato, Matteo Brunori ha segnato tre dei propri quattro gol in questo torneo nelle ultime cinque gare giocate e potrebbe andare a segno per tre presenze di fila solo per la seconda volta in carriera in Serie BKT (dopo le quattro tra febbraio e marzo scorsi). Dall’altro, Leonardo Mancuso ha segnato in ciascuna delle ultime tre trasferte e l’ultimo calciatore a bersaglio in quattro gare esterne di fila in cadetteria è stato Gennaro Tutino, tra aprile e maggio 2024 con il Cosenza.



Telecronaca: Samuele Ragusa

Saranno Cesena e Pisa a chiudere il programma della 26a giornata del campionato cadetto. Una partita che si preannuncia ricca di emozioni, con i padroni di casa che proveranno a proteggere l’ottavo posto dall’assalto delle inseguitrici, mentre i toscani dovranno reagire dopo la sconfitta contro il Cittadella nell’ultimo turno, per tenere lo Spezia a distanza e non rischiare di diventare la prima delle 11 squadra con almeno 53 punti dopo 25 partite nell’era dei tre punti a vittoria a non conquistare la promozione diretta in Serie A al termine della stagione.

