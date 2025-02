Pluto TV lancia due nuovi canali sportivi gratuiti: UFC e DFB Play

Pluto TV, il servizio leader di streaming TV gratuito, potenzia la sua proposta dedicata ai grandi appassionati di sport con il lancio di due nuovi canali tematici: UFC e DFB Play. Questi due nuovi ingressi si aggiungono a una ricca selezione di contenuti che rendono Pluto TV una destinazione imperdibile per chi ama vivere l'adrenalina delle competizioni sportive e seguire i grandi campioni nelle loro sfide in giro per il mondo.

Il canale UFC offre agli spettatori l'accesso ai combattimenti più spettacolari, ai migliori atleti di arti marziali miste e ai momenti più iconici dell'Ultimate Fighting Championship. Il canale, attivo ogni giorno dalle 22:00 alle 6:00, offre agli appassionati di sport di combattimento il meglio del fighting.

DFB Play, invece, rappresenta un'opportunità unica per i tifosi di calcio internazionale. Tra le competizioni che sarà possibile seguire: la DFB-Pokal maschile e femminile, la Google Pixel Frauen-Bundesliga e la German 3. Liga. Tra i match in programma, spicca la sfida Leipzig VS Wolfsburg, in diretta il 26 febbraio alle 20:45.

L'arrivo di UFC e DFB Play arricchisce ulteriormente il portfolio sportivo di Pluto TV, che conta già 10 canali tematici: Pluto TV Sport con programmi come ‘World Chase Tag Extreme Battles’ e ‘Bici d’artista’, FIFA+, World Poker Tour, Triton Poker, Billiard TV, DFB Play, Real Madrid TV, Monster Jam, Robot Wars by MECH+ e MODUS Super Series Darts. Una programmazione che unisce tantissimi sport, dai più mainstream a quelli più di nicchia, permettendo agli spettatori di soddisfare tutti i gusti: dagli appassionati di sport da combattimento ai tifosi di calcio, dagli amanti del poker a chi cerca spettacoli di motori ed eventi sportivi fuori dagli schemi.

