Ciclismo 2025 su Eurosport e discovery+: tutta la stagione in diretta con Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe ha svelato oggi la sua offerta esclusiva per il ciclismo nella stagione 2025, raggiungendo oltre 100 milioni di appassionati in Europa su tutte le piattaforme. Nel 2025, saranno disponibili 3.900 ore di contenuti, con 2.500 ore di diretta dalle gare più prestigiose del mondo. Confermando il suo ruolo di leader nel ciclismo, WBD offrirà, per la prima volta in un’unica piattaforma, tutte le gare del calendario UCI World Tour maschile e femminile, insieme ai Grandi Giri, alle Classiche, ai Campionati del Mondo UCI in tutte le discipline, alla WHOOP UCI Mountain Bike World Series e molto altro. In 50 mercati europei, Eurosport manterrà la sua esperienza trentennale nel raccontare le più prestigiose gare di ciclismo con produzioni localizzate, trasmettendo ogni evento su discovery+.

Il team di commento

WBD Sports Europe ha riunito la più grande squadra di ex campioni e commentatori esperti per offrire un racconto coinvolgente e dettagliato delle gare più importanti. La squadra include:

TNT Sports (Regno Unito e Irlanda) : Strada – Adam Blythe, Carlton Kirby, Dani Christmas, Dani Rowe, Hannah Walker, Matt Stephens, Orla Chennaoui, Robbie McEwen, Rob Hatch ; Mountain Bike – Olio Beckinsale, Josh Carlson, Kate Mason, Ric McLaughlin .

: Strada – ; Mountain Bike – . Eurosport Germania : Bernie Eisel, Jens Voigt, Robert Bengsch .

: . Eurosport Francia : Steve Chainel, Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, Louis-Pierre Frileux, Philippe Gilbert .

: . Eurosport Italia : Moreno Moser, Riccardo Magrini, Wladimir Belli .

: . Eurosport Spagna : Alberto Contador, Eduardo Chozas, Laura Meseguer .

: . Eurosport Olanda : Karsten Kroon, Sander Kleikers, Iris Slappendel, Bobbie Traksel, Jip van den Bos .

: . Eurosport Danimarca: Jesper Worre, Anders Mielke.

I migliori esperti del settore accompagneranno gli appassionati con analisi pre e post-gara, trasmesse in studio e direttamente dai luoghi delle competizioni, tra cui i programmi dedicati "The Breakaway" (UK), "La Montonera" (Spagna), "Les Rois de la Pédale" (Francia) e "Vélo Club" (Germania).

Un documentario esclusivo su Mads Pedersen e una nuova serie sulla mountain bike

WBD Sports continua a arricchire il proprio catalogo con produzioni originali. La nuova docuserie "Mads Pedersen – Fear Nothing" seguirà il campione del mondo 2019 nella sua impresa di conquistare una Monumento, offrendo un accesso esclusivo alla sua vita dentro e fuori dalla bici. Il primo episodio andrà in onda il 15 marzo alle 16:15 GMT su Eurosport 2 e Discovery+. Parallelamente, gli amanti della mountain bike potranno scoprire la nuova serie "Race Bikes", un viaggio in otto episodi alla scoperta dei marchi iconici e della tecnologia più avanzata del settore, raccontata direttamente dai fondatori e dagli atleti che hanno fatto la storia della disciplina. Il programma sarà disponibile nell'estate 2025.

L'offerta di ciclismo sui canali Warner Bros Discovery

Il ciclismo è parte integrante dell’offerta sportiva senza rivali di WBD, con trasmissioni in diretta su Max (discovery+ nel Regno Unito, Italia e Germania), che offre funzionalità interattive avanzate, come la possibilità di rivedere i momenti chiave delle gare tramite marker temporali. Nel 2026, Max verrà lanciato anche nel Regno Unito, Italia e Germania, portando con sé il meglio dello sport e dell’intrattenimento globale. Warner Bros. Discovery ha recentemente rinnovato i suoi diritti fino al 2030 per trasmettere le più grandi gare ciclistiche, tra cui Tour de France, Tour de France Femmes, Vuelta a España, Vuelta a España Femenina e tutte le Classiche. Infine, continuerà a offrire notizie, analisi e interviste esclusive, oltre a highlights gratuiti sul canale YouTube TNT Sports Cycling, che ha già raggiunto 225.000 iscritti.

Le date chiave della stagione di ciclismo del 2025 in diretta su Eurosport