Champions League 🏆Barcellona vs Borussia Dortmund (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

La UEFA Champions League continua con i quarti di finale. Su Prime Video a scendere in campo per l’andata dei quarti ci sarà Barcellona-Borussia Dortmund. Una sfida emozionante quella che si giocherà al Camp Nou, con i blaugrana che hanno tutte le intenzioni di fermare la corsa dei gialloneri. Dalla doppia sfida tra Barcellona e Borussia Dortmund uscirà l’avversaria che affronterà chi passerà il turno tra Inter e Bayern Monaco. L’appuntamento è per mercoledì 9 aprile in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 20.00, calcio d’inizio ore 21.00. In diretta dal Camp Nou di Barcellona ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio e Fernando Llorente.



La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.



A seguire, ad animare l'highlights show con i gol di tutti i match dalle 23.15 ci saranno Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocate saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì 9.

Mercoledì 16 aprile si sfideranno in esclusiva Prime Video nella gara di ritorno Inter, unica italiana rimasta in corsa in Europa, e Bayern Monaco allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro dopo il fondamentale vantaggio del 2-1 per i nerazzuri ottenuto in Germania con i gol di Lautaro Martinez e Frattesi.



Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

Grazie al rinnovato accordo tra Sky e Amazon tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky potranno accedere via satellite anche alle 18 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici - avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul canale Prime Video Sportsbar, attivo alla posizione 217 solo negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico.

Oltre al calcio in diretta, gli appassionati di sport possono guardare anche una ricca selezione di documentari sportivi disponibili in esclusiva su Prime Video tra cui FRAGILE: La storia di Niccolò Fagioli, Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, il documentario dedicato a Carlo Mazzone Come un padre, Marc Marquez: ALL IN, FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Rooney, Take Us Home: Leeds United e molto altro ancora.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.