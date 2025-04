Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 34a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 34a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Una Pasquetta all’insegna del calcio, quella di lunedì 21 aprile 2025, con l’intera 34ª giornata di Serie BKT concentrata in un’unica, intensa giornata di campionato. A inaugurare il programma, come sempre trasmesso integralmente in diretta, è il match dell’ora di pranzo tra Südtirol e Bari, in onda alle ore 12:30 con telecronaca di Francesco Nigro. I biancorossi hanno vinto le ultime due sfide contro i pugliesi senza subire gol, ribaltando un trend iniziale negativo (un solo punto nei primi tre precedenti). Tuttavia, i padroni di casa non vincono da sei turni e condividono quota 35 punti con Brescia, Sampdoria e Cittadella, tutte coinvolte nella lotta playout.

Proprio il Brescia scende in campo alle 15:00 al Rigamonti contro la Reggiana, con la voce di Matteo Gandini. Le Rondinelle cercano di spezzare una lunghissima serie senza vittorie casalinghe – dodici gare consecutive – ma gli emiliani non se la passano meglio, reduci da tre sconfitte di fila e a rischio quarta, che sarebbe un record negativo dal marzo 2021. Sempre alle 15:00, diretta anche da Matteo Vigliotti, Cittadella-Salernitana promette scintille. I veneti devono invertire la rotta per non scivolare nei playout, mentre i granata, freschi di vittoria con il Südtirol sotto la nuova guida di Pasquale Marino, cercano un secondo successo consecutivo, traguardo che manca loro in Serie B dalla stagione 2020/21. Al Romeo Menti, con telecronaca di Samuele Ragusa, la Juve Stabia ospita la Sampdoria. Le Vespe, in piena corsa playoff, si affidano ancora una volta a Andrea Adorante, decisivo all’andata con una doppietta proprio contro i blucerchiati. L'attaccante ha segnato due gol nelle ultime tre presenze e punta a confermarsi protagonista.

Contemporaneamente, al Danilo Martelli, Mantova-Catanzaro sarà trasmessa con la voce di Antonio Torretti. I calabresi inseguono una vittoria in casa dei lombardi che manca dal lontano 1960. Da allora, sette partite in trasferta senza successi e una sola rete mai oltrepassata per match, un tabù da spezzare a tutti i costi. Al Barbera, invece, il Palermo cerca il riscatto contro la Carrarese dopo la sconfitta di Bari. La partita, con commento di Fernando Siani, vedrà protagonista ancora Joel Pohjanpalo, autentico mattatore con nove gol in nove presenze. Da febbraio, nessuno ha segnato quanto lui in Serie B e solo tre giocatori lo hanno superato nei top cinque campionati europei. Festa grande invece al MAPEI Stadium, dove il già promosso Sassuolo ospita il Frosinone in una gara visibile con la telecronaca di Gianpiero Foglia Manzillo. I neroverdi hanno frantumato ogni record con 75 punti in 33 giornate, mentre i ciociari arrivano carichi, forti di nove risultati utili consecutivi e con la voglia di allungare a dieci, come non succedeva da fine 2022 con proprio Fabio Grosso, oggi sulla panchina del Sassuolo. Al Picco, sempre alle 15:00, lo Spezia affronta il Cosenza, match raccontato da Alessandro Rimi. I liguri, secondi per reti da punizione indiretta (nove), vogliono approfittare del turno interno contro l’ultima in classifica per avvicinarsi al Pisa e giocarsi tutto nel finale. Gli ospiti, però, sono tra le peggiori difese proprio su palla inattiva, segnale allarmante per un finale di stagione incandescente.

Alle 17:30, riflettori accesi al Braglia per Modena-Cesena, derby raccontato da Ivan Fusto. Tre punti dividono le due squadre nella corsa playoff e negli ultimi cinque incroci regionali ha quasi sempre vinto la squadra ospite. Il Cesena, però, ha perso tre delle ultime cinque trasferte nei derby emiliano-romagnoli in cadetteria.

Infine, in serata alle 20:30, chiusura in grande stile con il big match tra Pisa e Cremonese, con la telecronaca di Cristiano Tognoli. Le due squadre hanno ottenuto lo stesso bottino nel 2025 – 23 punti – e puntano entrambe alla promozione diretta. Il Pisa si aggrappa alla qualità di Matteo Tramoni, già a segno all’andata e decisivo per ben 12 punti, secondo solo a Francesco Pio Esposito dello Spezia.

LUNEDI 21 APRILE 2025

ore 12:30 Serie B 34a Giornata: Sudtirol vs Bari (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro

In occasione della Pasquetta la 34ª giornata di Serie BKT si gioca tutta in un giorno. Ad aprire le danze è il match all’ora di pranzo tra Südtirol e Bari, con i padroni di casa che hanno vinto entrambe le ultime due sfide contro i pugliesi senza subire gol, dopo che nei primi tre incontri nella competizione avevano raccolto un solo punto (1N, 2P). La formazione altoatesina, però, ha ottenuto un solo successo nelle ultime sette partite del torneo cadetto (4N, 2P) ed ora i punti in classifica sono 35, al pari di Brescia (14ª) e soprattutto di Sampdoria (16ª) e Cittadella (17ª), ovvero le due squadre che – a oggi – occupano le posizioni valevoli per i playout.



Telecronaca: Francesco Nigro In occasione della Pasquetta la 34ª giornata di Serie BKT si gioca tutta in un giorno. Ad aprire le danze è il match all’ora di pranzo tra Südtirol e Bari, con i padroni di casa che hanno vinto entrambe le ultime due sfide contro i pugliesi senza subire gol, dopo che nei primi tre incontri nella competizione avevano raccolto un solo punto (1N, 2P). La formazione altoatesina, però, ha ottenuto un solo successo nelle ultime sette partite del torneo cadetto (4N, 2P) ed ora i punti in classifica sono 35, al pari di Brescia (14ª) e soprattutto di Sampdoria (16ª) e Cittadella (17ª), ovvero le due squadre che – a oggi – occupano le posizioni valevoli per i playout. ore 15:00 Serie B 34a Giornata: Brescia vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini

Al Rigamonti il Brescia ospita la Reggiana per una gara importantissima in ottica lotta salvezza: le Rondinelle stanno vivendo la loro striscia casalinga più lunga senza vittorie nel campionato cadetto (12 di fila, con otto pareggi e quattro sconfitte) e dopo il ko interno contro il Mantova potrebbero perdere due match consecutivi davanti ai propri tifosi nel torneo per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023. Dall’altro lato, però, gli emiliani arrivano da tre sconfitte consecutive in campionato e potrebbero arrivare a quattro nella competizione per la prima volta dal marzo 2021.



Telecronaca: Matteo Gandini Al Rigamonti il Brescia ospita la Reggiana per una gara importantissima in ottica lotta salvezza: le Rondinelle stanno vivendo la loro striscia casalinga più lunga senza vittorie nel campionato cadetto (12 di fila, con otto pareggi e quattro sconfitte) e dopo il ko interno contro il Mantova potrebbero perdere due match consecutivi davanti ai propri tifosi nel torneo per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023. Dall’altro lato, però, gli emiliani arrivano da tre sconfitte consecutive in campionato e potrebbero arrivare a quattro nella competizione per la prima volta dal marzo 2021. ore 15:00 Serie B 34a Giornata: Cittadella vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Matteo Vigliotti

Altra gara fondamentale nelle zone basse della classifica è quella tra Cittadella e Salernitana, con gli ospiti che hanno vinto la loro prima partita sotto la gestione di Pasquale Marino (2-1 vs Südtirol) e puntano ad ottenere due successi consecutivi in una singola stagione di Serie BKT per la prima volta dalle ultime tre giornate del campionato 2020/21. La Juve Stabia, poi, sfiderà la Sampdoria al Romeo Menti con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in zona playoff. Le Vespe possono contare sull’ottimo stato di forma di Andrea Adorante: il classe 2000, autore di due gol nelle ultime tre presenze in campionato, ha segnato la prima delle sue due doppiette nella competizione proprio contro i blucerchiati, ovvero quella valevole per la vittoria in rimonta per 2-1 del 4 ottobre scorso.



Telecronaca: Matteo Vigliotti Altra gara fondamentale nelle zone basse della classifica è quella tra Cittadella e Salernitana, con gli ospiti che hanno vinto la loro prima partita sotto la gestione di Pasquale Marino (2-1 vs Südtirol) e puntano ad ottenere due successi consecutivi in una singola stagione di Serie BKT per la prima volta dalle ultime tre giornate del campionato 2020/21. La Juve Stabia, poi, sfiderà la Sampdoria al Romeo Menti con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in zona playoff. Le Vespe possono contare sull’ottimo stato di forma di Andrea Adorante: il classe 2000, autore di due gol nelle ultime tre presenze in campionato, ha segnato la prima delle sue due doppiette nella competizione proprio contro i blucerchiati, ovvero quella valevole per la vittoria in rimonta per 2-1 del 4 ottobre scorso. ore 15:00 Serie B 34a Giornata: Juve Stabia vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Samuele Ragusa

La Juve Stabia, poi, sfiderà la Sampdoria al Romeo Menti con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in zona playoff. Le Vespe possono contare sull’ottimo stato di forma di Andrea Adorante: il classe 2000, autore di due gol nelle ultime tre presenze in campionato, ha segnato la prima delle sue due doppiette nella competizione proprio contro i blucerchiati, ovvero quella valevole per la vittoria in rimonta per 2-1 del 4 ottobre scorso.



Telecronaca: Samuele Ragusa La Juve Stabia, poi, sfiderà la Sampdoria al Romeo Menti con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in zona playoff. Le Vespe possono contare sull’ottimo stato di forma di Andrea Adorante: il classe 2000, autore di due gol nelle ultime tre presenze in campionato, ha segnato la prima delle sue due doppiette nella competizione proprio contro i blucerchiati, ovvero quella valevole per la vittoria in rimonta per 2-1 del 4 ottobre scorso. ore 15:00 Serie B 34a Giornata: Mantova vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Antonio Torretti

Al Danilo Martelli, invece, il Catanzaro proverà a ritrovare la vittoria esterna contro il Mantova che, in Serie BKT, manca dal 1960: da allora, infatti, i calabresi non hanno ottenuto alcun successo nelle sette sfide disputate in casa dei lombardi nel torneo, con due pareggi e cinque sconfitte nel periodo, e - più in generale - non hanno mai segnato più di una rete in trasferta contro i virgiliani in cadetteria.



Telecronaca: Antonio Torretti Al Danilo Martelli, invece, il Catanzaro proverà a ritrovare la vittoria esterna contro il Mantova che, in Serie BKT, manca dal 1960: da allora, infatti, i calabresi non hanno ottenuto alcun successo nelle sette sfide disputate in casa dei lombardi nel torneo, con due pareggi e cinque sconfitte nel periodo, e - più in generale - non hanno mai segnato più di una rete in trasferta contro i virgiliani in cadetteria. ore 15:00 Serie B 34a Giornata: Palermo vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Fernando Siani

Dopo la brusca frenata contro il Bari (sconfitta esterna per 2-1), il Palermo vuole subito rialzarsi e, per farlo, proverà a superare la Carrarese davanti ai propri tifosi. I rosanero possono contare su Joel Pohjanpalo: dal suo esordio in questa Serie BKT (9 febbraio 2025) l’attaccante finlandese ha segnato ben nove reti in nove presenze nel torneo, più di chiunque altro nel campionato cadetto nello stesso periodo. In generale, sempre dalla sua prima apparizione col Palermo, considerando prime e seconde divisioni dei maggiori cinque tornei europei, solo tre giocatori hanno segnato più di lui: Kroupi del Lorient (11), Biereth del Monaco (11) e Dembélé del PSG (10).



Telecronaca: Fernando Siani Dopo la brusca frenata contro il Bari (sconfitta esterna per 2-1), il Palermo vuole subito rialzarsi e, per farlo, proverà a superare la Carrarese davanti ai propri tifosi. I rosanero possono contare su Joel Pohjanpalo: dal suo esordio in questa Serie BKT (9 febbraio 2025) l’attaccante finlandese ha segnato ben nove reti in nove presenze nel torneo, più di chiunque altro nel campionato cadetto nello stesso periodo. In generale, sempre dalla sua prima apparizione col Palermo, considerando prime e seconde divisioni dei maggiori cinque tornei europei, solo tre giocatori hanno segnato più di lui: Kroupi del Lorient (11), Biereth del Monaco (11) e Dembélé del PSG (10). ore 15:00 Serie B 34a Giornata: Sassuolo vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Nel corso della 34ª giornata di Serie BKT c’è spazio anche per la festa del Sassuolo, squadra che nell’ultimo weekend ha centrato aritmeticamente la promozione in Serie A, raccogliendo 75 punti in 33 gare (record per gli emiliani a questo punto della stagione nella loro storia in cadetteria), 16 in più rispetto alla terza in classifica – lo Spezia – a cinque partite dal termine: al MAPEI, i neroverdi ospiteranno il Frosinone, formazione ancora in lotta sia per i playoff che in ottica playout. I Ciociari sono usciti dalla zona più calda della classifica grazie a nove risultati utili consecutivi in campionato, con quattro vittorie e cinque pareggi nel parziale: l’ultima volta che i giallazzurri hanno raggiunto una striscia di 10 gare di fila senza sconfitte nella competizione risale al periodo tra ottobre e dicembre 2022, proprio con Fabio Grosso – attuale tecnico del Sassuolo – in panchina.



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo Nel corso della 34ª giornata di Serie BKT c’è spazio anche per la festa del Sassuolo, squadra che nell’ultimo weekend ha centrato aritmeticamente la promozione in Serie A, raccogliendo 75 punti in 33 gare (record per gli emiliani a questo punto della stagione nella loro storia in cadetteria), 16 in più rispetto alla terza in classifica – lo Spezia – a cinque partite dal termine: al MAPEI, i neroverdi ospiteranno il Frosinone, formazione ancora in lotta sia per i playoff che in ottica playout. I Ciociari sono usciti dalla zona più calda della classifica grazie a nove risultati utili consecutivi in campionato, con quattro vittorie e cinque pareggi nel parziale: l’ultima volta che i giallazzurri hanno raggiunto una striscia di 10 gare di fila senza sconfitte nella competizione risale al periodo tra ottobre e dicembre 2022, proprio con Fabio Grosso – attuale tecnico del Sassuolo – in panchina. ore 15:00 Serie B 34a Giornata: Spezia vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Lo Spezia vuole tenere vivo l’obiettivo secondo posto e per provare a recuperare i sette punti di svantaggio sul Pisa serve un finale di stagione di altissimo livello. La formazione bianconera è quella che ha segnato più reti sugli sviluppi di punizione indiretta in questo campionato, ben nove – tra cui tre delle ultime cinque – e al ‘Picco’ si presenta il Cosenza – fanalino di coda della classifica – nonché una delle cinque squadre che ha subito più gol in questo modo (sei, al pari di Brescia, Juve Stabia, Reggiana e Südtirol).



Telecronaca: Alessandro Rimi Lo Spezia vuole tenere vivo l’obiettivo secondo posto e per provare a recuperare i sette punti di svantaggio sul Pisa serve un finale di stagione di altissimo livello. La formazione bianconera è quella che ha segnato più reti sugli sviluppi di punizione indiretta in questo campionato, ben nove – tra cui tre delle ultime cinque – e al ‘Picco’ si presenta il Cosenza – fanalino di coda della classifica – nonché una delle cinque squadre che ha subito più gol in questo modo (sei, al pari di Brescia, Juve Stabia, Reggiana e Südtirol). ore 17:30 Serie B 34a Giornata: Modena vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

Alle 17:30, Modena e Cesena – distanziate da soli tre punti in classifica – si sfidano al ‘Braglia’ nel tentativo di conquistare punti per entrare nella zona playoff. In quattro degli ultimi cinque derby emiliano-romagnoli in Serie BKT ha vinto la squadra ospite: in questo parziale fa eccezione solamente il 5-1 del Sassuolo alla Reggiana del 29 marzo scorso; il Cesena ha però perso tre degli ultimi cinque derby regionali giocati in trasferta in cadetteria (1V, 1N).



Telecronaca: Ivan Fusto Alle 17:30, Modena e Cesena – distanziate da soli tre punti in classifica – si sfidano al ‘Braglia’ nel tentativo di conquistare punti per entrare nella zona playoff. In quattro degli ultimi cinque derby emiliano-romagnoli in Serie BKT ha vinto la squadra ospite: in questo parziale fa eccezione solamente il 5-1 del Sassuolo alla Reggiana del 29 marzo scorso; il Cesena ha però perso tre degli ultimi cinque derby regionali giocati in trasferta in cadetteria (1V, 1N). ore 20:30 Serie B 34a Giornata: Pisa vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Cristiano Tognoli

Infine, a chiudere la 34ª giornata di Serie BKT, ci sarà il big match tra Pisa (2ª) e Cremonese (4ª). Le due squadre hanno viaggiato allo stesso identico ritmo in campionato nel 2025: 23 punti conquistati per entrambe le formazioni, meno del solo Sassuolo (29) dall’inizio di questo anno solare. I toscani vogliono continuare il loro percorso verso la promozione in Serie A e per farlo si affidano a Matteo Tramoni, a segno all’andata, e giocatore che - grazie alle sue reti - ha portato ben 12 punti alla sua squadra (al pari di Adorante della Juve Stabia), meno soltanto dell’attaccante dello Spezia Francesco Pio Esposito (13).

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog