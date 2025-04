Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 35a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 35a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Il venerdì di Serie B si apre con il match delle 12:30 allo Stadio Benito Stirpe, dove il Frosinone, imbattuto da quasi tre mesi, prova a prolungare la propria striscia positiva contro uno Spezia agguerrito, deciso a restare in piena corsa per la promozione diretta. Il match è visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN.com, con Ricky Buscaglia alla telecronaca. Alle 15:00 scatta il blocco principale del pomeriggio, con sei partite in contemporanea e con Zona SerieBKT, moderata da Alessandro Iori, pronta a raccontare tutto, senza farti perdere neanche un’azione.

Allo stadio San Nicola, il Bari di Riccardo Mancini ospita il Modena, in un duello che potrebbe valere l'accesso ai playoff. All’andata finì con una rimonta firmata Palumbo e Pedro Mendes, ma il ritorno potrebbe riservare sorprese. Al Rigamonti, Dario Mastroianni racconterà Brescia-Pisa, con i toscani di Filippo Inzaghi che sognano la promozione e i lombardi che non perdono in casa contro il Pisa dal 2021, quando fu Sibilli a decidere il match.

Sempre alle 15:00, per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria mette piede allo Stadio dei Marmi di Carrara. La squadra ora guidata da Alberico Evani cerca punti pesanti contro una Carrarese coriacea, che all’andata aveva strappato un pareggio a Marassi. A raccontare il match ci sarà Edoardo Testoni. Al Mapei Stadium, invece, va in scena un autentico scontro diretto per la salvezza: Reggiana-Cittadella è una partita da dentro o fuori, con la telecronaca di Giorgio Basile. I veneti hanno vinto gli ultimi tre confronti, ma il momento difficile di entrambe le squadre lascia ogni pronostico aperto.

A Salerno, all’Arechi, sfida tesissima tra Salernitana e Cosenza, due squadre che non possono permettersi passi falsi. Il Cosenza si gioca quasi tutto in quella che sembra un’ultima spiaggia, mentre la Salernitana è chiamata a rispondere al proprio pubblico. Telecronaca affidata a Marco Calabresi. Alle 18:00 spazio a Cremonese-Mantova, con Lorenzo Del Papa in postazione. I grigiorossi vogliono riscattare il ko dell’andata deciso da Salvatore Burrai, ma il Mantova di Possanzini non è squadra da sottovalutare.

La giornata si chiude in bellezza alle 20:30 con Cesena-Sassuolo, un derby che promette spettacolo e tensione. Il Cesena, a secco di vittorie da quasi due mesi, ha un disperato bisogno di punti per rilanciarsi in ottica playoff, mentre il Sassuolo vuole tornare a ruggire dopo un periodo di alti e bassi. A raccontare tutto ci sarà ancora Alessandro Iori.

Il weekend si completa domenica 27 aprile con due partite chiave alle ore 15:00. Al Ceravolo va in scena Catanzaro-Palermo, una sfida che vale tantissimo in chiave playoff. Il Catanzaro è reduce da una flessione preoccupante, mentre il Palermo, ferito dalla sconfitta di Bari, punta a vendicare la sconfitta dell’andata. Alla voce Orazio Accomando, il compito di trasmettere tutta l’intensità del match.

In contemporanea, al Druso di Bolzano, si gioca Sudtirol-Juve Stabia con Giovanni Marrucci alla telecronaca. I padroni di casa devono invertire la rotta per evitare la zona playout, mentre i campani sognano il colpo grosso per tornare nei primi quattro posti. Dopo il successo di misura dell’andata, la Juve Stabia cercherà il bis, ma nulla è scontato. In un turno così equilibrato, ogni gol può fare la differenza.

VENERDI 25 APRILE 2025

ore 12:30 Serie B 35a Giornata: Frosinone vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

La Serie BKT si prepara a tornare per il 35° turno di questo campionato, con inizio fissato a venerdì 25 aprile con otto gare in programma: la prima sfida sarà quella dello Stirpe tra Frosinone e Spezia alle 12.30, distanziati da 21 punti in classifica; i liguri sperano di ritrovare il successo esterno che nel torneo manca da quattro partite (4N), più precisamente dalla gara contro il Cittadella (2-0, il 1° febbraio scorso) e in caso di vittoria avrebbero la meglio in entrambe le sfide stagionali contro i giallazzurri per la prima volta nella competizione. Dall'altra parte, i padroni di casa vogliono allungare la striscia che li vede imbattuti in cadetteria da nove gare (4V, 5N) e non ottengono 10 risultati utili di fila nella competizione dal periodo tra ottobre e dicembre 2022, in quel caso con l'attuale allenatore del Sassuolo Fabio Grosso in panchina.



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Sul campo del Bari, il Modena cerca la terza vittoria nelle ultime quattro giocate in cadetteria (1P) contro l’avversario da cui ha subito più sconfitte nella competizione: 27 successi dei pugliesi in queste sfide.



Telecronaca: Francesco Nigro

Il Pisa, impegnato sul campo del Brescia, potrebbe vincere entrambi gli scontri stagionali contro le Rondinelle in Serie BKT per la terza volta (dopo il 1989/90 e il 1937/38); i lombardi, invece in caso di sconfitta, raggiungerebbero quota due ko interni consecutivi in cadetteria per la prima volta nel campionato in corso.



Telecronaca: Fernando Siani

La Carrarese, che ospita la Sampdoria, potrebbe pareggiare tre gare consecutive nel campionato cadetto per la prima volta nel torneo; i blucerchiati invece sperano di centrare il secondo successo in due partite dall’arrivo di Alberico Evani in panchina, dopo sette partite di fila senza vittoria (4N, 3P).



Telecronaca: Matteo Gandini

Sfida tra Reggiana e Cittadella, con i padroni di casa che hanno vinto solo uno dei cinque precedenti contro questa avversaria in Serie BKT (4P).



Telecronaca: Antonio Torretti

Sfida tra la terzultima e l’ultima della classe, rispettivamente Salernitana e Cosenza: i campani, dopo il successo nella prima partita con Pasquale Marino in panchina potrebbero ottenere almeno due successi di fila in una stagione di Serie BKT dalle ultime tre giornate del campionato 2020/21, sotto la guida di Fabrizio Castori in quell’occasione. La squadra calabrese, invece, è reduce da due pareggi consecutivi e potrebbe registrarne di più consecutivamente nel torneo cadetto per la prima volta dall’aprile 2023 (tre anche in quel caso)



Telecronaca: Ivan Fusto

Alle 18.00, la Cremonese ospita il Mantova nel “derby” lombardo: i grigiorossi, dopo l'1-1 contro il Brescia nel 20° turno di questo campionato, potrebbero pareggiare due partite di fila contro squadre provenienti dalla stessa Regione in un singolo torneo cadetto per la prima volta dal 2005/06 (tre in quel caso – Brescia, Albinoleffe e proprio gli avversari di giornata).



Telecronaca: Federico Casna

Chiude il programma del venerdì l’incrocio tra Cesena e Sassuolo, con i neroverdi già promossi in Serie A. I bianconeri hanno un bilancio negativo contro gli emiliani in Serie BKT: in cinque precedenti non sono mai riusciti a vincere (1N, 4P), e solo contro il Napoli (sei) vantano più confronti senza successi nella categoria. Inoltre, in caso di vittoria, il Sassuolo salirebbe oltre quota 75 punti dopo 34 gare giocate, diventando così la terza squadra nell’era dei tre punti a vittoria a riuscirci, dopo la Juventus (78 punti nel 2006/07) e il Benevento (77 nel 2019/20).

DOMENICA 27 APRILE 2025

ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Catanzaro vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Cristiano Tognoli

Scontro playoff tra Catanzaro e Palermo. I giallorossi rappresentano la squadra contro cui i rosanero hanno la striscia aperta più lunga di partite consecutive a segno in B: ben 11. Occhi puntati anche su Pietro Iemmello, capitano della formazione calabrese, già autore di 16 gol in 30 presenze in questa stagione: il suo miglior rendimento in una stagione regolare di BKT da 19 reti in 35 presenze con il Perugia nel 2019/20. Di fronte Pohjanpalo che da quando, a gennaio, è arrivato al Palermo ha segnato nove gol in nove giornate, di cui cinque nelle ultime tre.



Scontro playoff tra Catanzaro e Palermo. I giallorossi rappresentano la squadra contro cui i rosanero hanno la striscia aperta più lunga di partite consecutive a segno in B: ben 11. Occhi puntati anche su Pietro Iemmello, capitano della formazione calabrese, già autore di 16 gol in 30 presenze in questa stagione: il suo miglior rendimento in una stagione regolare di BKT da 19 reti in 35 presenze con il Perugia nel 2019/20. Di fronte Pohjanpalo che da quando, a gennaio, è arrivato al Palermo ha segnato nove gol in nove giornate, di cui cinque nelle ultime tre.

Telecronaca: Alessandro Rimi

La Juve Stabia farà visita al Südtirol, puntando ancora una volta su Andrea Adorante: l’attaccante, autore di 14 gol in campionato, ha fruttato ben 12 punti alla sua squadra — un bottino superato solo da Francesco Pio Esposito dello Spezia, che con lo stesso numero di reti ne ha portati 13. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi tra le mura amiche, potrebbero registrare la loro striscia più lunga di "X" interne in B dal periodo tra novembre e dicembre 2022, quando arrivarono a quota quattro

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

