Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 36a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Giovedì 1° maggio 2025 si apre alle 12:30 con una sfida che vale tantissimo in chiave playoff: al Romeo Menti la Juve Stabia ospita il Catanzaro in uno scontro diretto che potrebbe influenzare in modo decisivo la griglia degli spareggi promozione. La telecronaca è affidata a Cristiano Tognoli.

Alle 15:00 parte un blocco cruciale di partite. A Cosenza, i padroni di casa, ormai con un piede in Serie C anche a causa delle penalizzazioni, ricevono il Bari, che ha bisogno degli ultimi punti per assicurarsi un posto nei playoff. Gianpiero Foglia Manzillo segue la gara. Stesso orario per Mantova-Cesena: i romagnoli sono in piena corsa per i playoff, mentre il Mantova cerca ossigeno per allontanarsi dalla zona playout. Matteo Gandini sarà al microfono. Derby ad alta tensione al Braglia, dove il Modena, ancora in corsa per un posto tra le prime otto, affronta una Reggiana che, dopo un successo fondamentale, vuole tirarsi fuori dalla zona rossa. Telecronaca di Gianluca Vigliotti.

Al Barbera, il Palermo ospita il Südtirol. I siciliani vogliono blindare il loro posto nei playoff, mentre gli ospiti, reduci da una vittoria preziosa, sono ancora impegnati nella battaglia salvezza. A raccontare la sfida è Pietro Scognamiglio. L’Arena Garibaldi sarà teatro di una gara storica: il Pisa, vicinissimo a tornare in Serie A dopo 34 anni, affronta un Frosinone in serie positiva che ha ancora bisogno di punti per ottenere la permanenza. La voce sarà quella di Antonio Torretti. Al Ferraris, la Sampdoria prova a evitare la clamorosa retrocessione ospitando una Cremonese agguerrita e lanciata verso i playoff. In cabina di commento c’è Alessandro Rimi. Al Picco lo Spezia, terzo in classifica, non può sbagliare per tenere vivo il sogno della promozione diretta. Davanti a sé troverà una Salernitana solida e in ripresa, a caccia di punti salvezza. La gara sarà seguita da Federico Casna.

Alle 17:15 ci si sposta al Tombolato per uno dei confronti più delicati della giornata: Cittadella e Brescia sono appaiate a 35 punti e si sfidano in uno scontro diretto che può valere la permanenza in B. Francesco Nigro racconta l’incontro. Chiude la giornata alle 19:30 Sassuolo-Carrarese. I neroverdi hanno già conquistato la promozione matematica, mentre la Carrarese – ormai quasi salva – vuole onorare il campionato al Mapei Stadium. In telecronaca Ivan Fusto

GIOVEDI 1 MAGGIO 2025

ore 12:30 Serie B 36a Giornata: Juve Stabia vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Cristiano Tognoli

ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Cosenza vs Bari (diretta)

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Mantova vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini

ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Modena vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Gianluca Vigliotti

ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Palermo vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Pisa vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Antonio Torretti

ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Sampdoria vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

ore 15:00 Serie B 36a Giornata: Spezia vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Federico Casna

ore 17:15 Serie B 36a Giornata: Cittadella vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Francesco Nigro

ore 19:30 Serie B 36a Giornata: Sassuolo vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

Sassuolo già promosso, Carrarese praticamente salva.

