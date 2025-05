Europa League Conference 24/25, Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinale Andata Palinsesto Telecronisti

UEFA EUROPA E CONFERENCE LEAGUE | 2024/2025



Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 1° maggio, l’andata delle semifinali. Saranno 4 le partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW).

L’ITALIANA – Giovedì alle 21 in Conference League la Fiorentina sfida il Betis all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insiemeai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

LA COPERTINA DELLA SERATA -La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note di "Buona Fortuna" dei Negrita (EMI/Universal Music). Il brano è estratto dal disco "Canzoni per anni spietati" uscito il 28 marzo, e tratta argomenti come il valore della libertà, personale e collettiva. I Negrita dedicano questa canzone a tutti quelli che oggi faticano a riconoscersi nel presente.

EUROPA LEAGUE IN CHIARO - Giovedì 1 maggio TV8 trasmette in diretta la sfida tra Real Betis e Fiorentina, alle ore 21.00 (pre-partita alle ore 20.30). Anche la partita di ritorno, Fiorentina-Real Betis, sarà trasmessa in diretta su TV8, giovedì 8 maggio, sempre alle ore 21.00.

SKY EUROPA LEAGUE 2024/25

UEFA EUROPA LEAGUE

Giovedì 1 maggio 2025, la serata si aprirà alle 20 con l'Europa League Show, condotto da Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con aggiornamenti a cura di Vittoria Orlando. Alle 23:45, spazio all'After Party Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

A partire dalle 21:00, in diretta esclusiva su Sky Sport Max 205, Sky Sport 251, NOW e Sky Go, si potranno seguire due entusiasmanti semifinali di andata della Uefa Europa League 2024/25. Athletic Bilbao affronterà il Manchester United, con Dario Massara a seguire la partita in diretta, mentre Tottenham sfiderà il Bodo/Glimt, con il racconto di Manuel Favia.

In dettaglio, la partita tra l'Athletic Bilbao e il Manchester United sarà trasmessa su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K 213, con telecronaca di Nicola Roggero e commento di Giancarlo Marocchi. La bordocampo e le interviste saranno curate da Valentina Mariani. Gli spagnoli sono alla ricerca di un ritorno in semifinale europea, dopo il trionfo in Europa League contro lo Sporting nel 2012, mentre i Red Devils puntano a replicare il successo in Europa League ottenuto contro la Roma nel 2021.

Per la sfida tra Tottenham e Bodo/Glimt, la diretta sarà disponibile su Sky Sport 254, NOW e Sky Go, con la telecronaca di Paolo Ciarravano. Gli Spurs cercheranno di tornare in semifinale europea, dopo la memorabile vittoria in Champions League contro l'Ajax nel 2019, mentre i norvegesi giocheranno la loro prima storica semifinale europea.

GIOVEDI 1 MAGGIO 2025

Studio - Europa League Show (ore 20) : Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando

Studio - After Party Best of Europe (ore 23:45) : Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi, Alessandro Costacurta



ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Semifinale Andata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 205, Sky Sport 251

- Athletic Bilbao vs Manchester United: Dario Massara

- Tottenham vs Bodo/Glimt : Manuel Favia



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Valentina Mariani

Spagnoli a una semifinale europea dopo quella in UEL vinta sullo Sporting nel 2012. Red Devils dopo quella sempre in UEL vinta sulla Roma nel 2021.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Telecronaca: Paolo Ciarravano

Gli Spurs ritrovano una semifinale europea dopo quella in Champions League vinta sull'Ajax nel 2019. Norvegesi alla prima storica semifinale europea.



UEFA CONFERENCE LEAGUE

Giovedì 1 maggio 2025, in occasione delle semifinali di andata della UEFA Conference League 2024/25, il programma inizierà alle 20 con l'Europa League Show, condotto da Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con aggiornamenti a cura di Vittoria Orlando. Successivamente, alle 23:45, andrà in onda l'After Party Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

Alle 21:00, in diretta esclusiva su Sky Sport Max 205, Sky Sport 251, NOW e Sky Go, si potranno seguire due emozionanti semifinali di andata della UEFA Conference League 2024/25. Il Betis Siviglia incontrerà la Fiorentina, con Antonio Nucera a seguire la partita, mentre Djurgarden sfiderà il Chelsea, con la telecronaca di Davide Polizzi.

Nel dettaglio, la sfida tra Betis Siviglia e Fiorentina sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 (canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky), oltre che su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, con telecronaca di Riccardo Gentile e commento di Lorenzo Minotti. La bordocampo e le interviste saranno a cura di Vanessa Leonardi. I padroni di casa del Betis Siviglia vivranno la loro prima storica semifinale europea, mentre i viola della Fiorentina cercheranno la loro terza semifinale consecutiva in Conference, dopo aver eliminato Basilea e Bruges nelle edizioni precedenti.

Per la partita tra Djurgarden e Chelsea, la diretta sarà disponibile su Sky Sport 255, NOW e Sky Go, con la telecronaca di Federico Botti. I svedesi sono alla loro prima storica semifinale europea, mentre il Chelsea cercherà di tornare in semifinale europea, dopo il trionfo in Champions League contro il Real Madrid nel 2021.

GIOVEDI 1 MAGGIO 2025

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Spagnoli alla prima storica semifinale europea. Viola alla terza semifinale consecutiva in Conference, dopo quelle vinte contro il Basilea e il Bruges.





ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 Semifinale Andata: DJURGARDEN vs CHELSEA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Telecronaca: Federico Botti

Svedesi alla prima storica semifinale europea. Il Chelsea ritrova una semifinale europea, dopo quella in Champions League vinta sul Real Madrid nel 2021.

