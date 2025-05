Champions League Semifinale Ritorno🏆 Inter vs Barcellona (Diretta TV Sky Sport e TV8)

Inter e Barcellona si sfidano nel ritorno della semifinale di Champions League, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW a partire dalle 21: si riparte dal 3-3 dell'andata, con un Lewandowski in più (che parte in panchina) e un Lautaro Martinez recuperato e titolare al fianco di Marcus Thuram. La partita anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre)

LE STATISTICHE SU INTER - BARCELLONA

L'Inter è imbattuta nelle ultime 15 partite casalinghe di Champions League (12 vittorie, 3 pareggi), la sua migliore striscia di imbattibilità casalinga nelle grandi competizioni europee da quella di 27 tra il 1980 e il 1987. Ha anche vinto nove delle ultime 11 semifinali casalinghe in Europa (1 pareggio, 1 sconfitta). Il Barcellona ha segnato 40 gol in questa Champions League, il massimo per una squadra in una singola stagione dai tempi del Bayern Monaco nel 2019/20 (43). Le uniche altre squadre ad aver segnato più di 40 gol in una stagione sono il Barcellona stesso nel 1999/2000 (45), il Real Madrid nel 2013/14 (41) e il Liverpool nel 2017/18 (41). L'Inter punta a raggiungere la sua terza finale di UEFA Champions League (dopo 2010 e 2023), mentre per il Barcellona sarebbe la sesta finale (1994, 2006, 2009, 2011, 2015) e raggiungerebbe Bayern Monaco, Milan e Juventus per numero di finali raggiunte nella moderna Champions, dietro solo al Real Madrid (9). L'andata tra Inter e Barcellona si è conclusa con un punteggio di 3-3. Solo tre semifinali di UEFA Champions League hanno visto un totale di 10 o più gol segnati on aggregate: Juventus-Monaco 6-4 (1997/98), Liverpool-Roma 7-6 (2017/18) e Real Madrid-Man City 6-5 (2021/22). Il Barcellona ha vinto solo una delle sei trasferte di UEFA Champions League contro l'Inter (tre pareggi e due sconfitte), 2-1 nel dicembre 2019. Complessivamente, il Barcellona ha ottenuto solo cinque vittorie in 24 trasferte in Italia (21%), la sua percentuale di vittorie più bassa tra tutte le nazioni non spagnole affrontate nella competizione. Questo sarà il 18° incontro in una grande competizione europea tra Inter e Barcellona: solo Bayern Monaco-Real Madrid (28), Juventus-Real Madrid (21) e Inter-Real Madrid (19) sono state giocate più spesso nella storia. Ciascuna delle ultime due partite tra le squadre si è conclusa con un punteggio di 3-3, in Champions League nell'ottobre 2022 e nell'andata di questa semifinale.

LE FORMAZIONI DI INTER - BARCELLONA

INTER (3-5-2): 1 Yann Sommer; 31 Yann Bisseck, 15 Francesco Acerbi, 95 Alessandro Bastoni;

2 Denzel Dumfries; 23 Nicolò Barella, 20 Hakan Çalhanoğlu, 22 Henrikh Mkhitaryan, 32 Federico Dimarco; 9 Marcus Thuram, 10 Lautaro Martínez. In panchina: 12 Raffaele Di Gennaro; 13 Josep Martínez; 6 Stefan De Vrij; 7 Piotr Zieliński; 8 Marko Arnautović; 16 Davide Frattesi; 21 Kristjan Asllani; 30 Carlos Augusto; 36 Matteo Darmian; 56 Gabriele Re Cecconi; 59 Nicola Zalewski; 99 Mehdi Taremi. Coach: Simone Inzaghi





ARBITRO: Szymon Marciniak (POL)

ASSISTENTI ARBITRALI: Tomasz Listkiewicz (POL); Adam Kupsik (POL)

QUARTO UFFICIALE: Paweł Raczkowski (POL)

DELEGATO UEFA: Maria Mifsud (MLT)

VAR: Dennis Higler (NED)

ASSISTENTE VAR: Pol van Boekel (NED)

CONDIZIONI METEO: Notte serena / Temperatura: 16°C / Umidità: 83%

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025

LE SEMIFINALI DI RITORNO

SU SKY SPORT E IN STREAMING SU NOW

Martedi 6 Maggio alle 21, l’attesissima sfida che vale la finale



ESCLUSIVA SKY - INTER-BARCELLONA



COLLEGAMENTI PER TUTTO IL GIORNO SU SKY SPORT 24 CON AGGIORNAMENTI CONTINUI

DALLA MATTINA FINO AL FISCHIO D’INIZIO



Studi pre e postpartita affidati a FEDERICA MASOLIN

insieme al top team di ospiti tra cui, martedì, FABIO CAPELLO, ESTEBAN CAMBIASSO, PAOLO DI CANIO



TV8 CHAMPIONS NIGHT

Leo Di Bello e Sarah Castellana

conducono lo studio pre e post-partita di Inter - Barcellona

In studio Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Stefano De Grandis, Nicola Savino

MARTEDÌ 6 MAGGIO dalle 20.20 su TV8



a seguire TV8 GIALAPPA'S NIGHT

La Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, torna al suo primo amore, proponendo le rubriche più divertenti dedicate al calcio. Nel cast anche Max Giusti, nei panni di Aurelio De Laurentiis

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League 2024/2025. Martedì 6 e mercoledì 7 maggio il ritorno delle semifinali della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì, alle 21, a San Siro l’Inter cerca il pass per la finale contro il Barcellona dopo il pirotecnico match di andata. Sky seguirà l’avvicinamento al match minuto per minuto già dalla mattina su Sky Sport 24, con i collegamenti degli inviati dallo stadio e da Appiano Gentile, con costanti aggiornamenti sulle scelte di Simone Inzaghi e Hans-Dieter Flick dai rispettivi ritiri.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insiemeal suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. Oltre a Paolo Condò e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news, martedì saranno presenti Fabio Capello, Esteban Cambiasso, e Paolo Di Canio

LA SKY RAIL CAM - Preparatevi a fare un lungo viaggio con la Sky Rail Cam, che farà il suo debutto in assoluto in una partita italiana: un binario posizionato a bordo campo, da un limite dell'area all'altro, sul quale viaggerà una telecamera alla velocità di 3,5 metri al secondo. Un'innovazione che cercherà di farvi vivere uno spettacolo unico da una prospettiva completamente diversa. Rail Cam, ma non solo: Sky Sport potrà contare anche su 1 drone, 23 telecamere, 4 super motion, 1 ultra motion e 2 steady cam a bordo campo per vivere una notte stellare.

INTER - BARCELLONA IN DIRETTA IN CHIARO SU TV8 – Con le semifinali di UEFA Champions League TV8 Champions Night si sposta al martedì. Una partita che vale una stagione intera. Inter e Barcellona sono pronte ad affrontarsi allo stadio Giusepper Meazza in San Siro per il ritorno delle semifinali di Champions League in diretta su TV8, martedì 6 Maggio, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Leo Di Bello, Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Stefano De Grandis, Nicola Savino. Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Torna anche Max Giusti, questa volta nei panni del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

SKY CHAMPIONS LEAGUE 2024/25 DIRETTA - Semifinali Ritorno - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della UEFA Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDI' 6 MAGGIO 2025

Martedì 6 maggio 2025 l’atmosfera sarà carica di tensione e spettacolo, perché torna la Champions League su Sky e NOW, con una serata che si preannuncia incandescente. Alle 21:00 l’Inter ospita il Barcellona per la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2024/25, con l'obiettivo di volare a Monaco di Baviera dopo il rocambolesco 3-3 dell’andata. I nerazzurri inseguono la rivincita dopo la finale persa nel 2023 contro il Manchester City, mentre il Barça sogna un nuovo trionfo europeo dopo quello del 2015 contro la Juventus.

La partita sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su TV8, mentre per gli abbonati sarà disponibile in esclusiva via satellite e fibra su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (canale 213), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata alla voce iconica di Fabio Caressa, affiancato dal commento tecnico di Beppe Bergomi, con aggiornamenti e interviste dal campo curati da Gianluca Di Marzio, Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Giovanni Guardalà.

L’intera giornata sarà accompagnata dal racconto dello studio Champions League Show con Federica Masolin alla conduzione e gli approfondimenti di Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Paolo Di Canio, mentre Mario Giunta si occuperà degli aggiornamenti news. Appuntamento su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K già dalle 19:30, con un nuovo collegamento alle 23:00 subito dopo la partita, per poi chiudere in bellezza con il “Champions League Show – After Party” di mezzanotte, sempre sulle stesse reti.

Studio - Champions League Show: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news



Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news ore 19.30: “ Champions League Show ” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ore 23.00: “ Champions League Show ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K ore 24.00: “ Champions League Show-After Party ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K.



” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. ore 21:00 Uefa Champions League 2024/25 Semifinale Andata: INTER vs BARCELLONA [and. 3-3]

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky G o

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed inteviste: Gianluca Di Marzio, Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Giovanni Guardalà

Nerazzurri per centrare la finale dopo quella perso contro il City nel 2023 (1-0). Barca dopo quella vinta contro la Juve nel 2015 (1-3). All'andata fini' 3-3.



Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

