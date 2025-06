Mondiali Rugby U20, tutte le partite in diretta. Multicast Rai/Sky Italia/The RugbyChannel

La Federazione Italiana Rugby e World Rugby, la federazione internazionale, informano di aver finalizzato un accordo per la messa in onda integrale, in multicast, del World Rugby U20 Championship “Italia 2025”, la rassegna iridata giovanile che dal 29 giugno al 19 luglio porterà a Calvisano, Rovigo, Viadana e Verona le future stelle del rugby internazionale.

Gli accordi raggiunti dall’organo di governo del rugby italiano con Rai, Sky Italia e The Rugby Channel porteranno nelle case degli appassionati e sui dispositivi mobili dei fans italiani le emozioni e l’azione di tutti e trenta gli incontri in programma nel Mondiale giovanile, che torna in Italia per la terza volta.

La Rai trasmetterà otto incontri su Rai Sport, in chiaro e in diretta, seguendo gli Azzurrini di Roberto Santamaria nella fase a gironi contro Nuova Zelanda, Irlanda e Georgia e nelle fasi finali ad eliminazione diretta, offrendo inoltre al pubblico generalista una semifinale per il titolo, il playoff dell’Italia se non impegnata per un posto tra le prime quattro e la Finale che, il 19 di luglio al “Battaglini” di Rovigo, incoronerà la Nazionale Campione del Mondo U20.

Nella Casa dello Sport di Sky, trasmetteremo fino a quattordici match, disponibili per il mercato italiano, sempre in simulcast con Rai Sport, quanto agli impegni dell’Italia U20: l’offerta su Sky e in streaming su NOW si arricchirà anche di alcuni big-match della fase a gironi - tra cui Inghilterra v Sudafrica, Francia v Galles, Sudafrica v Scozia - oltre al simulcast della Finale.

La piattaforma OTT TheRugbyChannel.it completerà l’offerta televisiva del Mondiale U20 “Italia 2025”, mandando in onda con uno speciale pacchetto sottoscrivibile al costo di 12,99€ tutti i restanti incontri dell’appuntamento mondiale ospitato da Lombardia e Veneto, acquistabili anche individualmente al costo di 2,99€ a partita.

“La copertura televisiva senza precedenti del World Rugby U20 Championship “Italia 2025” rappresenta un risultato di grande rilievo per la nostra Federazione e per tutto il movimento rugbistico italiano. Siamo orgogliosi di aver lavorato in sinergia con World Rugby e con i principali broadcaster nazionali per garantire, per la prima volta, la trasmissione integrale della rassegna iridata giovanile su più piattaforme, con un’offerta ampia e qualificata. Portare nelle case e sui dispositivi degli appassionati le emozioni del Mondiale U20 significa valorizzare il talento delle future generazioni, offrendo visibilità ai giovani atleti e rafforzando il legame tra il rugby e il grande pubblico. Il ritorno del torneo in Italia, con quattro sedi d’eccellenza e un’organizzazione condivisa con le comunità locali, testimonia la nostra volontà di investire nella crescita strutturata del nostro sport, promuovendo al tempo stesso inclusione, partecipazione e cultura sportiva. Desidero ringraziare Rai, Sky Italia e The Rugby Channel per aver creduto in questo progetto, e World Rugby per la fiducia accordata alla FIR. Il Mondiale U20 è una straordinaria occasione per raccontare il presente e il futuro del rugby internazionale, e l’Italia è pronta a viverlo da protagonista, dentro e fuori dal campo” ha dichiarato Antonella Gualandri, VicePresidente FIR e Presidente del Comitato Organizzatore “Italia 2025”.

Simon Kibble, Head of XVs di World Rugby e direttore del World Rugby U20 Championship 2025, ha aggiunto:

“Il World Rugby U20 Championship costituisce una delle fondamenta del nostro percorso di alta prestazione, e una piattaforma consolidata per lanciare sulla scena internazionale le future stelle di domani. Siamo incredibilmente emozionati per un’edizione italiana che si preannuncia elettrizzante, in un Paese appassionato, con una fanbase in forte crescita e grandi capacità organizzative. Poter contare su partner televisivi di fiducia e dalla grande penetrazione come Rai, Sky Italia e The Rugby Channel è essenziale per garantire ai fans italiani di non perdere neanche un momento del torneo e di essere collegati costantemente con la prossima generazione di talenti del nostro sport”.

