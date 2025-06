Mondiale per Club FIFA 2025, Inter - Urawa Red Diamonds diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5

L'Inter si prepara per una sfida cruciale al Lumen Field di Seattle, alle 21:00 in Italia (diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5) affronterà gli Urawa Red Diamonds nella seconda partita del Gruppo E della FIFA Club World Cup 2025. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Monterrey nella gara d'esordio al Rose Bowl Stadium di Pasadena, questa partita è considerata "fondamentale per il passaggio del turno", come sottolineato dal tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Anche gli avversari giapponesi arrivano da una sconfitta per 3-1 contro il River Plate nella loro prima uscita, giocata anch'essa al Lumen Field.

Trasferimento e Preparazione: La Parola a Chivu

L'Inter ha lasciato Los Angeles, dove si è allenata presso il campus dell'UCLA, per trasferirsi a Seattle giovedì 19 giugno. Il primo allenamento nella nuova città si è svolto al Virginia Mason Athletic Center, il complesso che solitamente ospita i Seattle Seahawks. Nonostante il clima più freddo di Seattle rispetto a Los Angeles, mister Chivu ha affermato che ciò "non fa troppa differenza" per la squadra, ringraziando l'organizzazione per le "strutture così belle" messe a disposizione. Alla vigilia del match, Chivu ha evidenziato la stanchezza accumulata dalla sua squadra: "Siamo a fine stagione, la squadra è reduce da più di nove mesi di battaglie. Dobbiamo trovare le energie giuste per affrontare un match del genere". Ha riconosciuto l'orgoglio e la "bella reazione" mostrati contro il Monterrey, ma ha chiesto miglioramenti nella "manovra", definita "un pizzico lenta", e un "maggior cinismo sottoporta".

L'Avversario: Urawa Red Diamonds sotto la Lente

Gli Urawa Red Diamonds, squadra di Saitama, si sono qualificati al Mondiale per Club vincendo la AFC Champions League 2022 (finale disputata a maggio 2023 contro l'Al Hilal). Vantano un record di 3 Champions League AFC, un primato tra le squadre giapponesi. Hanno partecipato tre volte al "vecchio" Mondiale per Club, l'ultima nella stagione 2023/24, quando sono stati eliminati dal Manchester City in semifinale. Chivu ha espresso la sua ammirazione per il calcio giapponese, trovandolo "molto ordine e disciplina". Degli Urawa, ha sottolineato che sono "molto puliti a livello di tecnica, ordinati tatticamente" e includono "elementi europei e sudamericani". In particolare, ha menzionato Gustafson come un giocatore "di buone qualità fisiche e tecniche". Nel campionato giapponese in corso (J1 League, da febbraio a dicembre), gli Urawa occupano la terza posizione con 34 punti dopo 21 partite, a sei punti dai Kashima Antlers, che hanno però due partite in meno. L'allenatore, da settembre 2024, è il polacco Maciej Skorza. Il capocannoniere attuale della squadra è il trequartista Ryoma Watanabe con 6 gol in 17 presenze, mentre Thiago Santana è stato il miglior marcatore della stagione 2023/24 con 13 gol. Nella sconfitta contro il River Plate, gli Urawa si sono schierati con un 4-2-3-1 difensivo e, nonostante un errore del difensore norvegese Hoibraten che ha portato al raddoppio avversario, hanno mostrato velocità e hanno segnato un rigore con Matsuo.

Un Precedente Lontano: La Saitama City Cup del 2004

L'unico precedente storico tra Inter e Urawa Red Diamonds risale al 27 luglio 2004. In quell'occasione, l'Inter partecipò alla Saitama City Cup in Giappone, un torneo amichevole. L'Inter, guidata dal vice allenatore Fernando Orsi (con Roberto Mancini impegnato in Italia con un'altra formazione), scese in campo con una rosa parziale. Il match terminò con la vittoria per 1-0 degli Urawa Red Diamonds, grazie a un rigore di Emerson al 51'.

Le Scelte di Chivu e il Ruolo di Lautaro

Cristian Chivu non intende "togliere certezze a una squadra che sa come stare in campo" e che è reduce da molti mesi di impegni. La probabile formazione dell'Inter sarà un 3-4-2-1: Sommer in porta; Pavard, De Vrij (titolare al posto di Acerbi) e Bastoni in difesa; Luis Henrique (nuovo acquisto, con una chance dal 1' sulla destra), Barella, Asllani e Carlos Augusto a centrocampo; Sebastiano Esposito e Zalewski come trequartisti alle spalle di Lautaro Martinez in attacco. Restano assenti giocatori importanti come Thuram, Calhanoglu, Dumfries, Frattesi, Zielinski e Bisseck. Un occhio di riguardo sarà per Pio Esposito, attaccante che Chivu conosce da quando aveva 13 anni e mezzo e che è stato il capitano della Primavera sotto la sua guida. Dopo due importanti stagioni in Serie B che lo hanno fatto crescere fisicamente e maturare, Pio ha svolto due sessioni di allenamento con la squadra e Chivu ha dichiarato: "avremo la possibilità di vederlo in campo, o dall'inizio o a partita in corso". Il capitano Lautaro Martinez si conferma un elemento chiave per l'Inter. Con il gol realizzato contro il Monterrey, è diventato il primo calciatore nerazzurro a segnare in questa nuova manifestazione iridata, portando il suo totale a nove reti in nove partite nelle competizioni internazionali del 2025 (UEFA Champions League e Coppa del Mondo per Club FIFA).

Guardando al futuro, Chivu ha espresso il desiderio di una squadra "dominante, che tiri fuori al massimo le qualità tecniche, la voglia di avere sempre il controllo del gioco, che detti i tempi e abbia sempre soluzioni". Ha ammesso che "servirà del tempo e adesso non ce n'è molto", ma ha assicurato che la squadra si impegnerà per questo obiettivo già dalla partita contro gli Urawa. Il fischio d'inizio si avvicina e l'Inter sa che il passaggio del turno passa da Seattle.

Su DAZN arriva, sabato 21 giugno, il nuovo CLUB WORLD CUP SHOW, condotto da Diletta Leotta. Il volto di punta della piattaforma di live streaming sportivo e Ambassador del Mondiale per Club FIFA 2025 per DAZN debutta alla conduzione del nuovo show,affiancata da talent di spicco della DAZN squad: Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin.

Diletta Leotta condurrà i tifosi tra interviste live, approfondimenti, analisi tattiche e curiosità, per portare in Italia tutta l’energia della Club World Cup FIFA 2025. Il programma si accenderà nel prepartita degli appuntamenti preserali e serali delle squadre italiane nella fase a gironi, con collegamenti direttamente da bordo campo insieme agli inviati speciali Tommaso Turci e Alessio De Giuseppe, che seguiranno da vicino rispettivamente il percorso di Juventus e Inter.

La puntata inaugurale andrà in onda sabato 21 giugno in occasione di Inter v Urawa, in programma alle ore 21:00 (ora italiana) con Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni.Secondo appuntamento il giorno successivo, domenica 22 giugno, con la sfida Juventus v Wydad delle ore 18:00, con Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini. Si prosegue poi con il big match Juventus v Man City,previsto il 26 giugno alle ore 21:00, raccontato da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini.

Il Mondiale per Club FIFA 2025, con le sue 63 partite, sarà visibile a livello mondiale tutto solo su DAZN. Grazie a una programmazione straordinaria con due nuovi show, contenuti integrati in app, interviste esclusive e talent d’eccezione, DAZN offreun accesso senza precedenti ai tifosi di calcio di tutto il mondo. In occasione del match, DAZN organizza un Watch Party esclusivo per seguire il percorso del club nerazzurro al Mondiale per Club FIFA 2025 e tifare la propria squadra del cuore: un evento dedicato ai veri tifosi interisti che potranno partecipare grazie a un concorso speciale, disponibile in app sulla Fan Zone.

Per vincere i biglietti dell’evento, basterà collegarsi su DAZN, accedere alla Fan Zone durante l’intervallo della partita Inter–Urawa in programma sabato 21 giugno alle 21:00 e risponde ai quiz interattivi, interagendo con la community. I fortunati vincitori che verranno estratti riceveranno l’invito ufficiale per accedere all’evento con un accompagnatore.

L’esclusivo evento Watch Party inizierà dalle ore 23:30 negli spazi della location milanese “Mare Culturale Urbano”, in Via Quinto Cenni 11, e prevedrà, oltre alla trasmissione in diretta del match, anche uno speciale DJ set, tanti ospiti, tra cui digital creator e talent della DAZN Squad e altre sorprese. Un’occasione unica firmata DAZN per vivere il Mondiale per Club FIFA 2025 circondati dalla passione della community nerazzurra, tra calcio, musica e intrattenimento.

La partita Inter - Urawa Red Diamonds sarà trasmessa in diretta e in chiaro anche su Canale 5 a partire dalle 21 (collegamento ore 20:50) con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

DAZN non richiederà agli utenti di sottoscrivere alcun abbonamento o di fornire una carta di credito per la visione in diretta.



Per accedere a questa modalità gratuita, denominata "DAZN Free", sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma. Il processo è semplice:

si accede al sito ufficiale di DAZN da desktop,

da desktop, si clicca su uno degli eventi visibili gratuitamente (riconoscibili dall'assenza del simbolo del lucchetto),

si crea un account inserendo email, nome, cognome e una password,

si verifica l'email con un codice di 4 cifre e si sceglie di continuare con un account gratuito.

