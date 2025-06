Mondiale per Club FIFA 2025, Juventus - Manchester City diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5

L'attesa è finita. Questa sera, giovedì 26 giugno, alle 21:00 italiane (diretta gratis su DAZN e in chiaro su Canale 5), Juventus e Manchester City scenderanno in campo per l'ultima giornata del Gruppo G della FIFA Club World Cup. La posta in gioco è il primo posto nel raggruppamento, sebbene entrambe le squadre abbiano già staccato il pass per gli ottavi di finale. Sarà l'ottavo confronto ufficiale tra i due club, e il primo in assoluto in Coppa del Mondo per Club FIFA tra una squadra italiana e una inglese.

Filosofie a Confronto: Guardiola vs Tudor

La partita vedrà un affascinante duello tra due filosofie calcistiche diametralmente opposte. Da un lato, Pep Guardiola, l'allenatore del Manchester City, campione in carica e con una bacheca zeppa di trofei, è il "miglior allenatore del mondo" secondo Igor Tudor. La sua filosofia è un manifesto di "calcio sulla spiaggia", basato sul possesso palla e le giocate nello stretto, dove ha invitato i suoi giocatori a passare il pallone "dopo due tocchi". Guardiola predilige un approccio rilassato alla gestione della squadra, specialmente in un periodo così intenso e con il caldo di Orlando. Permette ai suoi giocatori di dedicarsi ad attività ricreative come golf, spiaggia o piscina per mantenere la freschezza mentale e fisica in vista di una stagione lunga ben 11 mesi.

Dall'altro lato, Igor Tudor, tecnico della Juventus, pur non avendo ancora vinto nulla da allenatore, ha dimostrato la sua abilità nel lavorare sulla "testa" e sull'aspetto mentale dei giocatori. La sua Juventus è una squadra che Tudor vuole veder vincere a tutti i costi: "Noi vogliamo vincere, non si può giocare per pareggiare. Noi domani scendiamo in campo per vincere, non si preparano le partite per pareggiare". Guardiola stesso ha descritto la Juventus come una squadra "molto, molto aggressiva" che utilizza un "sistema di marcatura a uomo" e che è "fisicamente molto forte, con molto talento a centrocampo e buone corse"

Precedenti e Stato di Forma

Lo storico dei confronti pende a favore della Juventus. Il Manchester City ha vinto solo una delle sette partite precedenti contro la Juventus (2 pareggi, 4 sconfitte), un successo risalente al settembre 1976 (1-0 in Coppa UEFA). L'ultimo scontro diretto ha visto la Juventus trionfare per 2-0 nella fase a gironi della UEFA Champions League 2024/25, in quello che Guardiola ha definito il "periodo peggiore" della sua gestione al City. Entrambe le squadre arrivano a questo scontro in ottima forma. La Juventus ha segnato ben 14 gol nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni, lo stesso numero di gol segnati nelle precedenti 14 gare complessive. Nel Mondiale per Club FIFA 2025, i bianconeri hanno già messo a segno nove reti nelle prime due giornate, superati solo dal Bayern Monaco (12 gol). Il Manchester City, invece, vanta un record impeccabile nel torneo, avendo vinto tutte le sue prime quattro partite nella Coppa del Mondo per Club FIFA (considerando anche i formati precedenti), con un parziale complessivo di 15-0. Le squadre di Pep Guardiola hanno un impressionante record del 100% di vittorie (10 su 10) in questa competizione, con un parziale di 33-2 complessivo e la porta inviolata in ciascuna delle ultime otto sfide.

Scelte Tattiche e Probabili Formazioni

Il caldo e l'umidità di Orlando saranno un fattore determinante, spingendo entrambi gli allenatori a optare per un ampio turnover

Per la Juventus (probabile formazione 3-4-2-1) : Portiere: Di Gregorio; Difensori: Kalulu, Savona, Kelly; Centrocampisti: A. Costa, Locatelli, Thuram, Kostic; Trequartisti: Nico Gonzalez, Koopmeiners; Attaccante: Vlahovic. Tudor ha annunciato cambi significativi in attacco rispetto alle precedenti partite. Dusan Vlahovic sarà finalmente titolare dopo due subentri e ha dimostrato di essere "sul pezzo" segnando su rigore contro il Wydad. Faranno il loro debutto dal primo minuto sulla trequarti Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners. A centrocampo, Manuel Locatelli si candida per un posto da titolare al posto di McKennie, mentre Filip Kostic partirà dal 1' sulla fascia sinistra al posto di Cambiaso. Federico Gatti è un'altra possibile novità. Tra gli assenti o in dubbio, Francisco Conceiçao si è allenato a parte per affaticamento muscolare e potrebbe andare in panchina, mentre Arkadiusz Milik si allena con la squadra ma non è ancora pronto per giocare. Kenan Yildiz potrebbe riposare in vista degli ottavi. Cinque i giocatori bianconeri diffidati: Thuram, Gatti, Cambiaso, McKennie e Conceiçao.

Per il Manchester City (probabile formazione 4-2-3-1): Portiere: Ederson; Difensori: Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Centrocampisti: Rodri, Reijnders; Trequartisti: Cherki, Bernardo Silva, Marmoush; Attaccante: Haaland. Guardiola ha accennato a una combinazione delle formazioni viste finora, con la possibilità di cambi anche nel secondo tempo. La rosa è quasi al completo per la prima volta dopo tanto tempo. Rodri sta facendo passi avanti nella sua condizione fisica e potrebbe giocare, sebbene non per 90 minuti. Phil Foden è tornato al suo meglio ed è "vivace". Gli assenti sono Clauderi (infortunio alla caviglia, fuori per due settimane) ed Echeverri (problema alla caviglia, fuori per 2-3 settimane). Inoltre, Rico Lewis è squalificato per tre partite, decisione che Guardiola ha accettato, concedendogli ulteriore riposo.

Giocatori Chiave da Tenere d'Occhio

Tra le fila bianconere, spicca Kenan Yildiz, che ha segnato per la prima volta in tre partite consecutive con la Juventus, inclusa una doppietta contro il Wydad AC. Tudor ne elogia la "voglia di fare sempre il massimo e dare tutto, non si risparmia mai". Andrea Cambiaso ha fornito un assist e recuperato il possesso sette volte (tre nella trequarti avversaria) nella partita contro il Wydad AC. Filip Kostic è stata una "bella sorpresa" per Tudor, apprezzato per la sua "bella gamba e buona tecnica".

Per il Manchester City, Erling Haaland è a un passo dal suo 300° gol tra club di massima serie e nazionale. L'attaccante norvegese ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro presenze da titolare e potrebbe riuscirci per la quinta consecutiva per la prima volta da aprile 2023. Ilkay Gündogan ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze dopo essere rimasto a secco per 32 partite consecutive, inclusa una doppietta contro l'Al Ain. Tra le "rivelazioni" del torneo ci sono Omar Marmoush (incluso nella squadra della settimana del Mondiale per Club) e Tijjani Reijnders, definito "incredibile" da Liam Loftus, inviato del City.

Le Dichiarazioni degli Allenatori

Guardiola ha ribadito la necessità di "essere pronti a soffrire" per il caldo e l'umidità. Ha sottolineato l'importanza di concedere riposo mentale e fisico ai giocatori: "Faccio allenare i ragazzi due o tre ore, poi il resto del giorno voglio che si rilassino completamente. Voglio che vadano a giocare a golf, in spiaggia, in piscina, con le loro famiglie... se possiamo dare un giorno libero, lo diamo". Ha anche evidenziato che la stagione precedente è "finita" e questa è una "nuova stagione" con l'obiettivo di "fare molte, molte cose buone".

Tudor ha espresso grande fiducia: "C'è una bella energia e voglia di far bene". Ha riconosciuto la forza del Manchester City, "una squadra che domina da anni, guidata dal miglior allenatore del mondo", ma ha chiarito che la Juventus non si tirerà indietro. L'obiettivo primario è vincere il girone per assicurarsi un posizionamento più favorevole nella fase a eliminazione diretta, i cui ottavi si giocheranno tra quattro o cinque giorni.

Su DAZN arriva il nuovo CLUB WORLD CUP SHOW, condotto da Diletta Leotta. Il volto di punta della piattaforma di live streaming sportivo e Ambassador del Mondiale per Club FIFA 2025 per DAZN debutta alla conduzione del nuovo show,affiancata da talent di spicco della DAZN squad: Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin. Poiil big match Juventus v Man City,previsto il 26 giugno alle ore 21:00, raccontato da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini

Diletta Leotta condurrà i tifosi tra interviste live, approfondimenti, analisi tattiche e curiosità, per portare in Italia tutta l’energia della Club World Cup FIFA 2025. Il programma si accenderà nel prepartita degli appuntamenti preserali e serali delle squadre italiane nella fase a gironi, con collegamenti direttamente da bordo campo insieme agli inviati speciali Tommaso Turci e Alessio De Giuseppe, che seguiranno da vicino rispettivamente il percorso di Juventus e Inter.

Il Mondiale per Club FIFA 2025, trasmesso gratuitamente tutto solo su DAZN a livello mondiale, entra nel vivo con una delle sfide più attese: Juventus–Manchester City, in programma giovedì 26 giugno alle 21:00 (orario italiano). In occasione del match, DAZN e Juventus organizzano un Watch Party esclusivo per seguire il percorso del club bianconero al Mondiale per Club FIFA 2025 e tifare la propria squadra del cuore: un evento dedicato ai veri tifosi bianconeri che potranno partecipare grazie a un concorso speciale, disponibile in app sulla Fan Zone.

L’esclusivo evento Watch Party di giovedì 26 giugno inizierà già dalle ore 19:00 negli spazi della location milanese Mare Culturale Urbano, in Via Quinto Cenni 11, e prevedrà, oltre alla trasmissione in diretta del match, anche uno speciale DJ set, tanti ospiti, tra cui digital creator e talent della DAZN Squad.

Un’occasione straordinaria per vivere il Mondiale per Club FIFA 2025 circondati dalla passione della community bianconera, tra calcio, musica e intrattenimento, insieme a DAZN, e Juventus.

La partita Juventus - Manchester City sarà trasmessa in diretta e in chiaro anche su Canale 5 a partire dalle 21 (collegamento ore 20:45) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Inviato a Olrando per collegamenti ed interviste dal campo: Alessio Conti

