Serie BKT 2025/2026, il calendario della 1a, 2a, 3a giornata in diretta tv su DAZN e LaB Channel

Si accendono i riflettori sulla Serie BKT 2025/2026. Dopo l'evento di presentazione del calendario presso Palazzo Te a Mantova, la Lega Serie B ha reso noto il programma gare delle prime tre giornate di campionato.

La nuova stagione del campionato di Serie BKT partirà da Pescara, con l'Opening Day, un vero e proprio evento nell'evento, che aprirà la stagione a partire dalle 20:00. Pescara-Cesena, con fischio d'inizio allo stadio "Adriatico", venerdì 22 agosto alle 20:30, sarà una sfida di prestigio fra due piazze storiche del calcio italiano. Da un lato, gli abruzzesi, freschi di promozione dopo la vittoria nella finale playoff contro la Ternana, che ritrovano la B dopo 4 anni. Dall'altro, i romagnoli che hanno concluso la scorsa stagione al settimo posto, disputando anche i playoff.

La prima giornata del campionato si aprirà proprio in quel venerdì 22 agosto, alle ore 20:30, con la partita inaugurale che vedrà sfidarsi il Pescara e il Cesena. Il sabato successivo, 23 agosto, l'azione si intensificherà con due incontri alle ore 19:00: l'Empoli affronterà il Padova, mentre la V. Entella se la vedrà con la Juve Stabia. Più tardi, alle ore 21:00, scenderanno in campo il Monza contro il Mantova e il Palermo che ospiterà la Reggiana. La domenica 24 agosto proseguirà con due partite alle 19:00: lo Spezia contro la Carrarese e il Venezia che accoglierà il Bari. La serata domenicale si chiuderà alle 21:00 con le sfide tra il Catanzaro e il Südtirol, e il Frosinone che giocherà contro l'Avellino. Unica variazione per questa giornata sarà il posticipo tra la Sampdoria e il Modena, fissato per lunedì 25 agosto alle 20:30. Questa decisione è stata presa per evitare la concomitanza con un altro evento sportivo già in programma nello stesso impianto e per garantire una migliore gestione dell'ordine pubblico, vista la presenza di un altro evento cittadino segnalato dalle Autorità e dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive .

La seconda giornata prenderà il via venerdì 29 agosto 2025, alle ore 20:30, con il match tra la Reggiana e l'Empoli . Il sabato 30 agosto, gli appassionati potranno seguire due partite alle 19:00: la Juve Stabia contro il Venezia e il Mantova che sfiderà il Pescara. Alle 21:00, il programma si arricchirà con tre incontri: il Cesena contro la V. Entella, il Palermo che ospiterà il Frosinone e lo Spezia che affronterà il Catanzaro. La domenica 31 agosto vedrà la Carrarese giocare contro il Padova e il Südtirol affrontare la Sampdoria, entrambe alle 19:00. Infine, alle 21:00, la giornata si concluderà con il Bari contro il Monza e il Modena che giocherà in casa contro l'Avellino .

La terza giornata del campionato inizierà venerdì 12 settembre 2025, alle 20:30, con l'incontro tra l'Avellino e il Monza . Il sabato 13 settembre sarà particolarmente ricco, con ben quattro partite in programma alle 15:00: la Juve Stabia contro la Reggiana, il Modena che ospiterà il Bari, il Padova contro il Frosinone e il Pescara che affronterà il Venezia. Questo orario delle 15:00 si rivela il più comune per le partite del sabato di questa giornata. Più tardi, alle 17:15, il Catanzaro sfiderà la Carrarese. La serata di sabato si chiuderà alle 19:30 con la Sampdoria che giocherà contro il Cesena. La domenica 14 settembre aprirà con la V. Entella contro il Mantova alle 15:00. Seguirà alle 17:15 la partita tra il Südtirol e il Palermo. Il sipario sulla terza giornata calerà alle 19:30 con l'attesa sfida tra l'Empoli e lo Spezia.