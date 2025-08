Serie A, Genius Sports si assicura i diritti esclusivi per i dati ufficiali e lo streaming a finalità betting

Genius Sports Limited (NYSE:GENI) ha siglato una partnership esclusiva con la Lega Serie A per raccogliere, distribuire e commercializzare i dati ufficiali e i flussi video a bassa latenza per il settore delle scommesse, coprendo le principali competizioni calcistiche italiane fino alla stagione 2028/29.

Questo prestigioso accordo conferisce a Genius Sports i diritti esclusivi per Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e EA SPORTS FC Supercup, fornendo dati rapidi, accurati e sicuri insieme a flussi streaming premium alla sua rete globale di operatori di scommesse sportive. Inoltre, Genius Sports avrà l’accesso ai dati, inclusi quelli di tracking, da utilizzare in ambito media per supportare diverse attività editoriali come arricchimento dei prodotti video, resoconti delle partite, contenuti giornalistici e analisi. Genius Sports e la Lega Serie A collaboreranno per proteggere e massimizzare il valore di uno dei patrimoni di dati calcistici più preziosi al mondo, adottando solide misure anti-infrazione per garantire agli operatori di scommesse sportive un accesso sicuro, ininterrotto e affidabile ai contenuti premium.

Questa partnership rafforzerà inoltre BetVision, il primo prodotto interattivo di scommesse live al mondo, lanciato con la NFL per i principali operatori statunitensi. BetVision sta trasformando l’esperienza delle scommesse in-play, permettendo agli utenti di guardare le partite in diretta, interagire con le statistiche in sovrimpressione, personalizzare le modalità di visione ed effettuare scommesse in maniera continuativa tramite un unico player interattivo.

"I dati e le statistiche nel calcio stanno acquisendo una sempre maggior importanza grazie alla continua evoluzione tecnologica e al diffondersi dell`utilizzo dell’intelligenza artificiale. Oltre alle varie applicazioni al mondo sportivo in senso stretto, stanno crescendo gli sviluppi nel settore dei media e del betting. Per questo siamo molto felici di annunciare oggi la sottoscrizione di un importante accordo con Genius Sports, attuale partner della Premier League, che sarà l’unico provider autorizzato a commercializzare legalmente i dati ufficiali per le competizioni di Lega Serie A (Campionato di Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e EA SPORTS FC Supercup) e lo streaming internazionale delle gare presso i siti dei licenziatari ufficiali di betting fino alla stagione 2028/2029 inclusa - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo. In un mercato a rischio come quello dei dati, in cui agiscono operatori senza scrupoli, la scelta della Serie A di voler assicurare al mercato, attraverso uno dei due più importanti player globali, solo dati autorizzati, originati e validati dall’unico soggetto super partes dotato della necessaria responsabilità e competenza sia sportiva, sia tecnica, rappresenta l`unica strada che può tutelare gli scommettitori e garantire che tutto il processo sia basato su e produca solo elementi univoci e non “influenzabili”. Sarà anche lo strumento per impedire tutti gli utilizzi illegittimi di dati non autorizzati ch espongono a grave danno e incertezza il mercato intero, con evidenti rischi per gli ignari scommettitori e, oltre a ciò, privano di risorse economiche le Leghe sportive e i Club che ne fanno parte. Questa battaglia per la legalità, che sta da tempo conducendo la Lega Serie A, e di cui l’accordo con Genius rappresenta un passaggio decisivo, deve essere anche di stimolo per la politica perché adotti ogni misura possibile a tutelare egualmente i tifosi che scelgono di scommettere e gli organizzatori degli eventi che sono e devono essere gli unici titolati a poter certificare e commercializzare dati corretti e univoci".

Mark Locke, CEO di Genius Sports, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership con la Lega Serie A, uno delle leghe di calcio più prestigiose al mondo e lo sport più importante nel più grande mercato delle scommesse sportive in Europa. Con l’acquisizione della Serie A, Genius Sports detiene il più prezioso portfolio di diritti nelle scommesse sportive globali, comprendente la NFL, la Premier League e il massimo campionato di calcio italiano. Non stiamo cavalcando il momento, lo stiamo guidando. La nostra tecnologia, la nostra dimensione e la nostra capacità di esecuzione sono ineguagliabili. Le previsioni saranno aggiornate per riflettere questa positiva performance commerciale".