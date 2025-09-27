Mediaset e Dazn portano La Liga in chiaro: Atletico-Real Madrid OGGI in diretta su Italia 1

Mediaset e Dazn rinnovano la collaborazione dopo il successo del Mondiale per Club, siglando un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei grandi sfide di La Liga EA Sports.

Si parte con il derby di Madrid, Atletico Madrid-Real Madrid, in diretta in chiaro su Italia 1 sabato 27 settembre alle 16.15, con telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico, al debutto su Mediaset, di Borja Valero con collegamento a partire dalle ore 15.50.

Grazie a questa intesa, il pubblico potrà ammirare in chiaro alcuni dei protagonisti più attesi del calcio mondiale: da Lamine Yamal a Kylian Mbappé, passando per Julian Alvarez, Bellingham e tanti altri.

Il Real di Xabi Alonso guarda tutti dall'alto grazie a un inizio di stagione perfetto dal punto di vista dei risultati: 6 vittorie su 6 in campionato e testa della classifica solitaria a punteggio pieno. L'Atletico invece ha trovato qualche difficoltà in più in queste prime battute di Liga: soltanto 9 punti in 6 gare, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta a cui va aggiunto il ko ad Anfield contro il Liverpool.

Curiosamente quello con il Real per Simeone e i suoi uomini sarà il secondo derby nel giro di pochi giorni: nel turno infrasettimanale infatti i Colchoneros hanno affrontato (e battuto), non senza patemi, il Rayo Vallecano. Nel 3-2 del Metropolitano il protagonista assoluto è stato Julian Alvarez. La Arana (il ragno, soprannome dell'argentino) si è caricato i suoi sulle spalle con una tripletta pesantissima che permette all'Atletico di presentarsi alla stracittadina più pesante a -9 dal Real capolista. L'ex City non trovava la via del gol dal match di esordio contro l'Espanol. L'hattrick contro il Rayo però lancia la sfida al capocannoniere della Liga non ché uomo copertina dei Blancos: Kylian Mbappé. Dopo un anno di rodaggio il francese si sta prendendo il Madrid: Xabi l'ha eretto a leader indiscusso della squadra schierandolo sempre e facendo accomodare in più di un'occasione Vinícius.

Il calendario delle gare in chiaro include: