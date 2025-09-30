Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

Sport
martedì, 30 settembre 2025

 Questi sono solo alcuni temi che introducono la 6a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.  

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv.  Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "100% Passione Italiana".

LAB CHANNEL SERIE B  DIRETTA - 5a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV   

MARTEDI 30 SETTEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Frosinone vs Cesena (diretta)
    Telecronaca: Federico Casna
     
  • ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Juve Stabia vs Mantova (diretta)
    Telecronaca: Alessandro Rimi
     
  • ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Padova vs Avellino (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Morelli
     
  • ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Palermo vs Venezia (diretta)
    Telecronaca: Federico Marconi
     
  • ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Reggiana vs Spezia (diretta)
    Telecronaca: Ivan Fusto
     
  • ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Virtus Entella vs Bari (diretta)
    Telecronaca: Matteo Gandini

MERCOLEDI 1 OTTOBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Carrarese vs Modena (diretta)
    Telecronaca: Antonio Torretti
     
  • ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Empoli vs Monza (diretta)
    Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo
     
  • ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Pescara vs Suditrol (diretta)
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
     
  • ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Sampdoria vs Catanzaro (diretta)
    Telecronaca: Gianluca Vigliotti

 ____________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog 

