Il Palio di Siena, 2 Luglio 2024, diretta tv esclusiva La7 con Pierluigi Pardo

Oggi è il 2 Luglio 2024, e Siena (diretta tv esclusiva La7) torna protagonista agli occhi del mondo con il Palio: una delle corse di cavalli più famosa, un insieme tra tradizione storica e festa popolare che ogni anno si ripete e che come nel Medioevo riesce a far trattenere per circa 90 secondi il fiato ad una intera città.In piazza saranno ammesse 14,7 mila persone, delle quali circa 3mila paganti, sedute sugli spalti affittati dai privati, tutti gli altri avranno accesso gratuito direttamente dentro la Piazza.

Parte integrante della storia cittadina e del popolo senese, le prime tracce del Palio risalgono al XII secolo, quando la competizione ancora si chiamava Palio alla Lunga e consisteva nell’attraversare le vie della città, raggiungendo il Duomo Vecchio. A partire dal XIII secolo, la manifestazione venne dedicata a Santa Maria Assunta, patrona di Siena, e iniziò a far parte delle celebrazioni dell’Assunta. A parteciparvi, però, erano solo i nobili e soltanto sul finire del Cinquecento arrivarono i giochi rionali. Le Contrade consolidarono così la loro identità e divennero le vere protagoniste della competizione. Il Palio, insomma, si trasformò in un vero e proprio spettacolo. Per motivi di sicurezza, all’inizio del Seicento, la corsa venne trasferita in Piazza del Campo. Dal Palio alla Lunga si passò, quindi, al Palio alla tonda. Il primo, del resto, era troppo pericoloso - i cavalli correvano a tutta velocità per le vie senesi – e forse anche meno spettacolare, perché a seguirlo potevano in pochi. È il 2 luglio 1652 la data a cui si fa risalire il primo Palio di Siena così come lo si conosce oggi. Da quel momento si decise che non solo i nobili avrebbero corso ma sarebbero state le Contrade stesse ad avere la possibilità di scegliere il proprio fantino. Il Palio dedicato al miracolo della Madonna di Provenzano, celebrato il 2 luglio, venne corso per la prima volta nel 1656, mentre dal Settecento fu introdotto un secondo palio delle contrade. La proposta fu avanzata dalla Contrada dell’Oca che, dopo aver vinto la competizione del 2 luglio 1701, offriva una sorta di rivincita agli avversari in occasione della festa dell’Assunta, il 16 agosto. I due palii sono dunque ufficialmente riconosciuti dal 1774 dal Comune di Siena. Da allora, il Palio, che si corre sempre in questi due giorni dell’anno, è stato sospeso soltanto durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.



Il Palio di Siena nei giorni scorsi è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura come 'espressione di identità culturale collettiva' e come testimonianza materiale - in base a quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - è stato messo il vincolo su 17 bandiere e 6 tamburi delle Contrade senesi considerati come 'particolarmente significativi nella loro vita e nella loro storia'. Un percorso avviato nel 2019, promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura e condotto in collaborazione con un nutrito comitato scientifico.

Ogni anno ci sono due appuntamenti: il primo il 2 luglio e il secondo il 16 agosto in onore dell'Assunta. In corsa dieci contrade sulle 17 totali. Ogni anno corrono di diritto le sette che non hanno disputato la Carriera l'anno precedente nella stessa data, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che avevano invece preso parte alla stessa competizione dell'anno precedente. Lo spettatore che si avvicina per la prima volta al palio o quello che lo conosce già, saranno probabilmente attratti dal contrasto tra la lunga attesa della corsa ed il poco più di un minuto in cui senza esclusione di colpi le contrade si contendono la vittoria.



Siena è suddivisa in 17 contrade, ma soltanto 10 alla volta possono partecipare alla corsa del Palio, secondo una regola stabilita nel XVIII secolo. La selezione delle contrade avviene tramite sorteggio e rotazione, così come l’assegnazione dei cavalli, che viene effettuata attraverso un sorteggio pubblico chiamato “tratta”, quattro giorni prima della corsa. La competizione inizia con l’allineamento dei cavalli alla “mossa”, una corda che delimita la linea del via. La partenza è considerata valida solo quando il mossiere abbassa la corda, segnando l’inizio della gara. Durante l’evento, non ci sono regole stringenti, eccetto quella di completare tre giri. Per preparare al meglio i concorrenti del Palio 2024 sono stati svolti tre i giorni di prova. La prima simulazione è avvenuta il 29 giugno, ed è stata vinta dalla contrada del Nicchio, la seconda dalla Lupa, la terza dall’Onda e la quarta prova è stata aggiudicata dal Nicchio. Nella serata di ieri, 1° luglio alle ore 19.45, la prova generale ha registrato la terza vittoria della contrada del Nicchio; invece, questa mattina, 2 luglio alle ore 9.00, la “provaccia” si è conclusa con la vittoria della contrada della Giraffa.

La corsa sarà preceduta dalle benedizioni dei cavalli e dei fantini presso le chiese di ogni contrada alle ore 14.30. Alle ore 16.00 inizierà la chiusura del Campo, seguita alle ore 17.00 dalla sfilata del corteo storico. Come già anticipato, su diciassette contrade della città, solo dieci parteciperanno al Palio di Siena. Di seguito le contrade selezionate, insieme ai rispettivi fantini e cavalli:

Bruco – Mattia Chiavassa (esordiente) – Brivido Sardo (esordiente)

– (esordiente) – (esordiente) Civetta – Federico Guglielmi (3 Palii corsi) – Criptha (esordiente)

– (3 Palii corsi) – (esordiente) Giraffa – Gabriele Puligheddu (esordiente) – Viso d’Angelo (3 Palii corsi)

– (esordiente) – (3 Palii corsi) Leocorno – Sebastiano Murtas (11 Palii corsi) – Ares Elce (esordiente)

– (11 Palii corsi) – (esordiente) Lupa – Andrea Coghe (7 Palii corsi, 1 vinto) – Zenios (esordiente)

– (7 Palii corsi, 1 vinto) – (esordiente) Nicchio – Elias Mannucci (8 Palii corsi) – Akida (esordiente)

– (8 Palii corsi) – (esordiente) Pantera – Enrico Bruschelli (7 Palii corsi) – Tabacco (6 Palii corsi)

– (7 Palii corsi) – (6 Palii corsi) Onda – Carlo Sanna (15 Palii corsi, 2 vinti) – Ardeglina (esordiente)

– (15 Palii corsi, 2 vinti) – (esordiente) Oca – Giovanni Atzeni (37 Palii corsi, 10 vinti) – Veranu (1 Palio corso)

– (37 Palii corsi, 10 vinti) – (1 Palio corso) Valdimontone – Jonathan Bartoletti (29 Palii corsi, 5 vinti) – Ungaros (2 Palii corsi)

Dopo l’iscrizione dei cavalli ammessi al Palio e la formazione delle batterie, i Capitani si sono riuniti per assegnare i dieci cavalli alle contrade, secondo il procedimento della ‘tratta’. In questa competizione caratterizzata da numerosi esordienti, sei cavalli e due fantini, si affrontano due coppie di Contrade rivali: Civetta contro Leocorno e Valdimontone contro Nicchio.

GLI OSPITI - Come ogni anno, l’evento accoglierà personalità internazionali che potranno assistere alla gara dal Palazzo Pubblico. Tra gli ospiti illustri ci saranno: l’ambasciatore USA Jack Markell, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. Saranno presenti anche: il direttore dell’Agenzia dogane e monopoli Roberto Alesse, l’onorevole Giovanni Donzelli, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Inoltre, parteciperanno: l’ambasciatore della Croazia Jasen Mesic, l’ambasciatore di Spagna Miguel Angel Fernandez Palacios, il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini, l’ambasciatore alla Presidenza del Consiglio Marcello Apicella, il direttore Ippica del Masaf Remo Chiodi e lo scrittore indiano Amitav Ghosh.

IL PREMIO - La Contrada che riuscirà a conquistare la vittoria porterà a casa il Drappellone, ovvero il trofeo che viene consegnato ad ogni edizione, che è stato realizzato dall’artista Giovanni Gasparro. Il Drappellone di quest’anno rende omaggio alla Vergine con un uso cromatico chiaro, che ne enfatizza il carattere mistico e trascendente. La Vergine, raffigurata con un velo bianco azzurro simbolo di purezza, è posta nella parte superiore dell’opera, circondata da angeli e coronata come nell’effige venerata nella Collegiata di Santa Maria in Provenzano. Uno degli angeli regge un ferro di cavallo dorato, simbolo della corsa in Piazza del Campo. Nella parte inferiore del Drappellone, gli stemmi dei tre Terzi di Siena sono accompagnati dagli stemmi delle dieci Contrade partecipanti, dipinti come ricami d’oro.

IL PALIO DI SIENA IN DIRETTA ESCLUSIVA SU LA7

Sarà La7 a trasmettere il Palio di Siena in esclusiva, la straordinaria manifestazione secolare che mette in competizione le contrade della cittadina toscana nell’epica corsa a cavallo che si svolge all’interno di Piazza del Campo, teatro rivestito per l’occasione di terra ocra. L’accordo è stato siglato dal Consorzio per la Tutela del Palio, nell’ambito di una collaborazione più ampia che riguarda Rcs Media Group e Rcs Sport e prevede che l’emittente abbia i diritti televisivi delle Carriere fino al 2025.

Storia, passione, cultura. Un evento unico al mondo che attraversa tradizioni, sentimenti, e una fede che ha radici profonde e antiche: martedì 2 luglio alle 17:15 torna per il secondo anno consecutivo in esclusiva su La7 il Palio di Siena, la manifestazione più spettacolare d’Italia, in diretta dalla splendida cornice di Piazza del Campo. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo che, affiancato da Giovanni Mazzini (profondo conoscitore di Siena e delle sue contrade), racconterà, dal primo suono della campana, ogni minuto di questa grande sfida (la seconda è prevista il 16 agosto sempre in onda su La7).

Nel corso della diretta, i servizi di Andrea Milluzzi ci faranno conoscere le atmosfere, i dietro le quinte e gli aneddoti che animano l’intera città. In più, in questa seconda edizione, l'inviato di La7 sarà collegato dalla sala Mappamondo del Comune di Siena, storico ambiente dove si trova l'affresco con la “Maestà” di Simone Martini, opera eccelsa del pittore dipinta nel 1315.

Ma le emozioni non finiscono qua: sarà infatti allestita una postazione audio da bordo pista, per ascoltare in diretta tutte le voci, i suoni dagli spalti, fino ai fantini a cavallo pronti alla partenza, che daranno vita a questa sfida attesa e preparata dalle Contrade per 12 mesi. Il racconto di un avvenimento straordinario – promosso dal Consorzio per la tutela del Palio - che racchiude secoli di tradizione, leggenda, memoria popolare, e che coinvolge un intero popolo. Una storia ricca di rivalità e alleanze, che attraversa strade, scalinate, chiese e torri, fino al cuore pulsante di una piazza gremita da migliaia di persone e appassionati.

70 ANNI DI TRASMISSIONE IN TV - Questa edizione celebra i 70 anni dalla prima messa in onda in televisione. Il 2 luglio del 1954 dopo che già la radio seguiva la manifestazione toccò anche alla televisione raccontare il Palio di Siena. Per la Rai, che aveva iniziato le trasmissioni nell’inverno di quell’anno, fu una vera e propria sfida in più, visto che il segnale doveva varcare i confini nazionali. Il Palio 70 anni fa venne infatti trasmesso in diretta in Eurovisione. Vennero installate quattro telecamere e stesi 40 km di cavi in piazza del Campo; la Carriera fu vista in Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Olanda, Belgio e Danimarca. Tra gli otto telecronisti, per l’Italia c’era Silvio Gigli, storica voce per il Palio di Siena. Fu la Contrada dell’Onda a vincere quel Palio, con il fantino Vittorino su Gaudenzia, una tra le coppie più famose della storia paliesca, e quindi per la prima "messa in onda" vinse proprio la contrada dell'Onda.

STREAMING VISIBILE IN TUTTO IL MONDO - Venendo ai giorni d'oggi, per la prima volta, grazie ai rapporti di collaborazione tra Opera Laboratori, il Consorzio Tutela del Palio di Siena e il gruppo Rcs, i senesi nel mondo potranno seguire in streaming su Canale 3 Toscana la diretta del Palio da piazza del Campo. Il segnale verrà concesso da La7 – che ha siglato l’intesa con il Consorzio per la Tutela del Palio per i diritti televisivi delle carriere fino al 2025 – alla storica emittente televisiva senese che da sempre ricopre un ruolo di primo piano per la narrazione di quello che ad oggi è il rito collettivo più emotivamente sentito in Italia. In diretta sul canale 84 del digitale terrestre che copre il 95% della regione, incluse le isole, sarà possibile ascoltare il commento di Franco Masoni, storica voce del Palio di Siena, mentre contemporaneamente in streaming full HD andrà la diretta di La7 anche sul portale www.canale3.tv. Tra le novità di quest’anno l’app che permetterà a tutti, tramite le proprie smart TV, di vedere Canale 3 in streaming e in full HD, compresi contenuti on demand. Prosegue, dunque, la collaborazione tra Opera Laboratori e Rcs, iniziata con la presentazione della maglia rosa alla Pinacoteca di Brera e che ha visto la società leader nella gestione museale sul territorio nazionale come Official art supplier del Giro d’Italia. All'interno della Regione Toscana il segnale della corsa sarà disponibile anche su Siena TV (canale 91 del digitale terrestre) con la telecronaca di Claudio Giomini.

