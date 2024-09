Amadeus debutta sul NOVE, in arrivo 'Chissà chi è', 'Suzuki Music Party', 'La Corrida'

Amadeus inizia ufficialmente la nuova avventura al Nove: chiuso il 31 agosto il contratto con la Rai, il conduttore festeggia l'avvio della nuova fase della carriera professionale con un reel su Instagram, in cui annuncia il debutto il 22 settembre sul canale di Discovery, in access prime time con Chissà chi è - nuovo titolo del format Identity, da cui è stato tratto anche Soliti Ignoti - e in prima serata con lo show evento Suzuki Music Party,

«una grande festa della musica», in onda dall'Allianz Cloud di Milano. Con lui sul palco Ilenia Pastorelli. Tra i quindici cantanti che "verranno a presentare in anteprima televisiva i propri successi, i successi dell'autunno", spiega il conduttore, ci saranno Anna, regina dell'estate con l'album Vera Baddie e con il singolo 30°, e Tananai, che proprio Amadeus ha lanciato a Sanremo. A fine ottobre, sempre sul Nove, il conduttore farà poi rivivere La Corrida, storico programma di Corrado, antesignano dei talent show.

«Buongiorno, buona domenica. Ciao a tutti da Amadeus. Oggi domenica 1° settembre è per me un giorno molto importante, è l'inizio della mia nuova avventura professionale all'interno di Discovery e quindi del canale Nove. Sul telecomando basta premere Nove, trovate me e tutta la bellissima programmazione della rete», annuncia il conduttore su IG, indicando il tasto del telecomando.

«Televisivamente - spiega - inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti. Un gioco divertente che ho condotto per tanti anni, ricordate? Dovete indovinare i mestieri di otto identità, attraverso anche una serie di indizi, poi naturalmente capire chi di loro è parente del 'parente misterioso'. È il gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo e diventa Chissà chi è. Io dirò chissà chi è l'idraulico, il medico, l'avvocato o il prestigiatore e noi ci divertiremo a scoprire il mestiere di queste otto identità. Da domenica 22 settembre, in attesa che arrivi da ottobre Fabio Fazio, io gli tengo in caldo la domenica. Poi noi andremo in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato».

L'avventura di Amadeus sul Nove inizia subito con un raddoppio:

«La sera del 22 settembre c'è un appuntamento imperdibile con la musica, uno speciale dove quindici cantanti verranno a presentare in anteprima televisiva i propri successi, i successi dell'autunno. Il programma si chiama Suzuki Music Party, intanto ringrazio Suzuki per aver sposato anche questo progetto musicale. Grazie veramente. È la festa della musica, quindici canzoni inedite in anteprima televisiva. E vi dico - annuncia ancora - chi conduce con me il programma e chi sono i primi due cantanti dei quindici, nell'arco di una settimana vi darò l'elenco completo. A condurre con me la serata è una attrice bravissima, simpaticissima, io sono un suo grande fan. Non abbiamo mai lavorato insieme ma è stata ospite dei miei programmi ed è Ilenia Pastorelli. Quindi con Ilenia Pastorelli dividerò il palco dell'Allianz Cloud qui a Milano»

Tocca poi ai primi due nomi degli artisti che parteciperanno alla serata:

«Iniziamo con una cantante giovanissima, fortissima, non è più una promessa ma è una grande realtà e parlo di Anna. Poi un cantante che non ha bisogno di presentazioni e non sbaglia un colpo, è un grande amico amatissimo: Tananai. Anna e Tananai sono i primi due nomi, verranno a presentare in anteprima televisiva i successi dell'autunno. Nel giro di una settimana vi darò l'elenco completo di tutti e quindici i cantanti. Non è una gara, non c'è una classifica, è una grande festa della musica. Ci tengo anche a dire che la serata viene registrata martedì sera 17 settembre all'Allianz Cloud poi vi darò tutte le informazioni ma vi anticipo che domani saranno disponibili i biglietti e parte la prevendita».

«A fine ottobre, ne hanno parlato anche i giornali, ci vedremo con La Corrida sempre sul Nove. Un programma divertentissimo e storico con il grande Corrado, ho l'onore di poterlo condurre. Vi aspetto domenica 22 settembre sul Nove alle 20.30 con Chissà chi è e subito dopo con Suzuki Music Party. Un abbraccio forte forte a tutti voi e buona domenica. A prestissimo», conclude Amadeus.