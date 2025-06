🎤 TECH TALK Post-FED 2025 - Media Industry: OTT, AI, Video & Grande Musica! 🚀 | LIVE

Guarda in Diretta Streaming - Tech Talk Post-FED 2025: Media Industry: OTT, AI, Video & Grande Musica

Dopo il 22° FED 2025, torna il Tech Talk per analizzare i punti più rilevanti emersi dal Forum Europeo Digitale al Real Collegio di Lucca. Un appuntamento imperdibile per comprendere le direzioni che l’industria mediatica sta prendendo, in un momento di grande fermento per l’intero settore.

È l’occasione per entrare nel vivo delle sfide che attendono l’audiovisivo, confrontandosi con le innovazioni che stanno ridisegnando contenuti, distribuzione e produzione. Dal ruolo sempre più importante dell’AI nello sport, all’evoluzione delle piattaforme OTT, dai nuovi strumenti per il giornalismo televisivo al grande progetto di Sky Classica, ogni aspetto sarà approfondito con cura, per restituire una panoramica a 360 gradi sulle tendenze che guideranno l’industria dei media.

Protagonisti di questo Tech Talk saranno professionisti che vivono ogni giorno l’innovazione dal di dentro. Morgana Lalli di Deltatre spiegherà come l’Intelligenza Artificiale stia rivoluzionando la realizzazione degli highlights sportivi, aumentandone l’efficienza e la spettacolarità. Piero Maranghi di Sky Classica illustrerà il futuro del canale dedicato alla musica classica, in un contesto dove la televisione incontra le nuove esigenze del pubblico. Alessandro Pirovano di Lutech approfondirà le sfide tecnologiche che l’industria deve affrontare per mantenere alta la qualità delle trasmissioni. Luca De Bartolo di Tivu metterà l’accento sulla distribuzione, sulle sfide delle nuove piattaforme e sulla sfida di portarle a un pubblico sempre più vasto. Thierry Turco di Dailymotion porterà l’esperienza di una delle principali piattaforme video a livello internazionale, mostrando come contenuto, distribuzione e innovazione siano strettamente collegati.

È l’opportunità per una riflessione a partire da quanto emerso dal FED, per guardare al futuro del settore con una prospettiva pratica, organizzativa e tecnologica.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)