Miss Italia ritorna in tv, la finale 2025 il 15 Settembre su RTV San Marino e Rai Play

Il grande ritorno di Miss Italia nelle Marche: la finalissima dell’edizione 2025 si svolgerà il 15 settembre nel Palazzo dello Sport di Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo. L'ultima edizione trasmessa in tv risaliva all'annata 2019 su Rai1, poi dal 2020 la kermesse è andata in onda solo su Internet in diretta streaming (il 2020 e a dicembre 2022 su Youtube e Facebook, a febbraio 2022 su Helbiz Live, nel 2023 e 2024 sul sito ufficiale)

Un evento di grande rilevanza nazionale - Dopo il debutto dello scorso anno nella stessa città, Porto San Giorgio si conferma come sede ideale per la finalissima, grazie anche all’ottima organizzazione e all’accoglienza riservata dal Comune. La manifestazione, che quest’anno raggiunge la sua 86ª edizione, vede la partecipazione di 40 finaliste, selezionate tra tutte le regioni italiane: venti di loro rappresentano le diverse aree del Paese, mentre le altre saranno scelte tra le 200 prefinaliste che si sono distinte in oltre 450 eventi in tutta Italia. Le prefinali nazionali si terranno dal 2 al 5 settembre presso il “Centro Vacanze De Angelis” di Numana (AN), nelle Marche, dando così continuità alla presenza della regione nel percorso di selezione.

L’evento sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV (canale 550 del DTT e Satellite) e RaiPlay, offrendo una notevole visibilità a Porto San Giorgio e alla regione Marche. La finale si sposterà dal teatro comunale al PalaSavelli, simbolo di una crescita dinamica e di un’importante opportunità di promozione territoriale.

Il sindaco Valerio Vesprini ha dichiarato:

"Porto San Giorgio c’è ancora! Con grande orgoglio saluto il ritorno della finale di Miss Italia nella nostra città. L’organizzazione e l’accoglienza di quest’anno confermano il valore dell’evento per la nostra comunità e il suo prestigio a livello nazionale. La trasmissione su RaiPlay e San Marino RTV rappresenta un’ulteriore occasione di crescita e visibilità."

Roberto Sergio, Direttore Generale di RTV San Marino ha sottolineato l’importanza della trasmissione della finale di Miss Italia 2025, che sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV (canale 550 del DTT e Satellite) e RaiPlay:

“Questa collaborazione sottolinea l’impegno della nostra Tv e di Raiplay nel offrire contenuti di alta qualità e nel consolidare il suo ruolo come piattaforma di eccellenza per eventi di grande rilevanza sia a livello nazionale che internazionale. La manifestazione rappresenta un appuntamento imperdibile nel panorama dello spettacolo, possiamo dirlo senza paura di essere smentiti, che si tratta del primo talent che ha dato la possibilità a tante di ragazze di affermarsi successivamente nel mondo del cinema e della televisione."

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha espresso il suo ringraziamento a tutte le parti coinvolte: "Un sentito grazie a Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV e alla Rai per aver reso possibile il ritorno di Miss Italia sul grande palcoscenico televisivo. Ringrazio inoltre il Comune di Porto San Giorgio, nella persona del Sindaco Vesprini, per l’accoglienza calorosa e il supporto continuo."

L’evento si prepara così a essere un momento di grande spettacolo, promozione e valorizzazione del territorio, con il sogno di eleggere la nuova Miss Italia 2025.