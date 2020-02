DAZN Serie A 23 Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Sky 209)

Nel weekend di DAZN, le squadre della Serie A TIM e della Serie BKT sono pronte a scendere in campo per la ventitreesima giornata di campionato.

Il ventitreesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 8 febbraio alle 20:45 con Verona-Juventus. La squadra di Sarri non può permettersi passi falsi vista la vicinanza in classifica delle rivali Inter e Lazio; CR7 è in piena forma con nove gare di fila in gol, ma questo non sembra spaventare la squadra di Jurić che in questo girone di ritorno ha dimostrato di essere in grado di dare del filo da torcere.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 9 febbraio sarà Spal-Sassuolo. I ragazzi di Semplici sperano di dimenticare presto gli ultimi 5 gol subiti in casa della Lazio; giunti a questo punto del campionato, la Spal deve necessariamente portare a casa i tre punti contro un Sassuolo, reduce da un’incredibile vittoria contro la Roma. Alle 15:00, invece, Brescia-Udinese, match valido per la zona salvezza con entrambe le squadre in cerca di risultati positivi dopo un periodo difficile.

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it

LA SQUADRA DI DAZN - Confermata la squadra di DAZN anche per la nuova stagione: Diletta Leotta continuerà a essere il volto di DAZN in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita dei principali match della Serie A TIM a cui si affiancheranno, al commento, Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Gabriele Giustiniani. Le novità della stagione si avranno tra gli opinionisti con tre nuovi ingressi: Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi.

La squadra comprende anche i “veterani” Mauro German Camoranesi, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Budel. Completano la rosa gli interventi da bordocampo e le interviste ai protagonisti di Giulia Mizzoni, Davide Bernardi, Marco Russo, Tommaso Turci e Federica Zille.

Dopo il grande successo della scorsa edizione torna inoltre con cadenza mensile, a partire da settembre, l’appuntamento con Linea Diletta. Diletta Leotta porterà le star dello sport a raccontare senza maschera il loro lato più “unconventional”, tra test inediti e domande che mai nessuno si è permesso di rivolgere loro. Immagini, parole e aneddoti si focalizzeranno sulla persona dietro il giocatore o il manager, svelandone passioni e tratti distinitivi.

SABATO 8 FEBBRAIO 2020

ore 20:45 Serie A 23a Giornata: Hellas Verona vs Juventus (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Francesco Guidolin

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Pre e post partita dallo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona: Giulia Mizzoni e Federico Balzaretti

Dall'inizio del nuovo millennio, l'Hellas Verona ha strappato solo due successi in 15 incroci di Serie A contro la Juventus. Non sarà facile superare i campioni d'Italia uscenti, che stanno trovando la giusta quadratura sotto Maurizio Sarri. Tuttavia, i padroni di casa stanno disputando una stagione sorprendente e sperano di ripetere l'exploit del maggio 2016, quando ottennero l'ultima vittoria in campionato contro i bianconeri. L’ultimo scontro diretto al Bentegodi giocato in Serie A TIM ha fatto registrare una vittoriadella Juventus: i bianconeri non si sono mai aggiudicati 2 trasferte di fila contro i gialloblù.54 punti dopo 22 partite per la Juventus: nell’era dei 3 punti a vittoria sono 10 le squadre adaver fatto così bene o meglio a questo punto, 9 hanno poi terminato la stagione in vetta allaclassifica. Unica eccezione il Napoli 2017/18 di Maurizio Sarri. Giampaolo Pazzini ha messo lo zampino in 6 reti contro la Juventus in Serie A TIM (4 gol, 2assist): tutte le partecipazioni sono arrivate nelle prime 8 sfide, nessuna invece nelle ultime13. Quella bianconera è la squadra affrontata più volte dall’attaccante dell’Hellas Verona incarriera (21).

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2019

ore 12:30 Serie A 23a Giornata: Spal vs Sassuolo (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Pre e post partita dallo stadio Mazza di Ferrara: Alessandro Iori

Sassuolo e SPAL si affrontano in questo particolare derby emiliano, ma sono i padroni di casa ad avere la peggior striscia in termini di risultati contro gli avversari odierni. I cinque precedenti sono stati giocati solo nella massima serie, ma la SPAL non ha mai avuto la meglio sugli ospiti, che hanno oltretutto strappato due successi negli unici due incroci al Paolo Mazza. I neroverdi avrebbero bisogno di tre punti: riusciranno a ottenere la terza vittoria in trasferta contro la SPAL? Il Sassuolo è imbattuto contro la SPAL in Serie A TIM (3 vittorie, 2 pareggi): tra le squadrecontro cui i neroverdi non hanno mai perso, la ferrarese è quella affrontata più volte.Il Sassuolo è imbattuto nelle ultime 3 partite di campionato (2 vittorie, un pareggio): ineroverdi non ottenevano 7 punti in 3 partite in un singolo campionato da aprile 2018.Andrea Petagna è andato in gol nelle ultime 2 presenze di campionato: con la maglia dellaSPAL ha fatto meglio solo nello scorso febbraio quando raggiunse quota 4 gare a segno difila, l’ultima delle quali proprio contro il Sassuolo.



LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209) Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Dopo l'1-0 strappato in trasferta nel match d'andata, il Brescia cerca un altro successo stagionale contro l'Udinese, che sembra però essersi risollevata in classifica. I bianconeri vorrebbero strappare una vittoria per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, ma non sarà facile superare le Rondinelle, in cerca di punti salvezza e che sperano di spezzare la maledizione contro gli ospiti, imbattuti al Rigamonti dal novembre 2001. L’Udinese ha espugnato il Rigamonti in tutte le ultime 3 trasferte di Serie A TIM, il tutto dopo essersi aggiudicata soltanto una delle 7 precedenti gare (2 pareggi, 4 sconfitte).In questo campionato, Mario Balotelli ha effettuato 41 tiri totali.Soltanto Felipe Caicedo e Ciro Immobile (entrambi a 3) hanno segnato più gol di Rodrigo DePaul (2) negli ultimi 5 minuti di gioco.

