DAZN Serie B 37a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Definite le promozioni dirette in Serie A Tim per Benevento e Crotone [abbonati qui a DAZN] e la prima retrocessione in Lega Pro, il Livorno, oltre che la certa partecipazione ai playoff promozione dello Spezia (che però deve ancora conquistarsi la semifinale diretta, basta un punto), negli ultimi 180’ di stagione rimangono da stabilire le altre 5 poltrone dei playoff e le altre 2 retrocesse in C oltre ai playout. Il Pordenone, per accedere aritmeticamente ai playoff, dovrà fare un punto quindi, dopo questa giornata, restando ad almeno +4 su ChievoVerona e Pisa, mentre una vittoria non metterebbe a riparo il Frosinone (+3 su veneti e toscani a oggi), visto che manca ancora lo scontro diretto con i nerazzurri (mentre con i clivensi il conto è pari). Venezia e Virtus Entella con una vittoria festeggerebbero la salvezza aritmetica (i chiavaresi anche con un pareggio visto gli scontri diretti col Pescara), restando almeno a +5 sulla zona playout, stesso discorso per Ascoli (46), Perugia e Cremonese (45) grazie sempre al vantaggio della classifica avulsa. In caso di vittoria con il Livorno per il Pescara sarebbero almeno playout, scampando la retrocessione diretta, poiché le dirette inseguitrici Juve Stabia e Cosenza venerdì giocano fra di loro. In coda il Trapani, a –3 dalla Juve Stabia, deve “accorciare” il distacco: se a 90’ dalla fine restassero 3 punti tra siciliani e campani, i granata avrebbero la peggio avendo un esito sfavorevole negli scontri diretti. Sempre in coda, il Cosenza, che nei 90’ finali ospiterà al “San Vito-Marulla” la Juve Stabia deve rimanere almeno a –3 dalle vespe dando un senso al match conclusivo della regular season: se i campani vincessero e il Cosenza perdesse, i calabresi sarebbero già da lunedì sera in C, sempre che il Pescara non perda con il Livorno. Anche il solo distacco di 3 punti tra Cosenza e Pescara penalizzerebbe i calabresi, in svantaggio negli scontri diretti nei confronti dei biancazzurri abruzzesi.

Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 9 dei 10 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste dal terreno di gioco, all’intervallo (“mini flash”) e al triplice fischio finale (“super flash”). Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere “Zona Gol”, per assistere live a tutto il meglio dei match della Serie B che si disputano in contemporanea .

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 37a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



LUNEDI 27 LUGLIO 2020

ore 21:00 Serie B 37a Giornata: Zona GOL (diretta esclusiva)

Conduce: Stefano Rosso

Torna la Serie B e torna anche Zona Gol, il programma che vede tutti i campi collegati in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Telecronaca: Marco Calabresi

Dopo la promozione il Benevento ha rallentato la marcia, ma ora vuole chiudere in bellezza. Appuntamento al "Vigorito", dove arriva il Chievo. Un solo incrocio ufficiale tra le due squadre al “Vigorito”: nella serie A 2017/18 vittoria per 1-0 dei sanniti, con rete di Coda al 64’. Fu la prima vittoria giallorossa della sua storia in massima divisione. Benevento unica compagine cadetta 2019/20 ancora imbattuta in casa: 14 vittorie e 4 pareggi il bilancio, Chievo una delle due formazioni cadette 2019/20 col maggior numero di pareggi, 14 in 36 giornate, come il Venezia. Pippo Inzaghi imbattuto nei 2 precedenti tecnici ufficiali contro Alfredo Aglietti: 1 successo ed 1 pareggio in favore del mister giallorosso nel doppio Venezia-Entella della serie B 2017/18.



Telecronaca: Edoardo Testoni

Derby veneto tra Cittadella e Venezia, con situazioni opposte per i due club: i lagunari sono stati a lungo in lotta per evitare i playout, mentre i padroni di casa hanno lottato nelle zone alte della classifica. Derby veneto numero 7 al “Tombolato” ed arancioneroverdi ospiti mai vittoriosi: bilancio di 4 affermazioni granata (ultima 3-2 nella serie B 2018/19) e 2 pareggi (ultimo 0-0 nella C-1 2006/07). Cittadella fragile in casa rispetto alle gare esterne: 22 i punti veneti al “Tombolato”, 30 lontano da casa. Gara 100 in granata per Alberto Paleari, il cui esordio è datato 7 agosto 2016, Coppa Italia: finora per lui 86 gettoni in serie B, 8 in coppa Italia e 5 nei playoff cadetti. Venezia meglio in trasferta che in casa: appena 18 i punti lagunari al “Penzo” nella Serie BKT 2019/20, 29 lontano da casa. Venezia una delle due formazioni cadette 2019/20 col maggior numero di pareggi, 14 in 36 giornate, come il ChievoVerona. Secondo incrocio tecnico ufficiale tra Roberto Venturato ed Alessio Dionisi: all’andata, al “Penzo”, è finita 2-1 per i granata.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Una delle più importanti sfide della giornata di B sarà quella tra Crotone e Frosinone. Obiettivo Serie A, chi riuscirà a vincere? In Calabria si contano 12 precedenti ufficiali tra le due squadre: bilancio di 6 successi dei padroni di casa (ultimo 2-0 nella serie B 2014/15), 3 pareggi (ultimo 1-1 nella serie C 1973/74) e 3 vittorie ciociare (ultima 3-2 nella serie B 2006/07). Crotone imbattuto da 12 giornate di campionato, con score di 8 successi e 4 pareggi. Eguagliata la serie positiva record dei rossoblu in serie B. Alex Cordaz è uno dei 4 giocatori della Serie BKT 2019/20 sempre presenti nelle prime 36 giornate. Una vittoria nelle ultime 10 giornate per il Frosinone: 2-1 sullo Spezia lo scorso 3 luglio; nel mezzo score giallazzurro di 4 pareggi e 5 sconfitte. Tra Giovanni Stroppa ed Alessandro Nesta terzo incrocio tecnico ufficiale: finora sempre uscito vittorioso il mister rossoblu.



Telecronaca: Cristiano Puccetti

Il momento dei verdetti è ormai arrivato: penultima partita di regular season per Cosenza ed Empoli. All'andata finì 1-0 per i calabresi, con il gol fantasma non concesso a Ricci che causò tante polemiche. Nei 7 precedenti ufficiali in Toscana fra le due squadre il bilancio vede 4 successi azzurri (ultimo 3-2 nella serie B 1999/00), 1 pareggio (1-1 nella serie B 1988/89) e 2 vittorie calabresi (ultima 2-1 nella serie B 2001/02). Leonardo Mancuso è uno dei 4 giocatori della Serie BKT 2019/20 sempre presenti nelle prime 36 giornate come Gori (Pisa), Capello (Venezia) e Cordaz (Crotone). Empoli formazione fairplay con meno ammonizioni subite nella Lega B 2019/20, 69 in 36 giornate. Inedita la sfida tecnica fra Pasquale Marino e Roberto Occhiuzzi.



Telecronaca: Alberto Santi

180 minuti per decidere tutto: scontro diretto tra Juve Stabia e Cremonese, in attesa del gran finale di venerdì. Vietato perdere: come finirà? Primo incrocio ufficiale tra le due squadre in Campania. Cremonese reduce da 3 successi ed altrettanti pareggi nelle ultime 6 giornate: mai nella Serie BKT 2019/20 i grigiorossi erano stati 6 partite senza perdere, si tratta dunque della serie positiva record in stagione. Confronto tecnico inedito fra Fabio Caserta e Pierpaolo Bisoli.



Telecronaca: Alessandro Rimi

Il Perugia non vince in casa dal 7 marzo, l'ultima partita giocata prima dello stop. Ora al "Curi" arriva il Trapani: come finirà? Al “Curi” i confronti ufficiali fra le due squadre sono 3: bilancio di 1 successo biancorosso (1-0 nella serie B 2014/15), 1 pareggio (1-1 nella B 2016/17) e 1 vittoria siciliana (2-0 nella serie B 2015/16). Massimo Oddo e Fabrizio Castori terzo incrocio tecnico ufficiale: finora è sempre stato pareggio.



Telecronaca: Matteo Marceddu

Contro un Livorno già retrocesso il Pescara si gioca tantissimo: gli abruzzesi devono allontanarsi il più possibile dalle zone a rischio della classifica.In Abruzzo sono 10 i precedenti ufficiali fra le due squadre: score di 5 vittorie biancazzurre (ultima 2-1 nella serie B 2018/19), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2003/04) e 3 affermazioni amaranto. Crisi Pescara: abruzzesi senza vittorie da 7 giornate, 4 pareggi e 3 sconfitte lo score con ultimo successo lo scorso 20 giugno, 3-1 al “Cornacchia” sulla Juve Stabia. Livorno reduce da 6 sconfitte di fila e subisce gol da 10 partite consecutive.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Grazie a ben 5 vittorie di fila in casa, il Pisa ha scalato la classifica ed è stata una delle formazioni più interessanti nel periodo post-lockdown. Ora all'Arena Garibaldi arriva l'Ascoli. In Toscana i confronti ufficiali fra le due squadre sono 15: 8 i successi nerazzurri (ultimo 2-1 nella serie B 2016/17), 4 i pareggi (ultimo 1-1 nella B 2008/09) e 3 affermazioni marchigiane (ultima 1-0 nella Lega Pro 2014/15). Fra i 15 precedenti, 4 sono stati in Serie A, 1982/83, 1983/84, 1987/88 ed 1988/89, con 1 successo per parte e 2 pareggi. Pisa reduce da 5 vittorie di fila all’ “Arena Anconetani”, con ultima squadra uscita indenne il Venezia, vittorioso 2-1 il 22 febbraio scorso. Gara 200 nel professionismo per Gianmarco Ingrosso, che finora ha sommato 1 gettone in serie A, 21 in B, 162 in C, 6 in coppa Italia e 9 in altri tornei post-season. Esordio assoluto in serie A, 31 maggio 2009, Genoa-Lecce 4-1. Pisa cooperativa del gol nella serie BKT 2019/20 con 19 marcatori diversi in 36 turni. Stefano Gori è uno dei 4 giocatori della Serie BKT 2019/20 sempre presenti nelle prime 36 giornate. Di fronte le seconde squadre di Lega B 2019/20 per numero di sostituzioni effettuate dopo 36 giornate: 123 per toscani e marchigiani, meglio solo il Venezia a quota 124. Ascoli in serie positiva da 6 giornate, con score di 4 vittorie e 2 pareggi. Ultima sconfitta bianconera il 26 giugno, 1-2 a Venezia. Si tratta della serie positiva record nella Serie BKT 2019/20 per i marchigiani. L’Ascoli segna anche da 7 partite di fila, 11 gol totali, con ultimo stop nello 0-1 al “Del Duca” contro il Perugia, 21 giugno scorso. Tra Luca D’Angelo e Davide Dionigi terzo incrocio tecnico ufficiale, con mister nerazzurro sempre uscito vittorioso.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Sfida d'alta quota tra Pordenone e Salernitana, con due realtà in orbita playoff da diversi mesi ormai. Primo incrocio ufficiale tra le due squadre in Friuli. Pordenone scatenato nei 15’ finali del primo tempo: 13 i gol friulani siglati tra 31’ e 45’ più recupero, primato della Serie BKT 2019/20 condiviso con il Crotone. Tra Attilio Tesser e Giampiero Ventura i confronti tecnici ufficiali sono 3: coach neroverde mai vittorioso, con score di 1 pareggio e 2 successi del mister granata. Sfida tra allenatori esperti: in totale – da professionisti – sommano 1626 panchine, di cui 639 quello del Pordenone e 9876 quello della Salernitana.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Nell'ultimo appuntamento al "Picco" lo Spezia ha subito un'inattesa battuta d'arresto, perdendo contro il Venezia. Ora la squadra di Italiano torna nel suo stadio per ospitare l'Entella, in un derby ligure. Dodici i derby liguri ufficiali al “Picco” con ospiti mai vittoriosi: score di 6 successi spezzini (ultimo 2-1 nella serie B 2017/18) e 6 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2015/16). Spezia formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45’: +18 il saldo attivo ligure. 100 in serie BKT, nella sola regular season, per Luca Vignali, tutte con la maglia dello Spezia. Esordio datato 1 febbraio 2016, Spezia-Salernitana 3-1. Gara 200 in serie BKT, considerata la sola regular season, per Andrea Paolucci, che ha vestito le maglie di Pescara, Cesena, Cittadella, Ternana e Virtus Entella. Esordio il 27 settembre 2005, Pescara-Torino 0-2. Secondo incrocio tecnico ufficiale tra Vincenzo Italiano e Roberto Boscaglia: è stato 0-0 nel match di andata a Chiavari.

