DAZN Serie A 38 Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Sky 209)

Siamo giunti alla fine di questa incredibile stagione di Serie A TIM [ ABBONATI A DAZN QUI] che, nonostante la ripartenza insolita, il caldo afoso e gli stadi vuoti, ha saputo regalarci un finale di campionato ricco di emozioni e colpi di scena. E di sorprese ce ne possono essere ancora durante l’ultimo imperdibile weekend di grande calcio disponibile su DAZN. Nessuna crisi di astinenza per gli appassionati che potranno continuare a seguire lo sport più amato d’Italia con i playoff di Serie BKT in programma già settimana prossima.



Il trentottesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 1 agosto alle 18:00 con Brescia-Sampdoria: entrambe sconfitte durante l’ultimo turno, le squadre affronteranno la partita con mood differenti infatti se la squadra di Ranieri può tirare un sospiro di sollievo per i bresciani è già tempo di abbandonare la Serie A Tim dopo una promozione arrivata solo un anno fa.



Il match delle 20:45 di sabato 1 agosto sarà Atalanta-Inter: gli stessi colori con filosofie diverse, non poteva esserci conclusione migliore per salutare questa incredibile stagione specie se in palio c’è anche il secondo posto, Lazio permettendo. Nonostante gli impegni di coppa non ci sono dubbi sul fatto che le squadre di Gasperini e Conte ci regaleranno 90 minuti di spettacolo grazie ai loro pazzeschi ritmi di gioco. Sempre sabato, intorno alle 22.30, andrà in onda in diretta sulla app di DAZN la cerimonia di premiazione della Juventus campione d’Italia, un momento tanto atteso e quindi imperdibile specie per i tifosi.

Domenica 2 agosto alle 20:45 sarà invece la volta di Genoa-Verona. Per la squadra di Davide Nicola è il momento di sfoderare i colpi migliori perché questo potrebbe valergli un altro anno nella prima divisione. Saranno 90 minuti da sudare tutti perché la squadra di Jurić, reduce da un’incredibile stagione, ha intenzione di fare bene fino alla fine.

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 1 AGOSTO 2020

ore 18:00 Serie A 38a Giornata: Brescia vs Sampdoria (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Una saluta la Serie A dopo una sola stagione, l'altra, grazie allo sprint dell'ultimo mese, è riuscita ad evitare lo stesso destino: Brescia e Sampdoria si sfidano nell'ultima giornata con l'obiettivo di chiudere bene la stagione e cominciare a gettare le basi per la prossima. Sono 23 i precedenti tra Brescia e Sampdoria in Serie A TIM: per i lombardi sei successi, sei pareggi e 11 sconfitte. La Sampdoria ha segnato otto gol nelle ultime due partite di Serie A TIM contro il Brescia, una rete in meno che nelle precedenti sette. Sono 11 le sfide tra Brescia e Sampdoria in Serie A TIM in casa delle Rondinelle: il bilancio si compone di quattro vittorie interne, quattro pareggi e tre successi esterni. Il Brescia ha vinto due delle ultime quattro gare interne di campionato (2P), una in più delle prime 14 di questa stagione al Rigamonti (4N, 9P). Tre sconfitte di fila per la Sampdoria: non arriva a quattro ko consecutivi in Serie A TIM all’interno dello stesso campionato da settembre 2016. Brescia (11) e Sampdoria (10) sono due delle quattro squadre che hanno subito più gol su sviluppi di calci d’angolo in questa Serie A TIM (con loro Lecce e Sassuolo, a 11). L’allenatore del Brescia Diego López non ha mai trovato il successo da tecnico contro la Sampdoria in Serie A TIM: per lui tre pareggi e due sconfitte, tra Cagliari e Palermo. Brescia (25 anni, 150 giorni) e Sampdoria (26 anni, 171 giorni) sono due delle quattro squadre che hanno utilizzato giocatori con l’età media più bassa dalla ripresa dei campionati a giugno (compresi subentrati) – tra di loro Fiorentina e Milan. Nel match d’andata, sua unica presenza in Serie A TIM contro il Brescia, il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto ha segnato un gol e fornito due assist. L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha giocato due partite di Serie A TIM contro il Brescia, a 10 anni di distanza (nel 2010 e nel 2020) - in totale per lui tre reti in questi due incontri.



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Pre e post partita dallo stadio Gewiss di Bergamo: Diletta Leotta e Federico Balzaretti

Non poteva esserci partita migliore per chiudere la stagione. Atalanta e Inter: due filosofie diverse, il miglior attacco del campionato, il gioco spumeggiante e divertente di Gasperini, contro la miglior difesa, la concretezza, il cinismo e la grinta di Conte e dei suoi ragazzi. Un mix che non può non generare divertimento e spettacolo, specie se in palio c'è il secondo posto, Lazio permettendo. Sono 117 le sfide tra Atalanta e Inter in Serie A TIM: per la Dea 24 vittorie, 31 pareggi e 62 sconfitte. L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di campionato contro l’Inter: tre pareggi e un successo per i bergamaschi. Sono 58 i precedenti in Serie A TIM tra Atalanta e Inter in casa della Dea: il bilancio si compone di 15 vittorie interne, 21 pareggi e 22 successi esterni. L’Atalanta ha alternato un pareggio ad una vittoria nelle ultime quattro partite casalinghe contro l’Inter in Serie A TIM, successo per 4-1 nel match interno più recente. L’Atalanta viene da sette successi consecutivi in casa in Serie A TIM e potrebbe stabilire il suo record di vittorie interne di fila nella competizione. Per la seconda volta nella sua storia, l’Inter ha vinto almeno 12 trasferte in una stagione di Serie A TIM – la precedente occasione nel 2006/07 (15). Potrebbe, inoltre, diventare la seconda squadra di sempre ad arrivare a 13 successi esterni in un singolo campionato senza erminare il torneo in prima posizione (dopo il Napoli nel 2016/17 e 2017/18). Antonio Conte è imbattuto nei sette precedenti da allenatore contro l'Atalanta in Serie A TIM, con sei successi e un pareggio. Il tecnico dell’Inter ha iniziato la sua carriera nel massimo campionato proprio con i bergamaschi nel 2009/10 (13 panchine: 3V, 4N, 6P). L’Inter potrebbe chiudere questa stagione di Serie A TIM con due giocatori con almeno 15 gol segnati per la prima volta dal 1958/59, con Angelillo e Firmani (al momento Lautaro Martínez è a 14, Romelu Lukaku a 23). Robin Gosens è il difensore che ha preso parte a più gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei, al pari di Trent Alexander-Arnold (entrambi 17); per l’esterno dell’Atalanta otto reti e nove assist. Nessun difensore ha mai fatto meglio in una singola stagione da quando Opta raccoglie il dato nei top-5 (dal 2006/07). Romelu Lukaku è a quota 15 gol in trasferta in questo campionato: solo due giocatori nella storia della competizione sono riusciti a fare meglio in una singola stagione di Serie A TIM in gare fuori casa: Zlatan Ibrahimovic (nel 2011/12) e Ciro Immobile (nel 2017/18 e nel torneo in corso), entrambi a quota 16.



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento Tecnico: Dario Marcolin

In diretta dallo Juventus Stadium, i bianconeri alzano il loro nono titolo consecutivo. Non perderti la cerimonia live su DAZN!

DOMENICA 2 AGOSTO 2020

ore 20:45 Serie A 38a Giornata: Genoa vs Hellas Verona (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Marco Russo

Pre e post partita dallo stadio Luigi Ferraris - Marassi di Genova: Giulia Mizzoni e Dario Marcolin

Ultimi 90 minuti della stagione per Genoa e Hellas Verona: all'andata i veneti avevano avuto la meglio per 2-1. Come andrà stavolta? Sono 25 le sfide tra Genoa ed Hellas Verona in Serie A TIM: per i padroni di casa 10 successi, sette pareggi e otto sconfitte. Dopo una serie di sei partite da imbattuto contro l'Hellas Verona (4V, 2N), il Genoa ha perso la gara più recente di Serie A TIM con i gialloblù. Il Genoa ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A TIM contro l'Hellas Verona: i liguri hanno una striscia aperta di successi interni più lunga (sette) soltanto contro il Venezia. Nella sua storia, l'Hellas Verona ha vinto solo una delle 10 partite di Serie A TIM giocate ad agosto (5N, 4P): 2-1 nel 2013 contro il Milan, con Andrea Mandorlini in panchina. Dopo aver vinto tre delle prime otto trasferte di questo campionato (1N, 4P), l'Hellas Verona non ha ottenuto successi in tutte le successive 10: sette pareggi e tre sconfitte nel parziale. Il Genoa rimane in Serie A TIM se batte l'Hellas Verona oppure se pareggia o perde, ma contemporaneamente il Lecce non riesce ad ottenere il successo sul Parma. 73 gol subiti in questo campionato dal Genoa: è il record negativo del Grifone in un singolo torneo di Serie A TIM (superati i 72 del 1950/51). L’allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric, conta 51 partite sulla panchina del Genoa in Serie A TIM, con nove vittorie, 14 pareggi e 28 sconfitte: una media punti di 0.8 a partita, rispetto all’1.32 che ha ottenuto con i gialloblù in questo campionato. Il centrocampista dell'Hellas Verona, Miguel Veloso, ha giocato 115 partite e realizzato tre gol in Serie A TIM con la maglia del Genoa. Il primo gol dell'attaccante dell'Hellas Verona, Fabio Borini, in Serie A TIM è arrivato proprio contro il Genoa nell'ottobre 2011 con la maglia della Roma.

