Serie B DAZN 10a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Non è un derby ma poco ci manca. Ascoli-Pescara, la gara che apre la 10a giornata della Serie BKT [abbonati da qui a DAZN] è una sfida molto sentita dalle 2 tifoserie e che, soprattutto quest’anno, assume un immenso valore in chiave classifica. Entrambe vengono da un cambio di allenatore con Delio Rossi che ha preso il posto di Bertotto sulla panchina bianconera mentre sulla sponda biancazzurra siederà Roberto Breda. Sfida salvezza allo Zini con le uniche due squadre finora senza successi in campionato: Cremonese e Virtus Entella. Dopo lo stop con il Lecce, il ChievoVerona va a Frosinone per affrontare i ragazzi di Nesta. I salentini invece fanno parte del terzetto che punta al primo posto sperando nel passo falso della Salernitana con il Cittadella. I ragazzi di Corini ricevono il sorprendente Venezia di Zanetti, la Spal va a caccia della 6a vittoria di fila contro il Pisa. L’Empoli invece scenderà in campo lunedi sera a Lignano contro il Pordenone. Vanno a caccia di riscatto Reggina e Brescia, avversarie sabato al Granillo mentre domenica alle 15 in campo Reggiana e Monza, alle 21 L.R. Vicenza e Cosenza.

Su DAZN [abbonati da qui] riparte anche Zona Gol, il programma interamente dedicato alla Serie BKT che farà rivivere agli appassionati tutte le emozioni delle partite del campionato cadetto dal primo all’ultimo minuto con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol.

La Serie B targata DAZN sarà disponibile con anche via satellite sul canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it

Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 9 dei 10 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla diretta con il commento dai campi, un’analisi introduttiva del match e le interviste dal terreno di gioco, all’intervallo (“mini flash”) e al triplice fischio finale (“super flash”). Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere “Zona Gol”, per assistere live a tutto il meglio dei match della Serie B che si disputano in contemporanea .

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 10a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it



Attiva ora DAZN. Guarda tutta Serie BKT a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

VENERDI 4 DICEMBRE 2020

ore 21:00 Serie B 10a Giornata: Ascoli vs Pescara (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Giorgio Basile

I confronti ufficiali tra le due squadre ad Ascoli sono 27: in bilancio 17 vittorie bianconere (ultima 2-1 nella B 2018/19), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella B 2017/18) e 6 successi abruzzesi (ultimo 2-0 nella serie BKT dell’anno scorso). L’Ascoli è la squadra della B 2020/21 che perde nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati al 45’ dopo 9 giornate: -6 il deficit dei bianconeri . Gara che potrebbe decidersi nei primi 15’ di gara: Ascoli scatenato con 3 reti segnate (primato della B 2020/21 dal 1’ al 15’ di gioco, condiviso con Reggiana e Lecce), Pescara distratto con 3 gol subiti (come Venezia e Pisa). Pescara distratto dopo la pausa: 5 i gol subiti fra 46’ e 60’ di gioco dagli abruzzesi dopo 9 turni della Serie BKT 2020/21, primato condiviso con la Virtus Entella. Il Pescara è la formazione cadetta che effettua, dopo 9 turni, il maggior numero di sostituzioni, 44 sulle 45 a disposizione. Da 230’ Pescara senza gol: ultimo firmato Vokic al 40’ di Pescara-Cittadella 3-1 dell’8 novembre scorso, da cui si sommano i residui 50’ di quella partita e le due intere perse 0-2, a Ferrara e in casa col Pordenone. Pescara reduce da 8 sconfitte esterne consecutive: l’ultimo risultato fuori casa positivo degli abruzzesi risale al 13 luglio, 1-1 a Venezia in B. Prima del pareggio al Penzo il Pescara aveva perduto fuori casa 6 partite di fila, pertanto è reduce da 1 punto nelle ultime 15 trasferte, con ultima vittoria il 2-0 a Udine sul Pordenone del 25 gennaio scorso. Non solo: nelle 15 trasferte con un solo punto all’attivo, i biancazzurri hanno sempre subito gol, totale di 35 reti al passivo. Un solo precedente tecnico ufficiale tra Delio Rossi e Roberto Breda, datato 27 aprile 2019, in Livorno-Palermo 2-2 di serie B. Sfida tra nuovi allenatori: Delio Rossi per l’Ascoli (che torna in pista dopo 1 anno e mezzo dal Palermo-Cittadella 2-2 di serie B dell’11 maggio 2019), Roberto Breda per il Pescara. Rossi è ex di giornata, avendo guidato i biancazzurri abruzzesi nel 1996/97 e nel 2000/01, in questo caso con esonero e rientro. Per lui 19 vittorie, 21 pareggi e 28 sconfitte in 68 panchine tra primo e secondo periodo, con, da avversario, una serie A conquistata quando allenava il Bologna (2014/15) proprio superando nella finale playoff gli abruzzesi, 0-0 all’Adriatico-Cornacchia all’andata, 1-1 nel ritorno al Dall’Ara.

SABATO 5 DICEMBRE 2020

ore 14:00 Serie B 10a Giornata: Zona GOL (diretta esclusiva)

Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Zona Gol è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Alessandro Budel Zona Gol è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. ore 14:00 Serie B 10a Giornata: Cremonese vs Virtus Entella (diretta esclusiva)

Telecronaca: Federico Zanon

Bordocampo ed interviste: Lorenzo Marrucci

Sono 8 i precedenti ufficiali allo Zini tra le due squadre, con bilancio di 3 vittorie grigiorosse (ultima 1-0 nella serie C 1966/67), 1 pareggio (1-1 nella Lega Pro 2013/14) e 4 successi ospiti (ultimo 1-0 nella serie B 2019/20). La Cremonese, che ha perso le ultime 3 sfide in casa contro i liguri, non segna in casa contro i biancocelesti dal match perso 1-2 il 4 maggio 2014 in C, centro al 54’ di Antonio Caracciolo; da allora 216’ di digiuno sommando i 36’ di quella gara e le due perdute 0-1 in B, stagioni 2017/18 e 2019/20. Con quel 2-1 di 6 anni e mezzo fa la Virtus Entella ottenne a Cremona i 3 punti aritmetici per celebrare la prima storica promozione in Serie B. Virtus Entella formazione cadetta che segna con meno giocatori dopo 9 giornate della B 2020/21, 2, ma che comanda la classifica dei gol con subentranti – 4 – alla pari del Cittadella. Virtus Entella distratta dopo la pausa: 5 i gol subiti fra 46’ e 60’ di gioco dai liguri dopo 9 turni della B 2020/21, primato condiviso con il Pescara. Biancocelesti “svagati” anche nei 15’ finali di partita: 5 le reti subite dai liguri tra 76’ e 90’ più extratime, come la Reggina. Una vittoria esterna per 1-0 per parte nei 2 precedenti tecnici ufficiali fra Pierpaolo Bisoli e Vincenzo Vivarini, riferiti al doppio Vicenza-Latina della serie B 2016/17.



Telecronaca: Federico Zanon Bordocampo ed interviste: Lorenzo Marrucci Sono 8 i precedenti ufficiali allo Zini tra le due squadre, con bilancio di 3 vittorie grigiorosse (ultima 1-0 nella serie C 1966/67), 1 pareggio (1-1 nella Lega Pro 2013/14) e 4 successi ospiti (ultimo 1-0 nella serie B 2019/20). La Cremonese, che ha perso le ultime 3 sfide in casa contro i liguri, non segna in casa contro i biancocelesti dal match perso 1-2 il 4 maggio 2014 in C, centro al 54’ di Antonio Caracciolo; da allora 216’ di digiuno sommando i 36’ di quella gara e le due perdute 0-1 in B, stagioni 2017/18 e 2019/20. Con quel 2-1 di 6 anni e mezzo fa la Virtus Entella ottenne a Cremona i 3 punti aritmetici per celebrare la prima storica promozione in Serie B. Virtus Entella formazione cadetta che segna con meno giocatori dopo 9 giornate della B 2020/21, 2, ma che comanda la classifica dei gol con subentranti – 4 – alla pari del Cittadella. Virtus Entella distratta dopo la pausa: 5 i gol subiti fra 46’ e 60’ di gioco dai liguri dopo 9 turni della B 2020/21, primato condiviso con il Pescara. Biancocelesti “svagati” anche nei 15’ finali di partita: 5 le reti subite dai liguri tra 76’ e 90’ più extratime, come la Reggina. Una vittoria esterna per 1-0 per parte nei 2 precedenti tecnici ufficiali fra Pierpaolo Bisoli e Vincenzo Vivarini, riferiti al doppio Vicenza-Latina della serie B 2016/17. ore 14:00 Serie B 10a Giornata: Frosinone vs Chievo Verona (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Manicni

​In terra ciociara sfida numero 5 tra le due squadre: bilancio di 1 vittoria del Frosinone (2-0 nella serie B dell’anno scorso), 1 pareggio (0-0 nella serie A 2018/19) e 2 affermazioni scaligere (ultima 2-0 nella serie A 2015/16). ChievoVerona una delle 3 formazioni cadette 2020/21 ancora senza sconfitte fuori casa, come Monza e Virtus Entella. Alessandro Nesta sempre sconfitto nei 2 precedenti tecnici ufficiali contro Alfredo Aglietti.



Telecronaca: Riccardo Manicni ​In terra ciociara sfida numero 5 tra le due squadre: bilancio di 1 vittoria del Frosinone (2-0 nella serie B dell’anno scorso), 1 pareggio (0-0 nella serie A 2018/19) e 2 affermazioni scaligere (ultima 2-0 nella serie A 2015/16). ChievoVerona una delle 3 formazioni cadette 2020/21 ancora senza sconfitte fuori casa, come Monza e Virtus Entella. Alessandro Nesta sempre sconfitto nei 2 precedenti tecnici ufficiali contro Alfredo Aglietti. ore 14:00 Serie B 10a Giornata: Lecce vs Venezia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Raffaele Pappadà

Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene

Nei 15 precedenti ufficiali tra le due squadre in terra salentina bilancio di 8 vittorie giallorosse (ultima 2-1 nella serie B 2018/19), 5 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 1996/97) e 2 successi lagunari (ultimo 3-2 nella serie B 1930/31). Lecce in rete, in casa contro gli arancioneroverdi, da 9 partite di fila e 15 gol totali: ultimo stop nello 0-0 in C, datato 7 marzo 1954. Lecce reduce da 4 vittorie consecutive in Lega B con ben 17 reti segnate, oltre 4 di media ad incontro. Gara che potrebbe decidersi nei primi 15’ di gara: Lecce scatenato con 3 reti segnate (primato della Lega B 2020/21 dal 1’ al 15’ di gioco, condiviso con Reggiana ed Ascoli), Venezia distratto con 3 gol subiti (come Pescara e Pisa). Attenzione anche ai primi 15’ della ripresa: Lecce squadra più prolifica del torneo con 6 reti, segue a 5 il Venezia (come la Spal). Venezia in gol da 7 partite ufficiali consecutive, 16 marcature totali nel periodo: ultimo stop datato 17 ottobre scorso, in B, 0-0 a Cremona. Confronto tecnico inedito fra Eugenio Corini e Paolo Zanetti. Dicembre mese “nero” per le formazioni di Zanetti, che viaggiano alla media di 1,25 punti/partita, frutto di un bilancio composto da 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte in 16 partite giocate.



Telecronaca: Raffaele Pappadà Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene Nei 15 precedenti ufficiali tra le due squadre in terra salentina bilancio di 8 vittorie giallorosse (ultima 2-1 nella serie B 2018/19), 5 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 1996/97) e 2 successi lagunari (ultimo 3-2 nella serie B 1930/31). Lecce in rete, in casa contro gli arancioneroverdi, da 9 partite di fila e 15 gol totali: ultimo stop nello 0-0 in C, datato 7 marzo 1954. Lecce reduce da 4 vittorie consecutive in Lega B con ben 17 reti segnate, oltre 4 di media ad incontro. Gara che potrebbe decidersi nei primi 15’ di gara: Lecce scatenato con 3 reti segnate (primato della Lega B 2020/21 dal 1’ al 15’ di gioco, condiviso con Reggiana ed Ascoli), Venezia distratto con 3 gol subiti (come Pescara e Pisa). Attenzione anche ai primi 15’ della ripresa: Lecce squadra più prolifica del torneo con 6 reti, segue a 5 il Venezia (come la Spal). Venezia in gol da 7 partite ufficiali consecutive, 16 marcature totali nel periodo: ultimo stop datato 17 ottobre scorso, in B, 0-0 a Cremona. Confronto tecnico inedito fra Eugenio Corini e Paolo Zanetti. Dicembre mese “nero” per le formazioni di Zanetti, che viaggiano alla media di 1,25 punti/partita, frutto di un bilancio composto da 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte in 16 partite giocate. ore 14:00 Serie B 10a Giornata: Salernitana vs Cittadella (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Alfonso Maria Avagliano

In Campania 9 precedenti ufficiali tra le due squadre: 5 i successi della Salernitana (ultimo 4-1 nella serie B dell’anno scorso), 1 pareggio (0-0 nella serie B 2016/17) e 3 vittorie venete (ultima 3-1 nella serie B 2017/18). La Salernitana va a segno, in casa, da 22 partite di fila per un totale di 43 marcature (escludendo il 3-0 a tavolino di Salernitana-Reggiana, serie B, lo scorso 31 ottobre). Ultimo stop nello 0-2 del 15 settembre 2019, in serie B, subito col Benevento. Cittadella cooperativa del gol con 11 marcatori diversi dopo 9 giornate e una delle due compagini della Lega B 2020/21 che segna di più con subentranti, 4 marcature, le stesse della Virtus Entella. Tra Fabrizio Castori e Roberto Venturato 6 incroci tecnici ufficiali e mai pareggio: 2 i successi del mister dei campani, 4 per quello dei veneti.



Telecronaca: Marco Calabresi Bordocampo ed interviste: Alfonso Maria Avagliano In Campania 9 precedenti ufficiali tra le due squadre: 5 i successi della Salernitana (ultimo 4-1 nella serie B dell’anno scorso), 1 pareggio (0-0 nella serie B 2016/17) e 3 vittorie venete (ultima 3-1 nella serie B 2017/18). La Salernitana va a segno, in casa, da 22 partite di fila per un totale di 43 marcature (escludendo il 3-0 a tavolino di Salernitana-Reggiana, serie B, lo scorso 31 ottobre). Ultimo stop nello 0-2 del 15 settembre 2019, in serie B, subito col Benevento. Cittadella cooperativa del gol con 11 marcatori diversi dopo 9 giornate e una delle due compagini della Lega B 2020/21 che segna di più con subentranti, 4 marcature, le stesse della Virtus Entella. Tra Fabrizio Castori e Roberto Venturato 6 incroci tecnici ufficiali e mai pareggio: 2 i successi del mister dei campani, 4 per quello dei veneti. ore 14:00 Serie B 10a Giornata: Spal vs Pisa (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

A Ferrara sono 25 i confronti ufficiali tra le due squadre: 13 i successi emiliani (ultimo 1-0 nella I Divisione 2002/03), 5 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2016/17), 7 le affermazioni nerazzurre (ultima 2-1 nella serie C 2015/16). Spal reduce, in B, da 5 vittorie consecutive, con differenza reti di 9-2. Ultimo passo falso dei ferraresi il 20 ottobre scorso, 1-2 a Empoli. Spal a porta chiusa, in partite ufficiali, da 461’: ultima rete subita da Cigarini su rigore al 109’ di Crotone-Spal 1-1 dopo overtime, in coppa Italia, lo scorso 28 ottobre: da allora si contano i residui 11’ della gara allo Scida e le 5 intere partite successive, tutte vinte dai ferraresi 1-0 a Reggio Calabria e a Chiavari (in B) e per 3 volte per 2-0, sempre in casa, contro Salernitana e Pescara in campionato e Monza in coppa Italia. Spal scatenata prima della pausa: 4 le reti ferraresi segnate fra 31’ e 45’ inclusi recuperi dopo 9 turni della B 2020/21 (primato in solitario per gli estensi). La formazione più fragile della B in questa fase di gioco è il Pisa (3 reti subite). Nerazzurri a segno, fra casa e trasferta, da 15 partite consecutive ufficiali: totale delle reti toscane 23, con ultimo stop lo scorso 10 luglio, 0-1 in casa del Pordenone. Il Pisa è fragile nei primi 15’ di gara: 3 i gol subiti dai nerazzurri toscani, primato della B 2020/21 dopo 9 turni, condiviso con Pescara e Venezia. In compenso i toscani si scatenano nei 15’ finali con 5 reti segnate, nessuno meglio tra i cadetti tra 76’ e 90’ più extratime.Pasquale Marino e Luca D’Angelo al secondo incrocio tecnico ufficiale dopo Empoli-Pisa 2-1 nel girone di ritorno della Serie BKT 2019/20.



Telecronaca: Ricky Buscaglia A Ferrara sono 25 i confronti ufficiali tra le due squadre: 13 i successi emiliani (ultimo 1-0 nella I Divisione 2002/03), 5 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2016/17), 7 le affermazioni nerazzurre (ultima 2-1 nella serie C 2015/16). Spal reduce, in B, da 5 vittorie consecutive, con differenza reti di 9-2. Ultimo passo falso dei ferraresi il 20 ottobre scorso, 1-2 a Empoli. Spal a porta chiusa, in partite ufficiali, da 461’: ultima rete subita da Cigarini su rigore al 109’ di Crotone-Spal 1-1 dopo overtime, in coppa Italia, lo scorso 28 ottobre: da allora si contano i residui 11’ della gara allo Scida e le 5 intere partite successive, tutte vinte dai ferraresi 1-0 a Reggio Calabria e a Chiavari (in B) e per 3 volte per 2-0, sempre in casa, contro Salernitana e Pescara in campionato e Monza in coppa Italia. Spal scatenata prima della pausa: 4 le reti ferraresi segnate fra 31’ e 45’ inclusi recuperi dopo 9 turni della B 2020/21 (primato in solitario per gli estensi). La formazione più fragile della B in questa fase di gioco è il Pisa (3 reti subite). Nerazzurri a segno, fra casa e trasferta, da 15 partite consecutive ufficiali: totale delle reti toscane 23, con ultimo stop lo scorso 10 luglio, 0-1 in casa del Pordenone. Il Pisa è fragile nei primi 15’ di gara: 3 i gol subiti dai nerazzurri toscani, primato della B 2020/21 dopo 9 turni, condiviso con Pescara e Venezia. In compenso i toscani si scatenano nei 15’ finali con 5 reti segnate, nessuno meglio tra i cadetti tra 76’ e 90’ più extratime.Pasquale Marino e Luca D’Angelo al secondo incrocio tecnico ufficiale dopo Empoli-Pisa 2-1 nel girone di ritorno della Serie BKT 2019/20. ore 15:30 Serie B 10a Giornata: Reggina vs Brescia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Matteo Occhiuto

Al Granillo si contano 21 precedenti ufficiali fra le due squadre: bilancio di 8 vittorie calabresi (ultima 4-0 nella serie B 2009/10), 8 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2013/14) e 5 successi lombardi (ultimo 1-0 nella serie B 2012/13). Di questi 21 confronti, 4 si sono giocati in Serie A, tra le stagioni 2000/01 e 2004/05 incluse, con 2 pareggi e 2 successi per le “rondinelle”. Reggina reduce da 5 sconfitte di fila e senza successi da 8 partite ufficiali (con 3 pareggi); per rivedere un successo amaranto si risale al 3 ottobre scorso, 3-1 al Granillo sul Pescara, in campionato. Reggina distratta nei 15’ finali di partita: 5 le reti subite dagli amaranto tra 76’ e 90’ più extratime, come la Virtus Entella. Brescia formazione cadetta 2020/21 che fa meno cambi dopo 9 giornate: effettuati 28 sui 45 a disposizione per le “rondinelle”. Confronto tecnico inedito fra Domenico Toscano e Diego Lopez.

DOMENICA 6 DICEMBRE 2020

ore 15:00 Serie B 10a Giornata: Reggiana vs Monza (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alberto Santi

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Sono 28 i precedenti ufficiali fra le due squadre a Reggio Emilia: score di 14 successi granata (ultimo 3-2 nella I Divisione Lega Pro 2010/11), 8 pareggi (ultimo 1-1 nella I Divisione 2008/09) e 6 vittorie brianzole (ultima 2-1 nella I Divisione 2011/12). Reggiana scatenata nei primi 15’ di gioco: 3 le reti granata dopo 9 turni della B 2020/21, primato del torneo condiviso con Ascoli e Lecce. Monza imbattuto fuori casa, una delle 3 formazioni cadette a detenere questo primato, come Virtus Entella e ChievoVerona. Primo incrocio tecnico ufficiale fra Massimiliano Alvini e Cristian Brocchi.



Telecronaca: Alberto Santi Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe Sono 28 i precedenti ufficiali fra le due squadre a Reggio Emilia: score di 14 successi granata (ultimo 3-2 nella I Divisione Lega Pro 2010/11), 8 pareggi (ultimo 1-1 nella I Divisione 2008/09) e 6 vittorie brianzole (ultima 2-1 nella I Divisione 2011/12). Reggiana scatenata nei primi 15’ di gioco: 3 le reti granata dopo 9 turni della B 2020/21, primato del torneo condiviso con Ascoli e Lecce. Monza imbattuto fuori casa, una delle 3 formazioni cadette a detenere questo primato, come Virtus Entella e ChievoVerona. Primo incrocio tecnico ufficiale fra Massimiliano Alvini e Cristian Brocchi. ore 21:00 Serie B 10a Giornata: Vicenza vs Cosenza (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Bordocampo ed interviste: Alessandro Surza

​​Al Menti i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 6: 3 le vittorie biancorosse (ultima 3-0 nella serie B 2002/03), 2 pareggi (ultimo 1-1 nella coppa Italia 2015/16 all’overtime, poi ai rigori qualificazione veneta 4-2 ai rigori) ed 1 affermazione calabrese (1-0 nella serie B 1993/94). Il Vicenza ha sempre pareggiato in casa – 3 su 3 – nella B 2020/21. I biancorossi segnano da 9 partite ufficiali consecutive, 14 reti totali, con ultimo stop nello 0-1 a Venezia, in B, il 26 settembre scorso. Confronto tecnico inedito tra Domenico Di Carlo e Roberto Occhiuzzi.

LUNEDI 7 DICEMBRE 2020

ore 21:00 Serie B 10a Giornata: Pordenone vs Empoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento Tecnico: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

In Friuli esiste un solo precedente ufficiale tra le due squadre, vinto 2-0 dai neroverdi di casa lo scorso anno in serie BKT, 5 ottobre 2019, con l’Empoli anche allora primo in classifica, come oggi (all’epoca da solo) e ancora imbattuto nel torneo cadetto 2019/20. Il Pordenone ha sempre pareggiato in casa – 4 su 4 – nella B 2020/21. Empoli formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati al 45’ dopo 9 giornate: +11 il saldo attivo degli azzurri toscani. Tra Attilio Tesser ed Alessio Dionisi 4 precedenti tecnici ufficiali, con coach neroverde imbattuto: per lui 2 vittorie e 2 pareggi. Dicembre mese d’oro per le formazioni di Tesser, che viaggiano alla media punti-partita di 1,87, frutto di un bilancio formato da 35 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte in 63 partite giocate.



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog