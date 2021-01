Serie B DAZN 17a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Il primo turno del 2021, il 17esimo della Serie BKT [abbonati da qui a DAZN] , porta in dote tanti big match d’alta quota che possono assegnare il primo posto, al netto, naturalmente, dei recuperi che dovrà disputare il Cittadella. I granata saranno impegnati a Chiavari in casa di una Virtus Entella reduce da 2 successi di fila che hanno fatto tornare il sorriso ai ragazzi di Vivarini. Ci sono poi Empoli e Salernitana, in campo rispettivamente a Cosenza e in casa contro il Pordenone. La risalita del Monza passa dalla difficile trasferta di Lecce, vero e proprio esame per i ragazzi di Brocchi. Torna in campo il Frosinone dopo lo stop per il Covid e lo fa contro una SPAL che ha perso le ultime 2 gare disputate. Il Brescia, corsaro proprio al Mazza il 30 dicembre, sfiderà al Rigamonti il Vicenza. Dopo il buon pareggio di Empoli, l’Ascoli di Sottil se la vedrà con la Reggina che viene da 2 vittorie di fila. La Cremonese invece giocherà allo Zini con il ChievoVerona. Scontro salvezza al Mapei Stadium tra Reggiana e Pescara. Completa il quadro un’interessantissima Venezia-Pisa.

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 17a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it



LUNEDI 4 GENNAIO 2021

ore 15:00 Serie B 17a Giornata: Cosenza vs Empoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Dopo l’importante successo in trasferta sul campo del Brescia, l’Empoli cerca altri punti promozione a Cosenza. Sono 9 i confronti ufficiali in Calabria tra le due squadre: in bilancio totale equilibrio con 3 vittorie rossoblu (ultima 1-0 nella serie B dell’anno scorso), 3 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2000/01) e 3 successi azzurri (ultimo 3-0 nella serie B 2001/02). Cosenza unica formazione cadetta 2020/21 ancora senza successi in casa: l’ultimo è datato 31 luglio scorso, 3-1 sulla Juve Stabia che valse la salvezza nel 2019/20. Quest’anno 5 pareggi e 3 sconfitte in 8 match disputati in casa dai rossoblù. Cosenza attacco meno prolifico (11 reti segnate in 16 giornate) ma anche difesa bunker (12 reti subite, come il Monza). Empoli formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati al 45’ dopo 16 giornate: +16 il saldo attivo degli azzurri toscani, che hanno segnato 6 reti nei primi tempi e ben 21 nelle riprese su 27 complessivi. Empoli una delle due formazioni cadette 2020/21 scatenate dopo la pausa, dopo 15 giornate: 8 le reti azzurre fra 46’ e 60’ di gioco, come Spal e Lecce. Empoli imbattuto da 11 match ufficiali, di cui 5 vinti e 6 pareggiati; ultimo k.o. azzurro lo 0-2 a Venezia del 1 novembre scorso, in B. Marco Olivieri è il re dei subentranti nella B 2020/21 dopo 16 turni: 12 i suoi subingressi a partita in corso. Tra Roberto Occhiuzzi ed Alessio Dionisi incrocio tecnico inedito. Alessio Dionisi imbattuto in gennaio da allenatore professionista: 3 vittorie e 2 pareggi lo score in 5 partite disputate, media 2,20 punti a partita.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Vista la classifica, con entrambe le squadre che orbitano intorno alla zona playoff, la sfida tra Venezia e Pisa ha tutta l'aria di uno scontro diretto per misurare le ambizioni delle due formazioni. Nei 16 precedenti ufficiali tra le due squadre al Penzo bilancio di 7 vittorie lagunari (ultima 1-0 nella C-1 2006/07), 7 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B dell’anno scorso) e 2 affermazioni toscane (ambedue per 1-0, ultima nella B 1992/93). Pisa scatenato nei 15’ finali di gara con 8 reti segnate dai toscani fra 76’ e 90’, inclusi recuperi. Pisa in serie positiva da 6 giornate, con score di 3 successi e 3 pareggi. Ultimo k.o. nerazzurro datato 5 dicembre scorso, 0-4 a Ferrara dalla Spal. Tra Paolo Zanetti e Luca D’Angelo secondo incrocio tecnico ufficiale: l’anno scorso in B unico precedente in Ascoli-Pisa 1-0.



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene

Forte di un Mario Balotelli in più, il Monza va a Lecce per giocarsi una partita fondamentale in chiave promozione. A Lecce sono 14 i confronti ufficiali fra le due squadre: 5 i successi salentini (ultimo 2-0 nella coppa Italia 1986/87), 7 i pareggi (ultimo 0-0 nella coppa Italia 1998/99) e 2 vittorie brianzole (ultima 1-0 nella serie B 1998/99). E’ la prima gara al Via del Mare tra i due club nel XXI Secolo. Massimo Coda, accanto a Davide Diaw (Pordenone), è uno dei due giocatori più determinanti nella B 2020/21 dopo 16 turni: 10 i punti portati dai due attaccanti alle rispettive squadre, con le loro reti decisive. Lecce a porta aperta da 15 match ufficiali consecutivi, con totale di 25 gol subiti ed ultima porta inviolata nel 2-0 di Ascoli del 3 ottobre scorso, in serie B. Lecce scatenato in avvio di ripresa, con 8 marcature tra 46’ e 60’, alla pari dell’Empoli e della Spal, record in questa fase di gara nella B 2020/21 dopo 16 giornate. Di fronte l’attacco-record della Serie BKT 2020/21 dopo 16 giornate (Lecce, 31 gol segnati) e la difesa di ferro (Monza, 12 reti subite, come il Cosenza). Monza reduce da 3 vittorie di fila senza subire gol: porta biancorossa inviolata da 270’, ultimo gol subito da Bocchetti al 90’ di Pescara-Monza 3-2 del 19 dicembre scorso. Confronto tecnico inedito tra Eugenio Corini e Cristian Brocchi.



Telecronaca: Giorgio Basile

Bordocampo ed interviste: Federica Partenza

Il nuovo allenatore dell’Ascoli, Andrea Sottil, ospita una Reggina reduce dalla prima vittoria in trasferta in campionato sul campo della Reggiana. Nelle Marche i confronti ufficiali fra le due squadre sono 13: 6 le vittorie bianconere (ultima 2-1 nella serie B 2010/11), 3 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2011/12) e 4 successi amaranto (ultimo 3-0 nella serie B 2012/13). Ascoli distratto prima della pausa: 6 le reti subite dopo 16 turni di Serie BKT 2020/21 dai marchigiani, primato del torneo in questa fase di gara, ossia dal 31’ al 45’ inclusi recuperi. Ascoli compagine cadetta 2020/21 che, dopo 16 giornate, segna con meno elementi, 4. I marchigiani sono anche una delle 2 squadre che finora hanno mandato in rete solo titolari, mai subentranti, come il Pescara. Di fronte le due formazioni cadette 2020/21 che, dopo 16 giornate, perdono il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati del 45’, -9 per entrambe. La Reggina non subisce gol da 211’: ultimo subito da Longo al 59’ di L.R. Vicenza-Reggina 1-1 del 22 dicembre scorso, poi si contano i residui 31’ al Menti e le due gare vinte 1-0, a casa della Reggiana e al Granillo sulla Cremonese. Tra Andrea Sottil e Marco Baroni incrocio tecnico inedito.



Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Zona Gol è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Telecronaca: Alessandro Rimi

Trasferta Lombarda, a Cremona, per il Chievo a cui il successo lontano da casa manca da più di due mesi. Sono 5 i precedenti ufficiali tra le squadre allo Zini: 1 vittoria grigiorossa (1-0 nella B dell’anno scorso), 1 pareggio (0-0, nella serie B 1996/97) e 3 successi veneti (tutti per 1-0, ultimo nella B della coppa Italia 2005/06). Chievo reduce da 4 pareggi di fila e 5 gare utili consecutive (con 1 vittoria); ultimo k.o. scaligero datato 5 dicembre scorso, 2-3 a Frosinone. Tra Pierpaolo Bisoli ed Alfredo Aglietti 7 precedenti tecnici ufficiali: conduce per 3 successi ad 1 il coach grigiorosso e 3 pareggi completano lo score.



Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Angelo Battisti

La SPAL vuole stupire ancora e tornare il prima possibile in Serie A. Per farlo deve passare per la difficile trasferta sul campo del Frosinone di Nesta. In terra ciociara le due squadre si affrontano per la terza volta: bilancio di 1 successo per parte, 2-1 giallazzurro nella serie B 2016/17, 1-0 emiliano nella serie A 2018/19. Frosinone formazione cadetta 2020/21 che effettua meno cambi dopo 16 giornate: 53 quelli effettuati da mister Nesta. Spal scatenata dopo la pausa: 8 le reti ferraresi segnate fra 46’ e 60’ di gioco dopo 16 giornate della B 2020/21, come Lecce ed Empoli. Spal senza reti fuori casa da 301’: ultimo gol firmato Di Francesco al 59’ del match vinto a casa Virtus Entella 1-0 lo scorso 30 novembre, da cui si contano i residui 31’ a Chiavari e le trasferte a Cittadella (0-2), Venezia (0-0) e Ascoli (0-2). Alessandro Nesta e Pasquale Marino al quarto incrocio tecnico ufficiale: coach spallino imbattuto con 1 successo e 2 pareggi a proprio favore.



Telecronaca: Alberto Santi

Ultima tappa del tour de force della Serie B. Reggiana e Pescara si sfidano al Mapei Stadium in un delicato scontro diretto proprio prima della sosta. I precedenti ufficiali fra le due squadre in Emilia sono 14: bilancio di 6 vittorie granata (ultima 2-1 nella I Divisione 2009/10), 5 pareggi (ultimo 0-0 nei playoff I Divisione 2009/10) e 3 successi abruzzesi (ultimo 2-0 nella serie B 1997/98). Reggiana a secco da 328’: ultima rete granata firmata Radrezza al 32’ del match perduto 1-3 a Brescia lo scorso 19 dicembre, da cui si contano i restanti 58’ al Rigamonti e le intere gare a Empoli (0-0), in casa contro la Reggina (0-1) e a casa del Pordenone (0-3). Pescara squadra che fa il maggior numero di sostituzioni nella B 2020/21 dopo 16 giornate: 75 quelle effettuate dai biancazzurri abruzzesi. Pescara una delle due compagini cadette 2020/21 che segnano solo con titolari, mai con subentranti, dopo 16 turni della B, alla pari dell’Ascoli. Pescara a secco da 209’; ultima rete firmata Bocchetti al 61’ di Pescara-Brescia 1-1 del 22 dicembre scorso, poi si contano gli ultimi 29’ di quel match e gli interi perso a Chiavari con la Virtus Entella (0-3) e pareggiato contro il Cosenza all’Adriatico-Cornacchia (0-0). Inedita la sfida tecnica fra Massimiliano Alvini e Roberto Breda. Gennaio mese d’oro per le formazioni di Breda, che viaggiano alla media di 1,93 punti/partita, con bilancio composto da 8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte in 15 match disputati.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Bordocampo ed interviste: Francesco Puma

La miglior squadra per rendimento casalingo, la Salernitana, contro una delle migliori in trasferta, il Pordenone: gli ingredienti giusti per chiudere in bellezza prima della sosta. A Salerno unico precedente l’anno scorso in Lega B: vittoria 4-0 per i granata di casa. La Salernitana va a segno, in casa, da 25 partite di fila, per un totale di 47 marcature (escludendo il 3-0 a tavolino di Salernitana-Reggiana, serie B, lo scorso 31 ottobre). Ultimo stop nello 0-2 del 15 settembre 2019, in serie B, subito dal Benevento. Salernitana una delle 2 compagini cadette 2020/21 ancora imbattute in casa, come l’Empoli. I campani non perdono all’Arechi da 9 match ufficiali, di cui 7 vinti e 2 pareggiati: ultimo k.o. il 31 luglio scorso in B, 1-2 dallo Spezia. Davide Diaw, accanto a Massimo Coda (Lecce), è uno dei due giocatori più determinanti nella B 2020/21 dopo 16 turni: 10 i punti portati dai due attaccanti alle rispettive squadre, con le loro reti decisive. Otto sfide tecniche fra Fabrizio Castori ed Attilio Tesser: score in parità con 3 vittorie per parte e 2 pareggi.



Telecronaca: Raffaele Pappadà

Dopo aver trovato la prima vittoria proprio in chiusura di 2020, la Virtus Entella vuole cominciare bene il nuovo anno, proseguendo la risalita. L'ostacolo Cittadella, però, squadra in piena lotta per la promozione, è a dir poco ostico. Nei 4 precedenti ufficiali tra le due squadre a Chiavari, le due città più piccole della B 2020/21 per numero di abitanti, 2 vittorie per parte senza pareggi: ultimo successo biancoceleste 4-1 nella serie B 2016/17, ultimo granata 3-2 l’anno scorso in B. Cittadella sempre a segno a Chiavari, 6 reti nei 360’ presi in esame. Da 204’ porta biancoceleste blindata; ultima rete subita da Djuric al 66’ di Salernitana-Virtus Entella 2-1 del 21 dicembre scorso, da cui si contano i residui 24’ dell’Arechi e le gare vinte su Pescara in casa (3-0) e a Vicenza (1-0). Virtus Entella formazione cadetta 2020/21 più distratta in due precise fasi di gara: 9 le reti subite dai liguri fra 46’ e 60’ (inizio ripresa), 8 dal 76’ al 90’ inclusi recuperi, in entrambi i casi primato negativo solitario del torneo; di fatto 17 dei gol finora subiti dai biancocelesti (29 totali) sono arrivati in questi due momenti di partita, pari al 58,6% del totale, ossia due terzi. Cittadella reduce – in assoluto – da 13 punti nelle ultime 5 giornate, con 4 successi di fila ed il pareggio di mercoledì scorso, 2-2 in casa contro il Lecce; ultimo stop lo scorso 5 dicembre, 0-1 a Salerno. Cittadella con 3 record nella B 2020/21, dopo 16 giornate: squadra che manda in rete il maggior numero di giocatori (14), che segna di più con subentranti (6 reti) e che non ha ancora subito espulsioni (come Pordenone, Salernitana e Frosinone). Vincenzo Vivarini mai vittorioso nei 6 incroci ufficiali contro Roberto Venturato: score di 2 pareggi e 4 successi del tecnico granata, le cui squadre sono sempre andate in rete, 10 gol totali.



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento Tecnico: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Rendimento altalenante nelle ultime partite sia per Brescia che per Vicenza: l'obiettivo è dunque quello di chiudere in modo positivo, prima di archiviare la prima parte di campionato e approfittare della sosta. Nei 39 confronti ufficiali a Brescia fra le due squadre, bilancio di 22 successi lombardi (ultimo 2-1 nella serie B 2016/17), 7 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1999/00) e 10 vittorie venete (ultima 1-0 nella serie B 2015/16). Il pari manca da 12 partite ufficiali, di cui 8 vinte dal Brescia e 4 dal Vicenza. Nicholas Spalek è il calciatore più volte sostituito nella B 2020/21 dopo 16 turni: 14 le sue uscite anzitempo. Brescia a porta aperta da 13 partite di fila, incluso lo 0-3 a tavolino di Empoli in coppa Italia: totale di 23 reti subite e ultima porta inviolata in Brescia-Perugia 3-0 del 28 ottobre scorso, in coppa Italia. Nelle ultime 13 giocate realmente sul campo, “rondinelle” sempre a segno, totale di 25 reti con ultimo stop nello 0-1 a Verona dal Chievo, 20 ottobre scorso in B. Brescia scatenato prima della pausa: 7 le reti delle “rondinelle” siglate fra 31’ e 45’ di gioco, inclusi recuperi dopo 16 giornate della Serie BKT 2020/21. Vicenza sprint nei primi 15’ di gioco, squadra più prolifica della B 2020/21 con 5 reti firmate tra 1’ e 15’ di gara dopo 16 giornate. Vicenza a porta aperta da 9 partite consecutive, 14 gol al passivo; ultima porta inviolata biancorossa nell’1-0 a Cremona del 7 novembre scorso. Confronto tecnico inedito tra Davide Dionigi e Mimmo Di Carlo. Gennaio mese d’oro per le formazioni di mister Dionigi, alla media di 1,90 punti-partita, con bilancio formato da 5 successi, 4 pareggi ed 1 sconfitta in 10 match disputati.



