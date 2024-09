Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 20 - 26 Settembre 2024

Guida TV Sky Cinema e NOW: Night Swim, Venerdi 20 Settembre 2024

Venerdi 20 Settembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, Night Swim ti immerge in un horror-thriller targato Blumhouse, con Wyatt Russell. La storia segue un ex giocatore di baseball che, in cerca di una nuova vita, si trasferisce con la famiglia in una villa con piscina. Tuttavia, quella che doveva essere una nuova casa si trasforma in un incubo...