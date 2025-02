Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 21- 27 Febbraio 2025

Le partite della Serie A Enilive 2024/2025 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 dei telecomandi di Sky e tivùsat. Gli abbonati a DAZN possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Dazn conferma così la scelta di volere raggiungere tutti gli amanti del calcio e non solo, ampliando il portfolio delle partnership distributive, anche attraverso la rinnovata collaborazione con tivùsat. L'obiettivo fondamentale resta quello di rendere il grande sport trasmesso da DAZN ancora più accessibile, ampliando le modalità di accesso così da raggiungere i tifosi di calcio in maniera ancora più capillare sul territorio, come anche nelle seconde case.

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su tivùsat potrai guardare il meglio della programmazione DAZN : tutte e 10 le partite di Serie A Enilive ogni turno, inclusi tutti i big match della stagione, una selezione di partite de LaLiga EA Sports , della Serie A Unipolsai di basket e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali DAZN ..





Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A Enilive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de LaLiga EA Sports, della Serie A Unipolsai di basket e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali DAZN.





Su DAZN, le emozioni dei grandi eventi sportivi, italiani e internazionali, sono sempre a portata di streaming, pronte a coinvolgere i tifosi in ogni istante.

Questa stagione è ricca di appuntamenti da non perdere per i fan del basket, con tutta la Serie A, l’Eurolega, l’Eurocup e le competizioni più prestigiose come la Champions League, il FIBA Eurobasket 2025 e il FIBA Women’s Eurocup 2025 disponibili su DAZN. Questa settimana l’attenzione è alta sulle Qualificazioni EuroBasket 2025, con l’Italia impegnata in un nuovo percorso verso la rassegna continentale. La Nazionale di coach Pozzecco scenderà in campo per due sfide cruciali: il primo appuntamento è per con un match di alto livello contro la Turchia. Una trasferta insidiosa, in cui l’Italia dovrà dimostrare solidità e carattere contro una delle formazioni più competitive del torneo. Il ritorno sul parquet è fissato per il 23 febbraio alle 20:30, quando la squadra giocherà davanti al proprio pubblico contro l’Ungheria.

Anche il grande volley continua a regalare emozioni: su DAZN è possibile seguire la Serie A1 Tigotà, la SuperLega Credem Banca, la CEV Champions League, la VNL, i Mondiali e i Mondiali per club. La Vero Volley Milano affronterà il SSC Palmberg Schwerin nel playoff di ritorno della CEV Champions League. Per la Serie A1, domenica 23 febbraio doppio scontro in campo: alle 16:00 Smi Roma Volley - Reale Mutua Fenera Chieri, seguito alle 18:00 da Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano.

L’azione continua con altri eventi imperdibili. Sabato 22 febbraio spazio alla motonautica elettrica con la Visit Qatar E1 DOHA GP Race, mentre la serata vedrà protagonisti i pesi massimi del pugilato con l'epico rematch tra Artur Beterbiev e Dmitry Bivol. Non mancano, come sempre, gli sport invernali, con il meglio della Coppa del Mondo di Sci Alpino e l’ICE Hockey League, per un’offerta che porta lo spettacolo della neve e del ghiaccio direttamente su DAZN. Inoltre, gli appassionati possono anche seguire il meglio del calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women's Champions League.

ZONA DAZN, PALINSESTO DAL 21 AL 27 FEBBRAIO 2025 CANALE 214 / 215 SKY E TIVUSAT

VENERDI 21 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Inter (replica)

ore 09:42 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 13a g.

ore 10:30 Calcio OR7GEN David Villa Paterna

ore 10:56 Calcio OR7GEN David Villa Astur

ore 11:25 Calcio Missione Siviglia

ore 11:47 Calcio Serie A Fiorentina - Como (replica)

ore 13:37 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio

ore 14:11 Calcio Serie A Atalanta - Cagliari

ore 15:53 Calcio Pioli and Giroud's Farewell

ore 16:16 Calcio Serie A Monza - Lecce (replica)

ore 17:54 Calcio My Skills Dodo

ore 18:16 Calcio Serie A Bologna - Torino (replica)

ore 19:58 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia

ore 20:15 Calcio Serie A Lecce - Udinese (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 23:33 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol

ore 23:51 Calcio My Skills Nico Paz

SABATO 22 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Juventus - Inter (replica)

ore 09:49 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 14a g.

ore 10:32 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 5a g.

ore 11:15 Basket DAZN Got Game Ousmane Diop

ore 12:00 Calcio Serie A Lecce - Udinese (replica)

ore 13:46 Tennis Six Kings Slam Highlights

ore 14:30 Calcio Serie A Venezia - Lazio (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 14:45 Calcio Serie A Parma - Bologna (diretta DAZN 2 - Sky e TivùSat can. 215)

ore 16:57 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol

ore 17:15 Calcio Serie A Torino - Milan (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 20:35 Calcio Serie A Inter - Genoa (diretta DAZN 2 - Sky e TivùSat can. 215)

ore 20:55 Calcio Liga Las Palmas - Barcellona (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 22:57 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol

ore 23:10 Calcio Top 30 Gol - Derby di Milano

ore 23:22 Calcio Pioli and Giroud's Farewell

ore 23:45 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 21a g.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Venezia - Lazio (replica)

ore 09:53 Calcio Serie A Torino - Milan (replica)

ore 11:45 Calcio Serie A Como - Napoli (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 14:27 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol

ore 14:45 Calcio Serie A Verona - Fiorentina (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 17:02 Calcio Decido io

ore 17:27 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol

ore 17:45 Calcio Serie A Empoli - Atalanta (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 17:50 Volley Serie A1 F Vallefoglia - Milano (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 20:05 Calcio My Skills Vlahovic

ore 20:33 Calcio Serie A Cagliari - Juventus (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

LUNEDI 24 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Como - Napoli (replica)

ore 09:47 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 15a g.

ore 10:40 Calcio El Presidente L'Inizio

ore 11:28 Calcio Serie A Verona - Fiorentina (replica)

ore 13:15 Calcio My Skills Vlahovic

ore 13:33 Calcio Serie A Cagliari - Juventus (replica)

ore 15:19 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol

ore 15:30 Calcio Discovering VAR

ore 15:42 Calcio Serie A Lecce - Udinese (replica)

ore 17:28 Calcio My Skills Bernabe'

ore 17:44 Calcio Serie A Venezia - Lazio (replica)

ore 19:30 Sport Intervista a Furlani

ore 20:03 Calcio Serie A Torino - Milan (replica)

ore 20:35 Calcio Serie A Roma - Monza (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 21:49 Calcio Top 30 Gol - Derby di Milano

ore 22:01 Calcio BordoCam Milan - Inter 2024/25

ore 22:14 Altri Kickboxing - Evolution Fight 1a parte

MARTEDI 25 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Liga Las Palmas - Barcellona (replica)

ore 09:48 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 16a g.

ore 10:41 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 7a g.

ore 11:25 Calcio El Presidente Lo Scandalo

ore 12:14 Calcio Liga Valencia - Atletico Madrid (replica)

ore 14:01 Calcio Juventus - Napoli Top 50 Gol

ore 14:19 Calcio Serie A Como - Napoli (replica)

ore 16:05 Calcio Decido io

ore 16:30 Calcio Serie A Verona - Fiorentina (replica)

ore 18:17 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia

ore 18:34 Calcio Serie A Cagliari - Juventus

ore 20:30 Volley CEV Champions League M Milano - Halkbank Ankara (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 22:52 Calcio Juventus - Inter Top 30 Gol

ore 23:09 Basket LBA 2025 Coppa Italia

ore 23:49 Basket Supercoppa 2024 Highlights

MERCOLEDI 26 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Liga Real Madrid - Girona (replica)

ore 09:48 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 17a g.

ore 10:37 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 8a g.

ore 11:21 Calcio El Presidente I consigli del Fenomeno

ore 12:09 Calcio Serie A Como - Napoli (replica)

ore 13:55 Calcio Pioli and Giroud's Farewell

ore 14:18 Calcio Serie A Verona - Fiorentina

ore 16:05 Calcio Mario Balotelli

ore 16:25 Calcio Serie A Torino - Milan (replica)

ore 18:11 Calcio Serie A Cagliari - Juventus (replica)

ore 19:57 Sport Intervista a Furlani

ore 20:20 Volley Serie A1 F Pinerolo - Chieri (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 22:35 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol

ore 22:47 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 19a g.

ore 23:33 Basket Basketball & Conversations Ettore Messina

GIOVEDI 27 FEBBRAIO 2025

ore 08:00 Calcio Serie A Parma - Bologna (replica)

ore 09:47 Calcio Serie A 2024/25 Matchday Highlights 18a g.

ore 10:40 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 9a g.

ore 11:24 Calcio El Presidente Si apre il calciomercato

ore 12:12 Calcio Serie A Verona - Fiorentina (replica)

ore 13:58 Calcio Juventus - Lazio Top 20 Gol

ore 14:09 Calcio Serie A Venezia - Lazio (replica)

ore 15:56 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio

ore 16:30 Calcio Serie A Lecce - Udinese

ore 18:16 Calcio Milan - Napoli Top 30 Gol

ore 18:29 Calcio Serie A Como - Napoli (replica)

ore 20:00 Calcio Serie A Bologna - Milan (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 23:46 Calcio Claudio Lotito

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***