Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 9 - 15 Maggio 2025

Le partite della Serie A Enilive 2024/2025 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 dei telecomandi di Sky e tivùsat. Gli abbonati a DAZN possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Dazn conferma così la scelta di volere raggiungere tutti gli amanti del calcio e non solo, ampliando il portfolio delle partnership distributive, anche attraverso la rinnovata collaborazione con tivùsat. L'obiettivo fondamentale resta quello di rendere il grande sport trasmesso da DAZN ancora più accessibile, ampliando le modalità di accesso così da raggiungere i tifosi di calcio in maniera ancora più capillare sul territorio, come anche nelle seconde case.

Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su tivùsat potrai guardare il meglio della programmazione DAZN : tutte e 10 le partite di Serie A Enilive ogni turno, inclusi tutti i big match della stagione, una selezione di partite de LaLiga EA Sports , della Serie A Unipolsai di basket e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali DAZN ..





ZONA DAZN, PALINSESTO 9 - 15 MAGGIO 2025 CANALE 214 / 215 SKY E TIVUSAT

Questa stagione è ricca di appuntamenti da non perdere per i fan del basket, con tutta la Serie A, l’Eurolega, l’Eurocup e le competizioni più prestigiose come la Champions League, il FIBA Eurobasket 2025 e il FIBA Women’s Eurobasket 2025 disponibili su DAZN. Questo weekend, grande attesa per la giornata conclusiva di Serie A, con gli anticipi di sabato 10 maggio – Pallacanestro Trieste VS Banco di Sardegna Sassari alle 20:00 e Napolibasket VS Dolomiti Energia Trentino alle 20:30 – e sei partite in contemporanea domenica 11 maggio alle 18:15. A Bologna va in scena una sfida da finale anticipata tra Virtus Segafredo Bologna e Trapani Shark, le prime due della classifica. EA7 Emporio Armani Milano ospita la Givova Scafati, mentre Germani Brescia sfida la Nutribullet Treviso in un match chiave per la griglia playoff. Vanoli Cremona cerca risposte contro il Bertram Derthona Tortona, l’Umana Reyer Venezia deve difendere l’ultimo posto utile per la post-season contro un’agguerrita Openjobmetis Varese, e Unahotels Reggio Emilia prova a blindare il settimo posto contro l’Estra Pistoia.

Anche il grande volley continua a regalare emozioni su DAZN: dalla Serie A1 Tigotà alla SuperLega Credem Banca, passando per la CEV Champions League, la VNL, i Mondiali e i Mondiali per club. Dopo l'emozionante epilogo della finale scudetto di Superlega - che ha visto trionfare l'Itas Trentino contro la Cucine Lube Civitanova - sabato 10 maggio alle 17.30 la Valsa Group Modena ospiterà l'Allianz Milano per la finale per il 5° Posto, che mette in palio il pass per la Challenge Cup.

Ma lo sport su DAZN corre anche su due ruote: grazie alla programmazione di Eurosport, gli appassionati possono vivere tutte le emozioni del grande ciclismo internazionale, tappa dopo tappa. Questo weekend, a tenere alta l’adrenalina sarà il Giro d’Italia, che prende ufficialmente il via domani alle 13 con Durazzo–Tirana, prima tappa di un’edizione destinata a sorprendere fin dal debutto. Anche per gli appassionati di calcio non mancheranno appuntamenti di rilievo con El Clásico, la sfida che da sempre accende LaLiga EA Sports e infiamma il cuore dei tifosi di tutto il mondo: domenica 11 maggio dalle 16:15, Barcellona e Real Madrid si affronteranno in uno dei match più iconici della stagione, dove rivalità storica, talento puro e posta in palio altissima si fondono in un evento che va ben oltre i novanta minuti.

VENERDI 9 MAGGIO

ore 08:00 Calcio Serie A Lecce - Napoli (replica)

ore 09:45 Basket DAZN Got Game Nicola Brienza

ore 10:45 Basket DAZN Got Game Andrea De Nicolao

ore 11:17 Calcio Missione Clasico

ore 11:39 Calcio Linea Diletta con Guti

ore 11:56 Calcio Serie A Genoa - Milan (replica)

ore 13:41 Calcio Serie A Parma - Como (replica)

ore 15:26 Calcio Serie A Monza - Atalanta (replica)

ore 17:11 Calcio ABB Stadi Il modello spagnolo

ore 17:29 Calcio Serie A Empoli - Lazio (replica)

ore 19:14 Calcio My Skills Dimarco

ore 19:31 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia

ore 19:47 Calcio Serie A Bologna - Juventus (replica)

ore 20:45 Calcio Serie A Milan - Bologna (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 21:32 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 12a g.

ore 22:16 Documentario The Season Brescia Ep. 3

SABATO 10 MAGGIO

ore 15:00 Calcio Serie A Como - Cagliari (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 18:00 Calcio Serie A Lazio - Juventus (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 20:45 Calcio Serie A Empoli - Parma (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 20:55 Calcio Liga Atletico Madrid - Real Sociedad (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 23:10 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 11a g.

DOMENICA 11 MAGGIO

ore 08:00 Calcio Serie A Como - Cagliari (replica)

ore 09:50 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 13a g.

ore 10:40 Basket Basketball & Conversations Ettore Messina

ore 11:05 Documentario The Season Brescia Ep. 1

ore 11:25 Documentario The Season Brescia Ep. 2

ore 11:50 Basket DAZN Got Game Nico Mannion

ore 12:30 Calcio Serie A Udinese - Monza (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 15:00 Calcio Serie A Verona - Lecce (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 18:00 Calcio Serie A Torino - Inter (diretta DAZN 2 - TivùSat can. 215)

ore 18:30 Calcio Serie A Lazio - Juventus (replica)

ore 20:45 Calcio Serie A Napoli - Genoa (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

LUNEDI 12 MAGGIO

ore 08:00 Calcio Serie A Lazio - Juventus (replica)

ore 09:50 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 14a g.

ore 10:35 Basket Basketball & Conversations Carlton Myers

ore 11:00 Documentario The Season Brescia Ep. 3

ore 11:10 Documentario The Season Brescia Ep. 4

ore 11:30 Calcio Top Gol: Juventus - Inter

ore 12:00 Calcio Serie A Como - Cagliari (replica)

ore 13:50 Sport DAZN Heroes Thuram

ore 14:15 Calcio Serie A Udinese - Monza (replica)

ore 16:15 Calcio Serie A Verona - Lecce (replica)

ore 18:10 Calcio My Skills Falcone

ore 18:30 Calcio Serie A Venezia - Fiorentina (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

ore 20:45 Calcio Serie A Atalanta - Roma (diretta DAZN 1 - Sky e TivùSat can. 214)

MARTEDI 13 MAGGIO

ore 08:00 Calcio Serie A Venezia - Fiorentina (replica)

ore 09:50 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 15a g.

ore 10:35 Documentario The Season Brescia Ep. 5

ore 10:55 Documentario The Season Brescia Ep. 6

ore 11:20 Calcio My Skills Bremer

ore 11:40 Sport 1 vs 1 Hakan Calhanoglu

ore 12:00 Calcio Serie A Lazio - Juventus (replica)

ore 13:50 Calcio Play With Gianmaria

ore 14:05 Calcio BordoCam Milan - Inter

ore 14:20 Calcio Serie A Como - Cagliari (replica)

ore 16:15 Calcio Serie A Udinese - Monza (replica)

ore 18:05 Calcio Un'altra storia: Paolo Cannavaro

ore 18:30 Calcio Serie A Verona - Lecce (replica)

ore 20:20 Calcio Open VAR Masterclass I falli di mano

ore 20:35 Calcio Open VAR Masterclass I falli di gioco

ore 21:00 Calcio Serie A Napoli - Genoa (replica)

ore 22:55 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 16a g.

ore 23:15 Calcio Top 50 Gol - Derby di Milano

ore 23:35 Calcio Top Gol: Inter 2023/2024

MERCOLEDI 14 MAGGIO

ore 08:00 Calcio Liga Barcellona - Real Madrid (replica)

ore 09:55 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 16a g.

ore 10:30 Basket DAZN Got Game Nicola Brienza

ore 11:40 Calcio My Skills Dodo

ore 12:00 Calcio Serie A Napoli - Genoa (replica)

ore 13:50 Calcio Open VAR Gianluca Rocchi

ore 14:15 Calcio Serie A Lazio - Juventus (replica)

ore 16:15 Calcio Serie A Como - Cagliari (replica)

ore 18:05 Calcio Decido io

ore 18:30 Calcio Serie A Udinese - Monza (replica)

ore 20:20 Documentario Silvio Baldini - Questo e' calcio

ore 21:00 Calcio Serie A Verona - Lecce (replica)

ore 22:50 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 17a g.

ore 23:05 Calcio Interstellar

GIOVEDI 15 MAGGIO

ore 08:00 Calcio Serie A Verona - Lecce (replica)

ore 09:50 Basket LBA 2024/25 Matchday Highlights 17a g.

ore 10:35 Basket DAZN Got Game Andrea De Nicolao

ore 11:10 Calcio My Skills Nico Paz

ore 11:30 Calcio Top 30 Gol - Derby di Roma

ore 11:50 Calcio Milan - Inter Top 30 Gol

ore 12:00 Calcio Serie A Venezia - Fiorentina (replica)

ore 13:55 Calcio My Skills Dimarco

ore 14:15 Calcio Serie A Udinese - Monza (replica)

ore 16:05 Calcio Quella volta che - Milan - Inter

ore 16:15 Calcio Serie A Lazio - Juventus

ore 18:05 Calcio Marcello Lippi - L'uomo della storia

ore 18:20 Calcio Bordocam Juventus - Atalanta 2024/25

ore 18:30 Calcio Serie A Como - Cagliari

ore 20:25 Calcio Fedi Roma (replica)

ore 21:00 Calcio Serie A Napoli - Genoa (replica)

ore 22:50 Calcio La Liga 2024/25 Highlights 18a g.

ore 23:05 Calcio Discovering VAR

ore 23:20 Calcio Intervista a Moncada

ore 23:45 Calcio Intervista a Kalulu

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

che è aggiornato alla data di pubblicazione dello stesso ***