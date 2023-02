Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 26a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN)

Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia.

Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12.99€ al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Altra importante novità riguarda il numero di dispositivi collegabili. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare più dispositivi a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto: 4 dispositivi registrabili con START, 6 con STANDARD, 7 con PLUS.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio abbonamento DAZN?

«A partire da gennaio l’offerta di DAZN si arricchirà di nuovi contenuti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN STANDARD?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile  europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all'aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 6). Potrai inoltre utilizzarne 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet.»

Sono un cliente DAZN STANDARD, cosa vuole dire che posso guardare su due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet?

«Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN PLUS?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 39.99 euro al mese e il tuo piano DAZN PLUS si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Per quanto riguarda, invece, la flessibilità nella visione di DAZN, ti specifichiamo che potrai registrare fino a un massimo di 7 dispositivi, anziché 6, continuando ad utilizzarne fino ad un massimo di 2 in contemporanea anche se non connessi alla stessa rete internet domestica.»

Cosa succede ai clienti che hanno messo l'abbonamento in pausa?

«Se hai un abbonamento in pausa, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni. Se hai un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un abbonamento DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese.»

Che cos’è il piano DAZN Start?

«DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.»

Come faccio ad attivare il contratto annuale scontato?

«Per attivare il contratto annuale scontato dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale scontato non e’ disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google»

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 4 FEBBRAIO 2023

ore 14:30 Serie C 26a Giornata Girone B: Carrarese vs Montevarchi (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Gabriele Noli

Con il successo in infrasettimanale la Carraese è uscita dalla crisi fatta di quattro ko di fila in campionato. Ora i toscani sfidano il Montevarchi fanalino di coda del campionato che nel nuovo anno non ha ancora vinto. I precedenti sorridono però ai rossoblù, imbattuti con la Carrarese dal 2006.



Telecronaca: Davide Casi

Periodo complicato per il Fiorenzuola che ha vinto solo una delle ultime sette gare di campionato. In casa il bilancio è ancora più duro per i rossoneri reduci da quattro zeri interni consecutivi. In cerca di riscatto anche l'Olbia il cui ultimo successo esterno risale addirittura al mese di novembre. Dalla zona Playoff a quella Playout, incrocio delicatissimo al Pavesi.



Telecronaca: Fabio Frabetti

Una Vis Pesaro in salute dopo quattro risultati utili consecutivi e forte della vittoria in infrasettimanale con la Torres si presenta al Brilli Peri dove il San Donato Tavarnelle ricerca ancora il primo successo nel 2023. Tre punti servirebbero a entrambe per fare un passo deciso verso la salvezza.



Telecronaca: Marcello Scano

Dopo il passo falso di Pesaro, la Torres cerca di riprendere il filo al Vanni Sanna dove però il successo manca da ben sei giornate. In Sardegna sbarca la Lucchese che ha appena agganciato la quota Playoff e ora vuole ritagliarsi il proprio posto in post-season.



Telecronaca: Edoardo Cozza

La terza della classe Virtus Entella ospita una Fermana lanciatissima. Entrambe hanno vinto nel turno infrasettimanale, entrambe sono imbattute dal mese di dicembre. Novanta minuti che valgono come test della proprie ambizioni d'alta classifica per una Fermana che si è messa alle spalle la zona Playout e ora pensa a quella Playoff.



Telecronaca: Federico Principi

Inarrestabile capolista, la Reggiana dopo sette vittorie di fila fa visita all'Ancona, quarta forza del gruppo. I biancorossi cercheranno di far valere il fattore campo: al Del Conero non perdono da ottobre.



Telecronaca: Matteo Migliori

Derby bianconero al Manuzzi: il Cesena secondo in classifica ospita il Siena. I padroni di casa hanno vinto le ultime due gare con tre gol di scarto; due pareggi invece nelle ultime due per il Siena che sembra aver perso il ritmo delle grandi ma proverà a darsi la scossa anche per sovvertire i precedenti che vedono il Cesena vincente nell'unico incrocio in Serie C in Emilia-Romagna.



Telecronaca: Maicol Cottini

Ultimo mese complicato per il Pontedera sempre in piena zona Playoff ma che nel nuovo anno non ha ancora vinto. Proverà a farlo nel match interno con l'Alessandria che ha vinto nell'ultima uscita lontana da casa. L'ultima al Mannucci finì senza gol.



Telecronaca: Daniele Monacelli

Scontro salvezza anticipato all'Helvia Recina di Macerata dove Recanatese e Imolese ricercano il successo dopo un turno infrasettimanale in cui entrambe hanno incassato una sconfitta. Per entrambe una sola vittoria nelle ultime cinque di campionato e la voglia di tornare a fare punti per costruire la propria salvezza in Serie C.



Telecronaca: Andrea Verdolini

Un Gubbio sempre più in crisi dopo tre sconfitte interne va in trasferta per sfidare il Rimini e provare la svolta. Al Romeo Neri i padroni di casa cercheranno di prolungare il buon momento dopo il successo ritrovato nell'infrasettimanale ad Alessandria e non perdere il proprio posto in zona Playoff.

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023

ore 14:30 Serie C 26a Giornata Girone A: Arzignano Valchiampo vs Pordenone (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Federico Pampanin

In provincia di Vicenza i padroni di casa dell'Arzignano ospitano la vetta della classifica: Arzignano Valchiampo - Pordenone apre la ventseiesima giornata del Girone A. Imbattuti dallo scorso dicembre, ai veneti servono punti per risalire la zona Play Off mentre i Ramarri vorranno mantenersi alti in classifica.



Telecronaca: Samuele Anastasio

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria va in scena il match Juventus U23 - Piacenza, valido per la ventiseiesima giornata del Girone A. La partita di andata in casa dei biancorossi, finita con un 3-3, ci aveva regalato un secondo tempo ricco di emozioni con la rimonta dei bianconeri all'80esimo e l'aggancio finale dei padroni di casa nei minuti di recupero. Era la settima giornata ed entrambe le squadre si muovevano in zona Play Out, mentre oggi le giovani zebre sono molto più vicine al sogno Play Off.



Telecronaca: Paolo Moneti

Allo Stadio Danilo Martelli Mantova e Virtus Verona si sfidano con un obiettivo comune: allontanarsi dalla zona calda della classifica. La partita di andata si è chiusa con un pareggio ma oggi un solo punto non può fare la differenza.



Telecronaca: Biagio Marco Liccardo

A pochi giorni dalla trasferta di Lecco, l'Albinoleffe arriva a Novara. Ai padroni di casa il dovere di ritrovare una certa stabilità, agli ospiti quello di tentare di allungare sulle dirette rivali nella terra di mezzo. All'andata erano stati i blucelesti ad avere la meglio con una vittoria per 3-1 sui piemontesi.



Telecronaca: Dimitri Canello

Allo Stadio Euganeo di Padova i padroni di casa ospitano la Pergolettese, in un match valido per la ventiseiesima giornata del Girone A. Reduci da una striscia di risultati positivi, i veneti cercheranno una rivincita dopo il ko per 5-0 rimediato nella partita di andata dello scorso ottobre in casa dei gialloblu. Per i biancoscudati resta viva la possibilità di agganciare la zona Play Off. Altre invece sono le motivazioni dei canarini che dovranno battersi per provare a uscire dalla zona calda della classifica.



Telecronaca: Angelo Taglieri

Pro Patria - Vicenza è uno dei big match del 26° turno di Serie C. I padroni di casa vogliono restare all'interno della zona play-off, mentre gli ospiti continuano la loro rincorsa al primo posto del Girone A.



Telecronaca: Andrea Calderoni

Allo stadio Silvio Piola va in scena Pro Vercelli - FeralpiSalò. I padroni di casa cercano altri punti utili per consolidare la propria posizione nella zona play-off, gli ospiti continuano la sfida a distanza con il Pordenone per il primato del Girone A.



Telecronaca: Matteo Sfolcini

Renate - Trento è uno dei match più attesi del 26° turno del Girone A. I padroni di casa sono in piena lotta play-off, mentre gli ospiti vogliono staccarsi dalla pericolosa zona play-out.



Telecronaca: Antonio Torretti

A pochi giorni dalla trasferta di Lecco, l'Albinoleffe arriva a Novara. Ai padroni di casa il dovere di ritrovare una certa stabilità, agli ospiti quello di tentare di allungare sulle dirette rivali nella terra di mezzo. All'andata erano stati i blucelesti ad avere la meglio con una vittoria per 3-1 sui piemontesi: cosa succederà oggi?



Telecronaca: Walter Topan

Allo stadio Nereo Rocco va in scena Triestina - Pro Sesto. I padroni di casa vogliono uscire dalla zona rossa della classifica mentre gli ospiti sono in piena lotta per la promozione diretta in Serie B.



Telecronaca: Pietro Di Paola

Seconda trasferta consecutiva per l'Audace Cerignola che allo Stadio San Filippo di Messina dovrà cercare il risultato per potersi consolidare nella zona Play Off. Una sfida certo non semplice visto il momento di ottima forma dei padroni di casa che hanno chiuso il mese di gennaio strappando un pareggio al Catanzaro primo in solitaria.



Telecronaca: Matteo Pirritano

Seconda partita casalinga consecutiva per l'Aquila del Sud che dopo la Turris ospita i rivali della Fidelis Andria. Il Catanzaro, primo in solitaria, tenterà di proseguire il suo volo mentre per gli ospiti sarà importante provare ad allungare sulla Viterbese, ultima in classifica.



Telecronaca: Federico Principi

Allo Stadio Adriatico il Pescara ospita il Potenza in un match valido per la ventiseiesima giornata del Girone C. Con una sola vittoria nelle ultime cinque partite disputate, i padroni di casa dovranno cercare i tre punti per non perdere il vantaggio accumulato.



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Lo stadio Donato Curcio ospita Picerno - Juve Stabia. La sfida sarà un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che si stanno giocando i play-off. Il risultato del match influirà sui rapporti di forza del campionato.



Telecronaca: Antonio Fioretto

Turris - Monterosi Tuscia accende i riflettori sul 26° turno del Girone C. Le due squadre sono in piena zona play-out e hanno un grande bisogno di punti per potersi allontanare dalla zona rossa.



Telecronaca: Fabio Frabetti

Alllo stadio Enrico Rocchi va in scena Viterbese - Monopoli. Il momento delle due squadre è totalmente opposto: i padroni di casa stanno cercando punti per evitare la retrocessione, mentre gli ospiti vogliono confermarsi nella zona play-off.



Telecronaca: Antonio Di Donna

La domenica del Girone C prosegue con Foggia - Gelbison, match valido per la ventiseiesima giornata. I padroni di casa vogliono risalire la zona Play Off, gli ospiti allontanarsi da quella Play Out. All'andata erano stati i rossoblu ad avere la meglio con un 2-0 casalingo. Cosa succederà oggi?



Telecronaca: Alfredo Ghionna

Allo Stadio Comunale Erasmo Iacovone il Taranto ospita il Latina in un match valido per la ventiseiesima giornata del Girone C. Solo tre punti dividono le due squadre: i pugliesi tenteranno l'aggancio ma gli ospiti potrebbero sperare nella zona Play Off approfittando della trasferta di Crotone ad Avellino.



Telecronaca: Luca Scattarella

LUNEDI 6 FEBBRAIO 2023

ore 20:30 Serie C 26a Giornata Girone C: Avellino vs Crotone (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Francesco Guarino

Chiude la ventiseiesima giornata del Girone C il match Avellino - Crotone. Ai calabresi servono i tre punti per proseguire la rincorsa ai conterranei del Catanzaro, mentre i padroni di casa, appena atterrati in zona Play Off, proveranno a tenersi stretta la posizione raggiunta.

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

Pallamano Coppa Italia Femminile 04-feb 14:00 Salerno vs Erice (diretta)

Pallamano Coppa Italia Femminile 04-feb 16:00 Pontinia vs Brixen (diretta)

Pallamano Coppa Italia Maschile 04-feb 18:00 Conversano vs Fasano (diretta)

Pallamano Coppa Italia Maschile 04-feb 20:00 Brixen vs Merano (diretta)

Basket LBA 18^ Giornata 04-feb 20:00 Verona vs Treviso (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Sabino Palermo - Interviste: Alfredo Novello

Basket LBA 18^ Giornata 05-feb 12:00 Venezia vs Brindisi (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Marco Barzizza - Interviste: Andrea Furlan

Telecronaca: Matteo Occhiuto

Telecronaca: Eugenio Bertone

Calcio Serie B Femminile 16^ Giornata 05-feb 14:30 San Marino vs Arezzo (diretta)

Calcio Serie B Femminile 16^ Giornata 05-feb 14:30 Ravenna Women vs FC Ternana Femminile (diretta)

Calcio Serie B Femminile 16^ Giornata 05-feb 14:30 Tavagnacco Femminile vs Genoa Women (diretta)

Calcio Serie B Femminile 16^ Giornata 05-feb 14:30 Cesena Femminile vs Cittadella (diretta)

Calcio Serie B Femminile 16^ Giornata 05-feb 14:30 Sassari Torres Femminile vs Hellas Verona Women (diretta)

Calcio Serie B Femminile 16^ Giornata 05-feb 14:30 ChievoVerona Women vs ASD Apulia Trani (diretta)

Basket LBA 18^ Giornata 05-feb 16:00 Tortona vs Varese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Sandro Pugliese

Telecronaca: Matteo Gandini - Interviste: Luca Henke

Telecronaca: Giulio Alfano e Valerio Spinelli

Telecronaca: Alessio Colombo

Telecronaca: Alfredo Novello

Telecronaca: Mino Taveri e Michele Carrera - Interviste: Lorenzo Poliselli

Telecronaca: Michele Zavagnini

