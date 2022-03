Sabato Rai Sport, 19 Marzo 2022 | diretta Milano-Sanremo, Serie C, Sci Alpino Courchevel/MÃ©ribel

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 19 Marzo 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121).



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV4 - Milano

ore 14:00 - RAIDUE HD:

Ciclismo: Milano - Sanremo 2022 (diretta)

da Sanremo [Imperia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

Due favoriti su tutti, Wout Van Aert - re nel 2020 - e Tadej Pogacar, fresco di trionfo alla "Tirreno", l'Italia che si affida al terzetto Nizzolo, Viviani, Ganna, una partenza storica, il percorso tradizionale con Cipressa e Poggio nel finale, l'incognita vento in Riviera e la diretta tv dal primo all'ultimo minuto. Ci sono tutti gli elementi, insomma, per non perdere l'appuntamento con la "Classicissima" per eccellenza, la Milano-Sanremo che sabato 19 marzo celebrerà la propria edizione numero 113. La Rai offrirà agli appassionati di ciclismo la copertura integrale della corsa, dal via che quest'anno avverrà all'interno dello storico velodromo Maspes-Vigorelli alla conclusione di Viale Roma: otto ore circa di diretta, tra Rai Sport+ HD, dalle 9.30 alle 14.00 e Rai 2, dalle 14.00 fino al termine. Il racconto sarà affidato a Francesco Pancani e Alessandro Petacchi, con Stefano Rizzato e Marco Saligari all'interno del gruppo, sulle moto-cronaca. In studio, invece, Giada Borgato, Stefano Garzelli e Beppe Conti, memoria storica del ciclismo italiano.

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

Sarà dedicata alla Nazionale Italiana di calcio di Roberto Mancini nei giorni che anticipano la semifinale degli spareggi a Palermo contro la Macedonia del Nord il 24 marzo l’apertura di Dribbling. Con gli inviati a Coverciano e i contributi dei protagonisti l'analisi di come la Nazionale campione d'Europa affronterà gli esami di riparazione per andare in Qatar valutando ogni reparto, calciatore per calciatore. Come sempre in studio la padrona di casa Simona Rolandi, il dirigente sportivo Gian Paolo Montali, la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca e il direttore Massimo De Luca. Sul fronte della guerra in Ucraina, si intensificano gli appelli per la pace di atleti e sportivi come quello di Simone Guerra, attaccante della Feralpisalò in serie C, che ha cambiato la sua maglia in No Guerra, o le lacrime di Yarmolenko in Premier League e della tennista Victoria Azarenka a Indian Wells, che hanno commosso il mondo. Continua intanto la campagna di solidarietà di Rai per il sociale con la Croce Rossa Italiana, l’UNHCR e l’UNICEF che assieme ricordano che c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Nella seconda parte di Dribbling Daniele Garozzo in collegamento racconterà la sua emozione alla vigilia della sua laurea in medicina e parlerà di come sia difficile per un atleta mantenere l’equilibrio preparazione e studio. La scherma resta protagonista nel racconto di Renzo Musumeci Greco che nella sua carriera di maestro, oltre ad allenare giovani atleti da pedana, ha anche preparato tantissimi attori ad affrontare scene di duelli nei film di cappa e spada. Panoramica sul 30° turno di campionato e aggiornamenti in diretta su Inter-Fiorentina che si sta svolgendo in contemporanea e chiusura con la presentazione dei capitani delle squadre americana ed europea di golf che si affronteranno nella Ryder Cup al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia il prossimo anno. Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati e Alessandro Forti con la regia di Annarita Cardinali.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 19 Marzo 2022

ore 06:30 TG Sport Notiziario differita Roma autori vari

ore 08:00 Rugby: Campionato Italiano Peroni Top 10 2021/22 7° giornata ritorno: Rugby Rovigo - Petrarca Padova replica Rovigo Fusco/Gritti/Palanza

ore 09:50 Ciclismo: Milano - Sanremo 2022 (diretta)

da Sanremo [Imperia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

da Sanremo [Imperia] Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi ore 14:00 Rubrica: Reparto Corse (replica)

a cura di Mauro Valente

a cura di Mauro Valente ore 14:20 Rubrica: Sportabilia (replica)

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata ore 14:55 Calcio: Campionato Italiano Serie C Girone B | Ancona Matelica - Carrarese (diretta)

dallo stadio Del Conero di Ancona

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli

ore 17:00 Pallanuoto F: Coppa Italia 2022 1a semifinale | L'Ekipe Orizzonte vs CS Plebiscito PD (diretta)

da Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia [Roma]

Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Arianna Secondini

ore 18:15 Atletica Leggera 2022: Campionati Mondiali Indoor - 2a giornata sessione pomeridiana (diretta)

da Belgrado [Serbia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Bordocampo ed interviste: Elisabetta Caporale

ore 21:45 Pallanuoto F: Coppa Italia 2022 2a semifinale | S.I.S. Roma vs C.S.S. Verona (differita)

da Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia [Roma]

Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Arianna Secondini

ore 23:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 00:20 Rubrica: 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

ore 00:35 Pallavolo F: Campionato Italiano serie A 2021/22 | Delta Despar Trentino - Igor Gorgonzola Novara (differita)

da Trento

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 03:00 Atletica Leggera 2022: Campionati Mondiali Indoor - 2a giornata sessione pomeridiana (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 09:00 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Slalom Gigante Maschile - 1a manche (diretta)

da Courchevel-Méribel [Francia]

ore 10:30 - Rai Play ( www.raiplay.it )



) da Courchevel-Méribel [Francia] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 10:30 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Slalom Femminile - 1a manche (diretta)

da Courchevel-Méribel [Francia]

ore 12:00 - Rai Play ( www.raiplay.it )



) da Courchevel-Méribel [Francia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 12:00 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Slalom Gigante Maschile - 2a manche (diretta)

da Courchevel-Méribel (FRA)

ore 13:30 - Rai Play ( www.raiplay.it )



) da Courchevel-Méribel (FRA) Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 13:30 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2021/22 Slalom Femminile - 2a manche (diretta)

da Courchevel-Méribel [Francia]

ore 09:20 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )



) da Courchevel-Méribel [Francia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 09:20 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Atletica Leggera 2022: Campionati Mondiali Indoor - 2a giornata sessione mattutina (diretta)

da Belgrado [Serbia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

ore 17:30 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )



) da Belgrado [Serbia] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli Bordocampo ed interviste: Elisabetta Caporale ore 17:30 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Atletica Leggera 2022: Campionati Mondiali Indoor - 2a giornata sessione pomeridiana (diretta)

da Belgrado [Serbia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

ore 18:15 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )



) da Belgrado [Serbia] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli Bordocampo ed interviste: Elisabetta Caporale ore 18:15 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Nuoto Sincronizzato: Camp. Italiani Assoluti Invernali 2022 1a giornata Finale Duo e duo Misto (diretta)

da Riccione [Rimini]



) da Riccione [Rimini] ore 19:00 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Pallanuoto F: Coppa Italia 2022 2a semifinale | S.I.S. Roma vs C.S.S. Verona (diretta)

da Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia [Roma]

Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione

ore 20:30 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)



) da Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia [Roma] Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione Bordovasca ed interviste: Arianna Secondini ore 20:30 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Pallavolo F: Campionato Italiano serie A 2021/22 | Delta Despar Trentino - Igor Gorgonzola Novara (diretta)

da Trento

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

