Rai Sport HD | Nuoto Mondiali Doha, Sci Alpino, Pallavolo, Rugby - Sabato 10 Febbraio 2024

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Sabato 10 Febbraio 2024 si prospetta avvincente. Alle 11:00 su RAIDUE HD, non perderti il tuo appuntamento con il TG Sport Giorno, in diretta dallo studio TV1 di Milano. Sarà un momento cruciale per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e gli eventi sportivi più importanti del momento. Successivamente, alle 15:55 sempre su RAIDUE HD, preparati per vivere l'emozione della finale 10m Maschile di tuffi ai World Aquatics Doha 2024, direttamente da Doha, Qatar. Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi saranno i commentatori di questa competizione avvincente. La decima giornata dei World Aquatics 2024 ci regala uno spettacolo imperdibile con la finale 10m maschile di tuffi, un momento culminante che metterà alla prova gli atleti e catturerà l'attenzione degli spettatori di tutto il mondo.

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

World Aquatics Doha 2024 Tuffi - Finale 10m Maschile (diretta)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi

Nella decima giornata dei World Aquatics 2024 va in scena la Finale 10m maschile di tuffi

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 10 Febbraio 2024

La programmazione sportiva del 10 Febbraio 2024 alle ore 06:00 avremo la replica della gara di Sci di Fondo della Coppa del Mondo 2023/24, 10 km Maschile, Tecnica Libera, svolta a Canmore, Canada, con la telecronaca di Franco Bragagna. Segue alle ore 07:00 il "Notiziario - TG Sport Mattina" in diretta. Alle ore 07:25, da Doha, Qatar, potrai seguire in diretta il "World Aquatics Doha 2024 - Nuoto Artistico: Duo Misto Libero", con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Paola Celli, dove si terrà la finale Duo misto libero.

Alle ore 09:15, dallo studio TV5 a Milano, prende il via la "Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio" curata da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle ore 09:25, in diretta da Bansko, Bulgaria, avremo il "Sci Alpino - Bansko: Gigante maschile - 1a manche" con Davide Labate e Alberto Schieppati alla telecronaca. Il campione svizzero Marco Odermatt a Bansko (Bulgaria) punta a conquistare la vittoria sbaragliando gli avversari nei giganti della stagione. Alle ore 10:24 torna il "Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio" dallo studio TV5 a Milano, curato da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle ore 10:25 avremo in diretta lo "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante Femminile - 1a manche" da Soldeu, Austria, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca. Nella 1a manche dello Slalom Gigante femminile di Soldeu scenderà in pista Federica Brignone, che dovrà cercare di dare il meglio dopo le ultime performance non brillanti. Alle ore 11:24, nuovamente dallo studio TV5 a Milano, prosegue la "Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio" curata da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle ore 11:25, in diretta da Doha, Qatar, potrai seguire i "World Aquatics - Doha 2024 Tuffi: Trampolino 3m Sincro Misto", con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi, dove gareggiano per l'Italia Chiara Pellacani e Matteo Santoro.

Alle ore 13:25, dallo studio TV5 a Milano, continua la "Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio" curata da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle ore 13:30, in diretta da Soldeu, Austria, avremo "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante Femminile - 2a manche" con la telecronaca di Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca. Seconda manche dello slalom femminile di Soldeu valido per la Coppa del Mondo Sci Alpino. Alle ore 14:40 prosegue il "Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio" dallo studio TV5 a Milano, curato da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle ore 14:50, in diretta da Viadana, Mantova, avremo il "Rugby: Serie A Elite Maschile 12a Giornata: Viadana - Lyons" con la telecronaca di Vito Giannulo e Andrea Gritti. Nella dodicesima giornata della Serie A Elite maschile a scendere in campo sono Viadana e Lyons. Alle ore 16:55 avremo la rubrica "Gli Imperdibili" che offre informazioni e approfondimenti sulla programmazione Rai.

Alle ore 17:00, in diretta da Nove Mesto, Repubblica Ceca, avremo il "Biathlon: Mondiali Nove Mesto Sprint 10,5 Km Maschile" con la telecronaca di Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer. Ai Mondiali di biathlon di Nove Mesto, in Repubblica Ceca, è la volta dello Sprint 10,5 km maschile. Alle ore 18:25, in diretta da Catania, avremo la "Pallavolo Maschile Super Lega Credem 18a giornata: Catania - Trentino" con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Nella settima giornata del girone di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24 a disputare il match sono Catania e Trentino. Alle ore 20:55, in diretta da Milano, avremo la "Pallavolo Femminile: Serie A1 Tigotà 20a giornata: Milano - Novara" con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Per la 20a giornata di serie A di pallavolo femminile, cercheranno di contendersi la vittoria Milano e Novara. Grande attesa per uno scontro che, per entrambe le squadre, vuole dire molto.

Alle ore 23:30 avremo il "Notiziario - TG Sport Notte" seguito alle ore 23:45 dalla rubrica "Tg Sport Speciale Speciale Campionato" condotta da Fabrizio Tumbarello dallo studio SR8 a Roma. Alle ore 00:30 avremo la differita dello "Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante Maschile - 2a manche" da Bansko, Bulgaria, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Alle ore 01:30 avremo la differita del "Freestyle: Coppa del Mondo Aerials" da Lac Beauport, Canada, con la telecronaca di Silvano Ploner. Alle ore 02:30 avremo la differita dello "Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2023/24 Finale Sprint a Tecnica Libera Maschile/Femminile" da Canmore, Canada, con la telecronaca di Franco Bragagna. Alle ore 04:05 si concluderà la giornata con la replica della "Pallanuoto Femminile Spareggio" dei World Aquatics Doha 2024.

ore 06:00 Sci Di Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 10 km Maschile Tecnica Libera (replica)

da Canmore [Canada]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:25 World Aquatics Doha 2024 - Nuoto Artistico: Duo Misto Libero (diretta)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

ore 09:15 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 09:25 Sci Alpino - Bansko: Gigante maschile - 1a manche (diretta)
da Bansko [Bulgaria]
Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Bansko [Bulgaria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

ore 10:24 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 10:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante Femminile - 1a manche (diretta)
da Soldeu [Austria]
Telecronaca: Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca

da Soldeu [Austria]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca

ore 11:24 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 11:25 World Aquatics - Doha 2024 Tuffi: Trampolino 3m Sincro Misto (diretta)
da Doha [Qatar]
Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi

ore 13:25 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 13:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante Femminile - 2a manche (diretta)
da Soldeu [Austria]
Telecronaca: Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca

da Soldeu [Austria]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa e Giulio Bosca

ore 14:40 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 14:50 Rugby : Serie A Elite Maschile 12a Giornata: Viadana - Lyons (diretta)
da Viadana [Mantova]
Telecronaca: Vito Giannulo e Andrea Gritti

da Viadana [Mantova]

Telecronaca: Vito Giannulo e Andrea Gritti

ore 16.55 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

ore 17:00 Biathlon : Mondiali Nove Mesto Sprint 10,5 Km Maschile (diretta)
da Nove Mesto [Repubblica Ceca]
Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer

da Nove Mesto [Repubblica Ceca]

Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer

ore 18:25 Pallavolo Maschile Super Lega Credem 18a giornata: Catania - Trentino (diretta)
da Catania
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Catania

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 20:55 Pallavolo Femminile: Serie A1 Tigotà 20a giornata: Milano - Novara (diretta)
da Milano
Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Milano

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Milano Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

ore 00:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante Maschile - 2a manche (differita)
da Bansko [Bulgaria]
Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Bansko [Bulgaria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

ore 01:30 Freestyle : coppa del mondo Aerials (differita)
da Lac Beauport [Canada]
Telecronaca: Silvano Ploner

da Lac Beauport [Canada]

Telecronaca: Silvano Ploner

ore 02:30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2023/24 Finale Sprint a Tecnica Libera Maschile/Femminile (differita)
da Canmore [Caanda]
Telecronaca: Franco Bragagna

da Canmore [Caanda]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Canmore [Caanda] Telecronaca: Franco Bragagna ore 04:05 World Aquatics - Doha 2024 Pallanuoto Femminile Spareggio (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 08:00 su Rai Play 3, sintonizzati per seguire la diretta dei World Aquatics Doha 2024 Tuffi - semifinale 10m maschile, direttamente da Doha, Qatar. Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi saranno i commentatori di questa emozionante competizione. È stato un momento di grande successo per l'Italia ai World Aquatics 2024, con Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen che hanno brillantemente conquistato il pass per la semifinale 10m maschile di tuffi. La loro brillante performance li proietta verso l'obiettivo delle Olimpiadi, con un'energia e una determinazione che promettono grandi cose per il futuro. A seguire, alle 12:30 su Rai Play 3, preparati per lo Sci Alpino - Bansko: Gigante maschile - 2a manche, in diretta dalla splendida località di Bansko, Bulgaria. I commentatori Davide Labate e Alberto Schieppati ti accompagneranno lungo le piste mentre il campione svizzero Marco Odermatt si prepara a sfidare i suoi avversari per conquistare la vittoria nei giganti della stagione. L'attenzione del mondo degli sport invernali è concentrata su questa gara epica, e gli appassionati non possono perdere neanche un secondo di azione. Infine, alle 21:00 sempre su Rai Play 3, la tua serata si anima con lo Sci di Fondo - Canmore: Sprint Maschile e Femminile, diretta da Canmore, Canada, per le finali di sprint tecnica libera della Coppa del Mondo. Franco Bragagna sarà il telecronista di questa competizione mozzafiato, dove gli atleti si daranno battaglia sulle piste canadesi per ottenere risultati straordinari e alimentare le speranze di vittoria.

World Aquatics Doha 2024 Tuffi - semifinale 10m maschile (diretta)

da Doha [Qatar]

da Doha [Qatar]
Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi



Sci Alpino - Bansko: Gigante maschile - 2a manche (diretta)

da Bansko [Bulgaria]

Sci Di Fondo - Canmore: Sprint Maschile e Femminile (diretta)

da Canmore [Canada]

Telecronaca: Franco Bragagna

“Sabato Sport” del 10 febbraio, condotto da Manuela Collazzo su Rai Radio 1, inizia alle 14 con un punto sui principali avvenimenti sportivi della settimana e un aggiornamento dagli inviati sui campi di Serie A e Serie B. Alle 14.50 “Tutto il Calcio minuto per minuto”, condotto da Massimiliano Graziani, ha in scaletta una partita di Serie A e sette partite di Serie B: Cagliari – Lazio (Giovanni Scaramuzzino), Sudtirol – Venezia (Daniele Fortuna), Cremonese – Reggiana (Marco Signorelli), Cittadella – Parma (Dario Giordo), Modena – Cosenza (Giacomo Prioreschi), Feralpisalò – Palermo (Luca Cesaretti) e, dalle 16.15, Bari – Lecco (Cristiano Piccinelli) e Pisa – Sampdoria (Sara Meini). Alle 17.05, si riprende con “Sabato Sport”, con aggiornamenti dai campi di Serie B. Alle 18 la radiocronaca della partita Roma-Inter raccontata da Francesco Repice e Massimo Orlando, e alle 20.45 il calcio d’inizio di Sassuolo – Torino, con le voci di Diego Carmignani e Antonello Brughini. Dalle 22.30 mix di aggiornamenti e analisi con Sebino Nela e Filippo Grassia a commento della giornata sportiva.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

