Rai Sport HD | Sci Alpino, Ciclismo Tirreno - Adriatico e Parigi - Nizza, Volley - Sabato 9 Marzo 2024

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sabato 9 Marzo 2024 si prospetta avvincente. Alle ore 11:00, su RAIDUE HD, potrai seguire il Notiziario con il TG Sport Giorno, in diretta da Milano. Questo ti terrà aggiornato su tutte le ultime novità sportive, eventi e risultati. Successivamente, alle 15:35 sempre su RAIDUE HD, potrai seguire il Ciclismo con il Tirreno - Adriatico 2024, precisamente la sesta tappa che va da Sassoferrato a Cagli, in provincia di Pesaro. La telecronaca sarà curata da Francesco Pancani e Alessandro Petacchi, mentre le interviste saranno condotte da Stefano Rizzato. La tappa di 180 km attraverserà le aree delle Alte-Marche, culminando con l'arrivo a Cagli, sul Monte Petrano. Infine, alle 18:40, su RAIDUE HD, avrai l'opportunità di seguire il Notiziario con il TG Sport Sera del Sabato, in diretta dallo studio SR8 di Roma. Sarà l'occasione ideale per rimanere informato sugli ultimi sviluppi e gli eventi sportivi del giorno.

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

Ciclismo: Tirreno - Adriatico 2024 6a tappa: Sassoferrato > Cagli (diretta)

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

Tappa di 180 km, che parte da Sassoferrato e arriva a Cagli (Monte Petrano), toccando le aree delle Alte-Marche.



Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 9 Marzo 2024

Alle ore 06:00 su RaiSport, potrai vedere la replica del Tiro a Segno Coppa del Mondo, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa. Successivamente, alle ore 07:00, sempre su RaiSport, avremo il TG Sport Mattina, con le ultime notizie dal mondo dello sport, in diretta da Milano. Alle 07:30, sulla stessa rete, potrai vedere in differita i Tuffi della Coppa del Mondo, con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Tania Cagnotto, provenienti da Montreal, Canada. Alle 09:15, su Rai Sport, avremo la diretta della Ginnastica Artistica, con la Coppa del Mondo dalla città di Baku, in Azerbaigian, con la telecronaca di Andrea Fusco. Alle 10:15, su Rai Sport, ci sarà lo studio della Coppa del Mondo di Sci Alpino, con la telecronaca di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, dallo studio SR5 di Milano. Alle 10:25, in diretta da Aare, Svezia, avremo lo Slalom Gigante Femminile con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Alle 11:35, nuovamente su Rai Sport, ci sarà lo studio della Coppa del Mondo di Sci Alpino con la telecronaca di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 11:40, su Rai Sport, avremo la rubrica Reparto Corse, a cura di Lorenzo Roata. Alle 12:10, sempre su Rai Sport, ci sarà la rubrica Gli Imperdibili (promo), che offre informazioni e approfondimenti sulla programmazione dei canali Rai. Alle 12:15, su Rai Sport, potrai vedere la replica dell'Atletica Leggera con la Roma Ostia Half Marathon, con la telecronaca di Luca Di Bella.

Alle 13:00, su Rai Sport, ci sarà la replica del Nuoto da Doha, con la telecronaca. Alle 13:15, su Rai Sport, ci sarà di nuovo lo studio della Coppa del Mondo di Sci Alpino. Alle 13:25, in diretta da Aare, Svezia, ci sarà la seconda manche dello Slalom Gigante Femminile con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Alle 14:25, su Rai Sport, ci sarà di nuovo lo studio della Coppa del Mondo di Sci Alpino. Alle 14:30, su Rai Sport, potrai vedere in diretta il Ciclismo con Parigi-Nizza, 7a tappa da Auron, Francia, con la telecronaca di Andrea De Luca e Stefano Garzelli. Alle 15:05, su Rai Sport, ci sarà il Pattinaggio di Velocità dai Mondiali di Inzell, Germania, con la telecronaca di Maurizio Fanelli e Sergio Anesi. Alle 17:30, su Rai Sport, potrai vedere in diretta il Nuoto con i Campionati Italiani Primaverili 2024, con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, con bordovasca ed interviste di Elisabetta Caporale. Alle 19:30, su Rai Sport, ci sarà la differita del Tiro a Segno Campionato Europei, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa e Roberto Di Donna, da Gyor, Ungheria. Alle 20:25, su Rai Sport, potrai vedere in diretta la Pallavolo Femminile Serie A1, 23a Giornata: Vallefoglia - Conegliano, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani, da Urbino, Pesaro.

Alle 23:00, su Rai Sport, ci sarà la sintesi del Snowboard, con la Coppa del Mondo 2023/24 Cross, con la telecronaca di Davide Novelli e Gigi Carletti, da Cortina d'Ampezzo, Belluno. Alle 23:30, su Rai Sport, potrai vedere in diretta il TG Sport Notte, seguito alle 23:45 dalla rubrica Tg Sport Speciale Speciale Campionato, in diretta dallo studio SR8 di Roma, condotto da Fabrizio Tumbarello. Alle 00:30, su Rai Sport, ci sarà la differita dello Sci Fondo con la Coppa del Mondo 2023/24 50 KM Mass Start Femminile, con la telecronaca di Franco Bragagna, da Oslo, Norvegia. Alle 02:30, su Rai Sport, potrai vedere la replica del Pattinaggio di Velocità, Mondiali Allround & Sprint Finali Sprint, 3a Giornata. Alle 05:00, su Rai Sport, ci sarà la replica dello Sci Fondo con la Coppa del Mondo 2023/24 50 KM Mass Start Maschile

ore 06:00 Tiro a Segno Coppa del Mondo (replica)

da Granada [Spagna]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

ore 07:30 Tuffi : Coppa del Mondo 2a Giornata (differita)

da Montreal [Canada]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Tania Cagnotto

da Baku [Azerbaigian]

Telecronaca: Andrea Fusco

Prima giornata di finali a Baku, tappa azera della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Per l'Italia Salvatore Maresca è in finale agli anelli mentre Elisa Iorio in quella alle parallelo asimmetriche.

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Aare [Svezia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Grande favorita, la svizzera Lara Gut-Behrami, nello slalom gigante femminile in scena ad Are, in Svezia. In gara anche la Shiffrin, che si è ripresa dopo la caduta a Cortina, mentre per l'Italia l'attenzione è tutta calamitata da Federica Brignone, con in tasca il trionfo in superG a Kvitfjell.

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

a cura di Lorenzo Roata

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Luca Di Bella

ore 13:15 Coppa del Mondo di Sci Alpino: Studio (diretta)

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Aare [Svezia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Seconda manche dello slalom gigante femminile in scena ad Are, in Svezia. Grande favorita, la svizzera Lara Gut-Behrami, nello slalom gigante femminile in scena ad Are, in Svezia. In gara anche la Shiffrin, che si è ripresa dopo la caduta a Cortina, mentre per l'Italia l'attenzione è tutta calamitata da Federica Brignone, con in tasca il trionfo in superG a Kvitfjell.

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Auron [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

da Inzell [Germania]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi

A Inzell, in Germania, vanno in scena le finali di All-Round. Per l'Italia, occhi puntati su Davide Ghiotto, che sul curriculum vanta il terzo posto aggiudicato ai Campionati All Around 2022.

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

Quinta giornata dei Campionati Italiani primaverili 2024 di nuoto con la finale dei 50 m rana maschile e la finale 400 m stile libero donne.

da Gyor [Ungheria]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa e Roberto Di Donna

da Urbino [Pesaro]

Telecronca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Cortina d'Ampezzo [Belluno]

Telecronaca: Davide Novelli e Gigi Carletti

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

da Oslo [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 05:00 Sci Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 50 KM Mass Start Start Maschile (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle ore 08:55, su Rai Play 3, potrai seguire la Ginnastica Artistica con la Coppa del Mondo, direttamente da Baku, in Azerbaigian. La telecronaca sarà a cura di Andrea Fusco. Ricorda che questa sarà la prima giornata di finali, e per l'Italia Salvatore Maresca gareggerà nella finale agli anelli mentre Elisa Iorio sarà in gara alle parallele asimmetriche. Successivamente, alle 10:30 su Rai Play 2, potrai seguire lo Sci Di Fondo direttamente da Oslo, in Norvegia. La telecronaca sarà affidata a Franco Bragagna. La competizione prevede la 50 Km a tecnica classica femminile, tappa della Coppa del Mondo che promette grandi emozioni. A mezzogiorno e quaranta, sempre su Rai Play 3, trasmetteremo il Pattinaggio di Velocità, direttamente dai Mondiali di Inzell, in Germania. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Fanelli e Sergio Anesi. Le finali Allround saranno il fulcro dell'evento, con particolare attenzione per l'atleta italiano Davide Ghiotto. Infine, alle 13:55 su Rai Play 2, avremo il Ciclismo con la settima tappa che parte da Nizza e arriva ad Auron, in Francia. La telecronaca sarà condotta da Andrea De Luca e Stefano Garzelli. Questa tappa presenta una lunghezza di 173 km e include la sfida della salita a La Colmaine.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

ore 08:55 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ginnastica Artistica - Coppa del Mondo, Baku: 1a giornata (diretta)

da Baku [Azerbaigian]

Telecronaca: Andrea Fusco

Prima giornata di finali a Baku, tappa azera della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Per l'Italia Salvatore Maresca è in finale agli anelli mentre Elisa Iorio in quella alle parallelo asimmetriche.



Sci Di Fondo - Oslo: 50 Km tecnica classica femminile (diretta)

da Oslo [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

La Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa a Oslo (Norvegia): va in scena la mass start con la 50 Km a tecnica classica femminile.



Pattinaggio di Velocità - Mondiali - Finali Allround: 1a giornata (diretta)

da Inzell [Germania]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi

A Inzell, in Germania, vanno in scena le finali di All-Round. Per l'Italia, occhi puntati su Davide Ghiotto, che sul curriculum vanta il terzo posto aggiudicato ai Campionati All Around 2022.



Ciclismo 7a tappa: Nizza - Auron (diretta)

da Auron [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

Penultima tappa del tour, che presenta 173 km, con la difficoltà di La Colmaine da scalare, ma per il resto un'ascesa lunga senza particolari asperità

LO SPORT ALLA RADIO:

La Coppa del Mondo di sci da Kraniska Gora con Emilio Mancuso, il risultato delle qualifiche del MotoGp del Qatar con Luca Cesaretti, il Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula1 con Manuel Codignoni: aggiornamenti che aprono “Sabato Sport”, in onda sabato 9 marzo alle 14.00 su Radio 1, condotto da Guido Ardone. Alle 14.50, “Tutto il Calcio minuto per minuto”, condotto da Massimiliano Graziani. In scaletta due partite di Serie A e cinque partite di Serie B: Sassuolo – Frosinone (Giovanni Scramuzzino); Cagliari – Salernitana (Paolo Mastino); Modena – Feralpisalò (Iacopo Barlotti); Spezia – Sudtirol (Rita Lucido) e, dalle 16.15, Catanzaro – Reggiana (Antonio Lopez); Cremonese – Como (Marco Signorelli) e Pisa – Ternana (Sara Meini). All’interno, dalle 15.15, anche il rugby con Italia – Scozia del Sei Nazioni con la radiocronaca di Paolo Pacitti. Alle 17.06, si riprende con Sabato Sport, con la sprinta race dal MotoGp del Qatar raccontata da Luca Cesaretti. Alle 18 la radiocronaca della partita Bologna-Inter raccontata da Francesco Repice e in contemporanea il Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula1, con la voce di Manuel Codignoni. Alle 20.45 il calcio d’inizio di Genoa - Monza con la radiocronaca di Diego Carmignani ed Enzo Melillo. Dalle 22.30 fino al termine aggiornamenti e analisi a commento della giornata sportiva con Sebino Nela e Filippo Grassia.

