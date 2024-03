Rai Sport HD | Sci Alpino, Ciclismo Milano - Sanremo, Volley - Sabato 16 Marzo 2024

In vista del weekend, Sabato 16 Marzo 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Sabato 16 Marzo 2024 si prospetta avvincente. Alle ore 11:00, su RAIDUE HD, potrai seguire il Notiziario con il TG Sport Giorno, in diretta da Milano. Questo ti terrà aggiornato su tutte le ultime novità sportive, eventi e risultati. Successivamente, alle 14:00, inizia la diretta della Milano-Sanremo 2024, una delle classiche più importanti del ciclismo internazionale. Questa edizione sarà raccontata in modo completo e dettagliato, con partenza inedita da Pavia e arrivo tradizionale a Sanremo. La telecronaca è affidata a Francesco Pancani e Alessandro Petacchi, con la motocronaca di Stefano Rizzato e gli interventi da studio di Alessandro Fabretti. Si prevede una corsa avvincente con favoriti come Tadej Poga?ar e speranze italiane come Alberto Bettiol e Filippo Ganna. Infine, alle 18:40, su RAIDUE HD, avrai l'opportunità di seguire il Notiziario con il TG Sport Sera del Sabato, in diretta dallo studio SR8 di Roma. Sarà l'occasione ideale per rimanere informato sugli ultimi sviluppi e gli eventi sportivi del giorno.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

da Milano



HD: da Milano ore 14:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Milano-Sanremo 2024 (diretta)

da Sanremo [Imperia]

Telecronaca: Francesco Pancani, Alessandro Petacchi - Motocronaca: Stefano Rizzato

Studio a cura di: Alessandro Fabretti

Una diretta fiume, in tv tra Rai Sport HD e Rai 2 e su Radio 1 per le ultime due ore, per il racconto della prima delle cinque “classiche monumento” del calendario ciclistico internazionale, le corse che hanno fatto la storia del ciclismo, e la cui prima edizione risale addirittura al 1907, agli albori del secolo scorso. E’ la Milano-Sanremo, la signora di primavera, la Classicissima, bersaglio agognato da generazioni di ciclisti, che nel proprio albo d’oro conserva nomi passati direttamente dalla strada alla leggenda, da Girardengo a Binda, da Guerra - la Locomotiva umana – a Bartali e Coppi, che tra il 1946 e il 1950 si divisero i successi, dal “Cannibale” Merckx, sette volte primo in Via Roma ai duelli in chiave azzurra Moser-Saronni e Bugno-Chiappucci, fino al morso dello Squalo Nibali, ultimo rappresentante del ciclismo tricolore ad imporsi sul traguardo di Sanremo. Le speranze azzurre di quest’anno sono riposte soprattutto in Alberto Bettiol, dopo l’impresa nella Milano-Torino di mercoledì scorso, vinta con un’azione prepotente da lontano, e nella potenza di Filippo Ganna in caso di arrivo in volata. Il totem della corsa, in ogni caso, sarà lo sloveno Tadej Pogaçar, favorito d’obbligo dopo l’impresa alle Strade Bianche, con fuga d’altri tempi e arrivo solitario in Piazza del Campo. La Rai racconterà l’edizione 2024 della corsa, sabato 16 marzo, praticamente in forma integrale, con la partenza, quest'anno inedita da Pavia, e i primi chilometri nell’Oltrepò pavese fino a Casteggio su Rai Sport HD, con Andrea De Luca, Stefano Garzelli e Beppe Conti, per poi passare su Rai 2 alle 14.00, in coincidenza del rientro del gruppo sul percorso originario, con il Turchino, i Capi, la Cipressa e il Poggio prima della discesa verso Sanremo, accompagnati dalle voci di Francesco Pancani e Alessandro Petacchi, gli interventi dalla moto cronaca di Stefano Rizzato e quelli di Alessandro Fabretti dallo studio allestito sulla linea dell’arrivo, in via Roma. In radio, invece, il racconto della Classicissima sarà di Manuel Codignoni.



ore 18:40 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 16 Marzo 2024

Alle ore 06:00 la rubrica "Radiocorsa", curata da Andrea De Luca, che offre uno sguardo approfondito sul mondo del ciclismo, dalle corse dilettantistiche alle gare professionistiche delle varie categorie. Alle 7:00 c'è il notiziario "TG Sport Mattina" in diretta, seguito alle 7:30 dalla replica della Coppa del Mondo 2023/24 di snowboard slopestyle da Tignes, in Francia, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Paolo Marengo. Alle 8:45 ci sarà uno studio dedicato alla Coppa del Mondo di Sci Alpino, con la telecronaca di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 9:00 inizia la finale di Coppa del Mondo 2023/24 di slalom gigante maschile, con la prima manche da Saalbach, in Austria, commentata da Davide Labate e Alberto Schieppati, con Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti in gara per l'Italia. Dopo una pausa studio alle 10:00, alle 10:30 si svolge la prima manche della finale di Coppa del Mondo di slalom femminile, ancora da Saalbach, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, e la partecipazione di Martina Peterlini per l'Italia.

Alle 11:28 torna lo studio, seguito alle 11:30 dalla diretta della Milano-Sanremo 2024, con la telecronaca di Andrea De Luca, Stefano Garzelli e Beppe Conti, che presenta un percorso di 288 chilometri partendo da Pavia e arrivando a Sanremo. Dopo la gara ciclistica, alle 11:55 si torna in studio, seguito alle 12:00 dalla seconda manche della finale di slalom gigante maschile, sempre da Saalbach, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Alle 13:00 c'è un altro intermezzo studio, seguito alle 13:15 dalla seconda manche della finale di slalom femminile, ancora da Saalbach, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Dopo le gare di sci alpino, alle 14:30 si torna in studio per un altro intermezzo prima di passare alla Coppa del Mondo 2023/24 di freestyle dual moguls da Valmalenco, con la telecronaca di Stefano Ploner.

Alle 15:45 è la volta del pattinaggio di velocità short track, con la prima giornata dei Campionati Mondiali Finali da Rotterdam, nei Paesi Bassi, commentati da Davide Novelli e Gabriella Monteduro e l'attenzione è focalizzata sulla campionessa Arianna Fontana. Successivamente, alle 17:45, è in programma la rubrica "Gli Imperdibili", che offre backstage, anteprime, eventi e curiosità sulla programmazione dei canali Rai. Alle 17:50 passiamo alla Pallavolo Maschile, con il match dei quarti di finale della SuperLega Credem Banca 2023/24, che vede scontrarsi il Gas Sales Bluenergy Piacenza e l'Allianz Milano, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Alle 20:20, invece, è la volta della Pallavolo Femminile, con il match della Serie A1 Tigotà 2023/24 tra Imoco Conegliano e Wash4green Pinerolo, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.

La giornata prosegue con il Rally Campionato Italiano Rally del Ciocco Lucca, con la seconda giornata da Barga, in Toscana, in differita/sintesi, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. Alle 23:30 c'è il notiziario "TG Sport Notte", seguito alle 23:45 dalla rubrica "Tg Sport Speciale Speciale Campionato" in diretta, condotta da Fabrizio Tumbarello. La programmazione continua con repliche di eventi sportivi in differita nelle prime ore del mattino successivo, tra cui il Freestyle Coppa del Mondo 2023/24 di slopestyle femminile alle 00:30, il Freestyle Coppa del Mondo 2023/24 di slopestyle maschile alle 01:15, e una replica della prima giornata dei Campionati Mondiali Finali di Pattinaggio di Velocità Short Track alle 02:00.

ore 06:00 Rubrica: Radiocorsa

a cura di Andrea De Luca

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Snowboard: Coppa del Mondo 2023/24 Slopestyle (replica)

da Tignes [Francia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Paolo Marengo

ore 08:45 Coppa del Mondo di Sci Alpino: Studio (diretta)
dallo studio SR5 - Milano
Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 09:00 Sci Alpino: Finali Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante maschile - 1a manche (diretta)

da Saalbach [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Rush finale, per la Coppa del Mondo di sci alpino che si disputa a Saalbach, in Austria. Nello slalom gigante maschile, a cercare un piazzamento soddisfacente in classifica, gli azzurri Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti.

ore 10:00 Coppa del Mondo di Sci Alpino: Studio (diretta)
dallo studio SR5 - Milano
Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:30 Sci Alpino: Finali di Coppa del Mondo 2023/24 Slalom femminile - 1a manche (diretta)

da Saalbach [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Per le finali di Coppa del Mondo che si tengono a Saalbach, in Austria, a gareggiare per lo slalom femminile sarà Martina Peterlini, mentre non parteciperanno per loro scelta Marta Bassino e Federica Brignone.

ore 11:28 Coppa del Mondo di Sci Alpino: Studio (diretta)
dallo studio SR5 - Milano
Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 11:30 Ciclismo - Milano-Sanremo 2024 (diretta)

da Sanremo [Imperia]

Telecronaca: Andrea De Luca, Stefano Garzelli, Beppe Conti

Un percorso di 288 chilometri: la Classicissima, arrivata alla 115a edizione, quest'anno parte da Pavia, in piazza Vittoria, con i primi 44 km che si sviluppano nell'Oltrepò pavese ed arrivo classico in via Roma a Sanremo. Più di 170 i corridori a cimentarsi nel tracciato più lungo di tutti, e non privo di difficoltà. Fari puntati in particolare sul campione del mondo Mathieu van der Poel e su Tadej Pogacar, che si è distinto sulle Strade Bianche. Filippo Ganna, reduce dal secondo posto della edizione precedente, giocherà anche lui le sue carte per affermarsi.

ore 11:55 Coppa del Mondo di Sci Alpino: Studio (diretta)
dallo studio SR5 - Milano
Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 12:00 Sci Alpino: Finali Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante maschile - 2a manche (diretta)

da Saalbach [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

La Coppa del Mondo di sci alpino che si disputa a Saalbach, in Austria, è arrivata alle battute finali. Nello slalom gigante maschile, a scendere in pista nella disciplina dello slalom gigante gli azzurri Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti.

ore 13:00 Coppa del Mondo di Sci Alpino: Studio (diretta)
dallo studio SR5 - Milano
Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:15 Sci Alpino: Finali di Coppa del Mondo 2023/24 Slalom femminile - 2a manche (diretta)

da Saalbach [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Per le finali di Coppa del Mondo che si tengono a Saalbach, in Austria, a gareggiare per lo slalom femminile, sarà Martina Peterlini, mentre non parteciperanno per loro scelta Marta Bassino e Federica Brignone.

ore 14:30 Coppa del Mondo di Sci Alpino: Studio (diretta)
dallo studio SR5 - Milano
Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio SR5 - Milano

Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

ore 14:40 Freestlye: Coppa del Mondo 2023/24 Dual Mogols diretta
da Valmalenco [Sondrio]
Telecronaca: Stefano Ploner

da Valmalenco [Sondrio]

Telecronaca: Stefano Ploner

da Valmalenco [Sondrio] Telecronaca: Stefano Ploner ore 15:45 Pattinaggio di Velocità Short Track - Camp. Mondiali Finali - 1a giornata (diretta)

da Rotterdam [Paesi Bassi]

Telecronaca: Davide Novelli e Gabriella Monteduro

A Rotterdam, nei Paesi Bassi, va in scena la 48° edizione dei Mondiali di short track. Attesa per la campionessa Arianna Fontana.

ore 17:45 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)
Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

ore 17:50 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca 2023/24 Quarti - #3: Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Milano (diretta)
da Piacenza
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
Per i play-off del campionato di pallavolo maschile con il match dei quarti di finale, al meglio delle cinque partite, vede scontrarsi in campo il Gas Sales Bluenergy Piacenza e l'Allianz Milano.

da Piacenza

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Per i play-off del campionato di pallavolo maschile con il match dei quarti di finale, al meglio delle cinque partite, vede scontrarsi in campo il Gas Sales Bluenergy Piacenza e l'Allianz Milano.

ore 20:20 Pallavolo Femminile: Serie A1 Tigotà 2023/24 25a giornata: Imoco Conegliano - Wash4green Pinerolo (diretta)
da Villorba [Treviso]
Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
Le campionesse d'Italia in carica di Conegliano scendono in campo al Palaverde contro Pinerolo.

da Villorba [Treviso]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Le campionesse d'Italia in carica di Conegliano scendono in campo al Palaverde contro Pinerolo.

ore 23:00 Rally: Camp. Italiano Rally del Ciocco Lucca 2a giornata (differita/sintesi)
da Barga [Lucca]
Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli
Al via la seconda prova del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che si svolte nell'Alta Toscana di Garfagnana e Mediavalle.

da Barga [Lucca]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Al via la seconda prova del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che si svolte nell'Alta Toscana di Garfagnana e Mediavalle.

da Barga [Lucca] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli Al via la seconda prova del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che si svolte nell'Alta Toscana di Garfagnana e Mediavalle. ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

ore 00:30 Freestyle: Coppa del Mondo 2023/24 Slopestyle femminile (differita)

ore 01:15 Freestyle: Coppa del Mondo 2023/24 Slopestyle maschile (differita)

ore 02:00 Pattinaggio di Velocità Short Track - Camp. Mondiali Finali - 1a giornata (differita)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. La mattinata inizia con il ciclismo, con la Milano-Sanremo 2024, una delle classiche più attese dell'anno, che parte da Pavia e arriva a Sanremo dopo 288 chilometri. La telecronaca è affidata a Andrea De Luca, Stefano Garzelli e Beppe Conti. Successivamente, su Rai Play 2, si passa al rally con il Campionato Italiano a Il Ciocco, seconda prova, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. Su Rai Play 3, invece, si disputa la gara di sci di fondo a Falun, in Svezia, con la 10 Km tecnica classica femminile, commentata da Franco Bragagna. Si tratta delle battute finali per la Coppa del Mondo di sci di fondo, e l'Italia è rappresentata da Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Martina Di Centa e Maria Gismondi. Nel pomeriggio, su Rai Play 2, ci si sposta ai Mondiali di short track a Rotterdam, nei Paesi Bassi, con la prima giornata di gare, commentate da Davide Novelli e Gabriella Monteduro. Tra gli atleti in evidenza c'è la campionessa Arianna Fontana. Infine, su Rai Play 3, ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo a Falun, ma questa volta con la 10 Km tecnica classica maschile, ancora con la telecronaca di Franco Bragagna. Gli atleti italiani in gara sono Federico Pellegrino, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Simone Daprà, Lorenzo Romano, Alessandro Chiocchetti ed Elia Barp.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:50 - Rai Play (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Milano-Sanremo 2024 (diretta)

da Sanremo [Imperia]

Telecronaca: Andrea De Luca, Stefano Garzelli, Beppe Conti

E' il giorno della Classicissima, arrivata alla sua 115a edizione. Partenza inedita da Pavia, ed arrivo classico in via Roma a Sanremo dopo 288 chilometri totali.



ore 10:45 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)
Rally - C.to Italiano: Il Ciocco - 2a prova (diretta)
da Barga [Lucca]
Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli
Al via la seconda prova del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che si svolte nell'Alta Toscana di Garfagnana e Mediavalle.

Rally - C.to Italiano: Il Ciocco - 2a prova (diretta)

da Barga [Lucca]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Al via la seconda prova del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che si svolte nell'Alta Toscana di Garfagnana e Mediavalle.



da Barga [Lucca] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli Al via la seconda prova del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che si svolte nell'Alta Toscana di Garfagnana e Mediavalle. ore 11:00 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Di Fondo - Falun: 10 Km tecnica classica femminile (diretta)

da Falun [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

Battute finali per la Coppa del Mondo di sci di fondo che si tiene a Falun, in Svezia. Convocate per la compagine azzurra: Caterina Ganz; Anna Comarella; Nicole Monsorno; Martina Di Centa; Maria Gismondi.



ore 13:30 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)
Short Track - Mondiali: 1a giornata (diretta)
da Rotterdam [Paesi Bassi]
Telecronaca: Davide Novelli e Gabriella Monteduro
A Rotterdam, nei Paesi Bassi, va in scena la 48° edizione dei Mondiali di short track. Attesa per la campionessa Arianna Fontana.

Short Track - Mondiali: 1a giornata (diretta)

da Rotterdam [Paesi Bassi]

Telecronaca: Davide Novelli e Gabriella Monteduro

A Rotterdam, nei Paesi Bassi, va in scena la 48° edizione dei Mondiali di short track. Attesa per la campionessa Arianna Fontana.



da Rotterdam [Paesi Bassi] Telecronaca: Davide Novelli e Gabriella Monteduro A Rotterdam, nei Paesi Bassi, va in scena la 48° edizione dei Mondiali di short track. Attesa per la campionessa Arianna Fontana. ore 14:00 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Di Fondo - Falun: 10 Km tecnica classica maschile (diretta)

da Falun [Norvegia]

Telecronaca: Franco Bragagna

Battute finali per la Coppa del Mondo di sci di fondo che si tiene a Falun, in Svezia. Convocati per la compagine azzurra: Federico Pellegrino; Paolo Ventura; Michael Hellweger; Simone Daprà; Lorenzo Romano; Alessandro Chiocchetti; Elia Barp.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

