Diretta Rai Sport Domenica 26 Maggio 2024 Ciclismo: Giro d'Italia, Ginnastica, Equitazione, Basket

In vista del weekend, Domenica 26 Maggio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro e Tour e, naturalmente, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. I prossimi mesi saranno ricchissimi di avvenimenti sportivi e la Rai, nel pieno rispetto della propria mission di Servizio Pubblico, sarà impegnata con il massimo delle capacità editoriali e tecnologiche per garantirne la fruizione al più ampio numero possibile di appassionati. Il tutto, visibile, ascoltabile e fruibile, come recita il claim della conferenza stampa di presentazione, "Ovunque, minuto per minuto": non solo in tv, tanto sulle reti generaliste quanto su Rai Sport Hd, RaiNews 24 e Rai Italia, ma anche in radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, e in streaming, live, on demand o attraverso l'app, su Rai Play e su RaiPlay Sound. Ovunque, appunto.

Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi. Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Oggi su RAIDUE HD, la giornata sarà ricca di dirette sportive e notiziari. Alle ore 11:00, potrai seguire il TG Sport Giorno in diretta dallo studio TV1 di Milano, per rimanere aggiornato sulle ultime notizie sportive. Alle 14:00, torna l'equitazione con il Gran Premio Roma Rolex trasmesso in diretta da Piazza di Siena, Roma, con la telecronaca di Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano. Questo evento fa parte del prestigioso concorso di Piazza di Siena. Alle 15:20, sarà il momento del ciclismo con la 21a tappa del Giro d'Italia 2024, che si svolge interamente a Roma. La telecronaca sarà curata da Francesco Pancani e Davide Cassani, con Stefano Rizzato e Giada Borgato che si occuperanno della motocronaca e delle interviste. Successivamente, alle 18:45, potrai assistere al Processo alla Tappa, un'analisi approfondita della tappa del giorno del Giro d'Italia, con Alessandro Fabretti, Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Beppe Conti in studio. Alle 19:25, Novantesimo Minuto ti offrirà un riepilogo della domenica di campionato, inclusi gli anticipi del sabato, con Paola Ferrari e Paolo Paganini che condurranno la trasmissione dallo studio SR5 di Roma. Verranno mostrati i momenti salienti della Serie A, con collegamenti dai campi di gara e commenti degli ospiti in studio, oltre all'analisi degli episodi arbitrali. In serata, alle 22:45, La Domenica Sportiva, condotta da Simona Rolandi dallo studio TV2 di Milano, offrirà un approfondimento su calcio e altri sport, con interviste, dati e immagini per raccontare l'attualità sportiva. Infine, a mezzanotte e mezza, L'Altra DS, condotta da Monica Matano dallo studio SR8 di Roma, chiuderà la giornata con servizi, interviste e approfondimenti su eventi sportivi olimpici, paralimpici e sul mondo dei motori.

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano





ore 14:00 - RAIDUE HD:

Equitazione - Piazza di Siena - Gran Premio Roma Rolex (diretta)

da Piazza di Siena [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano

Il Concorso di Piazza di Siena continua con il Gran Premio Roma Rolex.



ore 15:20 - RAIDUE HD:

Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro in Diretta 21a tappa: Roma > Roma (diretta)

da Roma

Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani

Motocronaca e interviste: Stefano Rizzato e Giada Borgato



ore 18:45 - RAIDUE HD:

Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Processo alla Tappa (diretta)

da Roma

In studio: Alessandro Fabretti, Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Beppe Conti



ore 19:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.



ore 22:45 - RAIDUE HD:

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.



ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

Servizi, interviste ed approfondimenti a tutto campo, cronaca ed anticipazioni sugli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e sul mondo dei Motori.

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 26 Maggio 2024

Alle 6:00 su Rai Sport HD inizia la giornata con la rubrica "L'Uomo e il Mare", a cura di Giulio Guazzini. Alle 6:30 prende il via "Sportabilia", condotto da Lorenzo Roata. In questa puntata, SportAbilia celebra i due portabandiera azzurri alle Paralimpiadi di Parigi 2024: Luca Mazzone e Ambra Sabatini. La trasmissione si apre con un videomessaggio del presidente CIP Luca Pancalli che elegge i due atleti destinati a portare il vessillo tricolore durante la cerimonia inaugurale dei Giochi francesi. Si includono emozionanti immagini di repertorio e testimonianze dei due atleti, il veterano plurimedagliato tra nuoto ed handbike a partire da Sidney 2000 e la sprinter più forte al mondo sui 100 T63. Nella seconda parte, lo Speciale sul paraclimbing mette in luce l'arrampicata sportiva in versione adattata, con un focus sulla neonata Nazionale italiana all'egida della FASI, agli ordini del direttore tecnico Cristina Cascone. La trasmissione si conclude con "Sport Senza Confini", la scuola itinerante promossa e organizzata dalla FISPES per avviare il maggior numero possibile di ragazzi e ragazze con disabilità alla pratica agonistica. Alle 7:00 sarà trasmesso in diretta il Notiziario - TG Sport Mattina, seguito alle 7:30 dall'equitazione con il CSIO Piazza di Siena 2024, terza giornata: Gran Premio Sei Barriere, in differita dal 25 maggio, con la telecronaca di Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano. Alle 8:30 potremo vedere in replica la gara femminile delle World Series di Triathlon a Cagliari, con la telecronaca di Davide Labate e Andrea Facchinetti. Successivamente, alle 10:10, dagli Europei di Ginnastica Ritmica di Budapest, avremo le finali di specialità individuali, con la telecronaca di Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio. Alle 12:25 Rai Sport HD trasmetterà in diretta l'equitazione con il CSIO Piazza di Siena 2024, quarta giornata: Gran Premio Roma Rolex, direttamente da Piazza di Siena a Roma, con la telecronaca di Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano. Successivamente, alle 14:00, dagli Europei di Ginnastica Ritmica di Budapest, avremo le finali di specialità a squadre, con la telecronaca di Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio. Alle 15:35 la programmazione continuerà con la Ginnastica Artistica dalle Final Six Serie A1 Firenze, in diretta da Firenze, con la telecronaca di Marco Fantasia e Andrea Massaro. Alle 18:45 su Rai Sport HD potrai seguire la Semifinale #4 della pallacanestro Serie A2 maschile tra Udine e Cantù, in diretta dal Palasport "Carnera" di Udine. La telecronaca sarà curata da Maurizio Fanelli e Sandro De Pol. Successivamente, alle 21:00, potrai vedere la differita del 25 maggio della Serie C - Fase Play off Nazionale - 2° turno Ritorno tra Torres e Benevento, dallo stadio Vanni Sanna di Sassari. La telecronaca sarà di Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi, con bordocampo ed interviste a cura di Massimo Proietto. Alle 23:00 torna il ciclismo con il TGiro, seguito alle 23:50 dalla replica della 21a tappa del Giro d'Italia 2024 con il Giro Notte. La notte prosegue con altre repliche, tra cui l'equitazione con il Gran Premio Roma Rolex del CSIO Piazza di Siena 2024 alle 00:50, il calcio Nazionale Under 17 con l'incontro Italia - Slovacchia del Campionato Europeo 2024 alle 02:20 e il triathlon dalle World Series di Cagliari alle 04:20.

ore 06:00 Rubrica: L'Uomo e il Mare

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini ore 06:30 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata

SportAbilia questa volta celebra i due portabandiera azzurri alle Paralimpiadi di Parigi2024: Luca Mazzone e Ambra Sabatini; in apertura di puntata proprio il videomessaggio del presidente CIP Luca Pancalli in cui elegge i due destinati a portare il vessillo tricolore durante la cerimonia inaugurale ai Giochi francesi: "Due atleti simbolo - dice Pancalli - che insieme rappresentano la storia del nostro movimento fra passato, presente e futuro a stimolo per tutti quei giovani con disabilità che vogliono darsi allo sport paralimpico". Impreziosite da emozionanti immagini di repertorio, da non perdere di seguito le testimonianze dei due diretti interessati ancora nel pieno dell'emozione per il prestigioso incarico ricevuto, da una parte il veterano plurimedagliato tra nuoto ed handbike a partire da Sidney2000, dall'altra la sprinter più forte al mondo sui 100 T63. Nella seconda parte poi lo Speciale sul paraclimbing altrimenti l'arrampicata sportiva in versione adattata col punto sulla neonata Nazionale italiana all'egida della FASI agli ordini del direttore tecnico Cristina Cascone al lavoro convinto insieme ai suoi ragazzi durante l'ultimo raduno a Bologna; in chiusura, "Sport Senza Confini" la scuola itinerante per meritevole progetto promosso e organizzato dalla FISPES allo scopo di avviare verso la pratica agonistica il maggior numero di ragazzi e ragazze con disabilità.

ore 06:30 Rubrica: Sportabilia
a cura di Lorenzo Roata
SportAbilia questa volta celebra i due portabandiera azzurri alle Paralimpiadi di Parigi2024: Luca Mazzone e Ambra Sabatini; in apertura di puntata proprio il videomessaggio del presidente CIP Luca Pancalli in cui elegge i due destinati a portare il vessillo tricolore durante la cerimonia inaugurale ai Giochi francesi: "Due atleti simbolo - dice Pancalli - che insieme rappresentano la storia del nostro movimento fra passato, presente e futuro a stimolo per tutti quei giovani con disabilità che vogliono darsi allo sport paralimpico". Impreziosite da emozionanti immagini di repertorio, da non perdere di seguito le testimonianze dei due diretti interessati ancora nel pieno dell'emozione per il prestigioso incarico ricevuto, da una parte il veterano plurimedagliato tra nuoto ed handbike a partire da Sidney2000, dall'altra la sprinter più forte al mondo sui 100 T63. Nella seconda parte poi lo Speciale sul paraclimbing altrimenti l'arrampicata sportiva in versione adattata col punto sulla neonata Nazionale italiana all'egida della FASI agli ordini del direttore tecnico Cristina Cascone al lavoro convinto insieme ai suoi ragazzi durante l'ultimo raduno a Bologna; in chiusura, "Sport Senza Confini" la scuola itinerante per meritevole progetto promosso e organizzato dalla FISPES allo scopo di avviare verso la pratica agonistica il maggior numero di ragazzi e ragazze con disabilità.
ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Equitazione: CSIO Piazza di Siena 2024 3a giornata: Gran Premio Sei Barriere (differita del 25/5)

da Piazza di Siena [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano

ore 08:30 Triathlon: World Series Cagliari gara Femminile (differita)
da Cagliari
Telecronaca: Davide Labate e Andrea Facchinetti

da Cagliari

Telecronaca: Davide Labate e Andrea Facchinetti

da Cagliari Telecronaca: Davide Labate e Andrea Facchinetti ore 10:10 Ginnastica Ritmica - Europei - 4a giornata: Finali di specialità individuali (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio

Agli Europei di Ginnastica ritmica di Budapest, le finali di specialità individuali.

ore 12:25 Equitazione: CSIO Piazza di Siena 2024 4a giornata: Gran Premio Roma Rolex (diretta)
da Piazza di Siena [Roma]
Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano

da Piazza di Siena [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano

ore 14:00 Ginnastica Ritmica: Camp. Europei Budapest 4a giornata: Finali di Specialità a squadre - seconda parte (diretta)
da Budapest [Ungheria]
Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio
Agli Europei di Ginnastica ritmica di Budapest, le finali di specialità a squadre.

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio

Agli Europei di Ginnastica ritmica di Budapest, le finali di specialità a squadre.

ore 15:35 Ginnastica Artistica: Final Six Serie A1 Firenze (diretta)
da Firenze
Telecronaca: Marco Fantasia e Andrea Massaro

da Firenze

Telecronaca: Marco Fantasia e Andrea Massaro

ore 18:45 Pallacanestro Serie A2 maschile Semifinale #4 Udine vs Cantù (diretta)
dal Palasport "Carnera" di Udine
Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

dal Palasport "Carnera" di Udine

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

dal Palasport "Carnera" di Udine Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol ore 21:00 Serie C - Fase Play off Nazionale - 2° turno Ritorno: Torres vs Benevento (differita del 25/5)

dallo stadio Vanni Sanna di Sassari

Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

Tutto esaurito al Vanni Sanna di Sassari per questa gara di ritorno del secondo turno dei Playoff Nazionali di Lega Pro tra Torres e Benevento. Sfida incerta in cui i padroni di casa sono chiamati a ribaltare l'1-0 rimediato all'andata al Vigorito.

ore 21:00 Serie C - Fase Play off Nazionale - 2° turno Ritorno: Torres vs Benevento (differita del 25/5)
dallo stadio Vanni Sanna di Sassari
Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi
Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto
Tutto esaurito al Vanni Sanna di Sassari per questa gara di ritorno del secondo turno dei Playoff Nazionali di Lega Pro tra Torres e Benevento. Sfida incerta in cui i padroni di casa sono chiamati a ribaltare l'1-0 rimediato all'andata al Vigorito.

In studio: Andrea De Luca e Davide Cassani

ore 23:50 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Notte 21a tappa: Roma > Roma (replica)

ore 00:50 Equitazione: CSIO Piazza di Siena 2024 4a giornata: Gran Premio Roma Rolex (replica)

ore 02:20 Calcio Nazionale Under 17: Camp. Europeo 2024 gruppo C - 2a giornata: ITALIA - Slovacchia (replica)

da Achnas [Cipro]

Telecronaca: Giacomo Capuano e Ualdo Righetti

ore 04:20 Triathlon: World Series Cagliari gara Femminile (replica)
*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Il 26 maggio, Rai Sport HD offrirà un'ampia copertura sportiva con live streaming continuo. Alle ore 10:00, su Rai Play Sport 1, potrai seguire la seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio in diretta da Lucerna, Svizzera, con la telecronaca di Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas. Poco dopo, alle 10:10, su Rai Play Sport 2, ci saranno le finali di specialità individuali degli Europei di Ginnastica Ritmica, trasmesse in diretta da Budapest, Ungheria, con il commento di Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio. A seguire, alle 12:30, su Rai Play Sport 3, sarà trasmesso in diretta il Gran Premio Roma Rolex di Equitazione, direttamente da Piazza di Siena, Roma, con la telecronaca di Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano. Questo prestigioso evento continua a essere uno dei momenti salienti della giornata. Infine, alle 13:45, ritorna la ginnastica ritmica su Rai Play Sport 2, con le finali di specialità a squadre degli Europei, sempre da Budapest, con Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio alla telecronaca. Questi eventi offrono una giornata piena di emozioni sportive, disponibile in diretta per gli appassionati.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 10:00 - Rai Play Sport 1

Canottaggio: Coppa del Mondo - 2a tappa: Lucerna (diretta)

da Lucerna [Svizzera]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas



ore 10:10 - Rai Play Sport 2

Ginnastica Ritmica - Europei - 4a giornata: Finali di specialità individuali (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio

Agli Europei di Ginnastica ritmica di Budapest, le finali di specialità individuali.



ore 12:30 - Rai Play Sport 3

Equitazione - Piazza di Siena - Gran Premio Roma Rolex (diretta)

da Piazza di Siena [Roma]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Marco Tripisciano

Il Concorso di Piazza di Siena continua con il Gran Premio Roma Rolex.



ore 13:45 - Rai Play Sport 2

Ginnastica Ritmica - Europei - 4a giornata: Finali di specialità a squadre (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio

Agli Europei di Ginnastica ritmica di Budapest, le finali di specialità a squadre.



LO SPORT ALLA RADIO:

“Domenica Sport” del 26 maggio 2024 è condotta da Guido Ardone e si apre alle 14 sulla partenza del MotoGp da Barcellona con Luca Cesaretti in radiocronaca. Un’ora dopo, alle 14.55, la Formula1 con il GP di Monaco e la voce di Giacomo Prioreschi. In contemporanea la ventunesima tappa del Giro d’Italia che si conclude a Roma, raccontata dagli inviati Cristiano Piccinelli, Silvio Martinello, Massimo Ghirotto e Manuel Codignoni. Dalle 17 lo speciale “Sulle Strade del Giro” con Guido Ardone, Roberto Amadio e gli inviati. Alle 18 il calcio d’inizio di Atalanta - Torino (Giuseppe Bisantis) e Napoli – Lecce (Diego Carmignani). Dalle 20 la conduzione passa a Filippo Corsini per “Tutto il calcio minuto per minuto”. Alle 20.45 collegamento con Giovanni Scaramuzzino per Empoli – Roma; Francesco Repice per Frosinone – Udinese; Daniele Fortuna per Lazio – Sassuolo e Dario Giordo per Verona – Inter. All’interno la Gara 2 delle semifinali di Basket tra Virtus Bologna e Venezia con Massimo Barchiesi. Dalle 22.30 Filippo Grassia e Fulvio Collovati rispondono ai messaggi e alle telefonate dei radioascoltatori.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

