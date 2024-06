Diretta Rai Sport Domenica 9 Giugno 2024 - Atletica Leggera Europei, Calcio Serie C e ITALIA - Bosnia

In vista del weekend, Domenica 9 Giugno 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 19 Giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La giornata televisiva su RAIDUE HD inizia alle 08:55 con la diretta della terza giornata dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024. Gli eventi si svolgeranno nello Stadio Olimpico di Roma, un luogo simbolico che torna a ospitare questa competizione dopo 50 anni dall'edizione del 1974. La telecronaca sarà curata da Franco Bragagna e Guido Alessandrini, affiancati da Luca Di Bella e Stefano Tilli. Elisabetta Caporale sarà a bordopista per raccogliere le impressioni degli atleti e realizzare interviste. Durante questa sessione mattutina, gli spettatori potranno seguire, tra le altre competizioni, le gare dei 400 ostacoli sia femminili che maschili. Nel pomeriggio, alle 16:30, sempre su RAIDUE HD, andrà in onda la rubrica "Sognando Parigi - La Resistenza". In questa puntata, Giorgia Villa racconterà la sua storia, condividendo i suoi sogni e le difficoltà affrontate, compreso il momento più difficile della sua carriera, quando un infortunio le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo a pochi giorni dalla partenza. Questo programma offrirà uno spunto di riflessione sul sottile confine tra essere resistenti ed essere resilienti.

Subito dopo, alle 16:50, il palinsesto propone "Euro 2024 Magazine - 12a Puntata", un magazine dedicato ai prossimi Campionati Europei di calcio che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Questo programma accompagnerà i telespettatori verso l'inizio del torneo, fornendo approfondimenti, interviste e analisi delle squadre partecipanti. Alle 17:15, l'attenzione si sposta sul calcio italiano con la diretta della finale di ritorno dei Playoff del Campionato Italiano Serie C, che vedrà sfidarsi Carrarese e LR Vicenza allo stadio "Dei Marmi" di Carrara. La telecronaca sarà curata da Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi, con Massimo Proietto a bordocampo per interviste e aggiornamenti. Questa partita segnerà l'atto conclusivo della Lega Pro 2023-2024, con in palio l'accesso alla Serie B.

In prima serata, alle 20:30 su RAIUNO HD, sarà trasmessa in diretta l'amichevole di calcio tra Italia e Bosnia Erzegovina, che si svolgerà allo stadio "Carlo Castellani" di Empoli. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, mentre Tiziana Alla sarà presente a bordocampo per raccogliere le reazioni a caldo. Dallo studio, Alessandro Antinelli e Daniele Adani offriranno analisi e commenti pre e post partita. Questa è la seconda e ultima amichevole della Nazionale A prima dell'esordio al Campionato Europeo di Calcio EURO 2024. Alle 21:00 su RAIDUE HD, proseguiranno le emozioni dell'atletica leggera con la sessione serale della terza giornata dei Campionati Europei Roma 2024. Anche in questa sessione, la telecronaca sarà curata da Franco Bragagna, Guido Alessandrini, Luca Di Bella e Stefano Tilli, con Elisabetta Caporale a bordopista. Tra le gare in programma ci sono le semifinali dei 400 metri femminili, con atlete come Mangione e Polinari, la finale del salto in alto femminile, e le semifinali dei 400 metri maschili, con atleti come Scotti e la rivelazione Sito.

La giornata si concluderà alle 23:40 su RAIDUE HD con "La Domenica Sportiva Estate", condotta da Sabrina Gandolfi in diretta dallo studio TV1 di Milano. Questo programma, adattato alla stagione estiva, seguirà le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi in corso, dagli Europei di atletica di Roma agli Europei di calcio, dal Tour de France fino alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi, offrendo un’ampia panoramica sulle attività sportive estive.

ore 08:55 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica Leggera - Campionati Europei Roma 2024 3a Giornata - Sessione Mattutina (diretta)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini / Luca Di Bella e Stefano Tilli

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

I migliori atleti europei si sfidano allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive di Roma, a 50 anni di distanza dalla precedente edizione disputata nel 1974 .Fra le gare della sessione mattutina, i 400 ostacoli femminili e maschili.





Rubrica - Sognando Parigi -La Resistenza

Tra essere resistente ed essere resiliente c'è un confine sottile, che a volte diventa labile. In questo puntata Giorgia Villa racconta la sua storia, i suoi sogni e anche il momento più duro, quando un infortunio a pochi giorni dalla partenza le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.



Rubrica - Euro 2024 Magazine 12a Puntata

Un magazine di accompagnamento ai prossimi Campionati Europei di calcio che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.



Calcio - Campionato Italiano Serie C Finale Ritorno Playoff: Carrarese - LR Vicenza (diretta)

dalo stadio "Dei Marmi" di Carrara

Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

Atto conclusivo della Lega Pro 2023-2024, la finale di ritorno dei Playoff Nazionali tra Carrarese e Vicenza. In palio c'è l'accesso alla Serie B.



Calcio Nazionale Amichevole - ITALIA vs Bosnia Erzegovina (diretta)

dello stadio "Carlo Castellani" di Empoli

Telecronaca: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla

Studio: Alessandro Antinelli e Daniele Adani

Seconda e ultima amichevole della Nazionale A di calcio prima dell'esordio al Campionato Europeo di Calcio EURO 2024.



Atletica Leggera - Campionati Europei Roma 2024 3a Giornata - Sessione Serale (diretta)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini / Luca Di Bella e Stefano Tilli

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

I migliori atleti europei si sfidano allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive di Roma, a 50 anni di distanza dalla precedente edizione disputata nel 1974. Fra le gare in programma: le semifinali dei 400 femminili con Mangione e Polinari, la finale dell'Alto femminile e le semifinali dei 400 maschili con Scotti e la rivelazione Sito.



Rubrica: La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi, dagli Europei d'atletica di Roma agli Europei di Calcio, dal Tour De France fino alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi.

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 9 Giugno 2024

La giornata televisiva di RaiSport inizia alle 06:00 con il ciclismo, con la replica della settima tappa del Giro del Delfinato, da Albertville a Samoëns 1600 in Francia, commentata da Stefano Rizzato e Stefano Garzelli. Successivamente, alle 07:30, viene trasmessa l'ottava puntata del Magazine UEFA "Road to Euro 2024", che ci porta a conoscere più da vicino le nazionali di Romania e Svizzera. Alle 07:55 è il turno dell'hockey su pista, con la replica della quinta gara della finale scudetto maschile del Campionato Italiano 2023/2024 tra Firenze VH Forte e Hockey Trissino, trasmessa da Forte dei Marmi con la telecronaca di Marco Fantasia. La giornata continua alle 10:05 con la scherma, presentando le semifinali e finali della quarta giornata dei Campionati Italiani 2024 da Cagliari, commentate da Federico e Stefano Calcagno. Alle 12:35 c'è "Sportabilia", una rubrica a cura di Lorenzo Roata.

Alle 13:00, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, iniziano le gare della sessione mattutina dei Campionati Europei di Atletica Leggera 2024, con la telecronaca di Franco Bragagna, Guido Alessandrini, Luca Di Bella e Stefano Tilli, e le interviste a bordopista di Elisabetta Caporale. Tra le gare, i 400 ostacoli femminili e maschili. Alle 13:40 si prosegue con la diretta dell'ottava e conclusiva tappa del Giro del Delfinato 2024 da Plateau des Glières, con la telecronaca di Stefano Rizzato e Stefano Garzelli. Questa tappa impegnativa include la salita del Col de la Forclaz de Montmin e del Mont Salève, con l'arrivo su Plateau des Glières. Alle 15:05 viene trasmessa la gara 2 del Campionato Mondiale 2024 MX2 di motocross dalla Lettonia, commentata da Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Segue alle 16:00 la rubrica "Sognando Parigi", dove Giorgia Villa racconta la sua storia, compreso l'infortunio che le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

Alle 16:25 la diretta continua con le semifinali e finali della quinta giornata dei Campionati Italiani di Scherma 2024 da Cagliari, commentate da Federico Calcagno e Stefano Pantano. Alle 19:00, in differita, va in onda la prima tappa del Giro d'Italia Next Gen 2024 da Aosta, con la telecronaca di Edoardo Chiozzi e Alessandro Ballan. Alle 19:30 inizia "Diretta Azzurra" dallo stadio Carlo Castellani di Empoli, per seguire gli atleti azzurri nel prepartita dell'amichevole contro la Bosnia.

Alle 20:00, la sessione serale dei Campionati Europei di Atletica Leggera 2024 prosegue in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, con le semifinali dei 400 femminili e maschili e la finale dell'Alto femminile. La telecronaca è affidata a Franco Bragagna, Guido Alessandrini, Luca Di Bella e Stefano Tilli, con Elisabetta Caporale a bordopista per le interviste. Alle 21:05 si passa alla pallacanestro con la finale Argento #4 della Serie A2 maschile tra Fortitudo Bologna e Trapani Shark, in diretta dal PalaDozza di Bologna con la telecronaca di Maurizio Fanelli e Nicola Zanarini. Alle 23:00 la differita della gara 2 della MXGP di Lettonia, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani, seguita a mezzanotte dalla finale di ritorno dei playoff del Campionato Italiano Serie C tra Carrarese e LR Vicenza, trasmessa dallo stadio "Dei Marmi" di Carrara, con la telecronaca di Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi e le interviste di Massimo Proietto. La giornata si chiude con le repliche dell'ottava tappa del Giro del Delfinato alle 02:00 e delle semifinali e finali della quinta giornata dei Campionati Italiani di Scherma 2024 alle 03:30.

ore 06:00 Ciclismo: Giro del Delfinato 7a tappa: Albertville > Samoëns 1600 (replica)

da Samoëns 1600 [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli

Settima puntata di Road to Euro 2024, la serie introduttiva ai prossimi Europei di calcio che ci porta a conoscere più da vicino le nazionali di Romania e Svizzera.

da Forte dei Marmi[Lucca]

da Cagliari

a cura di Lorenzo Roata

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini / Luca Di Bella e Stefano Tilli

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

I migliori atleti europei si sfidano allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive di Roma, a 50 anni di distanza dalla precedente edizione disputata nel 1974 .Fra le gare della sessione mattutina, i 400 ostacoli femminili e maschili.

da Plateau des Glières [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli

Tappa conclusiva del Giro del Delfinato 2024 che è tutt'altro che una passerella. Si parte con il Col de la Forclaz de Montmin per poi passare al il Mont Salève, fino all'arrivo di Plateau des Glières con una salita di 9.4 km al 7.1% di media.

da Kegnus [Lettonia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Tra essere resistente ed essere resiliente c'è un confine sottile, che a volte diventa labile. In questo puntata Giorgia Villa racconta la sua storia, i suoi sogni e anche il momento più duro, quando un infortunio a pochi giorni dalla partenza le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

da Cagliari

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

da Aosta

Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Alessandro Ballan

dallo stadio "Carlo Castellani" di Empoli

La diretta di Rai Sport per seguire da vicino gli atleti azzurri prima e dopo la partita in programma.

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini / Luca Di Bella e Stefano Tilli

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

I migliori atleti europei si sfidano allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive di Roma, a 50 anni di distanza dalla precedente edizione disputata nel 1974. Fra le gare in programma: le semifinali dei 400 femminili con Mangione e Polinari, la finale dell'Alto femminile e le semifinali dei 400 maschili con Scotti e la rivelazione Sito.

dal PalaDozza di Bologna

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Nicola Zanarini

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Ottava tappa del Mondiale motocross in Lettonia con la classe regina. Si corre nel circuito di Kegums.

dalo stadio "Dei Marmi" di Carrara

Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

Atto conclusivo della Lega Pro 2023-2024, la finale di ritorno dei Playoff Nazionali tra Carrarese e Vicenza. In palio c'è l'accesso alla Serie B.

ore 03:30 Scherma: Camp. Italiani 2024 5a giornata: Semifinali e Finali (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione continua su RaiSport HD con la trasmissione in diretta streaming 24 ore su 24, offrendo una copertura continua di tutti gli eventi sportivi trasmessi sul canale digitale. Alle 16:00 su RaiPlay Sport 1 il Motocross con il MXGP di Lettonia Gara 2 da Kegnus [Lettonia]. L'Ottava tappa del Mondiale sarà commentata da Gianluca Gafforio e Mirko Milani.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 16:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Motocross - MXGP di Lettonia - gara 2 (diretta)

da Kegnus [Lettonia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Ottava tappa del Mondiale motocross in Lettonia con la classe regina. Si corre nel circuito di Kegums.



LO SPORT ALLA RADIO:

"Domenica Sport" del 9 giugno, condotta da Manuela Collazzo, comincia alle 14 con un aggiornamento sugli Europei di Atletica a Roma con Daniele Fortuna e Giacomo Prioreschi. In contemporanea, e per tutta la durata della trasmissione, ci sarà il collegamento con Emilio Mancuso per le finestre informative dal Roland Garros. A seguire, alcuni approfondimenti sui temi sportivi della settimana: la nuova Serie C, con il presidente Matteo Marani; la neopromossa in Serie A Parma, con il d.s. Mauro Pederzoli; le Olimpiadi di Parigi del 2024, con Arianna Errigo, portabandiera azzurra insieme a Gian Marco Tamberi; il MotoGP, con Simone Battistella. Alle 17 la conduzione passa a Nico Forletta, mentre Emilio Mancuso, in collegamento, commenta la finale del Roland Garros. Quindi, un’anticipazione dell’amichevole serale tra Italia e Bosnia Erzegovina con Francesco Repice e Sara Meini. Alle 20, invece, la partenza del Gran Premio di Formula1 in Canada con Manuel Codignoni. In contemporanea, alcune gare degli Europei di Atletica a Roma. Alle 20:35 il calcio d’inizio di Italia-Bosnia Erzegovina, ultima amichevole per gli Azzurri di Spalletti prima dell'inizio dei Campionati d'Europa.

