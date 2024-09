Diretta Rai Sport Domenica 22 Settembre 2024 - Calcio Donne, Pallavolo, Ciclismo Cronometro Maschile

In vista del weekend, Domenica 22 Settembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

Il palinsesto sportivo delle reti Rai generaliste offre una copertura completa degli eventi sportivi del giorno, con diversi programmi e dirette in evidenza. Su Rai 2, si inizia la giornata alle ore 11:00 con il TG Sport Mattino, un notiziario sportivo trasmesso in diretta dallo studio TV1 di Milano. Nel pomeriggio, alle ore 15:15, è previsto Rai Sport Live, una rubrica dedicata agli eventi sportivi in corso, condotta da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini, trasmessa dallo studio SR5 di Roma.

Sempre su Rai 2, alle ore 15:30, ci sarà la diretta della gara di ciclismo dei Campionati Mondiali 2024, specialità Cronometro Uomini Elite, con telecronaca affidata ad Andrea De Luca e Alessandro Ballan. La gara, che si terrà a Zurigo in Svizzera, vedrà i ciclisti impegnati su un percorso di 46 km con 413 metri di dislivello complessivo.

Alle ore 17:45 seguirà il TG Sport Sera della Domenica, trasmesso dallo studio SR8 di Roma, un aggiornamento delle notizie sportive serali. Infine, alle ore 22:45, La Domenica Sportiva... al 90° offrirà un approfondimento sui temi del calcio e degli altri sport con Simona Rolandi e una squadra di opinionisti in studio. La trasmissione, la più antica della televisione italiana, ripercorrerà i successi sportivi della giornata attraverso interviste e dibattiti.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 15:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini ore 15:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Campionati Mondiali 2024 Cronometro Uomini Elite (diretta)

da Zurigo [Svizzera]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

In diretta da Zurigo, 46 km di percorso e 413 metri di dislivello complessivo, con partenza ed arrivo nella città elvetica.



: da Zurigo [Svizzera] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan In diretta da Zurigo, 46 km di percorso e 413 metri di dislivello complessivo, con partenza ed arrivo nella città elvetica. ore 17:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 22 Settembre 2024

Domenica 22 settembre 2024, Rai Sport HD propone un palinsesto ricco di eventi sportivi, a partire dalle ore 06:00 con la replica della 13a tappa del Tour de France 2024, che da Agen conduce a Pau. Alle ore 07:00, il notiziario TG Sport Mattino sarà in diretta per fornire le ultime notizie dal mondo dello sport. Subito dopo, alle ore 07:30, ci sarà la replica della semifinale #2 di Pallavolo della SuperCoppa Maschile tra Trento e Monza, con telecronaca di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo, dal Pala Wanny di Firenze.

Alle ore 09:30, gli appassionati di atletica leggera potranno seguire la diretta della seconda giornata dei Campionati Italiani di Società - Finale A Oro da Modena, con Franco Bragagna e Guido Alessandrini a commentare l'evento. Nel primo pomeriggio, alle ore 13:00, si svolgerà la cronometro Elite Donne dei Campionati Mondiali di ciclismo, trasmessa in diretta da Zurigo, con telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan. Alle 14:30, sarà la volta della cronometro Elite Uomini, sempre da Zurigo, con lo stesso team di telecronisti che seguirà l'evento.

A seguire, alle ore 15:40, il derby della Serie A femminile vedrà scendere in campo Inter e Milan, in diretta dall'Arena Civica di Milano, con Tiziana Alla e Katia Serra a commentare l'incontro e Sara Meini e Martina Angelini a bordo campo per interviste e aggiornamenti. Alle ore 17:45, la pallavolo tornerà in primo piano con la finale della Del Monte Supercoppa Maschile, dove Perugia affronterà Trento, trasmessa in diretta dal Pala Wanny di Firenze e commentata da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, con lo studio curato da Edi Dembinski e Fabio Vullo.

La serata proseguirà alle ore 20:30 con la differita del Giro di Puglia, da Polignano a Mare, con telecronaca di Umberto Martini. Successivamente, alle ore 22:05, ci sarà la replica dei Campionati Italiani di Tiro con l'Arco, trasmessi da Camaiore, con commento di Nicola Sangiorgio. Alle 22:50, sarà nuovamente in onda la seconda giornata dei Campionati Italiani di Società di atletica leggera, in replica.

Infine, la programmazione notturna prevede la replica della cronometro Elite Donne dei Campionati Mondiali di ciclismo alle ore 03:20 e del Campionato Italiano di Skeet Misto, che si svolgerà a Laterina, alle 05:25, con telecronaca di Davide Novelli e Sabatino Durante. Una giornata densa di sport che promette di intrattenere e informare gli appassionati.

ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2024 - Tour di Notte 13a tappa: Agen > Pau replica Pau (FRA) autori vari

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Pallavolo: SuperCoppa Maschile Semifinale #2 - Trento vs Monza (replica)

dal Pala Wanny di Firenze

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

dal Pala Wanny di Firenze Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 09:30 Atletica Leggera - Campionati Italiani Società: Finale A Oro - 2a giornata (diretta)

da Modena

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini

da Modena Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini ore 13:00 Ciclismo: Camp. Mondiali 2024 Crono Elite Donne (diretta)

da Zurigo [Svizzera]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

da Zurigo [Svizzera] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan ore 14:30 Ciclismo - Campionati Mondiali 2024 Cronometro Uomini Elite (diretta)

da Zurigo [Svizzera]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

In diretta da Zurigo, 46 km di percorso e 413 metri di dislivello complessivo, con partenza ed arrivo nella città elvetica.

da Zurigo [Svizzera] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan In diretta da Zurigo, 46 km di percorso e 413 metri di dislivello complessivo, con partenza ed arrivo nella città elvetica. ore 15:40 Calcio. Serie A femminile eBay 2024/25 3a giornata: Inter-Milan (diretta)

dall'Arena Civica di Milano

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Sara Meini e Martina Angelini

dall'Arena Civica di Milano Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Bordocampo ed interviste: Sara Meini e Martina Angelini ore 17:45 Pallavolo Maschile: Del Monte Supercoppa Finalissima Perugia - Trento (diretta)

dal Pala Wanny di Firenze

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Studio a cura di: Edi Dembinski e Fabio Vullo

dal Pala Wanny di Firenze Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Studio a cura di: Edi Dembinski e Fabio Vullo ore 20:30 Ciclismo: Giro di Puglia differita

da Polignano a Mare [Bari]

Telecronaca: Umberto Martini

da Polignano a Mare [Bari] Telecronaca: Umberto Martini ore 22:05 Tiro con l'Arco: Camp. Italiani Targa (replica)

da Camaiore [Lucca]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Camaiore [Lucca] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 22:50 Atletica Leggera: Camp. Italiani Società: Finale A Oro - 2a giornata (replica)

ore 03:20 Ciclismo: Camp. Mondiali 2024 Crono Elite Donne (replica)

ore 05:25 Tiro a Volo: Camp. Italiano Skeet Misto replica

da Laterina [Arezzo]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione delle gare in diretta streaming offre un'ampia selezione di eventi sportivi. Il live streaming su Rai Sport HD è disponibile 24 ore su 24, permettendo di seguire tutta la programmazione del canale digitale. Alle ore 12:00, Rai Play Sport 1 trasmetterà in diretta la Cronometro Individuale Donne Elite dei Mondiali di Ciclismo da Zurigo, con telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan. Successivamente, alle ore 17:50, Rai Play Sport 2 offrirà la diretta della finale di Hockey Pista ai World Skate Games da Novara, commentata da Federico Calcagno e Pierluigi Bresciani. Infine, alle ore 18:10, sempre su Rai Play Sport 2, si svolgeranno le finali di Skateboard ai World Skate Games, in diretta da Ostia, con telecronaca di Silvano Plner e Gabriel Pignatone. Una giornata ricca di sport e competizioni da non perdere.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 12:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Ciclismo - Cronometro Individuale Donne Elite (diretta)

da Zurigo [Svizzera]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan



da Zurigo [Svizzera] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan ore 17:50 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

World Skate Games - Hockey Pista: Finale (diretta)

da Novara

Telecronaca: Federico Calcagno e Pierluigi Bresciani



da Novara Telecronaca: Federico Calcagno e Pierluigi Bresciani ore 18:10 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

World Skate Games - Skateboard: Finali (diretta)

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Silvano Ploner e Gabriel Pignatone

LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica 22 settembre, "Domenica Sport", condotta da Diego Carmignani, comincia alle 12.30, sempre su Radio 1, con la radiocronaca di Fiorentina - Lazio a cura di Massimo Barchiesi e Massimo Orlando. Alle 13 ci sarà la partenza del MotoGP di Emilia-Romagna (Luca Cesaretti) e alle 14 quella della Formula1 con il Gran Premio di Singapore (Manuel Codignoni). Alle 14.50 spazio a “Tutto il calcio minuto per minuto” condotto da Filippo Corsini. In scaletta una partita di Serie A e quattro di Serie B: Monza - Bologna (Giovanni Scaramuzzino); Frosinone – Bari (Iacopo Barlotti) e Spezia – Carrarese (Alberto Viazzi). Alle 18 il calcio d’inizio di Roma - Udinese (Giuseppe Bisantis) e la finale di Supercoppa di Basket (Massimo Barchiesi) e la finale di Supercoppa maschile della Pallavolo (Manuela Collazzo). Dalle 20 la conduzione passa a Domenico Forletta e poi a Francesco Repice e Marco Signorelli per il posticipo delle 20.45, il derby Inter – Milan. Dalle 22.30 Filippo Grassia e Beppe Dossena rispondono ai messaggi e alle telefonate dei radioascoltatori.

