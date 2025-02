Dirette e Telecronisti Eventi Rai Sport Domenica 9 Febbraio 2025 | Sci Alpino, Volley, Basket, Calcio

In vista del weekend, Domenica 9 Febbraio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Si parte al mattino con il consueto TG Sport Giorno in diretta dallo studio di Milano, un appuntamento fondamentale per gli aggiornamenti su tutte le discipline. Subito dopo, grande attesa per la Discesa Maschile dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2025 in diretta da Saalbach-Hinterglemm, con la telecronaca affidata a Davide Labate e Alberto Schieppati, mentre le interviste a bordo pista saranno curate da Ettore Giovannelli. In studio, invece, la conduzione sarà di Sabrina Gandolfi con l'analisi tecnica di Paolo De Chiesa.

Nel pomeriggio, spazio alla rubrica Rai Sport Live, condotta da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini, che farà da preludio alla grande finale di Coppa Italia di Pallavolo Femminile tra Conegliano e Milano. La sfida, che si giocherà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, sarà raccontata dalla voce di Marco Fantasia e Giulia Pisani, con il supporto in studio di Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di volley, con due delle squadre più forti d'Italia pronte a contendersi il trofeo della stagione.

A fine giornata, torna l'informazione sportiva con il TG Sport Sera della Domenica, seguito, in seconda serata, da La Domenica Sportiva... al 90°, il tradizionale appuntamento con il calcio e gli altri sport. Simona Rolandi sarà affiancata da un ricco parterre di opinionisti, tra cui Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth. Un'occasione per analizzare le prestazioni delle squadre e discutere dei temi caldi del weekend sportivo. A seguire, dalle 00:30, spazio a L'Altra DS, con la conduzione di Fabrizio Tumbarello, per un ulteriore approfondimento notturno sui principali eventi della giornata.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 11:10 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino - Campionati Mondiali 2025 Discesa Maschile (diretta)

da Saalbach-Hinterglemm [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

In studio: Sabrina Gandolfi, Paolo De Chiesa



: da Saalbach-Hinterglemm [Austria] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Interviste: Ettore Giovannelli In studio: Sabrina Gandolfi, Paolo De Chiesa ore 15:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini ore 15:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: Serie A Femminile Coppa Italia - Finale: Conegliano - Milano (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio: Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta

La tensione è alle stelle, l'adrenalina sale: è tempo di Finale! Le migliori squadre della Lega Volley Femminile si sfidano per conquistare il trofeo della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025.



: dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Studio: Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta La tensione è alle stelle, l’adrenalina sale: è tempo di Finale! Le migliori squadre della Lega Volley Femminile si sfidano per conquistare il trofeo della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025. ore 17:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 22:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 9 Febbraio 2025

Si parte all’alba con le repliche delle gare di Combinata Nordica della Coppa del Mondo da Seefeld, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio. A seguire, il consueto TG Sport Mattino in diretta per un aggiornamento su tutte le principali notizie della giornata.

L’Atletica Leggera prende poi il centro della scena con la replica dell’Udin Jump, competizione indoor dedicata ai salti, con il commento tecnico di Stefano Tilli. Poco dopo, spazio al Sei Nazioni di Rugby, con la replica del match tra Italia e Galles giocato all’Olimpico di Roma. Un appuntamento fondamentale per gli Azzurri che, dopo l’esordio nel torneo, cercano un risultato importante per rilanciare la loro avventura nella competizione più prestigiosa d’Europa.

Nella tarda mattinata, gli appassionati di tiro con l’arco potranno rivedere i Campionati Italiani Indoor Para-Archery da Novara, mentre dalle 12:10 si torna alla diretta con lo Skicross della Coppa del Mondo da San Pellegrino, un evento che garantisce spettacolo ed emozioni con il commento di Stefano Ploner e Federico De Albertis.

Nel primo pomeriggio, alle 14:50, riflettori puntati sul calcio femminile, con il big match di Serie A tra Milan e Juventus in diretta dal Puma House of Football di Milano. La partita, che vedrà protagoniste due delle squadre più blasonate del campionato, sarà raccontata da Tiziana Alla e Katia Serra, con approfondimenti dal campo curati da Alessandra D'Angiò.

A seguire, spazio al freestyle con la replica della gara di Dual Moguls da Val St. Come, prima di un’altra grande diretta, quella della Superlega di pallavolo maschile, con il match tra Taranto e Cisterna. La sfida vedrà il fanalino di coda del campionato ospitare una formazione in cerca di punti fondamentali per la classifica.

In serata, l’attenzione si sposta sulla Serie A2 di pallacanestro, con la sfida tra Brindisi e Bologna. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento in un ottimo stato di forma: Brindisi ha vinto le ultime tre gare, mentre la Fortitudo Bologna è reduce da una serie impressionante di 7 successi consecutivi. Il PalaPentassuglia sarà una bolgia per un match che potrebbe cambiare gli equilibri della stagione.

A chiudere la giornata, la differita della settima giornata del Mondiale Junior/U23 di Sci di Fondo da Schilpario, seguita da una nuova replica del match tra Italia e Galles nel Sei Nazioni. Per gli appassionati di pallavolo femminile, la notte regalerà la replica della Finalissima di Coppa Italia Frecciarossa, prima di tornare nuovamente all’atletica con un’ulteriore trasmissione dell’Udin Jump.

ore 06:00 Sci Nordico: Coppa del Mondo 2024/25 Combinata Nordica: Seefeld - gara 1 (replica)

da Seefeld [Austria]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Seefeld [Austria] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 06:30 Sci Nordico: Coppa del Mondo 2024/25 Combinata Nordica: Seefeld - gara 2 (replica)

da Seefeld [Austria]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Seefeld [Austria] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Atletica Leggera 2025 (FIDAL): Udin Jump (replica)

da Udine

Telecronaca: Marco Tripisciano e Stefano Tilli

da Udine Telecronaca: Marco Tripisciano e Stefano Tilli ore 09:25 Rugby - Sei Nazioni 2025: 2a Giornata ITALIA vs Galles (replica)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo

Dopo l'esordio nel torneo, l'Italia torna in campo per la seconda giornata del Sei Nazioni in una sfida dal sapore di riscatto! Gli Azzurri affrontano il Galles in un match che promette emozioni, intensità e spettacolo.

vs Galles (replica) dallo stadio Olimpico di Roma Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo Dopo l'esordio nel torneo, l'Italia torna in campo per la seconda giornata del Sei Nazioni in una sfida dal sapore di riscatto! Gli Azzurri affrontano il Galles in un match che promette emozioni, intensità e spettacolo. ore 11:15 Tiro con l'Arco 2025: C.ti Italiani Indoor Para-Archery (replica)

da Novara

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Guidio Lo Giudice

da Novara Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Guidio Lo Giudice ore 12:10 Freestyle Coppa del Mondo - San Pellegrino: Skicross - Gara 2 (diretta)

da San Pellegrino [Bergamo]

Telecronaca: Stefano Ploner e Federico De Albertis

da San Pellegrino [Bergamo] Telecronaca: Stefano Ploner e Federico De Albertis ore 13:30 Ciclocross: Camp. Mondiali 2025 Under 23 Donne replica

da Liévin [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Rebecca Gariboldi

da Liévin [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca e Rebecca Gariboldi ore 14:50 Calcio Femminile: Serie A Ebay 2024/25 18a giornata: Milan - Juventus (diretta)

dal Puma House of Football - Centro P. Vismara di Milano

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Alessandra D'Angiò

Il Centro Sportivo Vismara di Milano è il teatro del big match della 18a giornata tra Milan e Juventus.

dal Puma House of Football - Centro P. Vismara di Milano Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Bordocampo ed interviste: Alessandra D'Angiò Il Centro Sportivo Vismara di Milano è il teatro del big match della 18a giornata tra Milan e Juventus. ore 17:00 Freestyle. Coppa del Mondo Dual Moguls (replica)

da Val St. Come [Quebec]

Telecronca: Lorenzo Leonarduzzi

da Val St. Come [Quebec] Telecronca: Lorenzo Leonarduzzi ore 17:50 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2024/25 18a giornata: Taranto - Cisterna (diretta)

da Taranto

Telecronca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Il Cisterna Volley va ospite della Gioiella Prisma Taranto, fanalino di coda della SuperLega.

da Taranto Telecronca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Il Cisterna Volley va ospite della Gioiella Prisma Taranto, fanalino di coda della SuperLega. ore 20:30 Pallacanestro Maschile: Serie A2 Old Wild West 2024/25 26a giornata: Brindisi - Bologna (diretta)

da Brindisi

Telecronca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

Due delle squadre più attese della stagione di A2, entrambe con una partenza lenta ma che ora arrivano allo scontro diretto nel loro miglior momento: Brindisi ha vinto le ultime 3 gare, di cui due contro le prime della classe, Udine e Rimini; la Fortitudo ha una serie aperta di 7 vittorie consecutive (ultima sconfitta il 29 dicembre) e ben 12 vittorie nelle ultime 14 gare disputate. Per questo il catino del PalaPentassuglia ribollirà di passione. All'andata, Bologna difese il suo fattore campo per 77-65.

da Brindisi Telecronca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol Due delle squadre più attese della stagione di A2, entrambe con una partenza lenta ma che ora arrivano allo scontro diretto nel loro miglior momento: Brindisi ha vinto le ultime 3 gare, di cui due contro le prime della classe, Udine e Rimini; la Fortitudo ha una serie aperta di 7 vittorie consecutive (ultima sconfitta il 29 dicembre) e ben 12 vittorie nelle ultime 14 gare disputate. Per questo il catino del PalaPentassuglia ribollirà di passione. All'andata, Bologna difese il suo fattore campo per 77-65. ore 22:45 Sci di Fondo: C.to del Mondo Junior/U23 Schilpario 7a giornata differita della giornata

da Schilpario [Bergamo]

Telecronaca: Marco Signorelli

da Schilpario [Bergamo] Telecronaca: Marco Signorelli ore 23:15 Rugby: Sei Nazioni 2025 2a giornata: ITALIA - Galles (replica)

ore 01:15 Pallavolo Femminile: Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 Finalissima (replica)

ore 04:00 Atletica Leggera 2025 (FIDAL): Udin Jump (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Per tutta la giornata, sarà disponibile la diretta 24 ore su 24 del canale Rai Sport HD, con tutta la programmazione trasmessa sul digitale terrestre accessibile anche in streaming per non perdere neanche un momento delle competizioni.

Dalle 11:00, su Rai Play Sport 1, spazio all’adrenalina del Freestyle con la Coppa del Mondo di Skicross da San Pellegrino, con la telecronaca affidata a Stefano Ploner e Federico De Albertis. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati degli sport invernali, con i migliori atleti della disciplina pronti a sfidarsi su un tracciato spettacolare.

Nel pomeriggio, alle 15:00, sempre su Rai Play Sport 1, sarà il turno della Finale di Coppa Italia Femminile di Pallavolo, che vedrà di fronte Conegliano e Milano alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La telecronaca sarà affidata a Marco Fantasia e Giulia Pisani, mentre dallo studio Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta approfondiranno tutti i temi della gara. Un appuntamento che anticipa la trasmissione in diretta su Rai 2 alle 15:20, per una sfida che si preannuncia elettrizzante tra le due regine del volley italiano.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 11:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Freestyle Coppa del Mondo - San Pellegrino: Skicross - Gara 2 (diretta)

da San Pellegrino [Bergamo]

Telecronaca: Stefano Ploner e Federico De Albertis



da San Pellegrino [Bergamo] Telecronaca: Stefano Ploner e Federico De Albertis ore 15:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: Serie A Femminile Coppa Italia - Finale: Conegliano - Milano (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio: Edi Dembinski e Consuelo Mangifesta

La Finale della 47^ Coppa Italia Frecciarossa sarà Prosecco Doc Imoco Conegliano contro Numia Vero Volley Milano. Domenica 9 febbraio, il grande spettacolo della finalissima, che sarà una replica delle ultime due edizioni ma anche la quarta gara stagionale tra le due squadre, alle ore 15.20 in diretta Rai 2.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

