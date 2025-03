Diretta Rai Sport Sabato 15 Marzo 2025 - Rugby Sei Nazioni ITALIA - Irlanda, Sci Alpino Hafjell

In vista del weekend, Sabato 15 Marzo 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Questo sabato su Raidue sarà una giornata all'insegna dello sport con una programmazione ricca di eventi imperdibili. Alle 15:00, l'Italia sfiderà l'Irlanda all'Olimpico di Roma per la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2025. La partita, trasmessa in diretta, vedrà gli Azzurri di Gonzalo Quesada affrontare i campioni in carica allenati da Simon Easterby, in un match che promette emozioni e spettacolo. La telecronaca sarà affidata a Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti, con Vito Giannulo a bordocampo per raccogliere interviste e impressioni a caldo. In studio, Armando Palanza, Andrea Lo Cicero e Tommaso Visentin offriranno analisi dettagliate e approfondimenti tecnici.

Dopo il rugby, l'informazione sportiva prosegue su Raidue. Alle 18:20 andrà in onda il TG Sport Sera del Sabato, che aggiornerà gli spettatori su tutti gli avvenimenti sportivi della giornata con collegamenti e servizi esclusivi. Alle 18:30, sarà il momento di Dribbling, il programma storico curato da Monica Matano, che porterà inchieste, approfondimenti e interviste esclusive, raccontando il mondo dello sport in tutte le sue sfaccettature.

A chiudere la giornata calcistica, in seconda serata alle 23:00, andrà in onda 90° Minuto del Sabato, con la conduzione di Paola Ferrari e Paolo Paganini. Il programma offrirà il racconto dettagliato degli anticipi di Serie A, con immagini esclusive, collegamenti dai campi e approfondimenti sugli episodi arbitrali con l'analisi alla moviola. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati, che potranno rivivere ogni momento saliente della giornata di campionato.

Rugby - Sei Nazioni 2025: 5a Giornata ITALIA vs Irlanda (diretta)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo

In studio: Armando Palanza, Andrea Lo Cicero e Tommaso Visentin

Ultima giornata, massimo spettacolo. L'Italia di Quesada si prepara alla battaglia contro i campioni in carica: l'Irlanda di coach Easterby. Una sfida ad alta intensità, dove gli Azzurri cercheranno di lasciare il segno contro una delle squadre più forti del torneo.



Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano

Lo storico rotocalco di Raisport con ospiti in studio, inchieste e approfondimenti a tutto campo, con uno sguardo attento al territorio ed al sociale.



Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 15 Marzo 2025

Alle 06:00 l'appuntamento mattutino è con il Freestyle, per la replica della Coppa del Mondo 2024/25 di Slopestyle Femminile, trasmessa in diretta da Tignes, in Francia. La telecronaca sarà affidata a Silvano Ploner e Federico De Albertis, pronti a raccontare ogni emozione della gara. Alle 07:00, l'attenzione si sposterà sul Pattinaggio Short Track, con la diretta dei Campionati Mondiali di Pechino 2025. Gli appassionati potranno seguire la competizione, con la telecronaca di Davide Novelli e Lara Colturi.

Nel corso della mattinata, alle 11:05, tornerà il Freestyle con la replica della Coppa del Mondo 2024/25 di Slopestyle Maschile, sempre da Tignes, con la stessa coppia di telecronisti, Silvano Ploner e Federico De Albertis, a guidare i telespettatori. Alle 12:20, il grande Sci Alpino entra in scena con la Coppa del Mondo maschile: la diretta della seconda manche del Gigante da Hafjell, in Norvegia, vedrà la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, con Ettore Giovannelli a raccogliere le interviste e il commento tecnico in studio di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

Nel pomeriggio, alle 13:45, spazio alla rubrica "Gli Imperdibili", dove sarà presentato un promo sui contenuti più interessanti in arrivo sui canali Rai. Alle 13:50, ci sarà uno speciale del TG Sport dedicato a Marta Cavalli, una delle atlete più promettenti del ciclismo italiano. Alle 14:20, tutti gli occhi saranno sul ciclismo, con la diretta della 6a tappa del Tirreno-Adriatico 2025, che si svolgerà da Cartoceto a Frontignano, con la telecronaca di Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi.

A seguire, alle 17:00, si accenderà la passione per la pallanuoto con la prima semifinale delle Final Four della Coppa Italia 2025. La diretta vedrà affrontarsi AN Brescia e RN Savona dal Centro Federale Felice Scandone di Napoli. La telecronaca sarà a cura di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione, con Piero Vitiello a raccogliere le interviste e le emozioni dai bordi vasca. Alle 18:20, spazio alla seconda semifinale della giornata, con la sfida tra Pro Recco e Trieste, sempre in diretta da Napoli, e con la stessa coppia di telecronisti e il supporto di Piero Vitiello per le interviste.

Nel tardo pomeriggio, alle 19:50, sarà il momento della differita della 7a tappa della Parigi-Nizza 2025, con la corsa che andrà da Nizza ad Auron. Andrea De Luca e Stefano Garzelli guideranno la telecronaca, mentre alle 21:30 andrà in onda la differita delle finali della 1a giornata del Campionato Italiano Invernale di Nuoto Artistico, in diretta da Riccione, con la telecronaca di Maddalena Montecucco e Paola Celli.

Infine, alle 00:00, tornerà il Pattinaggio Short Track con la replica della 1a giornata dei Campionati Mondiali di Pechino 2025, mentre alle 02:00 andrà in onda la replica della 6a tappa del Tirreno-Adriatico 2025, seguita dalle 03:20 dalla replica della 7a tappa della Parigi-Nizza 2025. La giornata si concluderà alle 04:50 con la replica della seconda manche dello Slalom Gigante maschile della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25.

ore 06:00 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Slopestyle Femminile (replica)

ore 13:50 Speciale TG Sport: Marta Cavalli

ore 14:20 Ciclismo: Tirreno - Adriatico 2025 6a tappa: Cartoceto > Frontignano (diretta)

da Riccione Telecronaca: Maddalena Montecucco e Paola Celli ore 00:00 Pattinaggio Short Track: Camp. Mondiali Pechino 2025 1a giornata (replica)

ore 02:00 Ciclismo: Tirreno - Adriatico 2025 6a tappa: Cartoceto > Frontignano (replica)

ore 03:20 Ciclismo: Parigi - Nizza 2025 7a tappa: Nizza > Auron(replica)

ore 04:50 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante maschile - 2a manche (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Su Rai Sport HD, la programmazione inizia 24 ore su 24 con il live streaming, permettendo a tutti gli appassionati di seguire la programmazione completa del canale. Alle 09:25, l'appuntamento è con il grande Sci Alpino, con la diretta della Coppa del Mondo maschile da Hafjell, in Norvegia. Gli spettatori potranno assistere alla prima manche del Gigante, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, supportati dalle interviste di Ettore Giovannelli e dal commento tecnico in studio di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

Nel pomeriggio, alle 14:00, Rai Play Sport 3 trasmetterà in diretta la 3a giornata dei Mondiali di Pattinaggio di Velocità da Hamar, in Norvegia. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Fanelli e Sergio Anesi, pronti a guidare il pubblico attraverso le emozioni delle competizioni. Alle 14:15, l'attenzione si sposterà sullo Snowboard, con la diretta della Coppa del Mondo di Slalom Parallelo da Winterberg, in Germania. Gianluca Gafforio e Gigi Carletti saranno i commentatori di questa emozionante gara.

Alle 16:30, Rai Play Sport 1 offrirà la diretta del Freestyle con la Coppa del Mondo da Craigleith, in Canada. Gli appassionati di Skicross potranno seguire la seconda gara, raccontata da Silvano Ploner. Alle 17:30, il palinsesto si sposterà sul Nuoto Artistico, con le finali della 1a giornata del Campionato Italiano Invernale da Riccione. La telecronaca sarà affidata a Maddalena Montecucco e Paola Celli, pronte a commentare le performance delle atlete in gara.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

ore 09:25 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo maschile - Hafjell: Gigante I manche (diretta)

Nuoto Artistico: C.to Italiano Invernale - Finali 1a giornata (diretta)

da Riccione

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Paola Celli

