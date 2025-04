Diretta Rai Sport Sabato 12 Aprile 2025 - Ciclismo Parigi-Roubaix Donne, Rugby, Pallavolo e altro LIVE

In vista del weekend, Sabato 12 Aprile 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

La giornata inizia alle 11:00 su RAI 2 con il consueto TG Sport Giorno, un'informazione fresca e diretta da Milano, che fornisce un resoconto dettagliato degli eventi sportivi in corso. Più tardi, alle 16:00, il grande ciclismo prende il posto, con la diretta della Parigi-Roubaix Donne 2025, una delle competizioni più dure e affascinanti del panorama ciclistico internazionale, raccontata dalla telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan, con interviste curate da Stefano Rizzato.

Il pomeriggio si trasforma poi in un momento di approfondimento con Dribbling, in onda alle 18:30, un programma che non solo celebra gli sportivi e le loro carriere, ma offre anche uno sguardo a storie più intime, come quella di Manuela Di Centa, leggenda dello sci di fondo, che torna a raccontarsi, e l'intervista a Lionello Manfredonia, ex centrocampista di Lazio e Roma, in vista del derby capitolino. Il programma si conclude con un ricordo speciale alla famiglia Ballerini, celebrando il trionfo di Franco alla Parigi-Roubaix, e con la memoria di Jessica Schillaci, figlia del leggendario Totò, recentemente scomparsa.

La serata prosegue con il consueto appuntamento con 90° Minuto del Sabato, in diretta alle 23:00, che offre un'analisi approfondita della giornata calcistica, con collegamenti da tutti i campi di Serie A, commenti, e la moviola per esaminare gli episodi arbitrali.

ore 11:00 - RAIDUE :

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 16:00 - RAIDUE :

Ciclismo - Parigi-Roubaix Donne 2025 (diretta)

da Roubaix [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessando Ballan

Interviste: Stefano Rizzato

Dall'asfalto levigato della partenza a Denain fino al leggendario traguardo nel velodromo di Roubaix, la Parigi-Roubaix Femmes non è solo una corsa ma un racconto di coraggio, strategia e resistenza al limite. Ogni settore in pavé è un banco di prova crudele, dove si scolpiscono i nomi delle grandi del ciclismo.



: da Roubaix [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessando Ballan Interviste: Stefano Rizzato Dall'asfalto levigato della partenza a Denain fino al leggendario traguardo nel velodromo di Roubaix, la Parigi-Roubaix Femmes non è solo una corsa ma un racconto di coraggio, strategia e resistenza al limite. Ogni settore in pavé è un banco di prova crudele, dove si scolpiscono i nomi delle grandi del ciclismo. ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



ore 18:30 - RAIDUE :

Rubrica - Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano

Manuela Di Centa, campionessa olimpica di sci di fondo, è la protagonista dell'intervista di Monica Matano. L'atleta, dominatrice degli sci stretti negli anni '90, torna a raccontarsi dai ricordi di una carriera straordinaria al suo presente, fatto di impegno sociale e di promozione del suo sport, a pochi mesi dai Giochi di Milano-Cortina. In vista del derby capitolino, l'intervista all'ex centrocampista di Lazio e Roma,Lionello Manfredonia. In chiusura spazio ai ricordi: quelli della famiglia Ballerini, a trent'anni dal primo trionfo di Franco alla Parigi-Roubaix, e quelli di Jessica Schillaci, figlia di Totò, che ci ha lasciati sette mesi fa.



: a cura di Monica Matano Manuela Di Centa, campionessa olimpica di sci di fondo, è la protagonista dell'intervista di Monica Matano. L'atleta, dominatrice degli sci stretti negli anni '90, torna a raccontarsi dai ricordi di una carriera straordinaria al suo presente, fatto di impegno sociale e di promozione del suo sport, a pochi mesi dai Giochi di Milano-Cortina. In vista del derby capitolino, l'intervista all'ex centrocampista di Lazio e Roma,Lionello Manfredonia. In chiusura spazio ai ricordi: quelli della famiglia Ballerini, a trent'anni dal primo trionfo di Franco alla Parigi-Roubaix, e quelli di Jessica Schillaci, figlia di Totò, che ci ha lasciati sette mesi fa. ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 12 Aprile 2025

La giornata su Rai Sport HD si apre presto, alle 06:00, con RadioCorsa, un programma che offre uno sguardo completo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche fino agli eventi professionistici delle varie categorie, inclusi pista, ciclocross e mountain bike, con un focus anche sugli eventi storici più importanti del panorama ciclistico. Alle 07:00 va in onda il TG Sport Mattina, con aggiornamenti in diretta sui principali eventi sportivi. Subito dopo, alle 07:30, spazio a Karate Camp. Italiani, con la replica della gara da Ostia, a Roma, telecronaca di Fabrizio Tumbarello. Alle 08:45, il programma Perle di Sport ripercorre la storica Milano-Sanremo 1974, uno degli eventi più significativi del ciclismo italiano.

Alle 08:55, Rai Sport propone la diretta del Campionato Italiano Rally 2025, con la gara 1 del Rally del Piemonte da Volpiano, Torino, raccontata da Gianfranco Mazzoni. Alle 10:00, si ritorna al motocross con la replica della gara 2 del Mondiale MXGP MX2, che si è svolta a Riola Sardo, Oristano, telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle 10:55, di nuovo spazio al motocross, con la replica della gara 2 del Mondiale MXGP, sempre da Riola Sardo, con lo stesso duo di telecronisti. Alle 11:50, la programmazione si sposta sullo Snowboard con la replica della gara 2 della Coppa del Mondo 2024/25 di Snowboard Cross, da Mount St. Anne, Canada, con la telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti. Alle 13:10, Rai Sport propone la replica della partita della Nazionale femminile di calcio, con la sfida Svezia - Italia dalla Nationalarenan di Solna, Svezia, telecronaca di Tiziana Alla e Katia Serra.

Nel pomeriggio, alle 15:10, va in onda il programma Gli Imperdibili, che offre curiosità e approfondimenti sulla programmazione delle reti Rai. Alle 15:15, la diretta della finalissima del Campionato Italiano Elite Maschile di Rugby, con il match Femi-CZ Rugby Rovigo vs Fiamme Oro Rugby da Rovigo, telecronaca di Armando Palanza e Tommaso Visentin, con interviste di Marco Tripisciano. Alle 17:55, spazio al Volley con la diretta della semifinale della Superlega di Pallavolo, con il match Civitanova - Perugia da Civitanova Marche, telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Alle 20:25, Rai Sport ripropone la Parigi-Roubaix Donne 2025, raccontata dalla telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan, con interviste di Stefano Rizzato.

La serata si conclude con la differita del Giro di Reggio Calabria 2025, alle 23:00, con la telecronaca di Silvano Ploner. Alle 00:00, spazio alla rubrica Sportabilia, mentre alle 00:45 Rai Sport trasmette la replica della finalissima di Coppa Italia di Rugby 2024/25 tra Femi-CZ Rugby Rovigo e Fiamme Oro Rugby, seguita dalla replica della semifinale di Superlega di Pallavolo tra Civitanova e Perugia alle 02:30.

ore 06:00 Rubrica: RadioCorsa

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Karate Camp. Italiani (replica)

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello

da Ostia [Roma] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello ore 08:45 Perle di Sport: Milano-Sanremo 1974

ore 08:55 Rally: Camp. Italiano 2025 Rally del Piemonte - gara 1 (diretta)

da Volpiano [Torino]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

da Volpiano [Torino] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni ore 10:00 Motocross. Mondiale MXGP MX2 - gara 2 (replica)

da Riola Sardo [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso.

da Riola Sardo [Oristano] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso. ore 10:55 Motocross. Mondiale MXGP MXGP - gara 2 (replica)

da Riola Sardo [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso.

da Riola Sardo [Oristano] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani Il Mondiale Motocross si sposta in Sardegna, a Riola, dove si correrà su un complessa tracciato sabbioso. ore 11:50 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Snowboard Cross - gara 2 (replica)

da Mount St. Anne [Canada]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti

da Mount St. Anne [Canada] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti ore 13:10 Calcio. Nazionale femminile Nations League: Svezia - ITALIA (replica)

da Solna [Svezia]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Le Azzurre di Andrea Soncin scendono in campo alla Nationalarenan di Solna per la terza sfida di Nations League.

da Solna [Svezia] Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Le Azzurre di Andrea Soncin scendono in campo alla Nationalarenan di Solna per la terza sfida di Nations League. ore 15:10 Rubrica: Gli Imperdibili

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 15:15 Rugby : Elite Maschile C.Italia Finalissima Femi-CZ Rugby Rovigo vs Fiamme Oro Rugby (diretta)

da Rovigo

Telecronca: Armando Palanza, Tommaso Visentin

Bordocampo ed interviste: Marco Tripisciano

La finalissima delle Serie A Elite vede protagonisti il Femi-CZ Rugby Rovigo e le Fiamme Oro Rugby.

da Rovigo Telecronca: Armando Palanza, Tommaso Visentin Bordocampo ed interviste: Marco Tripisciano La finalissima delle Serie A Elite vede protagonisti il Femi-CZ Rugby Rovigo e le Fiamme Oro Rugby. ore 17:55 Pallavolo Maschile: Playoff Superlega Credem Banca 2024/25 Semifinale #2: Civitanova - Perugia (diretta)

da Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

La Cucine Lube Civitanova sfida in casa, all'Eurosuole Forum, la Sir Susa Vim Perugia (già vincitrice in gara1).

da Civitanova Marche [Macerata] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta La Cucine Lube Civitanova sfida in casa, all'Eurosuole Forum, la Sir Susa Vim Perugia (già vincitrice in gara1). ore 20:25 Ciclismo - Parigi-Roubaix Donne 2025 (replica)

da Roubaix [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessando Ballan

Interviste: Stefano Rizzato

Dall'asfalto levigato della partenza a Denain fino al leggendario traguardo nel velodromo di Roubaix, la Parigi-Roubaix Femmes non è solo una corsa ma un racconto di coraggio, strategia e resistenza al limite. Ogni settore in pavé è un banco di prova crudele, dove si scolpiscono i nomi delle grandi del ciclismo.

da Roubaix [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca e Alessando Ballan Interviste: Stefano Rizzato Dall'asfalto levigato della partenza a Denain fino al leggendario traguardo nel velodromo di Roubaix, la Parigi-Roubaix Femmes non è solo una corsa ma un racconto di coraggio, strategia e resistenza al limite. Ogni settore in pavé è un banco di prova crudele, dove si scolpiscono i nomi delle grandi del ciclismo. ore 23:00 Ciclismo 2025: Giro di Reggio Calabria (differita)

da Reggio Calabria

Telecroanca: Silvano Ploner

da Reggio Calabria Telecroanca: Silvano Ploner ore 00:00 Rubrica: Sportabilia

ore 00:45 Rugby : Elite Maschile Coppa Italia 2024/25 Finalissima: Femi-CZ Rugby Rovigo vs Fiamme Oro Rugby (replica)

ore 02.30 Pallavolo Maschile: Playoff Superlega Credem Banca 2024/25 1a Semifinale - gara 2: Civitanova - Perugia (replica)



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Lo sport in diretta si vive anche in streaming grazie alla programmazione continua di RaiPlay e ai canali tematici che accompagnano il pubblico con eventi esclusivi e collegamenti in tempo reale. Rai Sport HD trasmette in streaming live 24 ore su 24, offrendo tutta la programmazione del canale digitale, con un flusso ininterrotto di notizie, rubriche, telecronache e approfondimenti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



