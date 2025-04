Diretta Rai Sport Sabato 19 Aprile 2025 - Pallanuoto, Rugby, Pallavolo Femminile, Calcio Serie C

In vista del weekend, Sabato 19 Aprile 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Si comincia la mattina, alle ore 11:00, con l’edizione diurna del TG Sport Giorno, in diretta dallo studio TV1 di Milano, per un aggiornamento puntuale su tutte le principali notizie sportive, dalle prime indiscrezioni sui campi agli aggiornamenti dell’ultima ora. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:20, si torna in diretta con il TG Sport Sera del Sabato, trasmesso dallo studio SR8 di Roma, che anticipa i temi caldi della serata calcistica e offre un’analisi delle notizie che hanno segnato la giornata. Subito dopo, alle 18:30, spazio a Dribbling, la storica rubrica firmata RaiSport curata da Monica Matano, che mescola informazione e racconto con inchieste, ospiti e approfondimenti che non si limitano al campo, ma esplorano anche l’impatto dello sport sulla società e sui territori, con uno sguardo attento al lato umano degli atleti e ai fenomeni sportivi emergenti. La serata si chiude alle ore 23:20 con il ritorno di uno dei programmi più amati dai tifosi: 90° Minuto del Sabato, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini, in diretta dallo studio SR5 di Roma. Il programma ripercorre tutti gli anticipi di Serie A del sabato con immagini esclusive, collegamenti dai campi, analisi tattiche, commenti in studio e l’immancabile moviola per rivedere e discutere gli episodi più controversi dal punto di vista arbitrale.

TG Sport Giorno (diretta)

TG Sport Sera del Sabato (diretta)

Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano

Lo storico rotocalco di RaiSport con ospiti in studio, inchieste e approfondimenti a tutto campo, con uno sguardo attento al territorio e al sociale.



90° Minuto del Sabato (diretta)

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 19 Aprile 2025

Sabato 19 aprile 2025, Rai Sport HD propone una programmazione sportiva intensa e variegata, coprendo discipline che spaziano dal ciclismo al rugby, dalla pallavolo al motocross, offrendo agli spettatori una giornata ricca di eventi.

La giornata si apre alle 6:00 con "RadioCorsa", rubrica dedicata al ciclismo in tutte le sue forme, dalle competizioni dilettantistiche alle gare professionistiche, includendo specialità come pista, ciclocross e mountain bike, senza dimenticare i momenti storici più significativi di questo sport. Alle 7:00, il "TG Sport Mattina" fornisce un aggiornamento in diretta sulle ultime notizie sportive, preparando il terreno per gli eventi della giornata. Alle 8:00, l'Italia affronta il Giappone nella Superfinals della Coppa del Mondo di Pallanuoto Femminile, in diretta da Chengdu, Cina. La telecronaca è affidata a Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione, che guideranno gli spettatori attraverso questo importante incontro internazionale. Alle 9:40, lo "Speciale TG Sport: Donne Rebibbia" offre uno sguardo toccante sul ruolo dello sport all'interno del carcere femminile di Rebibbia, evidenziando come l'attività sportiva possa rappresentare un'opportunità di riscatto e reintegrazione sociale per le detenute.

Alle 10:10, spazio al motocross con la replica della seconda gara della categoria MX2 del Mondiale MXGP del Trentino, seguita alle 11:15 dalla replica della gara MXGP. Entrambe le gare si sono svolte a Pietramurata, Trento, e sono commentate da Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Durante l'evento, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto il freerider catalano Andreu Lacondeguy, il quale ha subito una frattura al femore durante un'esibizione. Alle 12:15, "Gli Imperdibili" offre uno sguardo dietro le quinte della programmazione Rai, presentando backstage, anteprime ed eventi speciali che arricchiscono l'offerta televisiva. Alle 13:50, l'Italia sfida la Francia nella quarta giornata del Sei Nazioni Femminile di rugby, in diretta dalla Cittadella del Rugby di Parma. La telecronaca è di Nicola Sangiorgio e Michela Tondinelli, con Vito Giannulo a bordo campo per interviste e approfondimenti.

Alle 16:00, la finale #2 della Serie A1 Tigotà di pallavolo femminile vede la Numia Vero Volley Milano affrontare la Prosecco Doc Imoco Conegliano al Palasport di Assago, Milano. La telecronaca è affidata a Marco Fantasia e Giulia Pisani. Conegliano, reduce dalla vittoria della Coppa Italia 2024/25, cercherà di consolidare la sua supremazia contro una Milano determinata a ribaltare il risultato. Alle 18:20, il campionato di Serie C NOW 2024/25 propone la 37ª giornata con la partita Benevento - Trapani, in diretta dallo stadio "Ciro Vigorito" di Benevento. La telecronaca è di Giuseppe Galati e Andrea Manfredini, con Massimo Proietto a bordo campo per interviste e commenti. Alle 20:30, la replica della Coppa Italia Sprint 2025 di orientamento offre agli appassionati l'opportunità di rivivere le emozioni di questa disciplina, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa e Pietro Illarietti.

Alle 21:00, la Serie A Femminile 2024/25 presenta la settima giornata della Poule Scudetto con la partita Juventus - Milan, in replica dallo stadio Pozzo - Lamarmora di Biella. La telecronaca è affidata a Tiziana Alla e Katia Serra, con Sara Meini a bordo campo per interviste e approfondimenti. Alle 23:00, la replica della partita di pallanuoto femminile tra Italia e Giappone permette di rivivere le emozioni della Superfinals della Coppa del Mondo 2025. Alle 00:30, la replica del match di rugby tra Italia e Francia del Sei Nazioni Femminile offre una seconda opportunità per seguire questa importante sfida. Alle 02:40, la replica della partita di Serie C tra Benevento e Trapani consente di rivedere i momenti salienti dell'incontro. Infine, alle 04:50, la replica dei Campionati Italiani di Karate da Ostia, Roma, chiude la giornata con le migliori performance degli atleti nazionali, commentate da Fabrizio Tumbarello.

RadioCorsa

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

ore 08:00 Pallanuoto Femminile: Coppa del Mondo 2025 Superfinals Giappone - Italia (diretta)

da Chendgu [Cina]

ore 10:10 Motocross. Mondiale MXGP del Trentino MX2 - gara 2 (replica)

da Pietramurata [Trento]

da Pietramurata [Trento]

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Rugby : Sei Nazioni Femminile 4a giornata: ITALIA - Francia (diretta)
dalla cittadella del Rugby di Parma
Telecronaca: Nicola Sangiorgio e e Michela Tondinelli
Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo

dalla cittadella del Rugby di Parma

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e e Michela Tondinelli

dal Palasport di Assago [Milano]

dallo stadio "Ciro Vigorito" di Benevento

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Manfredini

dallo stadio Pozzo - Lamarmora di Biella

Telecronca: Tiziana Alla e Katia Serra

ore 00:30 Rugby : Sei Nazioni Femminile 4a giornata: ITALIA - Francia (replica)

ore 02:40 Calcio: Camp. Italiano serie C NOW 2024/25 37a giornata: Benevento - Trapani (replica)

ore 04:50 Karate C.ti Italiani (replica)

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Lo sport in diretta si vive anche in streaming grazie alla programmazione continua di RaiPlay e ai canali tematici che accompagnano il pubblico con eventi esclusivi e collegamenti in tempo reale. Rai Sport HD trasmette in streaming live 24 ore su 24, offrendo tutta la programmazione del canale digitale, con un flusso ininterrotto di notizie, rubriche, telecronache e approfondimenti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



